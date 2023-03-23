РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11305 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 522 10

Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины

боєприпаси

Польша стала двадцатой европейской страной, приобщившейся к общим закупкам боеприпасов для Украины.

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины. Мы с самого начала стремились начать такую инициативу. Это сильно поможет Украине и даст новые возможности нашей оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отметим, что к этой инициативе уже присоединились 20 стран. Среди них:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Швеция;
  • Испания;
  • Польша;
  • Норвегия.

Также читайте: Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29

боеприпасы (2330) Польша (8403) помощь и поддержка (865) Блащак Мариуш (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:24
+6
Друзі пізнаються в біді. Разом до Перемоги України.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:25
+3
Иран нам тоже "поставляет" боеприпасы - НУРСы "фадак":


показать весь комментарий
23.03.2023 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:24 Ответить
Друзі пізнаються в біді. Разом до Перемоги України.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:25 Ответить
Навіть Австрія, Мальта, Кіпр і Люксембург?
показать весь комментарий
23.03.2023 20:29 Ответить
Полякам респект и дякую. А вот если бы законотварям не платили с ворованных у государства в конвертах, гляди вместе бы объединили усилия по закупке снарядов. Ключевое слово ЕСЛИ бы. Если бы любили бы законотвари и президенты страну , и жили бы на одну украинскую территорию, а не на западные , то может был бы другой разговор по отношению к украинской территории. Опять ключевое слово ЕСЛИ БЫ.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:29 Ответить
Ви відмітилися на темі МАГАТЕ про Запоріжжя. Навіщо зареєстровані тут?
показать весь комментарий
23.03.2023 20:33 Ответить
А зачем нужно было разминировать Чонгар,чтоб сдать Энергодар с атомной станцией? Правильно? Магате, не занимаеться урегулированием территориальных вопросов. МАГАТЕ следит,чтоб АТОМ был там,где ему и положено находится. А чтоб не притаскивать организации и не возникали вопросы у комментатаров, нужно не сдавать территорию ,не разминировать мосты и дороги,а нужно укреплять и создавать линии обороны страны и это на седьмом году войны.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:45 Ответить
отвечая на ваш вопрос для чего я тут на сайте, не для того, чтоб облизывать президентов, чиновников и законотварей,которые ухудшают жизнь обычным гражданам. А вы для чего тут находитесь для ДЯКУВАННЯ? Правильно? Как глубоко вы дякуе-ТЕ, гортанно, вакуумно или обыденно механически?
показать весь комментарий
23.03.2023 20:56 Ответить
Слабка стала старенька Європа) Під час першої світової, тільки Німеччина та Франція іноді вистрілювали по мільйону снарядів на день,- в день Карл!! А тут 20 країн не можуть із мільйоном снарядів на рік! вирішити питання оперативно.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:31 Ответить
О, навіть Австрія є в списку - приємна несподіванка. Я вже не кажу про майже невідомі Мальту і Люкс.
показать весь комментарий
23.03.2023 20:32 Ответить
Иран нам тоже "поставляет" боеприпасы - НУРСы "фадак":


показать весь комментарий
23.03.2023 20:39 Ответить
 
 