Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины

Польша стала двадцатой европейской страной, приобщившейся к общим закупкам боеприпасов для Украины.

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины. Мы с самого начала стремились начать такую инициативу. Это сильно поможет Украине и даст новые возможности нашей оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отметим, что к этой инициативе уже присоединились 20 стран. Среди них:

Австрия;

Бельгия;

Хорватия;

Кипр;

Чехия;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Швеция;

Испания;

Польша;

Норвегия.

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