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Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29

міг29

Первые четыре истребителя МиГ-29 передала Украине Словакия.

Об этом сообщили в министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю", - заявил глава Минобороны Ярослав Надь.

"В ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине, но по оперативным причинам в министерстве не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу после безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Читайте: Зеленский выразил благодарность премьеру Словакии за МИГи и пригласил в Киев

авиация (2821) самолет (3588) Словакия (975)


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Топ комментарии
+39
Мы это не забудем Словакия. Подяка вам
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23.03.2023 15:23
+24
Роками працювали кузьмуки, єханурови, тарани, гриценки: завдяки їх зусиллям, декількасот літаків, або утилізували, або продали!
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23.03.2023 15:24
+17
Мені здається, що це перша передача саме літаків Україні від західних союзників.
Нехай навіть і радянських літаків.
Головне сам факт початку постачання літаків.
Гадаю, з часом навіть дадуть західні зразки літаків.
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23.03.2023 15:27
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Мы это не забудем Словакия. Подяка вам
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23.03.2023 15:23 Ответить
ОСЬ ВОНИ...ПЕРША ЧЕТВІРКА СОКОЛІВ!!

https://youtu.be/ubl2sRgUS1U
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23.03.2023 22:41 Ответить
Роками працювали кузьмуки, єханурови, тарани, гриценки: завдяки їх зусиллям, декількасот літаків, або утилізували, або продали!
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23.03.2023 15:24 Ответить
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23.03.2023 15:35 Ответить
І зараз досить "поважні люди", на державних пенсіях. Харахоряться на телеканалах, експерти *******. Деякі навіть офіцери.
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23.03.2023 15:36 Ответить
не всіх згадав , ще були лебедєв і соломатін , з російськими паспортами , які майже відкрито співпрацювали з ФСБ .
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23.03.2023 18:22 Ответить
шо знач "співпрацювали"? вони і були ФСБ/ГРУ
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23.03.2023 21:04 Ответить
Про Гриценко Вы зря, при нем пилоты нашей части начали в состве звеньев летать, а самолеты начали проходить полный цикл ремонта, а не КоВР.
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24.03.2023 08:21 Ответить
Найбільше літаків утилізували саме при міністрі оборони Гриценко.
Це не пусті слова: подивіться статистику.
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24.03.2023 10:13 Ответить
На посту министра обороны Гриценко занялся вопросами финансирования и реформирования Вооружённых сил Украины. В 2005 году, впервые за последние годы, армия была профинансирована в полном объёме, а в 2006 году её бюджет вырос на 51 % и достиг 8,9 млрд гривен. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году показатели боевой подготовки выросли в среднем на 40-50 %[21][26]. В мае 2007 года Гриценко высказался в поддержку идеи закона о введении выплаты компенсации вместо прохождения срочной воинской службы[28].

Гриценко активно поддерживал идею вступления Украины в Североатлантический альянс[1][8][29]. В ноябре 2005 года Гриценко заявил о намерении завершить разработку Плана действий в отношении членства в НАТО к марту 2006 года[30], но в начале 2006 года из-за приближавшихся парламентских выборов депутаты отказывались рассматривать законы, касавшиеся сотрудничества Украины с НАТО[26]. В августе 2006 года в текст Универсала национального единства был включён пункт о выполнении Плана действий в отношении членства в НАТО, но в сентябре 2006 года во время своей поездки в Брюссель Янукович заявил о переносе плана на неопределённое время[31]. Тем не менее, Гриценко не отказался от идеи вступления Украины в НАТО[32].
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24.03.2023 10:53 Ответить
Я знаю, що армія у 2014 році фактично не існувала: підрозділи були неукомплектовані технікою, озброєннями, офіцерами, рівень підготовки особового складу був вкрай низьким, мотивація відсутня.
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24.03.2023 12:20 Ответить
Да, потому что при януковоще и лебедеве армия целенаправленно уничтожалась
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24.03.2023 12:24 Ответить
Зараз гриценка не чути.
Але як закінчиться війна, він з'явиться.
І буде розповідати в своєму стилі: от якби я це робив, жодних проблем би не було!
Але зараз жодного слова.
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24.03.2023 12:28 Ответить
Як би, як би... Клован сейчас всем расскажет почем нынче зепобеда народу Украины обходится...
