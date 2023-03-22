УЄФА дозволила використовувати символіку "Великої Угорщини" з частинами територій України та країн ЄС
Асоціація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті повідомила про те, що УЄФА вирішила не забороняти угорським фанатам використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" під час матчів, які будуть проводитися під егідою УЄФА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.
Мова йдеться про карту з нинішніми територіями України (Закарпаття), Румунії (Трансильванія), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії, які згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року Угорщина втратила через поразку у Першій світовій війні.
В Асоціації футболу Угорщини повідомили, що УЄФА дозволила угорським уболівальникам використовувати банери із зображенням т. з. "Великої Угорщини", що, за їх словами, "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися з-за кордоном".
При цьому використання подібної символіки, яка має явний посил з територіальними претензіями до ряду європейських країн, можливе згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни. "Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", — сказано в заяві Асоціації футболу Угорщини.
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Здається європейським силовикам додався новий об'єкт для перевірок з практично 100-відсотковим результатом.
https://sport.24tv.ua/karta-velikoyi-ugorshhini-uyefa-ne-dozvolyav-sharf-orbana-24_n2279485
- Куме! Ви чули новину про футбол?
- Яку?
- Комітет УЕФА знайшов спосіб зменшить кількість міжнаціональних конфліктів між вболівальниками під час матчів, які будуть проводитися під її егідою.
- Який?
- Він дозволив мадярським фанатам під час матчів та поза ними використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" Тепер українці, серби, хорвати, словенці, румуни та словаки об"єднуватимуться разом, щоб духопелить мадяр!
Велика угорщина???
Ці мафіозі під прикриттям футболу на багато років за гратами собі набрали
Хотілося сподіватися на перемогу здорового глузду, але останні роки показали, що він давно попрощався з тим самим ситим та пихатим Заходом і втік. Вірніше, його витиснули.
Так вперто і затято знищувати надбання насамперед європейської цивілізації, придумувати і примусово впроваджувати (бо інакше застосовується тотальне скасування і всі лівацькі помийки вибухають "праведним гнівом") маячню, яка, крім отетеріння, нічого не викликає ...
Для чого ви створюєте прецедент ? Мало ? Хочете, щоб добралося й до вас ? Так ми не проти: тільки, оминаючи нас.