УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8785 відвідувачів онлайн
Новини
5 442 61

Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців. Але ми не дамо, - Міллі

марк,міллі

На думку голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Міллі, Іран може виготовити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо вирішить це зробити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На його думку, Іран міг би виготовити ізотопи для ядерної зброї "менш ніж за два тижні, і йому знадобиться ще кілька місяців, щоб виготовити справжню ядерну зброю".

Міллі попередив, що США не дозволять Ірану мати "розгорнуту ядерну зброю".

"Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для нашого національного керівництва, щоб розглянути, як діяти, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю", - сказав генерал.

Також читайте: РФ намагається отримати від Ірану балістичні ракети, але поки інформації щодо передачі немає, - ГУР МО

Автор: 

Іран (2026) США (22737) ядерна зброя (1151) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
И как же вы ему помешаете? Озабоченность обявите?
показати весь коментар
24.03.2023 11:54
+8
Умнічки, нащо працювать на випередження? Давайте почекаємо поки агресор когось ***** тією бомбою, от тоді... як... як утремося! і максимально занепокоїмося!

А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
показати весь коментар
24.03.2023 11:54
+8
Не совсем понял вопрос. Араб это не религия, а группа семитских народов говорящих на арабском языке. Иранцы это индоевропейцы, у которых свой язык не имеющий ничего общего с арабским. Называть иранца арабом тоже самое, украинца турком. Разница в религии у них тоже есть, иранцы тоже мусульмане, но исповедуют шиизм, поэтому с арабами, большинство которых сунниты, они мягко говорят не в ладах.
показати весь коментар
24.03.2023 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С заголовком,точно щось не так,),
показати весь коментар
24.03.2023 11:53 Відповісти
До Пана у речення теж закралася помилка. А З заголовком дійсно щось не так було.
показати весь коментар
24.03.2023 11:57 Відповісти
зізнаюся--)--трохи складно ще поки !,),,так вільно спілкуватися на мові,),але я намагаюся,),,
показати весь коментар
24.03.2023 12:02 Відповісти
И как же вы ему помешаете? Озабоченность обявите?
показати весь коментар
24.03.2023 11:54 Відповісти
думаю ми незабаром почуємо та побачимо якісь загадкові вибухи на іранських підприємствах причетних до виготовлення цієї зброї...
показати весь коментар
24.03.2023 11:58 Відповісти
Путін *****.
показати весь коментар
24.03.2023 11:59 Відповісти
Спросите у Садама Хуссейна😉
показати весь коментар
24.03.2023 12:04 Відповісти
Ізраїль розху.... моментально, як тільки розвідка надасть інфу
показати весь коментар
24.03.2023 12:26 Відповісти
Иран сейчас дакупмлся современными ПВО, так что все не так просто, без помощи США теперь Израилю будет очень сложно провести такую операцию, велмк риск потерять авиацию. США могут помочь спутниковыми снимками, глушилками радаров и ударами крылатых ракет по пво
показати весь коментар
24.03.2023 12:47 Відповісти
Вітамін меньше читай роСС пропаганду
показати весь коментар
24.03.2023 13:52 Відповісти
Не лізь по перед батька в пекло FTilь.
показати весь коментар
24.03.2023 13:50 Відповісти
Скорее бы уже сделали. Может тогда Израиль ******** этих неподмытых, воняющими сцками, арабов!!!
показати весь коментар
24.03.2023 11:54 Відповісти
Иранцы не арабы, если что.
показати весь коментар
24.03.2023 12:05 Відповісти
православные?
показати весь коментар
24.03.2023 12:11 Відповісти
пєрсікі же
показати весь коментар
24.03.2023 12:17 Відповісти
Не совсем понял вопрос. Араб это не религия, а группа семитских народов говорящих на арабском языке. Иранцы это индоевропейцы, у которых свой язык не имеющий ничего общего с арабским. Называть иранца арабом тоже самое, украинца турком. Разница в религии у них тоже есть, иранцы тоже мусульмане, но исповедуют шиизм, поэтому с арабами, большинство которых сунниты, они мягко говорят не в ладах.
показати весь коментар
24.03.2023 12:20 Відповісти
я бы еще пожалел "Персов". но все остальные, нецивилизованные, неподмытые арабы. я не хочу с вами спорить. пусть наши наративы остануться при себе
показати весь коментар
24.03.2023 12:22 Відповісти
Ну так именно персы, а не арабы отправляют на Московию шлюхиды.