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24.03.2023 12:42 Ответить
Мені здається, що це перша передача саме літаків Україні від західних союзників.
Нехай навіть і радянських літаків.
Головне сам факт початку постачання літаків.
Гадаю, з часом навіть дадуть західні зразки літаків.
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23.03.2023 15:27 Ответить
Це не перша,і навіть офіційно не перша...А не офіційно нам колись пізніше розкажуть.А ми дякуєм всім хто допомагає.
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23.03.2023 16:06 Ответить
А хто офіційно, до цього, передав бойові літаки Україні?
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23.03.2023 16:18 Ответить
Північна Македонія. Здається, ще влітку минлого року. Пару дні тому була новина про це.
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23.03.2023 16:28 Ответить
Теж 4 МІГа. Це ті літаки, що вони в нас за кілька років перед тим купили.
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23.03.2023 16:29 Ответить
4 штурмовика Су-25.
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23.03.2023 16:38 Ответить
неофіційно
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23.03.2023 20:26 Ответить
Дорога ложка до обіду
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23.03.2023 15:44 Ответить
дякуй, а не вийо*уйся
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23.03.2023 16:00 Ответить
Телепню, спочатку навчись спілкуватись, бо я констатував факт ... і звісно я дякую США , що вони в замін МІГ-29 , котрі нам передає Словаччина дасть їм новітні ударні гелікоптери зі знижкою 2/3, рахуй , що замість старого і вже списаного ,,непотрібу'' вони отримають ну дуже за дешево ******* гелікоптери . Звісно нам Міги дуже потрібні , але треба на все дивитись з розумом , та й не ображати людей котрих не знаєш , і звісно вибач що перейшов наТИ .
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23.03.2023 16:58 Ответить
Нам що,хтось щьось винен?Ми поки що не в НАТО.Кажи "дякую" і не шастай по чужим каструлям...
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23.03.2023 17:45 Ответить
Ще один лобуряка ... да як же ви не розумієте , що я дійсно дякую , алея ще би більше дякував якби нам їх дали раніше , і до речі нам дійсно винні , маю на увазі ВЖЕ ВИННі , бо ми захищаємо їх, кров'ю наших людей , винні , що своєю поведінкою виростили цього ***** і довели до цього .
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23.03.2023 18:46 Ответить
1. Якщо не раніше , то що , вже не потрібні ? ((
2. Захищають ЗСУ , а не ви особисто , тому "ми " у вашому коментареві не зовсім доречно ; може допомагаєте захисникам , не заперечую , але не розписуйтеся за тих хто дійсно свою кров проливає .
3. Винні не європейці , а ті недороблені що у 2019 клоуна обрали , а потім іржали до кінця лютого 2022 " **************** " ; саме вони ***** довели до 24.02.2022 , це воно своїм коментарем , на питання чому у 2014 не здійснили такого масштабного вторгнення , відповіло......... бо не мали можливості ((
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23.03.2023 20:54 Ответить
Будь ласка прочитайте уважно мій допис ... захищаємо ми (Україна) ,,кров'ю наших людей '', що тут не так , хіба Ви не згодні ? ... де я писав ,що проливаю свою кров ?... де я писав , що літаки нам не потрібні ? Люди , що у вас з аналізом, чого приціпились, пошукайте поліна в своїх очах.
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23.03.2023 21:24 Ответить
Мені немає потреби уважно читати ваш коментар ( саме так , а не допис ) , це вам його потрібно уважніше писати : саме не "ми захищаємо " , а так як у дужках "Україна захищає" , тоді все вірно ! І досить вже про ложку до обіду від Європи , краще відберіть її у тих хто нині статки на грабунку ЗСУ заробляє , там не на одну ложку вистачить ((
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23.03.2023 21:36 Ответить
Вам пороблено , якого дідька ви до мене " пристібались "? Візьмість і відберіть ложки у всіх , хто 30 років грабував Україну , а не тільки у останніх.
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23.03.2023 21:48 Ответить
Пороблено вам коли коментували " не шастай по чужих каструлях" , бумеранг ніхто не забороняв ((
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23.03.2023 21:58 Ответить
таки ви не уаажні ,,не шастай по чужим кастрюлям "не мій комент , тай до чого тут бумеранг? раджу Вам зібратись з думками , бо вони у Вас скачуть , як в пісні Газманова(
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23.03.2023 22:07 Ответить
Співчуваю вам , навіть не знаю що порадити щоб ваша увага була концентрованою (( Не ваш коментар , не заперечую - під ним ваш срач ! На нього і бумеранг ! Якщо і так не дійшло , то словами одного кацапського барда : "жираф бальшой , яму віднєй " Бувайте , любитель кацапського трубадура ((
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23.03.2023 22:15 Ответить
І Вам не хворіти , і також співчуваю...
