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Польща приєдналася до спільних закупівель боєприпасів для України
Польща стала двадцятою європейською країною, що долучилася до спільних закупівель боєприпасів для України.
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми приєдналися до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України. Ми з самого початку прагнули започаткувати таку ініціативу. Це сильно допоможе Україні та дасть нові можливості нашій оборонній промисловості", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до цієї ініціативи вже долучилося 20 країн. Серед них:
- Австрія;
- Бельгія;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Чехія;
- Естонія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- Швеція;
- Іспанія;
- Польща;
- Норвегія.
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