15 720 86
Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29
Первые четыре истребителя МиГ-29 передала Украине Словакия.
Об этом сообщили в министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю всех причастных за отличную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю", - заявил глава Минобороны Ярослав Надь.
"В ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине, но по оперативным причинам в министерстве не предоставляют никаких подробностей. Их передача будет подтверждена сразу после безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
Топ комментарии
+39 Ziu Zou
показать весь комментарий23.03.2023 15:23
+24 mrSmith
показать весь комментарий23.03.2023 15:24
+17 Володимир Мик
показать весь комментарий23.03.2023 15:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/ubl2sRgUS1U
Це не пусті слова: подивіться статистику.
Гриценко активно поддерживал идею вступления Украины в Североатлантический альянс[1][8][29]. В ноябре 2005 года Гриценко заявил о намерении завершить разработку Плана действий в отношении членства в НАТО к марту 2006 года[30], но в начале 2006 года из-за приближавшихся парламентских выборов депутаты отказывались рассматривать законы, касавшиеся сотрудничества Украины с НАТО[26]. В августе 2006 года в текст Универсала национального единства был включён пункт о выполнении Плана действий в отношении членства в НАТО, но в сентябре 2006 года во время своей поездки в Брюссель Янукович заявил о переносе плана на неопределённое время[31]. Тем не менее, Гриценко не отказался от идеи вступления Украины в НАТО[32].
Але як закінчиться війна, він з'явиться.
І буде розповідати в своєму стилі: от якби я це робив, жодних проблем би не було!
Але зараз жодного слова.
Нехай навіть і радянських літаків.
Головне сам факт початку постачання літаків.
Гадаю, з часом навіть дадуть західні зразки літаків.
2. Захищають ЗСУ , а не ви особисто , тому "ми " у вашому коментареві не зовсім доречно ; може допомагаєте захисникам , не заперечую , але не розписуйтеся за тих хто дійсно свою кров проливає .
3. Винні не європейці , а ті недороблені що у 2019 клоуна обрали , а потім іржали до кінця лютого 2022 " **************** " ; саме вони ***** довели до 24.02.2022 , це воно своїм коментарем , на питання чому у 2014 не здійснили такого масштабного вторгнення , відповіло......... бо не мали можливості ((
Потім на Іл-76 з СРСР багато разів аж до листопада 1991 року. Потім уже цівільним по всьому Афгану...але вже без Шинданту.
F-16 с пилотами с опытом по частному контракту закроют все вопросы по поддержке наступления оптимально по времени и эффективности.
Исходя из этого надо и исходить. Либо отказаться от авиации, в принципе, либо принять меры. А меры будут точно приняты.
Я думаю, что F-16 будут в Украине в течении полугода и на постоянной основе. Но они нужнее нам уже сегодня!
Их накроют тазиком, который будут периодически приподнимать и проверять, не поумнели ли?
Нет никакого смысла содержать авиацию в глубине ЕС.
Это в будущем. А в реале сегодня нам нужно выйти на границы 91 года, а потом строить совместную с ЕС систему безопасности.
Запад ибо не может либо не хочет, либо не доверяет. Тут взаимная проблема в слабости помощи и доверия. Сейчас время определяться. Украина показала, что пойдет до конца.
Я склоняюсь к мысли, что активное меньшинство всегда победит пассивное большинство.
Это близко, но не совсем то, на что намекаете Вы.
Я подозреваю, что Вы тонко намекаете на Зеленского и все, что порохоботы с ним связывают. Не факт. Могу ошибаться.
Скажу за себя. Я всегда даю шанс более предпочтительному выбору на выборах и никогда не даю второй шанс людям, которые уже обманули мой выбор.
В этом есть важное отличие украинцев свободных в своем выборе и тех, кто упорно держатся за кучерявого олигарха, не замечая его жестких для Украины ошибок.
На следующих выборах я спокойно проголосую за достойного человека, кого я выберу. У порохоботов этого выбора нет. Они, как россияне.
не бачу запрошень ні від України, ні від США американських пілотів на таку роботу.
Не думаю, что Украина отпихивалась бы от такой поддержки и вся заминка именно в запросе.