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23.03.2023 22:35 Ответить
Дурень...
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23.03.2023 20:58 Ответить
Так отож)))
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23.03.2023 21:15 Ответить
Це я про тебе,дурню...
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23.03.2023 21:16 Ответить
Ладно не дуйся , все нормально )))
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23.03.2023 21:27 Ответить
Нікуя не нормально! Бо шось ти задню включив...
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23.03.2023 21:34 Ответить
Таки лобуряка)))
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23.03.2023 21:42 Ответить
Після спілкування із ним , підтверджую - 100% !
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23.03.2023 22:16 Ответить
..Ви теж від телепня недалеко відбігли!!! Може не знаєте, що всі словацькі машини модифіковані під стандарти НАТО?. Там від радянського тільки два двигуни та планер. Поляки теж..одна бригада модернізована..друга ..німецька..частково. То що...це СПИСАНИЙ НЕПОТРІБ?
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23.03.2023 22:16 Ответить
Для нас це не погані пташки , тому і написав що ,,непотріб" , а для них це дійсно списаний непотріб , бо вони модифіковані вже давно , хоч і під системи цілевказання АВАКС , РЛС застарілі , і не конкурують з з новітніми фазованими рішітками і т.д. . Коментар мій був не проти ціх літаків , та й взагалі будь якої допомоги , а того , що це все потрібно на вчора ...
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23.03.2023 22:48 Ответить
... Міг-21... індійські...сьогодні модифікуються Ізраілем...теж застарілими локаторами? Словаки навіть списувати свої Міг-29 не збиралися. Там достатньо ******** локатор поставлений. А Ви вже замість словаків їх в *непотріб* записали.... На вчора треба було не зеленого хрипатого уйобка вибирати...а головою думати. А зараз ми хочемо вчора те...що зовсім можуть скоро не дати..якщо гнида продовжить свою тихеньку падлючу справу.
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23.03.2023 23:02 Ответить
МІГ-21 доволі не погані літаки , особливо,,БІС" а коли на них поставити ******* електроніку , то взагалі круто ... а до секти ЗЕ я не належу.
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23.03.2023 23:34 Ответить
..ну так ізраільтяни і ставлять. Румуни в НАТО... на озброєнні модифіковані Ізраілем Міг-21-2000 . Що ж таке ? Непотріб... хлам? Індуси..маючи Су-30МКІ...Міг-29 модернізують *непотріб* Міг-21.... Може тут щось не те? То може вони ставлять на свої Мігі *старі* локатори..як Ви стверджуєте..стоять на словацьких Міг-29? Отож.... Треба казати про те... про що впевнені.
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24.03.2023 10:18 Ответить
Вибачте , я вже втомився , але читав інформацію , що словацькі літаки були модернізовані середнього класу апаратурою ,котра поступається ******** , більше того , немає сенсу витрачати на це (переоснащення) чималі кошти , якщо підтримувати технічний стан конструкцій планера літака , немає можливості з за відсутності комплектуючих . Тож в принципі , цей літак в швидкій перспективі стане хламом , і краще його позбутися , а взамін отримати ******* гелікоптери зі знижкою до 70% , що словаки і роблять .
