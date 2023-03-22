Китайский документ не является "мирным планом", – посол ФРГ Фельдхузен
Германия не считает представленный Китаем документ о прекращении войны в Украине "мирным планом".
Об этом заявила посол ФРГ Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По нашему мнению, этот китайский документ не является "мирным планом". Мирный план есть, и это, прежде всего, резолюция Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна в Нью-Йорке 23 февраля, и это десять пунктов президента Зеленского", - отметила дипломат.
По словам посла, Германия поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.
"Мы ожидаем от Китая, что они назовут это не конфликтом, а войной. А также что они хотят, чтобы российские войска вышли с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", - добавила Фельдхузен.
Ранее МИД Китая на годовщину нападения России на Украину опубликовало свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".
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рашаоккупанты уходят из Украины , за рашистский поребрик. Тчк
З Сахаліном нехай Японія розбирається
Значит Си - какашка.
Скучно, китайские девочки 😕
до чого я...не робіть подарунок кацапам, кажучи, щоб вони тільки пішли
@durdominua
Високіє дагаварівающієся сторони
Йдуть в місту, зі своїм "мирним китайсьпо-кацапським" планом.
Нехай їдять свій рис і готуються до позовів по COVIDу на трильйони долларів.
От тоді дядюшка сі ********. Буде не китайська економіка, а "ніщщєта тапочна"
как преданно, почти влюбленно, и подобострастно плешивое бункерное чмо заглядывает в глаза своему великому китайскому господину))
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За счет финансовых, энергетических, промышленных и военных ресурсов лаптестана Китай будет усиливать собственное экономическое могущество, с одной стороны, а с другой - путем поддержки длительной войны истощать ресурсы США и НАТО, поддерживающие Украину.
Вот как-то так получается...
Китай отказался подписывать новый газовый контракт с Путиным
Оформленный с помпой визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина завершился без ключевого решения, которого много лет ждут в Кремле.
Несмотря на то, что президент России Владимир Путин называл Си «дорогим другом» и заговорил по-китайски, поднимая тост за его здоровье, китайская делегация не подписала новый контракт на покупку российского газа и строительство трубы «Сила Сибири-2».
Путин предложил Китаю 98 млрд кубометров газа ежегодно - в 6 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас, и заявил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубов в год практически согласован.
Но в совместном заявлении, которое подписал Си, о трубе нет ни слова, и говорится лишь о «укреплении партнерства» в энергетике. В заявлении для прессы Си не сказал о российском газе ничего.
Китайский контракт отчаянно нужен «Газпрому», который лишился европейского рынка и потерял больше половины экспорта в прошлом году. Прокачка газа в Европу упала до уровней последних лет СССР, а в этом году, скорее всего, вернется во времена Леонида Брежнева и Юрия Андропова.
«У Газпрома катастрофическая ситуация с экспортом», - сказал Reuters источник, близкий к компании. Китай в этом году купит 22 млрд кубометров газа - в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз. Причем стоимость этих поставок - $290 за тысячу кубометров, тогда как контрактные цены для Европы - $1000 в декабре, оценивает аналитик БКC Рональд Смит.
Скидка для Китая достигает 70%. Но проблема в том, что «дополнительный газ (ему) просто не нужен», говорит Батт Одгерел, старший аналитик Energy Policy Research Foundation.
Китай не хочет повторять ошибку Европы и намерен диверсифицировать поставщиков, тем более что проблем с этим нет - США, Катар, Австралия и Туркмения хотят продавать газ, указывает он: «Это рынок покупателя. И если только Россия не выступит с чрезвычайно привлекательным предложением, Китай может ждать столько, сколько хочет».
хто зна що завтра прийде в голову цьому ковбою Джо ? 😂
March 20th, 2023, 11:30 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4004329.html Ложка до обіду?)
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Російських терористів з ПВК «Вагнер» підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в Центральноафриканській Республіці, де відбувався напад на золоту копальню, - AP.
І це стало відомо саме сьогодні, на фоні візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Росії.
Звісно ж, протокольна служба КНР та Росії зроблять все можливо аби ця інформація не зіпсувала клімат зустрічі, але, на мій погляд, це лише початок цілого комплексу заходів щодо недопущення штучного та небезпечного зближення Китаю та росії.😠
П.Нусс