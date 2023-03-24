Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців. Але ми не дамо, - Міллі

На думку голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі, Іран може виготовити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо вирішить це зробити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На його думку, Іран міг би виготовити ізотопи для ядерної зброї "менш ніж за два тижні, і йому знадобиться ще кілька місяців, щоб виготовити справжню ядерну зброю".

Міллі попередив, що США не дозволять Ірану мати "розгорнуту ядерну зброю".

"Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для нашого національного керівництва, щоб розглянути, як діяти, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю", - сказав генерал.

Також читайте: РФ намагається отримати від Ірану балістичні ракети, але поки інформації щодо передачі немає, - ГУР МО