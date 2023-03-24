Україна розвиватиме співпрацю з країнами Балтії у нафтогазовій сфері та електроенергетиці

Україна прагне співпрацювати з країнами Балтії у нафтогазовій сфері та електроенергетиці, зокрема у реалізації програм з децентралізації енергосистеми та розвитку проєктів з біоенергетики та когенерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи. Країна буде нарощувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС та зберігати її для потреб балансування ринку. Потрібно обговорити можливості будівництва нових енергетичних коридорів, розподільних мереж, які посилять експортно-імпортні спроможності наших країн. Безперечно, українська чиста електроенергія допоможе ЄС у зеленому переході, а нові мережі - у синхронізації електромереж країн Балтії до ENTSO-E та підвищить енергетичну сталість ЄС", - зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

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Він закликав латвійський бізнес долучитися до реалізації програм децентралізації енергосистеми, створення на місцях розподіленої генерації, підготовки проєктів з підвищення енергоефективності домогосподарств та підприємств, проєктів з розвитку біоенергетики та когенерації в Україні.

Демченков також наголосив на тому, що Україна готова взяти на себе роль газового хабу Європи. "Україна готова надавати вільні потужності для транзиту та зберігання газу. Безпосередня близькість до кордонів ЄС – це стратегічна перевага, яка, наприклад, дає можливість зберігати LNG, завезений до Європи. Ми пропонуємо до 15 млрд куб. м потужностей для зберігання газу не лише для приватних іноземних компаній, але й стратегічних запасів газу країн-членів ЄС", - сказав він.

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