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Держдеп США: Суди в Україні вразливі перед політичним тиском та корупцією, а довіра до них низька

суд,судья,фемида

Українські суди залишаються дуже вразливими щодо політичного тиску та корупції, а довіра до судової влади - низькою.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про стан дотримання прав людини в різних країнах, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Держдепі зазначили, що Конституція України передбачає незалежну судову систему, але на практиці вона часто не є такою.

У звіті йдеться, що серед суддів та прокурорів зберігається корупція. Деякі судді стверджували, що високопоставлені політики тиснули на них, аби вони вирішували справи на їхню користь, незалежно від суті. Крім того, деякі судді та прокурори брали хабарі в обмін на судові рішення.

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В Держдепі зазначають, що розгляд судових справ уповільнюють повномасштабне вторгнення РФ, недостатнє фінансування та кадрове забезпечення. Також гарантіям справедливого суду перешкоджає нездатність судів виконувати рішення.

Напади на адвокатів, йдеться у звіті, часто пов’язані із захистом ними клієнтів у політично чутливих кримінальних справах. Таким чином підривається здатність адвокатів адекватно виконувати свої обов’язки та захищати права своїх клієнтів.

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Судді, підсудні та захисники повідомляють про випадки залякування з боку членів насильницьких радикальних угруповань. Втім, за даними центру з захисту прав людини "Zmina", протягом року повномасштабного вторгнення таких випадків не зафіксовано. Це можна пояснити обмеженням протестів через воєнний стан та призов.

Інколи, зазначають у Держдепі, видається, що результати судових процесів були заздалегідь визначені посадовцями чи іншим втручанням. Групи моніторингу судів критикували процесуальні порушення під час розслідувань та судових процесів, зокрема неправомірне використання доказів із чуток і письмових свідчень свідків.

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Правозахисники пояснюють ці ймовірні порушення можливою упередженістю суддів та політичним тиском з боку вищих посадових осіб юстиції та правоохоронних органів.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) звіт (413) права людини (609) суд (11651)


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Топ коментарі
+31
Какие-то порохоботы в Госдепе окопались....
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22.03.2023 14:57
+20
Ну хоть от США узнаем часть правды. А то по словам Украинского правительства все верят ПФУ, гривне, Правительству. А вот оказывается, что нет.
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22.03.2023 14:55
+14
Не низька, а нульова. Сподіваюся хоч наші країни донори застявлять нашу зелену патороч хоч щось робити в цій царині
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22.03.2023 15:07
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Ну хоть от США узнаем часть правды. А то по словам Украинского правительства все верят ПФУ, гривне, Правительству. А вот оказывается, что нет.
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22.03.2023 14:55 Відповісти
Це ще вони мьягко кажуть…

Насправді - Судів в Україні НЕ МАЕ.

Судова система відсутня.

Тих ряджені що зараз « вершать провосудіе» треба всіх люструвпти та набрати нових.

