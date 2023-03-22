Китайский документ не является "мирным планом", – посол ФРГ Фельдхузен

Германия не считает представленный Китаем документ о прекращении войны в Украине "мирным планом".

Об этом заявила посол ФРГ Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, этот китайский документ не является "мирным планом". Мирный план есть, и это, прежде всего, резолюция Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна в Нью-Йорке 23 февраля, и это десять пунктов президента Зеленского", - отметила дипломат.

По словам посла, Германия поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.

"Мы ожидаем от Китая, что они назовут это не конфликтом, а войной. А также что они хотят, чтобы российские войска вышли с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", - добавила Фельдхузен.

Ранее МИД Китая на годовщину нападения России на Украину опубликовало свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

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