А на счет немытых арабов, ну в Дубаях, Катаре и многих городах СА по чище будет чем в наших и некоторых западных городах😏
показати весь коментар
24.03.2023 12:27 Відповісти
Араби то як раз і подмиті ,вони туалетним папіром не користуються
показати весь коментар
24.03.2023 12:29 Відповісти
Евреи тоже относятся к семитским народам. Что хочет показать животное , оскорбляющее другие народы ,, обосцаные, вонючие???? Они не могут тебе ****** беспредельному набить харю. Ты живешь в ванной и бидэ ????Козляра!!!!
показати весь коментар
24.03.2023 13:45 Відповісти
Редакторы, поправьте заголовок.
показати весь коментар
24.03.2023 11:54 Відповісти
Ізраїль ще швидше не дасть.
показати весь коментар
24.03.2023 11:54 Відповісти
Умнічки, нащо працювать на випередження? Давайте почекаємо поки агресор когось ***** тією бомбою, от тоді... як... як утремося! і максимально занепокоїмося!

А може все таки їбаште зараз? Поки ще гніда голову не підняла?
показати весь коментар
24.03.2023 11:54 Відповісти
Ні хаті.
показати весь коментар
24.03.2023 11:57 Відповісти
Ковальскій ти поц кацапський , от так виі і палитесь. Не дамо , це " не дадим "
показати весь коментар
24.03.2023 14:00 Відповісти
Может пора бы уже, нэ?
показати весь коментар
24.03.2023 11:56 Відповісти
Вариант только один, о котором уже говорили, вторжение в Иран. Но как это отразится на помощи Украине.
показати весь коментар
24.03.2023 11:56 Відповісти
Никакого вторжения не будет, да и не нужно сейчас США увязать в очередной войне. Авиацией отработают максимум.
показати весь коментар
24.03.2023 12:08 Відповісти
Ну звісно. Аби ще одночасно дали Україні ескадрилью F-16. Наприклад.
показати весь коментар
24.03.2023 11:56 Відповісти
дві .....три
показати весь коментар
24.03.2023 12:06 Відповісти
Іран може зробити ядерну бомбу за кілька місяців. Але ми не дамо і виразимо дуже глибоку стурбованість. Іранці налякаються і негайно перестануть створювати ядерну бімбу.🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.03.2023 11:57 Відповісти
Вы еще за беспилотник ответьте Быстрее по США что ни будь прилетит чем вы что то сделаете

P.s. КНДР провели успешное испытание подводного беспилотника способного нести ядерное оружие...
показати весь коментар
24.03.2023 11:57 Відповісти
Да что за хрень ти несешь ,черт тебя поберЬи
показати весь коментар
24.03.2023 12:33 Відповісти
Дайбо, дайбо...
показати весь коментар
24.03.2023 11:57 Відповісти
Обіцянки-цяцянки... Ви зробіть, а потім вже всім розповідайте...
показати весь коментар
24.03.2023 12:01 Відповісти
А іран ще не вирішив?
показати весь коментар
24.03.2023 12:03 Відповісти
та ****....ть їх разок щоб обісралися
показати весь коментар
24.03.2023 12:05 Відповісти
вже давно пора их бомбить
показати весь коментар
24.03.2023 12:07 Відповісти
Іран потрібно було обнулити одразу як він накрив американську базу в Іраку у 2020 році та на жаль тоді при владі був Трамп, ех як я сумую за ерою президентів Бушів...
показати весь коментар
24.03.2023 12:13 Відповісти
Американцы с вами не согласяться, Бушей, особеено младшего мягко говоря недолюбливают. Если говорить о республиканцев, то только два президента в 20-м веке у них пользуются популярностью иуважением это Эйзенхауэр и Рейган.
показати весь коментар
24.03.2023 12:40 Відповісти
И еще напомню, что иранцы тогда ответили на убийство генерала Сулеймани, убар по которому был нанесен приказом Трампа. Есди бы на месте Трампа был Байден, то этого просто не произошло бы. Трамп просто необдуманные действия совершал, он мог начать войну в которой США выглядели бы как агрессоры.
показати весь коментар
24.03.2023 12:44 Відповісти
час блаблабла вже пройшов, Марк
показати весь коментар
24.03.2023 12:19 Відповісти
Ще не зрозуміли, що проти цивілізованого світу виступила вісь зла - Іран, КНДР, паРаша, Китай? Якщо з нею нічого не зробити, то іранська ядерна бімба буде не основною проблемою...
показати весь коментар
24.03.2023 12:21 Відповісти
Що за система така збочена, жертвою якої і стала Україна - різні деспотії рашизма, ісламісти, комуняки мають право на ядер, ракети на будь який смак, демократіям нехай і недосконалим - навпаки одні меморадуми, договори про неросповсюдження, 300км.
показати весь коментар
24.03.2023 12:22 Відповісти
Россияне заваливают Израиль деньгами из-за Украины

С момента начала конфликта, около 3.5 миллиардов долларов покинуло РФ вместе с своими владельцами и репатриировались в Израиль. По данным СМИ еще 10 миллиардов находятся в обработке, в связи с тем что деньги из России считаются токсичными, проходят переводы медленно. Финансово Израиль выиграл из-за конфликта.