Створити Суд -Це складна та системна робота.
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22.03.2023 16:00 Відповісти
Согласен относительно сложности, но США не могут говорить более жестко. Не позволяют нормы дипломатии. Однако вопрос не только в судебной системе, но и в законах, которые у нас из совка остались и вместо отмены которых в них вечно вносят правки. Ладно не будем о грустном. США лишь успокоили меня тем, что не только мне кажется, что вранья и липовой статистики "благополучия" дофига.
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22.03.2023 16:06 Відповісти
А люструвати бажано тільки гільйотиною
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22.03.2023 19:10 Відповісти
НЕМАЄ
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22.03.2023 20:49 Відповісти
Какие-то порохоботы в Госдепе окопались....
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22.03.2023 14:57 Відповісти
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22.03.2023 15:04 Відповісти
это точно
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22.03.2023 15:07 Відповісти
Таки да. Пару дней назад о свободе слова и зеленой цензуре, теперь о судебной системе имени Портнова\Тартарова. Им, наверное, е@ломарафон не заходит.
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22.03.2023 15:17 Відповісти
судова система, збудована чучмою, живе і понині. про яку довіру мова?
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22.03.2023 14:59 Відповісти
Точно, птенцы гнезда Кивалова ******..я на месте и "працюють", а он стал широко известен публике в далёком 2004-м , да-да 19 лет назад
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22.03.2023 15:04 Відповісти
Ющенко йому навіть орден дав.
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22.03.2023 16:08 Відповісти
ОЗУ судова система - живе та процвітає.
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22.03.2023 15:03 Відповісти
І це треба виправляти
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22.03.2023 15:03 Відповісти
Это вторично. Как исправить придурков, приведших новых рыгов во власть?
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22.03.2023 15:19 Відповісти
Держдеп акуратно натокмачив харьою Зєлємскага в самісіньку глибинну корупцію", якої ннмає.
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22.03.2023 15:05 Відповісти
Українські судді занадто жадібні. Це єдина проблема.
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22.03.2023 15:05 Відповісти
Що значить судді жадібні? Кінець епохи жадібності настав в 2019 році.
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22.03.2023 15:11 Відповісти
Не низька, а нульова. Сподіваюся хоч наші країни донори застявлять нашу зелену патороч хоч щось робити в цій царині
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22.03.2023 15:07 Відповісти
Який політичний тиск,про що ви?У них один бог,гроші!
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22.03.2023 15:08 Відповісти
США красава, мокнули зелених гандонів у їхнє гівно. Рік війни, шо роблять депутати ****** не зрозуміло. Чінуші не повинні вилізати із кабінетів і сессійних залів, поки ЗСУ не вилізуть із окопів.
Але с зелених підарів щє спитають після війни, хто шо робив, які законопроекти подавали, за що голосували.
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22.03.2023 15:09 Відповісти
Тре якось цей звіт на двері опи приліпить Так все одно скажуть,що американці брешуть
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22.03.2023 15:09 Відповісти
ОПа это филиал Кремля, (простите что с большой буквы, это геграфическое название), так что эта ОПа и является в первую очередь антиконституонным образованием на теле многострадальной Украины по руководству из параши **********.
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22.03.2023 15:17 Відповісти
Украина просто ОБЯЗАНА на 15 лет минимум уйти под юрисдикцию "Royal Courts of Justice". МИНИМУМ!
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22.03.2023 15:11 Відповісти
Українські судді дуже хочуть судити чесно, але не можуть встояти перед спокусами
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22.03.2023 15:11 Відповісти
Я за внєшнєє управлєніє внутрішніми пацюклоунами,таможня в першу чергу під контроль іноземців а суддів на дієту з масажем по мордякам...
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22.03.2023 15:14 Відповісти
А коли суди були не корупціині -- Держдеп відкрив нам очі .
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22.03.2023 15:14 Відповісти
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22.03.2023 15:20 Відповісти
Мене в цій статті вразило тілько слово ДЕЯКІ. Навіть не здогадувався, що в Україні тільки ДЕЯКІ судді беруть хабарі. І тільки ДЕЯКІ працюють під тиском можновладців.
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22.03.2023 15:22 Відповісти
Держава провела вже 5 судових реформ, але всі судді залишились на своїх посадах
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22.03.2023 15:24 Відповісти
Ох як файно ''зелених'' тикнули в їхнє ж лайно!
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22.03.2023 15:29 Відповісти
А всех предыдущих не тыкнули? Да я забыл. До 19 года наши суды были не коррумпированы.
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22.03.2023 15:36 Відповісти
Лобода, та попустись вже. 😅Що до Пороха : зЕ-підар вже чотири (4)роки, як президент. Це все більше схоже на клініку. А при Б. Хмельницькому - теж, мабуть, щось не так було?😅
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22.03.2023 15:57 Відповісти
Зеля їм дав карт-бланш. Навіть людей можуть давити якщо випили! Раніше таке було тільки у мера Киіва, як там-його ?
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22.03.2023 17:12 Відповісти
Тобто, брали хабарі не так відкрито?
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22.03.2023 18:28 Відповісти
Все залежить від менталітету. І тільки.
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22.03.2023 19:11 Відповісти
Нічим він не формується. Гени. І все. Якщо вродився, наприклад, злодієм, буде красти все життя. І ні суспільство, ні тюрма його не виправлять. Злодій, що почав жити чесно, буває лиш в фільмах.
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22.03.2023 19:22 Відповісти
Ні. Повторю: злодій, в якому бажання красти закладене генетично, не виправиться. І ніяка тюрма його не лякає. Мотаючи черговий срок, він на нарах будує плани, як і кого обікраде, коли вийде на волю. Хоча майже на 100% впевнений, що знову попадеться. Але це його все рівно не зупиняє.
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Хто відділятиме?
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22.03.2023 19:53 Відповісти
В смислі? Найвеличнівшивіший сказав же що в Україні корупції нема, бо всі корупціонери виїхали!
Це що, виходить, боневтік збрехав, чи що????
Ми (73%) відмовляємося в це вірити! Це все проіскі праклятава шакаладнава баригі!


