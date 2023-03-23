1 522 10
Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины
Польша стала двадцатой европейской страной, приобщившейся к общим закупкам боеприпасов для Украины.
Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины. Мы с самого начала стремились начать такую инициативу. Это сильно поможет Украине и даст новые возможности нашей оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
Отметим, что к этой инициативе уже присоединились 20 стран. Среди них:
- Австрия;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чехия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Швеция;
- Испания;
- Польша;
- Норвегия.
Топ комментарии
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2023 20:24
+6 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий23.03.2023 20:25
+3 Urs
показать весь комментарий23.03.2023 20:39
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2023 20:24 Ответить Мне нравится 11
Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий23.03.2023 20:25 Ответить Мне нравится 6
Іван Динисюк
показать весь комментарий23.03.2023 20:29 Ответить Мне нравится 0
не на часі #559668
показать весь комментарий23.03.2023 20:29 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий23.03.2023 20:33 Ответить Мне нравится 1
не на часі #559668
показать весь комментарий23.03.2023 20:45 Ответить Мне нравится 0
не на часі #559668
показать весь комментарий23.03.2023 20:56 Ответить Мне нравится 0
Сергій Шешеня
показать весь комментарий23.03.2023 20:31 Ответить Мне нравится 0
Ihor V
показать весь комментарий23.03.2023 20:32 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий23.03.2023 20:39 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль