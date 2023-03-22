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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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ЄСПЛ призначив дату слухань справи щодо Криму

крим

Європейський суд з прав людини призначив дату слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії", яка стосується порушення прав людини окупаційною владою Криму.

Про це повідомили в суді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Російською Федерацією Європейської конвенції з прав людини в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

У своєму рішенні від 16 грудня 2020 року ЄСПЛ визнав заяву України частково прийнятною, встановивши, що прийнятні скарги підпадають під "юрисдикцію" Росії на підставі ефективного контролю, який вона здійснювала над Кримом станом на 27 лютого 2014 року.

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"Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного здійснення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року", - повідомили в пресслужбі.

На цьому засіданні ЄСПЛ розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також розгляне питання прийнятності та суті справи політичних в'язнів (№ 38334/18) та скарги засуджених за статтею 8 Конвенції (порушеної у справі no. 20958/14).

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Автор: 

Крим (14125) Європейський суд з пр... (452)


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Розгляне суть справи через 9 років???
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22.03.2023 14:43 Відповісти
Скільки ж можна "слухати"?! Час звільняти Крим від болотних тарганів!
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22.03.2023 14:49 Відповісти
 
 