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УЄФА дозволила використовувати символіку "Великої Угорщини" з частинами територій України та країн ЄС

орбан

Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті повідомила про те, що УЄФА вирішила не забороняти угорським фанатам використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" під час матчів, які будуть проводитися під егідою УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.

Мова йдеться про карту з нинішніми територіями України (Закарпаття), Румунії (Трансильванія), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії, які згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.

В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням т. з. "Великої Угорщини", що, за їх словами, "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися з-за кордоном".

При цьому використання подібної символіки, яка має явний посил з територіальними претензіями до ряду європейських країн, можливе згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни. "Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", — сказано в заяві Асоціації футболу Угорщини.

Також читайте: УЄФА та ФІФА вже ведуть прямі переговори з Росією про повернення російських команд у футбольні турніри

Автор: 

вболівальники (75) Угорщина (2260) УЄФА (151) карта (357)


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Топ коментарі
+63
Треба з'ясувати хто фінансує чиновників УЄФА.
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22.03.2023 17:37
+61
Країна уйо..ків, ой, вибачте, *******
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22.03.2023 17:36
+53
Це тільки початок. На літо підараси з УЄФА намагатимуться повернути в єврокубки кацапські клуби
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22.03.2023 17:37
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То нашо провокувати взагалі?
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22.03.2023 17:35 Відповісти
как раз отличная новость)) больша ада и треша, угрі еще не со всеми странами Европі посрались))
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22.03.2023 18:30 Відповісти
Країна уйо..ків, ой, вибачте, *******
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22.03.2023 17:36 Відповісти
Йо-о...
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22.03.2023 17:50 Відповісти
Довбой.....ків.
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22.03.2023 19:37 Відповісти
Треба з'ясувати хто фінансує чиновників УЄФА.
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22.03.2023 17:37 Відповісти
Чисельні корупційні скандали в цій смердючій конторі вже показали, хто і яким чином фінансує.
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22.03.2023 17:39 Відповісти
Поэтому когда топ-клубы пытались сделать альтернативную лигу (без всей этой швали коррумпированной), то удивляли некоторые кадры, кто был против (из знакомых, понятно что там фифа жопой трясти стала). Жалко, что эта идея слилась. Фифа и уефа невозможно реформировать, можно только создать параллельную организацию и все клубы и сборные уедут именно туда.
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22.03.2023 17:57 Відповісти
що зясовувати ?? гімно плаває зверху ... МОК , ФФІФА , УЄФА .ЖРУТЬ ЗА ДВІ ЩОКИ ..
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22.03.2023 17:59 Відповісти
тоді треба розкрити російську шпигунську мережу, і все приховане стане явним
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22.03.2023 18:16 Відповісти
Да нафига на них вообще внимание обращать. Пусть рисуют что попало.
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22.03.2023 18:40 Відповісти
московія як завжди затіває велику колотнечу не усвідомлюючи що вона "доживає" свої останні місяці.
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22.03.2023 19:47 Відповісти
Це тільки початок. На літо підараси з УЄФА намагатимуться повернути в єврокубки кацапські клуби
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22.03.2023 17:37 Відповісти
Підар підару друг, товариш і...
підар.
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Що в черговий раз доводить що УЄФА ніразу не корумпована організація
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22.03.2023 17:37 Відповісти
УЄФА потрібно розігнати як корумповану шайку фашистів,футбол став не про спорт а про бабло
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22.03.2023 17:37 Відповісти
Он всегда был про бабло, просто теперь про кровавое
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22.03.2023 17:46 Відповісти
терміново в друк мапи без Угорщини (вгагалі ) і кацапю там китайози розкришили трохи були (25 вроді окремих осередків ) ))
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22.03.2023 17:38 Відповісти
В УЄФА подвійні стандарти. Прочитайте цю статтю і все зрозумієте: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57424481 https://www.bbc.com/ukrainian/news-57424481

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22.03.2023 17:38 Відповісти
Гроші не пахнуть.

