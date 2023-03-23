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Польща приєдналася до спільних закупівель боєприпасів для України

боєприпаси

Польща стала двадцятою європейською країною, що долучилася до спільних закупівель боєприпасів для України.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Ми приєдналися до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України. Ми з самого початку прагнули започаткувати таку ініціативу. Це сильно допоможе Україні та дасть нові можливості нашій оборонній промисловості", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що до цієї ініціативи вже долучилося 20 країн. Серед них:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Хорватія;
  • Кіпр;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Швеція;
  • Іспанія;
  • Польща;
  • Норвегія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія долучилась до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України

боєприпаси (2267) Польща (8494) допомога і підтримка (1160) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+11
Щиро дякуємо, друзі.
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23.03.2023 20:24
+6
Друзі пізнаються в біді. Разом до Перемоги України.
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23.03.2023 20:25
+3
Иран нам тоже "поставляет" боеприпасы - НУРСы "фадак":


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23.03.2023 20:39
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Щиро дякуємо, друзі.
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23.03.2023 20:24 Відповісти
Друзі пізнаються в біді. Разом до Перемоги України.
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23.03.2023 20:25 Відповісти
Навіть Австрія, Мальта, Кіпр і Люксембург?
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23.03.2023 20:29 Відповісти
Полякам респект и дякую. А вот если бы законотварям не платили с ворованных у государства в конвертах, гляди вместе бы объединили усилия по закупке снарядов. Ключевое слово ЕСЛИ бы. Если бы любили бы законотвари и президенты страну , и жили бы на одну украинскую территорию, а не на западные , то может был бы другой разговор по отношению к украинской территории. Опять ключевое слово ЕСЛИ БЫ.
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23.03.2023 20:29 Відповісти
Ви відмітилися на темі МАГАТЕ про Запоріжжя. Навіщо зареєстровані тут?
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23.03.2023 20:33 Відповісти
А зачем нужно было разминировать Чонгар,чтоб сдать Энергодар с атомной станцией? Правильно? Магате, не занимаеться урегулированием территориальных вопросов. МАГАТЕ следит,чтоб АТОМ был там,где ему и положено находится. А чтоб не притаскивать организации и не возникали вопросы у комментатаров, нужно не сдавать территорию ,не разминировать мосты и дороги,а нужно укреплять и создавать линии обороны страны и это на седьмом году войны.
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23.03.2023 20:45 Відповісти
отвечая на ваш вопрос для чего я тут на сайте, не для того, чтоб облизывать президентов, чиновников и законотварей,которые ухудшают жизнь обычным гражданам. А вы для чего тут находитесь для ДЯКУВАННЯ? Правильно? Как глубоко вы дякуе-ТЕ, гортанно, вакуумно или обыденно механически?
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23.03.2023 20:56 Відповісти
Слабка стала старенька Європа) Під час першої світової, тільки Німеччина та Франція іноді вистрілювали по мільйону снарядів на день,- в день Карл!! А тут 20 країн не можуть із мільйоном снарядів на рік! вирішити питання оперативно.
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23.03.2023 20:31 Відповісти
О, навіть Австрія є в списку - приємна несподіванка. Я вже не кажу про майже невідомі Мальту і Люкс.
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23.03.2023 20:32 Відповісти
Иран нам тоже "поставляет" боеприпасы - НУРСы "фадак":


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23.03.2023 20:39 Відповісти
 
 