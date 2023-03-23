Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29

Первые четыре истребителя МиГ-29 передала Украине Словакия.

Об этом сообщили в министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю", - заявил глава Минобороны Ярослав Надь.

"В ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине, но по оперативным причинам в министерстве не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу после безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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