Здається європейським силовикам додався новий об'єкт для перевірок з практично 100-відсотковим результатом.
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22.03.2023 17:38 Відповісти
Ого, які замашки! А їм ''рєпа'' не лусьне?
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22.03.2023 17:41 Відповісти
НИХАСЕ СЕБЕ! И ЕС это говно молча ПРОГЛОТИТ!?
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22.03.2023 17:41 Відповісти
Нет, ну это лютый трэш... Сколько же им платят? Все, фифу 2023 покупать не буду! А если серьезно - хорошо, что эти продажные свиньи всплывают именно сейчас. Хорошо чтобы все.
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22.03.2023 17:45 Відповісти
НУ И ПОЛУЧАТ войну на стадионах ,парашное бабло делает свое дело.
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22.03.2023 17:46 Відповісти
Що ви хочете від корупційної організації де записано що рф вступила до УЄФА 1954 року така сама оборудка зроблена як у РБООН де назву срср замінили на рф.
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22.03.2023 17:47 Відповісти
Кацапня проплатила. Хай потешат своё самолюбие.. я думаю что после этой выходки им так присунут шо дупа палати буде щє довго
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22.03.2023 17:48 Відповісти
уєфа вкрай уєфіло... якщо у великих клубів буде воля, мають повторити той демарш, і самостійно організувати власні європейські змагання...
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22.03.2023 17:49 Відповісти
от гандони УЕФА...-ліберальні штопані гандони...це ж той же шовінізм-невже в ЕС немае правників...що , по кацапам цього не бачать...
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22.03.2023 17:51 Відповісти
Я бы всё-таки подождал официального пояснения от УЕФА, что-то сильно кринжово звучит. Не хватало ещё на европейских стадионах массовых мордобоев на почве исторических дебрей и кому и что раньше принадлежало. А также лучше готовится заранее к судебным искам и разрабатывать новый дизайн футболок, ну например Савецкий танк на фоне Парламента Венгрии и цифры 1956...
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22.03.2023 17:51 Відповісти
уефа - на мыло
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22.03.2023 17:52 Відповісти
Такое впечатление , шо в уэфа засели бывшие боксеры с отбитой головой.
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22.03.2023 17:54 Відповісти
Прихильники Орбана збрехали: УЄФА не надавав Угорщині дозвіл на використання мапи із Закарпаттям
https://sport.24tv.ua/karta-velikoyi-ugorshhini-uyefa-ne-dozvolyav-sharf-orbana-24_n2279485
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22.03.2023 17:52 Відповісти
Вас тут не чують і не почують...нажаль...більшість читає заголовки і чи це правда і де офіційна інфа їм не цікаво.Люди перестали мислити,люди не шукають першоджерело,люди перетворюються на тупих кацапів....
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22.03.2023 18:15 Відповісти
Как же вас ,такого благородного сударя голубых кровей,занесло к простым смертным?
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22.03.2023 18:43 Відповісти
угорщина довийобується
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22.03.2023 17:52 Відповісти
До чого? Дозволить кацапам у себе розмiстити вiйськову базу?
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22.03.2023 18:38 Відповісти
грати в структурі яка потакає мадярському фашизму, напевно буде гидотно й соромно.
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22.03.2023 17:55 Відповісти
Щось з УЄФА трапилося,мабуть розум покинув їх.
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22.03.2023 17:55 Відповісти
перестав дивитись футбол ще з 2014 року і не шкодую.
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22.03.2023 17:56 Відповісти
Це не заважає арештовувати і садити в тюрму за таку карту в Україні. Кримінальний кодекс України не скасовується рішеннями УЄФА.
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22.03.2023 17:56 Відповісти
Ето уже не спорт а неприкрытый нацизм.
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22.03.2023 17:56 Відповісти
ні, це лише вологі сни ще однієї ************ недоімперії
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22.03.2023 21:37 Відповісти
УЄФА перетворюється на політичного імпотента...і явно корумповану структуру,яка з принципами спорту та міжнародних відносин вже ніяк не співідноситься...дно...!
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22.03.2023 17:58 Відповісти
Похоже на одновременный вброс дези от **** и якцапов.
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22.03.2023 17:59 Відповісти
Т.е., надпись "Слава Україні! Героям слава!" запретили на лицевой части футболки писать, а это - можно? Интересно, шо там Павелко, реакция есть?
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22.03.2023 18:01 Відповісти
От "проблема" Буде чим зайняться вболівальникам з України, Румунії ,Сербії, Словенії , Хорватії та Словаччини (останню автор статті забув ) у перервах між матчами - засовувать шарфики "Великої Мадярії" в зад вболівальникам з Угорщини
- Куме! Ви чули новину про футбол?
- Яку?
- Комітет УЕФА знайшов спосіб зменшить кількість міжнаціональних конфліктів між вболівальниками під час матчів, які будуть проводитися під її егідою.
- Який?
- Він дозволив мадярським фанатам під час матчів та поза ними використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" Тепер українці, серби, хорвати, словенці, румуни та словаки об"єднуватимуться разом, щоб духопелить мадяр!
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22.03.2023 18:03 Відповісти
Та бреше ***** орбан.
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22.03.2023 18:09 Відповісти
Думаєте Вам хтось повірить... і повне питати в googla як воно насправді?
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22.03.2023 18:20 Відповісти

Велика угорщина???
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22.03.2023 18:09 Відповісти
Дочекались. Країни, які зневажають мад'яри, повинні об'явити бойкот з припиненням фінансування цих злочинців, які потурають реваншизму і сприяють війні у Європі. Гроші кремлівської воші працюють на розвал Євросоюзу з середини, а корумповані посадовці від спорту отримують свої "тридцять серебреників" за свою особисту участь у цьому. Ганьба.
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22.03.2023 18:11 Відповісти
Геть **** дались
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22.03.2023 18:15 Відповісти
А УЄФА для чого розпалювати ворожнечу .
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22.03.2023 18:17 Відповісти
Думаю найближчим часом у Інтерпола з'явиться багато роботи