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24.03.2023 11:01 Ответить
Щоб робити такі висновки...якого класу апаратура... про відсутність !!!?? комплектуючих для планера... треба розумітися в авіаційній роботі..а не робити висновки з прочитаного! Такої маячні..що пишуть у СМЗ не завжди і знайти можна. Я Вам навів приклад про Міг-21... ))) Там теж відсутність комплектуючих? Він вже 40 років не випускається... Я вже багато разів писав. Країни НАТО використовують військові літаки не по ресурсу...а по СТАНУ!!! Це тільки ідіоти у рашці..та прилеглих конюшнях ресурси витримують. У США літають машини по 40-50 і більше років. КС-135 виставили строк експлуатації 100!!!! років!!! Смердячі списують літаки..які виробили календарний ресурс... Він налітав всього нічого... а його ріжуть. А про середню...вищого класу... чи найвищого.... апаратуру... ну тут треба розмовляти з експлуатантом..а не з людиною з вулиці. Ви транслюєте те...що десь написано...нічого абсолютно не розуміючі..як воно працює... з чим зв*язано і що треба досягти. Остання фраза..моя. Модернізація словацьких і частково польськіх Мігів дозволила їм ввійти в коло компексного автоматичного ведення бойових дій видів ЗС. Коли Ви цю фразу продумаєте..то більш писати маячні не будете. Смердячі ..навіть Су-57 НЕ МОЖУТЬ працювати в компексному веденні боя!!! От в цьому і вся різниця. І в додаток. У поляків дві бригади Міг-29... Одна на повністью модернізованих... одна на частково. І у них трошки різні завдання... хотя тип один. А далі думайте. І думайте..чому Авакси та беспілотники снують у наших кордонів... Чому на Хаймерсі !!! три військових.... водій.. та два заряджаючих... і командир на 3 одиниці. Чому Хаймерс може стріляти через 1 хвилину після зупинки... І хто ж координати цілей вводить..чи дає... І як це повязати з авіацією взагалі... ))) Багато не написано......
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24.03.2023 14:18 Ответить
Звісно , я не в темі , але все життя працював в передовій електроніці , на військових виробництвах , а також в НДІ ,і маю уяву як воно працює , але не дотичний до цього ...
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24.03.2023 19:27 Ответить
З приводу Міг-21 , думаю , що індуси використовують донорство , бо в свій час закупили їх багато , але це мої припущення , стверджувати не буду
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24.03.2023 19:30 Ответить
.. Там від Міг-21 залишився тільки фюзеляж. Кілька повітряних сутичок з пакистанськими ВПС показали низьку бойову спроможність Су-30МКІ. Напрочуд Міг-21 показав себе у боях дуже ефективно. Тому індуси і пішли на цей крок. Міг-21-2000..це машина зовсім іншого класу ..ніж тей старий радянський Міг-21. І не забувайте... що літак конструюється і виробляється для пілота середнього рівня! Вони будуть воювати і воюють. Літати хвостом назад... виконувати різні Кобри... тощо у бою ніхто не буде. Це авіаційний цирк... де виступають клоуни ... А в бою... чим дальше побачити.чим дальше пустити ракету..чим бистріше щезнути. Ніхто ганятися друг за другом..як у часи ВОВ не буде. А наше суспіьство сприймає авіацію ще тим часом. Ви ж чули... Будемо бомбити як у Сириї... ковровим ...))) А хрена з два... І близько не підходять до кордонів України...бо знають... що підійдуть... то з десяти вісім точно не повернуться...))) Це в Сириї з 10000 метрів **геройські** сипали на людей по 10 тон ФАБ-500. А в свій час в Афганістані ФАБ-9000 кидали...*героїчно*. Час не той..і війна не та..)))
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24.03.2023 19:48 Ответить
.. Ви так і не схотіли збагнути..чому я використав словосполучення *комплексне ведення бою*...чому поряд з літаком згадав Хаймерс...вказав на кількість осіб екіпажу Хаймерса..та не згадав слова *автоматика*... ))) Ви не схотіли подумати... То звяжіть вже Вашу електроніку з війною... реальною... Війною машин...де остаточні рішення використання будь якої техніки в бою приймає людина..а техніка працює разом... авіація з танками... ППО..з піхотою та РЕБ... От кухня працює самостійно...Все інше в ******** армії разом.
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24.03.2023 19:37 Ответить
Звідки такі висновки , що я навіть не збагнув, хоча ви мені нічого нового не сказали , крім деяких подробиць. Бачу ,що ви в темі , а я розуміюсь на цьому в рамках загальнодоступної інформації , котра так чи інакше дає мені уяву комплексного ведення бою ,хоча звісно не на такому рівні як мабуть Ви.
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24.03.2023 19:59 Ответить
Саме так , головне щоб ти бачив далеко , а тебе не бачили і ти при цьому міг нанести ураження , і в ближній бій вступати немає потреби... про бомби ФАБ-500 маю уяву ,служив в Шинданті(ДРА) 81-83 роки...
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24.03.2023 20:14 Ответить
доречі літаки були Міг21біс , Су25, і Міг19 (у афганців)...
