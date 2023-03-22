Китайський документ не є "мирним планом", - посол ФРН Фельдгузен

Німеччина не вважає представлений Китаєм документ щодо припинення війни в Україні "мирним планом".

Про це заявила посол ФРН Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На нашу думку, цей китайський документ не є "мирним планом". Мирний план є, і це насамперед резолюція Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна в Нью-Йорку 23 лютого, і це десять пунктів президента Зеленського", - зазначила дипломат.

За словами посла, Німеччина підтримує кілька пунктів у "мирному плані" Китаю, але в документі немає чіткого окреслення територіальної цілісності України.

"Ми очікуємо від Китаю, що вони назвуть це не конфліктом, а війною. А також, що вони хочуть, щоб російські війська вийшли з території України. Це принцип територіальної цілісності", - додала Фельдгузен.

Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

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