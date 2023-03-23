МЗС: У "зерновій угоді" немає ніяких додаткових умов

За "зерновою угодою" Україна має право поставляти своє зерно світові ще 120 днів. Про жодні додаткові умови, окрім поставок збіжжя морським шляхом, в угоді не йдеться.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, ви маєте чітко пам'ятати, що ми підписували угоду з Туреччиною і з ООН, відповідно, зобов'язання ми маємо і дотримуємося перед, власне, світовою спільнотою, ООН і Туреччиною. Ми продекларували нашим партнерам в ООН і Туреччині, що зберігаємо за собою право здійснювати поставку нашого зерна на такий тривалий період (120 днів. - Ред.). Що підписувала і що декларує Росія, мені важко сказати", - зазначив Точицький.

Коментуючи заяву Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів замість 120, він зауважив, що це "чергова гра в суб'єктність і намагання показати, що без них у світі нічого не відбуватиметься".

"Але насправді це не так. Є достатня кількість країн, які за рік війни зрозуміли, хто є агресором, а хто жертвою, хто захищається і допомагає світові у боротьбі з масовим голодом, а хто створює перепони, щоб цей голод поширити і тим самим завоювати собі вплив у тому чи іншому регіоні", - зазначив Точицький.

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Коментуючи буцімто доведення Росією своєї позиції до української сторони, заступник міністра нагадав, що в України немає дипломатичних відносин з РФ.

"Очевидно, вони передавали щось через когось із своїх партнерів, яких у них небагато. Однак я особисто поки що з цим не знайомий", - додавТочицький.

Він також відкинув висунуті Росію умови продовження зернової угоди.

"Якщо ви подивитеся в угоду, яку ми підписували, там ідеться про постачання морським шляхом українського зерна", - акцентував заступник глави МЗС.

За його словами, Росія обрала єдиний шлях - створювати перешкоди і коаліцію навколо себе, яка в рамках міжнародних організацій буде говорити, що "бідна Росія" потерпає від війни з Україною.

"Але війну почали вони і це, відверто кажучи, нонсенс, ніхто їм ні в чому не перешкоджає", - резюмував Точицький.

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