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24.03.2023 20:16 Ответить
Кабул..1985-86... Ан-12..Ан-26... 50 ОЗАП... Десятки раз сідав у Шинданті...))) У духів у Шинданті були Су-7Б. Су-25 в афганців не було. 19 вже не застав... 21 були в Баграмі... В Шинданті вже не було.
Потім на Іл-76 з СРСР багато разів аж до листопада 1991 року. Потім уже цівільним по всьому Афгану...але вже без Шинданту.
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24.03.2023 20:31 Ответить
я на строковій - зв'язок... так , Су-25 у афганців не було
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24.03.2023 20:42 Ответить
..ну в Шиндант не пішки прийшли... Мабудь через Кабул Іл-76 з Ташкента..а далі...всім ..чим завгодно! Чи через Кушку...або Хайратон?
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24.03.2023 21:03 Ответить
З Ташкента Ил-18 ...
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24.03.2023 22:25 Ответить
Додому теж Ил-18 , летовище кажись Тузель , точно не помню вже...
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24.03.2023 22:30 Ответить
..ну то Вас по королівські... Не у негерметичному Ан-12...))) Так.. Ташкент-східний..Тузель!
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24.03.2023 22:35 Ответить
Так , літак називали ,,офіцерський"... мабуть по королівськи тому , що летіли туди тільки дванадцять строковиків , а додому вісім , всі інші офіцери ,радники , прапорщики та інші.
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24.03.2023 22:41 Ответить
..в додачу. Смердячих у Польщі допустили тільки до модернізації паливної системи... бо модифікували вони двигуни. Вся інша модернізація..як апаратури...так і озброєння робилась без смердячих. Вони..смердячі..ще писали листи полякам..що ті не мають права без них модернізувати літаки. Іх ще в 2012 році поляки послали нах....)))
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23.03.2023 23:09 Ответить
Телепню , спочатку навчись спілкуватись .
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23.03.2023 16:06 Ответить
А польські 4 вже прийшли?
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23.03.2023 16:27 Ответить
Дізнаємося пізніше.
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23.03.2023 16:30 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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23.03.2023 16:32 Ответить
Велике ДЯКУЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.03.2023 16:52 Ответить
ДОБРЕ!
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23.03.2023 16:59 Ответить
Тьфу - тьфу - тьфу, три раза...через левое плечо.
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23.03.2023 17:24 Ответить
Надеюсь они модернизированные под натовские подарки оркам.
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23.03.2023 20:45 Ответить
Словацькі всі... польські частково. Одна бригада повністью... друга..німецька...частково. Наші вже частково відлітали учбові на новому обладнанні. Воно значно відрізняється від стандартного.
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23.03.2023 22:20 Ответить
Этого мало. Это 10% от необходимого.
F-16 с пилотами с опытом по частному контракту закроют все вопросы по поддержке наступления оптимально по времени и эффективности.
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24.03.2023 14:40 Ответить
... сьогодні ми з Вами маємо моживість пофантазувати. Хлопці на Міг-29...Су-25... та Су-24М... вже не кажу про вертушки не фантазують і не сподіваються. У найближчий рік не буде ніяких F-16 ... Бо використовувати його без комплексного використання всіх ЗСУ НЕМОЖЛИВО!!! Це машина комплексної війни... а не щоб літати та кудись стріляти і щось пускати. Це частина ЄДИНОГО цілого... яке зветься військова машина. І саме просте... У нас нема звідки їх експуатувати. На наших ЗПС він не може використовуватися. Дуже ніжна та вразлива машина стосовно якості ЗПС,
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24.03.2023 14:49 Ответить
Россия сохранит возможность поражать любую точку Украины, даже если ее склады опустеют полностью. Работает производство ракет. 2, 20, или 50 в месяц, это не важно. Важно знать, что теоретически могут достать.
Исходя из этого надо и исходить. Либо отказаться от авиации, в принципе, либо принять меры. А меры будут точно приняты.
Я думаю, что F-16 будут в Украине в течении полугода и на постоянной основе. Но они нужнее нам уже сегодня!
