Кириленко: У Бахмуті залишилося не більше 5 % від довоєнного населення
У Бахмуті, що на Донеччині, наразі лишається менш як 3,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини, робота з евакуації триває.
Про це розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бахмут – це місто, яке нараховувало близько 84 тисяч жителів на 24 лютого 2022 року. Зараз залишилося, за нашими підрахунками, менш як 3,5 тис. осіб у місті. Це ті люди, які, і я з усією відповідальністю це можу сказати, не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім"… Наразі 32 дитини в Бахмуті, які з батьками так само відмовлялися виїжджати, вони, за нашими цифрами, лишилися у Бахмуті", - сказав Кириленко.
За його словами, попри усі зусилля держави та волонтерів і вкрай тяжку обстановку в місті деякі мешканці просто відмовляються від евакуації, навіть переховуються від волонтерів та поліцейських.
Кириленко також наголосив, що усі "статусні діти", тобто діти з інтернатів та дитячих домів, за яких відповідає держава, були евакуйовані. 32 дитини, яких поки що не вдалося вивезти, залишються в укриттях під наглядом батьків.
"Я точно знаю, що вони (ці 32 дитини. – Ред.). забезпечені навіть в тих над жахливих умовах продуктами харчування і гігієнічними наборами більш ніж у достатній кількості. Але це діти, батьки яких відмовляються, переховуючись, з ними виїжджати. Тому була постанова і внесена зміна до постанови, де була вказана евакуація дітей у примусовий спосіб. Там є певні особливості виконання цієї постанови, але ми продовжуємо працювати тут і не тільки по Бахмуту", - додав він.
Кириленко зауважив, що вивезти всіх дітей з Бахмуту можливо, бо, наприклад, з міста Часів Яр, що поблизу Бахмуту, вдалося евакуювати всіх дітей.
Нагадаємо, з серпня минулого року за місто Бахмут, що на Донеччині, тривають запеклі бої. Раніше повідомлялося, що темпи бойових дій в районі міста знижуються.
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там адище. остались психологически сломленные люди или никому не нужные старики, основном.
Дітей жалко, але батьки коригувальники вогню та ждуни.
Ну і УЙ на них