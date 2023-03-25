Інфопростір Росії "зі значним занепокоєнням" реагує на можливий контрнаступ України, - ISW
Відомі особи в російському інформаційному просторі все частіше створюють інформаційні приводи про підготовку до можливого українського контрнаступу.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За даними інституту, у російському інформаційному просторі все частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресора готує рішення та заходи реагування на це.
Аналітики зробили висновок, що так званий "великий" російський весняний наступ, схоже, "наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням".
"Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше" – зазначається в огляді інституту.
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