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24.03.2023 17:13 Ответить
Пане Сергію! Я за те ..щоб вони завтра вже були у небі України. Але для Вас це впевненність.. для мене поки казка. Від авіації Україна не відмовиться ніколи... але якою вона буде... покаже час. На сьогодні польські та словацькі машини..це дуже великий внесок у оборону. Ті два наших пілота...що у США .. відпрацьовують програму майбутнього перенавчання... І це далека перспектива.... А потім ще півроку перенавчання мінімум... і на виході сирі..без бойового досвіду пілоти... враховуючи те, що машини другого світу...
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24.03.2023 18:33 Ответить
Украина будет буфером и границей золотого миллиарда от одичалых.
Их накроют тазиком, который будут периодически приподнимать и проверять, не поумнели ли?
Нет никакого смысла содержать авиацию в глубине ЕС.
Это в будущем. А в реале сегодня нам нужно выйти на границы 91 года, а потом строить совместную с ЕС систему безопасности.
Запад ибо не может либо не хочет, либо не доверяет. Тут взаимная проблема в слабости помощи и доверия. Сейчас время определяться. Украина показала, что пойдет до конца.
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24.03.2023 22:25 Ответить
..згоден з Вами на всі '100500 відсотків...АЛЕ!! Не забувайте..що у дерма держави відвертий дурень з імператорськими замашками вождизму. І його підтримує значна кількість безмозкових шлунків... І дурень своєю поведінкою дуже шкодить майбутнему. Але будемо сподіватися...бо як казав Шарль Де Голль...**всі зміни у державах робить розумна меншість**.
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24.03.2023 22:39 Ответить
Я с Шарлем лично не знаком, к сожалению, и мог бы с ним поспорить на эту тему.
Я склоняюсь к мысли, что активное меньшинство всегда победит пассивное большинство.
Это близко, но не совсем то, на что намекаете Вы.
Я подозреваю, что Вы тонко намекаете на Зеленского и все, что порохоботы с ним связывают. Не факт. Могу ошибаться.
Скажу за себя. Я всегда даю шанс более предпочтительному выбору на выборах и никогда не даю второй шанс людям, которые уже обманули мой выбор.
В этом есть важное отличие украинцев свободных в своем выборе и тех, кто упорно держатся за кучерявого олигарха, не замечая его жестких для Украины ошибок.
На следующих выборах я спокойно проголосую за достойного человека, кого я выберу. У порохоботов этого выбора нет. Они, как россияне.
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24.03.2023 23:06 Ответить
ні...я не натякаю!!! Я ПРЯМО кажу про дурновате насеення України..яке вибрало відвертого невігласа і позорисько. Крім цього..ще й відвертого ворога..який з моменту свого вступу на пост президента відверто почав нищити державу...зокрема ЗСУ. Це я Вам кажу...людина..яка НАПРЯМУ була зв*язана у тей час з ЗСУ і служила там.. де приймалися остаточні рішення ..зокрема стосовно ВПС ВСУ!!! І я добре знаю...як і що робили для ВПС за Пороха... і що паскуда почала робити зразу після свого призначення. І не треба мені тут казки сопливі втирати. Ви... **вільна людина** вже вибрали ніцість. Тепер пожимаємо плоди ВАШОГО вибору. А наступним Ви... **вільні люди** виберете арестовича чи поровознюка. І я в цьому майже не сумніваюсь. Замість Пороха..Ви вибрали вже...Війну...Кров..і Страждання. Далі Ви виберете..або це ж саме..або ще гірше. Вся надія на воїнів... Може вони щлункам мозок підправлять. Не очікував... що у цілком за адекватними речами може ховатися так тупість! Найкращого..у виборі арестовичей та поворознюків. Ви на інше і не варті.
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25.03.2023 13:27 Ответить
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23.03.2023 22:22 Ответить
НАТО спокойно может передать самолеты под пилотов, нанятых по частному контракту с Украиной.
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23.03.2023 22:28 Ответить
до речі амеріканські пілоти, по контракту, воювали в Китаї проти Японії в другу світову.
не бачу запрошень ні від України, ні від США американських пілотів на таку роботу.
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24.03.2023 03:48 Ответить
Этот вопрос уже месяца 3 как на поверхности. Наверняка, он рассматривался той стороной, которая принимает решение. Поэтому нет и запроса.
Не думаю, что Украина отпихивалась бы от такой поддержки и вся заминка именно в запросе.
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24.03.2023 14:24 Ответить
зворушливо...
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24.03.2023 03:45 Ответить
Молодці!
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24.03.2023 04:28 Ответить
 
 