Російська армія використовує Білорусь як навчальний полігон, - британська розвідка
Росія змушена навчати своїх мобілізованих у Білорусі через серйозні проблеми у системі підготовки новобранців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британську розвідку.
Як зазначається у зведенні, в середині березня 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців для навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.
За даними британської розвідки, нової ротації не відзначається, проте Росія залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання.
"Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, свідчить про те, наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил", - наголошують у повідомленні.
Крім того, Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку Білоруссю, як важливий політичний сигнал, вважають у британській розвідці.
Нагадаємо, нещодавно командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що росіяни не мають ресурсів для наступу на півночі, ворог наразі не формує ударне угруповання.
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