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Новости Война
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Китайский документ не является "мирным планом", – посол ФРГ Фельдхузен

китай,сі,цзіньпін

Германия не считает представленный Китаем документ о прекращении войны в Украине "мирным планом".

Об этом заявила посол ФРГ Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, этот китайский документ не является "мирным планом". Мирный план есть, и это, прежде всего, резолюция Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна в Нью-Йорке 23 февраля, и это десять пунктов президента Зеленского", - отметила дипломат.

По словам посла, Германия поддерживает несколько пунктов в "мирном плане" Китая, но в документе нет четкого определения территориальной целостности Украины.

"Мы ожидаем от Китая, что они назовут это не конфликтом, а войной. А также что они хотят, чтобы российские войска вышли с территории Украины. Это принцип территориальной целостности", - добавила Фельдхузен.

Ранее МИД Китая на годовщину нападения России на Украину опубликовало свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

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Китай (2910) Фельдгузен (96)


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Топ комментарии
+19
Начорта нам той Сахалін? Наша країна і без нього прекрасна.
З Сахаліном нехай Японія розбирається
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22.03.2023 13:02
+18
Ясно що китайці з кацапами діють у звʼязці, просто у куйла великі проблеми на фронті, тому хазяїн виліз захистити свого кремлівського васала, любим способом призупинити (не зупинити, а саме иризупинити) бойові дії, їм треба кілька років передишки, щоб китайці їм техніки навезли та іншої зброї, а потім знову війна.
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22.03.2023 13:00
+15
Весь мирный план умещается в одну строку -

рашаоккупанты уходят из Украины , за рашистский поребрик. Тчк
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22.03.2023 12:56
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Весь мирный план умещается в одну строку -

рашаоккупанты уходят из Украины , за рашистский поребрик. Тчк
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22.03.2023 12:56 Ответить
за поребрик це не варіант, ЗСУ йти доведеться до Сахаліну.
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22.03.2023 12:59 Ответить
Начорта нам той Сахалін? Наша країна і без нього прекрасна.
З Сахаліном нехай Японія розбирається
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22.03.2023 13:02 Ответить
План - бумажка,
Значит Си - какашка.

Скучно, китайские девочки 😕
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22.03.2023 16:40 Ответить
яка 1 строка? треба як мінімум 4 компоненти, щоб співіснувати з таким сусідом (якщо він не розвалиться): відвід військ, репарації, депутінізація та покаяння, денуклеаризація.

до чого я...не робіть подарунок кацапам, кажучи, щоб вони тільки пішли
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22.03.2023 23:16 Ответить
Дурдом

@durdominua

Високіє дагаварівающієся сторони

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22.03.2023 12:57 Ответить
Ясно що китайці з кацапами діють у звʼязці, просто у куйла великі проблеми на фронті, тому хазяїн виліз захистити свого кремлівського васала, любим способом призупинити (не зупинити, а саме иризупинити) бойові дії, їм треба кілька років передишки, щоб китайці їм техніки навезли та іншої зброї, а потім знову війна.
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22.03.2023 13:00 Ответить
Как и все китайские поделки, план весьма сомнительного качества😂 Типа что-то написали, чтобы было, мы тоже офигенные миротворцы приняли тут участие....
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22.03.2023 13:05 Ответить
Хитросракі рисоїди.
Йдуть в місту, зі своїм "мирним китайсьпо-кацапським" планом.
Нехай їдять свій рис і готуються до позовів по COVIDу на трильйони долларів.
От тоді дядюшка сі ********. Буде не китайська економіка, а "ніщщєта тапочна"
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22.03.2023 13:13 Ответить
.

как преданно, почти влюбленно, и подобострастно плешивое бункерное чмо заглядывает в глаза своему великому китайскому господину))


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22.03.2023 13:16 Ответить
Китайський "мирний план" дискредитує (ганьбить) Китай. Цей офіційний документ підтверджує те що в Китаї тоталітарний режим КПК, який з часом може плавно трансформуватися в агресивно імперіалістичний. Сподіваюсь що всім стало зрозуміло що "вигодовувати агресора" немає сенсу і цей режим потрібно стримувати, не сприяти його подальшому розвитку.
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22.03.2023 13:36 Ответить
Шо Си, зарисовался перед всем миром, ******* сцыкун…. А мог бы за серьёзного пацана проканать если бы плешивого ***** на глобус натянул из за того что у того вяличие мирового пахана вдруг возникло. Если бы ты это сделал - то был бы тебе Всемирный респект и уважуха. А так ты просто коммуняка, балабол и сцыкун!
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22.03.2023 13:38 Ответить
Китайський документ не є "мирним планом", Сидят два диктатора в ситуационой комнате в кремлевском бункере и младший партнер Пу демонстририруе старшему пахану Си свою "решительность", "хитрож*пый Си ему подмигивает: давай Вован мути США, а я, Си, тем временем Тайвань "осувереню"
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22.03.2023 14:16 Ответить
Китайский "мирный план" заключается в следующем:
За счет финансовых, энергетических, промышленных и военных ресурсов лаптестана Китай будет усиливать собственное экономическое могущество, с одной стороны, а с другой - путем поддержки длительной войны истощать ресурсы США и НАТО, поддерживающие Украину.
Вот как-то так получается...
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22.03.2023 14:26 Ответить
Ну який мирний план. Кетайський Ван приїхав в Гниловодськ, там зібралась трійка Пу,ПА і поередині Ла. Узгодили і кетайці опублікували до візиту. ПуПаЛа (Путін,Патрушев,Лавров) і тоді і зараз забракували п1, бо автоматом стають агресором. Так і триндять кожен своє. Кетайці зараз замахнулись на глобальне партнерство і заперечення суверенітету не сподабається малайцям, ліловим з Кіншаси, і зулусам з Преторії а також патріотам самби з передмість Ріо.
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22.03.2023 15:52 Ответить
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Китай отказался подписывать новый газовый контракт с Путиным

Оформленный с помпой визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина завершился без ключевого решения, которого много лет ждут в Кремле.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин называл Си «дорогим другом» и заговорил по-китайски, поднимая тост за его здоровье, китайская делегация не подписала новый контракт на покупку российского газа и строительство трубы «Сила Сибири-2».

Путин предложил Китаю 98 млрд кубометров газа ежегодно - в 6 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас, и заявил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубов в год практически согласован.

Но в совместном заявлении, которое подписал Си, о трубе нет ни слова, и говорится лишь о «укреплении партнерства» в энергетике. В заявлении для прессы Си не сказал о российском газе ничего.

Китайский контракт отчаянно нужен «Газпрому», который лишился европейского рынка и потерял больше половины экспорта в прошлом году. Прокачка газа в Европу упала до уровней последних лет СССР, а в этом году, скорее всего, вернется во времена Леонида Брежнева и Юрия Андропова.

«У Газпрома катастрофическая ситуация с экспортом», - сказал Reuters источник, близкий к компании. Китай в этом году купит 22 млрд кубометров газа - в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз. Причем стоимость этих поставок - $290 за тысячу кубометров, тогда как контрактные цены для Европы - $1000 в декабре, оценивает аналитик БКC Рональд Смит.

Скидка для Китая достигает 70%. Но проблема в том, что «дополнительный газ (ему) просто не нужен», говорит Батт Одгерел, старший аналитик Energy Policy Research Foundation.

Китай не хочет повторять ошибку Европы и намерен диверсифицировать поставщиков, тем более что проблем с этим нет - США, Катар, Австралия и Туркмения хотят продавать газ, указывает он: «Это рынок покупателя. И если только Россия не выступит с чрезвычайно привлекательным предложением, Китай может ждать столько, сколько хочет».
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22.03.2023 16:27 Ответить
Рашисткий газ ще й ризикований через вторинні санкції -
хто зна що завтра прийде в голову цьому ковбою Джо ? 😂
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22.03.2023 16:45 Ответить
Китайський документ - це туалетний папір, який Хунвейбін і ***** по черзі підтерлись
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22.03.2023 19:34 Ответить
слышишь, ты, янелохитебеужесорокдва... мир говорит - ты - НИКТО! есть народ УКРАИНЫ!
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22.03.2023 21:13 Ответить


March 20th, 2023, 11:30 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4004329.html Ложка до обіду?)

🔴🔴🔴
Російських терористів з ПВК «Вагнер» підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в Центральноафриканській Республіці, де відбувався напад на золоту копальню, - AP.

І це стало відомо саме сьогодні, на фоні візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Росії.

Звісно ж, протокольна служба КНР та Росії зроблять все можливо аби ця інформація не зіпсувала клімат зустрічі, але, на мій погляд, це лише початок цілого комплексу заходів щодо недопущення штучного та небезпечного зближення Китаю та росії.😠
П.Нусс
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23.03.2023 00:51 Ответить
Німеччина правильно - дуже логічно - пояснює, де брехня, а де правда. Дякую.
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23.03.2023 02:00 Ответить
На жаль, деякі псевдоліберальні "експерти" намагаються вкласти в уха нам негатив проти Західного світу. Сьогодні на 24 каналі прослухала інтервью стосовно візіту Сі так званого експерта Вігірінського, який як мені здається є обережним агентом впливу рф. Так ось, він всіляко намагався відбилити Сі, казав, що нам вигідно працювати з Китаєм, віддавати їм наші підприємства. При цьому якось неповажно висловився про США і західний світ. Далі гірше, з ухмилкою висказався, що не розуміє причину приїзду сьогодні в Київ, премьєра Японії, якось забувши згадати про велику допомогу, яку надають нам Захід, а також Японія.
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23.03.2023 02:35 Ответить
Китай ніколи не був для України дружньою державою, ми цікаві для нього виключно як ринок збуту своєї дешевої і неякісної продукції, яка не може конкурувати з європейською або американською. Головна мета у китайців - вберегти від краху та розпаду мордор, з якого вони висмоктують природні ресурси, так необхідні для свого існування, за низькою вартіст'ю. У разі роспаду, режим Китаю буде вимушений втягуватись у військову окупацію рашки і брати на утримування населення захоплених територій. Ситуація, якою китайці явно не бажають, бо "мирне" пограбування суміжних держав значно дешевше і не несе міжнародних ризиків. Тому пан Сі і занепокоївся, бо розуміє, що оркам гаплик. А зі своїми "мирними ініціативами" нехай китайський лідер іде слідом за російським військовим кораблем. Мордор повинен бути знищений, у іншому випадку військовий напад на Україну буде загрозою для багатьох поколінь українців. Або зараз, або ніколи.
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23.03.2023 06:33 Ответить
 
 