Ці мафіозі під прикриттям футболу на багато років за гратами собі набрали
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22.03.2023 18:18 Відповісти
"Великий ******-Ланд" (ВЙОБЛА)
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22.03.2023 18:20 Відповісти
Румунська федерація футболу теж звернулася до УЄФА з цього питання і отримала відповідь, що символіка "Великої Угорщини" не є дозволеною на міжнародному рівні.
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22.03.2023 18:20 Відповісти
А ви впертий!..Не повірили орбану,поґуґлили...
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22.03.2023 18:22 Відповісти
Продажные футбольные чинуши даже не доганяют эффекта, который они получат от болельщиков на стадионах. Палать будет вся и все. У них хоть кто-то остался в здравом уме или бабло последние мозги вышибло?
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22.03.2023 18:23 Відповісти
Вони можуть і символіку Третього Рейху дозволити. Питання лише в ціні.
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22.03.2023 18:24 Відповісти
по такому самому принципу,українські фанати можуть зображати на банерах карту України з Кубанню,Білгородщиною,курщиною і.т д.які колись також входили в склад Великої України!
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22.03.2023 18:25 Відповісти
ничоси, так болельщики Баварии теперь могут выходить с картами где 3/4 Европы в составе гитлеровской Германии или это другое?
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22.03.2023 18:34 Відповісти
https://www.flashscore.ua/match/CUKcAgU8/#/standings мад'яри з сербами і з чорногорцями в одній групі відбору на Євро грають. .. Можуть бути замеси
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22.03.2023 18:35 Відповісти
Я неоднократно писал - У рашки могут закончится деньги на оружие и БК но никогда не закончатся деньги на подкуп разных политиков и организаций типа УЭФА - это не менее важный фронт для рашистов. Поэтому, Украина и ее союзники должны развернутся в борьбе против рашизма и там.
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22.03.2023 18:35 Відповісти
Якби не довелось колись і їм наваляти як і кацапам....
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22.03.2023 18:39 Відповісти
Якщо це не туфта від угорської федерації для внутрішнього споживання, то таке рішення має прийматися уповноваженим підрозділом УЄФА на своєму засіданні шляхом голосування і відображатися в протоколі засідання, оприлюднено на сайті УЄФА і може бути оскаржено федерацією - членом УЄФА у відповідному суді. Тоді ФФУ повинна негайно діяти, заявити гучний протест, підняти грандіозний шум у європейських медіа, подати судовий позов до УЄФА. Оскільки нічого цього немає, то 99++ процентів, що інформація - туфта
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22.03.2023 18:39 Відповісти
хайп хайп хайп
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22.03.2023 18:40 Відповісти
І так діяти треба, навіть якщо це туфта для внутрішнього споживання. Що *********** принаймі крутились як вуж на пательні: "вирвано із кантєкста, ето другоє..."
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22.03.2023 19:02 Відповісти
Паскуди
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22.03.2023 18:41 Відповісти
Це відкрита тереторіальна претензія, і нічого іншого. Цікаво хто оплачує такі дозволи?
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22.03.2023 18:43 Відповісти
Чорррт! В цікаві часи живемо. Психіатрам буде багато роботи!
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22.03.2023 19:04 Відповісти
Ждем шарфик от Монголии. Вот там претензии на территории.
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22.03.2023 19:06 Відповісти
Та римская империя тоже уже нервно переминается с ноги на ногу
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23.03.2023 00:52 Відповісти
Схоже уєфа зробила ще один крок до самознищення. Залишилось вернути кацаів в мирові турніри.
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22.03.2023 19:16 Відповісти
Заходу нудно жити, не вистачає драйву. Тому він обрав шлях до самознищення.

Хотілося сподіватися на перемогу здорового глузду, але останні роки показали, що він давно попрощався з тим самим ситим та пихатим Заходом і втік. Вірніше, його витиснули.

Так вперто і затято знищувати надбання насамперед європейської цивілізації, придумувати і примусово впроваджувати (бо інакше застосовується тотальне скасування і всі лівацькі помийки вибухають "праведним гнівом") маячню, яка, крім отетеріння, нічого не викликає ...

Для чого ви створюєте прецедент ? Мало ? Хочете, щоб добралося й до вас ? Так ми не проти: тільки, оминаючи нас.
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22.03.2023 19:16 Відповісти
А де офіційний протест від нашого Уряду?
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22.03.2023 19:17 Відповісти
Хай дозволяють, тепер тільки пистити мадярів з такими шарфами, і бажано групово, фанами тих країн на шарфі
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22.03.2023 19:21 Відповісти
 
 