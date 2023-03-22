УЄФА дозволила використовувати символіку "Великої Угорщини" з частинами територій України та країн ЄС

Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті повідомила про те, що УЄФА вирішила не забороняти угорським фанатам використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" під час матчів, які будуть проводитися під егідою УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.

Мова йдеться про карту з нинішніми територіями України (Закарпаття), Румунії (Трансильванія), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії, які згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.

В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням т. з. "Великої Угорщини", що, за їх словами, "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися з-за кордоном".

При цьому використання подібної символіки, яка має явний посил з територіальними претензіями до ряду європейських країн, можливе згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни. "Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", — сказано в заяві Асоціації футболу Угорщини.

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