Израильская журналистка Софи Шульман публикует крайне любопытные данные о том, кто на самом деле стал бенефициаром военного конфликта между Россией и Украиной.

Отмечается, что наибольшие суммы ожидаются с прибытием «десятков стартапов» из России, которые хотят перенести в Израиль не только деятельность и бюджеты, но рассчитывают найти здесь инвесторов и специалистов.

«Сейчас инвестиционные дома передают Израилю портфели акций из зарубежных банков, в основном - швейцарских. Там огромный поток иммигрантов из России. Это не не олигархи, а наемные служащие, занимавшие высшие должности в российском банковском деле, бухгалтеры, бизнесмены в сфере недвижимости, финансов и розничной торговли», - рассказывает израильский экономист Марк Ойгман.

https://isroe.co.il/rossiyane-zavalivayu-izrail-dengami-iz-za-ukrainy/
показати весь коментар
24.03.2023 12:35 Відповісти
ага
показати весь коментар
24.03.2023 12:42 Відповісти
так как америка себя трусливо ведет, то хрен ее кто-то спрашивать будет
показати весь коментар
24.03.2023 12:46 Відповісти
Не нужно путать трусость и ответственность (которой, в отличие от демократичеаких стран, сильно не хватает авторитарным режимам, что не делает их автоматом смелыми и крутыми). Для США важно не допустить массовой гибели людей, что немзбежно если военная машина США будет задейтсвована, но в первую очередь они думают о жизнях и благополучие своих граждан.
показати весь коментар
24.03.2023 12:54 Відповісти
насрать на голову нато могут все и они дальше будут вести себя осторожно, смахнув незаметно купку говна с головы
показати весь коментар
24.03.2023 13:09 Відповісти
Можно примеры такого насирания? НАТО это оборонительный блок, за более чем 70 лет его существования не видел что бы хоть одно государство предприняло какие-то враждебные действия к члену альянса, кроме того все авторитарные страны обосновывают свою паранойую именно страхами перед НАТО, пример та же Путинороссия и Иран. Это ОДКБ конкрктно насрали на глову, когда оргаризация не выполнила свою функцию во время армяно-азербайджанской войны. Насрать на голову НАТО пока никто еще не решился, что указывает на высокую эффективность. Просто из за того что это демократические государства, то в них обычно долго принимаются разные решения, проводится сного консультаций и пр. бюрократической волокиты.
показати весь коментар
24.03.2023 13:36 Відповісти
Е всі передумови перевірити "высокую эффективность" ОПАД найближчим часом. І навіть у окремих притомних членів цієї організації є, скажімо так, деякі сумніви в ефективності забюрократизованої до нестями системи. В якій деякі члени можуть "нічтоже сумняшеся" заявити "не знаю не хачю не буду".
показати весь коментар
24.03.2023 13:56 Відповісти
украину сбаламутили и практически бросают, как и афганистан
показати весь коментар
24.03.2023 14:04 Відповісти
Гражданское население Югославии и Ливии кстати я думаю до сих пор согласны с вами
показати весь коментар
24.03.2023 19:26 Відповісти
Досі бажання "не допустити масової загибелі людей" (сиречь "умиротворение агрессора") призводило до генцидів та гуманітарних катастроф із вбивствами та нелюдським катуванням десятків мільйонів точно ні в чому невинних людей.
показати весь коментар
24.03.2023 13:36 Відповісти
ви вже дали, як то кажуть пізно пити боржомі бо нирок немає. Очевидно стає що кацапи дали Ірану ядерні матеріали і технології (хоча вони і до того розробляли) взамін за Шахеди, можливо ще ряд озброєнь, *********** під радянські калібри та амуніції, писали про десятки суден що Каспійським морем поставляли.
показати весь коментар
24.03.2023 12:51 Відповісти
1) делаешь вид что разбираешься в ядерном оружии
2) продаешь рашке дронов на Х лямов зелени
3) получаешь от рашки пару ядерных боеголовок на Х лямов зелени
....

Profit!
показати весь коментар
24.03.2023 12:52 Відповісти
Просто потрібно нарешті "пристрелити" головного інструктора , *розповсюджувача* документації по створення ядерної зброї..... І весь світ знає хто це ...
показати весь коментар
24.03.2023 13:23 Відповісти
По ходу там десь недалеко вже Ізя з надроченим чекає моменту. )
показати весь коментар
24.03.2023 15:03 Відповісти
В этом вопросе-последнее слово за Израилем..Бо дед Байден пока перездоровается за руки со своими невидимыми советниками,Иран "бімбу" не то шо зробить,а під білий дім у Вашингтон привезе.
показати весь коментар
24.03.2023 15:06 Відповісти
ну не только США не даст,Израиль тоже не позволит.
показати весь коментар
24.03.2023 20:48 Відповісти
 
 