Вже б найняли кілера, відпрацювали давно татарова і дєрьмака, і закрили б питання.
Все одно своїми ногами з влади вони не підуть, що б не сталося...
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22.03.2023 15:41 Відповісти
Ну чому ми не в НАТО та ЄС?
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22.03.2023 15:46 Відповісти
Garna apļeuha ZEvlade , i vsem debilnim zefanatikam ......
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22.03.2023 15:59 Відповісти
Знаю лише одного суддю з Миколаєва, котрий поміняв мантію на маскувальний однострій. Все інше лайно - в загалі довіри немає.
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22.03.2023 16:00 Відповісти
взагалі
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22.03.2023 20:55 Відповісти
Довіра до судів просто відсутня
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22.03.2023 16:00 Відповісти
Отчет составлен довольно таки по-джентльменски. А ведь могли и прямо написать, что они думают по поводу всего.
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22.03.2023 16:14 Відповісти
Судами в країні і досі Портнов керує разом з Богданом...
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22.03.2023 16:33 Відповісти
Если бы судья и тот, кто на него давит знали, что за неправильные действия или взятку будет неотвратимо отвечать и при малейшей провинности лишится абсолютно всего "нажитого непосильным трудом", суды стали бы сразу и уважаемыми, и неподконтрольными.
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22.03.2023 17:46 Відповісти
Тогда зачем такие суды? Для галочки?
Государство - это как частное предприятие, плохо работает один отдел, его разгоняют и делают с нуля. Чего бы не стоило. Все равно дешевле.
Украинцы и так видят, что ы государстве нет судов, прокуратуры, полиции (не та, что на фронте). Нет честных чиновников. А про депутатов вообще песТни можно сочинять.
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22.03.2023 18:25 Відповісти
А суди, прокуратура, поліція і чиновники звідкіля?
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22.03.2023 18:29 Відповісти
Ні. Суди, прокуратура, поліція і чиновники - це ми і є.
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22.03.2023 19:14 Відповісти
А де влада має обмеження? І хто її обмежує?
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22.03.2023 19:25 Відповісти
Від кого одержить?
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22.03.2023 19:34 Відповісти
Якраз сам по собі суддя і є небезпечний. Скільком людям він поламав долі, запроторивши за грати невинних, але бідних, щоб справжні злочинці, які багаті і дали йому хабаря, щоб самим уникнути відповідальності?
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22.03.2023 19:52 Відповісти
Може посадять його, а може і не його. Скількох посадили, доки не впіймали справжнього Чикатило? Одного, наскільки я пам"ятаю, навіть розстріляли. А по чиїй вині? Правильно, по вині таких же "безпечних" судей, в яких виявилось генетично не закладено поняття совісті, порядності і відповідальності, які просто не захотіли розбиратись в справах тих безневинно засуджених і впритул не побачили, що ті справи шиті білими нитками.
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22.03.2023 20:03 Відповісти
Every criminal is a "Jesus",
and every Judge a "Judas" .

Who is a traitor to whom ?

The president is "Jesus",
and the judge is "what" ?

It is not different everywhere, even in the USA.

This report is
pretty much to create artificial enemies.
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22.03.2023 18:33 Відповісти
Як там справа з синоньою щодо ухиляння від сплати податків ?

Також чекаємо висліду від вже підтверджених транзакцій китайських грошей на рахунки "святої" сімейки.

"Велика демократія" має подати приклад.
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22.03.2023 19:45 Відповісти
Як там справа у рудого додіка, через проекти якого відмивалися гроші за торгівлю людьми? Його ще не заарештували?
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22.03.2023 19:51 Відповісти
Каковы опросы, с выборами Президенты США:
- за Трампа, готовы голосовать 60%, консерваторов.
- 52% демократов, против участия Байдена в выборах
- 46% избирателей страны, готовы голосовать за Трампа, 41% - за Байдена
- если бы в президентской гонке участвовали только Трамп и вице-президент Харрис,
то 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, 39% - за Харрис

Увы, не плюй в колодец .... вероятность победы Президента-республикана, большая
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23.03.2023 00:05 Відповісти
Трампізд?
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23.03.2023 00:18 Відповісти
 
 