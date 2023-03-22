Держдеп США: Суди в Україні вразливі перед політичним тиском та корупцією, а довіра до них низька
Українські суди залишаються дуже вразливими щодо політичного тиску та корупції, а довіра до судової влади - низькою.
Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про стан дотримання прав людини в різних країнах, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Держдепі зазначили, що Конституція України передбачає незалежну судову систему, але на практиці вона часто не є такою.
У звіті йдеться, що серед суддів та прокурорів зберігається корупція. Деякі судді стверджували, що високопоставлені політики тиснули на них, аби вони вирішували справи на їхню користь, незалежно від суті. Крім того, деякі судді та прокурори брали хабарі в обмін на судові рішення.
В Держдепі зазначають, що розгляд судових справ уповільнюють повномасштабне вторгнення РФ, недостатнє фінансування та кадрове забезпечення. Також гарантіям справедливого суду перешкоджає нездатність судів виконувати рішення.
Напади на адвокатів, йдеться у звіті, часто пов’язані із захистом ними клієнтів у політично чутливих кримінальних справах. Таким чином підривається здатність адвокатів адекватно виконувати свої обов’язки та захищати права своїх клієнтів.
Судді, підсудні та захисники повідомляють про випадки залякування з боку членів насильницьких радикальних угруповань. Втім, за даними центру з захисту прав людини "Zmina", протягом року повномасштабного вторгнення таких випадків не зафіксовано. Це можна пояснити обмеженням протестів через воєнний стан та призов.
Інколи, зазначають у Держдепі, видається, що результати судових процесів були заздалегідь визначені посадовцями чи іншим втручанням. Групи моніторингу судів критикували процесуальні порушення під час розслідувань та судових процесів, зокрема неправомірне використання доказів із чуток і письмових свідчень свідків.
Правозахисники пояснюють ці ймовірні порушення можливою упередженістю суддів та політичним тиском з боку вищих посадових осіб юстиції та правоохоронних органів.
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Насправді - Судів в Україні НЕ МАЕ.
Судова система відсутня.
Тих ряджені що зараз « вершать провосудіе» треба всіх люструвпти та набрати нових.
Створити Суд -Це складна та системна робота.
Але с зелених підарів щє спитають після війни, хто шо робив, які законопроекти подавали, за що голосували.
Це що, виходить, боневтік збрехав, чи що????
Ми (73%) відмовляємося в це вірити! Це все проіскі праклятава шакаладнава баригі!
Вже б найняли кілера, відпрацювали давно татарова і дєрьмака, і закрили б питання.
Все одно своїми ногами з влади вони не підуть, що б не сталося...
Государство - это как частное предприятие, плохо работает один отдел, его разгоняют и делают с нуля. Чего бы не стоило. Все равно дешевле.
Украинцы и так видят, что ы государстве нет судов, прокуратуры, полиции (не та, что на фронте). Нет честных чиновников. А про депутатов вообще песТни можно сочинять.
and every Judge a "Judas" .
Who is a traitor to whom ?
The president is "Jesus",
and the judge is "what" ?
It is not different everywhere, even in the USA.
This report is
pretty much to create artificial enemies.
Також чекаємо висліду від вже підтверджених транзакцій китайських грошей на рахунки "святої" сімейки.
"Велика демократія" має подати приклад.
- за Трампа, готовы голосовать 60%, консерваторов.
- 52% демократов, против участия Байдена в выборах
- 46% избирателей страны, готовы голосовать за Трампа, 41% - за Байдена
- если бы в президентской гонке участвовали только Трамп и вице-президент Харрис,
то 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, 39% - за Харрис
Увы, не плюй в колодец .... вероятность победы Президента-республикана, большая