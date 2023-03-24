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Новини Мобілізація в РФ
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Російська армія використовує Білорусь як навчальний полігон, - британська розвідка

білорусь

Росія змушена навчати своїх мобілізованих у Білорусі через серйозні проблеми у системі підготовки новобранців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британську розвідку.

Як зазначається у зведенні, в середині березня 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців для навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

За даними британської розвідки, нової ротації не відзначається, проте Росія залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання.

"Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, свідчить про те, наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил", - наголошують у повідомленні.

Крім того, Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку Білоруссю, як важливий політичний сигнал, вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, нещодавно командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що росіяни не мають ресурсів для наступу на півночі, ворог наразі не формує ударне угруповання. 

Читайте також: Росія і Білорусь продовжили спільні військові навчання щонайменше до 3 квітня, - "Беларускі Гаюн"

Білорусь (7928) Велика Британія (5573) розвідка (3858) росія (65098) навчання (577)


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Топ коментарі
+7
Як же вони здогадалися так швидко?
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24.03.2023 09:32
+6
Хто-б сумнівався! Білорусь взяла на себе розміщення мобілізованого контингенту на своїй територїї його годування та навчання Крім того - ремонт і підготовка до бойових дій російської бойової техніки та поставки *********** А ще надання пального та аеродромів для авіанальотів на територію України І після цього мають нахабство говорить що вони не приймають участі у війні!
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24.03.2023 09:34
+2
Для ЗСУ теж було б непогано використовувати Білорусь, як полігон для стрільби ракетами.
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24.03.2023 09:33
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Як же вони здогадалися так швидко?
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24.03.2023 09:32 Відповісти
- Куме! Оце був у лісі Так на лісових дорогах почастішала кількість дуже широких слідів гусениць І скрізь чутно їх ляскіт і гудіння дизельних двигунів Що - на Поліссі посилюють роботу ліспромгоспів?
- Ні! То наш новий "міністр сільського господарства" - Залужний, дав команду директору поліських МТС - Наєву, готувать техніку для весняних польових робіт з переробки "бульби з м"ясом" на полях України

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25.03.2023 06:40 Відповісти
Для ЗСУ теж було б непогано використовувати Білорусь, як полігон для стрільби ракетами.
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24.03.2023 09:33 Відповісти
Хто-б сумнівався! Білорусь взяла на себе розміщення мобілізованого контингенту на своїй територїї його годування та навчання Крім того - ремонт і підготовка до бойових дій російської бойової техніки та поставки *********** А ще надання пального та аеродромів для авіанальотів на територію України І після цього мають нахабство говорить що вони не приймають участі у війні!
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24.03.2023 09:34 Відповісти
правильно писати-Білорусія...достатньо глянути на герб та прапор.
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24.03.2023 09:39 Відповісти
А що, алєнєводи на московії вже скінчилися? З них он який гарний шойгу вийшов! І інструктори вийдуть не гірші
Ще в КНДР відправте на навчання: там армія - супер! Їхній космічний десант на Сонці висаджувався! Якраз для ваших космічних сил на чолі з батутом рогозіна!
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24.03.2023 09:45 Відповісти
То може вже прозріють й дозволять хоча б по полігонам шваркнути, а не Валерою тролити
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24.03.2023 09:51 Відповісти
Немона! Ви шо??? Це ж другий фронт!!! А шо скажуть наші західні союзники??? А ше війська довежеться перекидати зі східного фронту!!! А-а-а!!! Апокаліпсис наближається!
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24.03.2023 09:58 Відповісти
"1 березня 2022 року речник регіонального Управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов https://suspilne.media/amp/212511-na-cernigivsinu-zajsli-biloruski-vijska/ розповів , що на Чернігівщину на техніці з маркуванням «О» зайшли білоруські війська. Колона рухалася з боку Городні в напрямку Чернігова".

Те саме розповідав свого часу комбат з 58-ої бригади, з того батальйону, що виходив з-під Шостки на північ Чернігівщини.

Але зелені щось про це мовчать. Бо білоруський бітум, велике будівництво, відкати...
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24.03.2023 10:11 Відповісти
Та вже 9 років,розвіднички.
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24.03.2023 10:17 Відповісти
 
 