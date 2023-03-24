Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців. Але ми не дамо, - Міллі
На думку голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі, Іран може виготовити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо вирішить це зробити.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
На його думку, Іран міг би виготовити ізотопи для ядерної зброї "менш ніж за два тижні, і йому знадобиться ще кілька місяців, щоб виготовити справжню ядерну зброю".
Міллі попередив, що США не дозволять Ірану мати "розгорнуту ядерну зброю".
"Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для нашого національного керівництва, щоб розглянути, як діяти, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю", - сказав генерал.
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А на счет немытых арабов, ну в Дубаях, Катаре и многих городах СА по чище будет чем в наших и некоторых западных городах😏
А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
P.s. КНДР провели успешное испытание подводного беспилотника способного нести ядерное оружие...
С момента начала конфликта, около 3.5 миллиардов долларов покинуло РФ вместе с своими владельцами и репатриировались в Израиль. По данным СМИ еще 10 миллиардов находятся в обработке, в связи с тем что деньги из России считаются токсичными, проходят переводы медленно. Финансово Израиль выиграл из-за конфликта.
Израильская журналистка Софи Шульман публикует крайне любопытные данные о том, кто на самом деле стал бенефициаром военного конфликта между Россией и Украиной.
Отмечается, что наибольшие суммы ожидаются с прибытием «десятков стартапов» из России, которые хотят перенести в Израиль не только деятельность и бюджеты, но рассчитывают найти здесь инвесторов и специалистов.
«Сейчас инвестиционные дома передают Израилю портфели акций из зарубежных банков, в основном - швейцарских. Там огромный поток иммигрантов из России. Это не не олигархи, а наемные служащие, занимавшие высшие должности в российском банковском деле, бухгалтеры, бизнесмены в сфере недвижимости, финансов и розничной торговли», - рассказывает израильский экономист Марк Ойгман.
https://isroe.co.il/rossiyane-zavalivayu-izrail-dengami-iz-za-ukrainy/
2) продаешь рашке дронов на Х лямов зелени
3) получаешь от рашки пару ядерных боеголовок на Х лямов зелени
....
Profit!