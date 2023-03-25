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Новини Агресія Росії проти України
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Інфопростір Росії "зі значним занепокоєнням" реагує на можливий контрнаступ України, - ISW

навчання,зсу

Відомі особи в російському інформаційному просторі все частіше створюють інформаційні приводи про підготовку до можливого українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду

За даними інституту, у російському інформаційному просторі все частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресора готує рішення та заходи реагування на це.

Аналітики зробили висновок, що так званий "великий" російський весняний наступ, схоже, "наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням".

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"Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше" – зазначається в огляді інституту.

Автор: 

росія (65098) ISW (653) наступ (230)


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Топ коментарі
+9
Весь лютий та березень російські війська кидаються на лінію оборони ЗСУ "как собака на забор" розбиваючи собі морду Писав уже тут:

- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
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25.03.2023 06:24
+6
Путін:
- Почему у нас буксуют темпы мобилизации? У хахлов даже инвалиды с протезами возвращаются в армию чтобы прадолжить ваевать с Рассией ! Пачему у нас падобнае не практикуется?
- В В! Нельзя! У нас пратезы только железные! Хахлы сразу на передовой выставят огромные магниты!
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25.03.2023 06:50
+3
Чого ті бабуіни такі занепокоєні -- ми ж не під москвою а б*ємось на своіи землі .
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25.03.2023 06:34
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Весь лютий та березень російські війська кидаються на лінію оборони ЗСУ "как собака на забор" розбиваючи собі морду Писав уже тут:

- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
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25.03.2023 06:24 Відповісти
Чого ті бабуіни такі занепокоєні -- ми ж не під москвою а б*ємось на своіи землі .
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25.03.2023 06:34 Відповісти
Путін:
- Почему у нас буксуют темпы мобилизации? У хахлов даже инвалиды с протезами возвращаются в армию чтобы прадолжить ваевать с Рассией ! Пачему у нас падобнае не практикуется?
- В В! Нельзя! У нас пратезы только железные! Хахлы сразу на передовой выставят огромные магниты!
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25.03.2023 06:50 Відповісти
Задовбали з контрнаступом...Це вам що, ШОУ ? Це вам що, продовження нового серіалу? Це набагато складніша операція, ніж захист. Це загибель солдат,адже відомо що в наступі гине більше людей. Так голосно кричать про контранступ ,що рашисти вже пів року будують різні захистні споруди та лінії захисту..ідіоти..чим більше кричите ,тим важче цей контрнаступ робити.
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25.03.2023 06:53 Відповісти
РФ вирішили зосередитися на обороні, щоб спробувати стримати наступ ЗСУ, що готується, імовірною метою якого стане перерізання сухопутного коридору в Крим, пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/russia-seeks-to-recruit-400-000-contract-soldiers-to-outlast-ukraine-supporters Bloomberg з посиланням на власні джерела.
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25.03.2023 06:59 Відповісти
у шмарклявих все перетворюють на шоу.
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25.03.2023 08:30 Відповісти
кацапа то відступайте ціліші будете, чи кадиривці в жопу ....?
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25.03.2023 08:31 Відповісти
ру.військо=буцегарня=підорьі.
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25.03.2023 08:57 Відповісти
Советую обозначить это как победное сокращение линии фронта и строительством "восточного вала". Или западного
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25.03.2023 09:56 Відповісти
 
 