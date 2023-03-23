Польща приєдналася до спільних закупівель боєприпасів для України

Польща стала двадцятою європейською країною, що долучилася до спільних закупівель боєприпасів для України.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми приєдналися до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України. Ми з самого початку прагнули започаткувати таку ініціативу. Це сильно допоможе Україні та дасть нові можливості нашій оборонній промисловості", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до цієї ініціативи вже долучилося 20 країн. Серед них:

Австрія;

Бельгія;

Хорватія;

Кіпр;

Чехія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Швеція;

Іспанія;

Польща;

Норвегія.

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