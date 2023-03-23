МЗС: У "зерновій угоді" немає ніяких додаткових умов
За "зерновою угодою" Україна має право поставляти своє зерно світові ще 120 днів. Про жодні додаткові умови, окрім поставок збіжжя морським шляхом, в угоді не йдеться.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По-перше, ви маєте чітко пам'ятати, що ми підписували угоду з Туреччиною і з ООН, відповідно, зобов'язання ми маємо і дотримуємося перед, власне, світовою спільнотою, ООН і Туреччиною. Ми продекларували нашим партнерам в ООН і Туреччині, що зберігаємо за собою право здійснювати поставку нашого зерна на такий тривалий період (120 днів. - Ред.). Що підписувала і що декларує Росія, мені важко сказати", - зазначив Точицький.
Коментуючи заяву Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів замість 120, він зауважив, що це "чергова гра в суб'єктність і намагання показати, що без них у світі нічого не відбуватиметься".
"Але насправді це не так. Є достатня кількість країн, які за рік війни зрозуміли, хто є агресором, а хто жертвою, хто захищається і допомагає світові у боротьбі з масовим голодом, а хто створює перепони, щоб цей голод поширити і тим самим завоювати собі вплив у тому чи іншому регіоні", - зазначив Точицький.
Коментуючи буцімто доведення Росією своєї позиції до української сторони, заступник міністра нагадав, що в України немає дипломатичних відносин з РФ.
"Очевидно, вони передавали щось через когось із своїх партнерів, яких у них небагато. Однак я особисто поки що з цим не знайомий", - додавТочицький.
Він також відкинув висунуті Росію умови продовження зернової угоди.
"Якщо ви подивитеся в угоду, яку ми підписували, там ідеться про постачання морським шляхом українського зерна", - акцентував заступник глави МЗС.
За його словами, Росія обрала єдиний шлях - створювати перешкоди і коаліцію навколо себе, яка в рамках міжнародних організацій буде говорити, що "бідна Росія" потерпає від війни з Україною.
"Але війну почали вони і це, відверто кажучи, нонсенс, ніхто їм ні в чому не перешкоджає", - резюмував Точицький.
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Що б що?
Зробити Україну сильнішою? Ні.
Бо нестача зерна( не дій Боже) не приведе до Перемоги.
Показати москалям, що треба разблукувати порти? Ні.
Бо порти мають бути разблоковані не тілько для зерна.
Що б хтось з аграрних олігархів заробив, та поклав гроші в офшори?
Здаеться, так.