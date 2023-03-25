Инфопространство России "со значительным беспокойством" реагирует на возможное контрнаступление Украины, - ISW
Известные личности в российском информационном пространстве все чаще создают информационные поводы о подготовке к возможному украинскому контрнаступлению.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По данным института, в российском информационном пространстве все чаще звучат сообщения о подготовке возможного украинского контрнаступления.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что России известно о подготовке украинского контрнаступления, и генштаб страны-агрессора готовит решения и меры реагирования на это.
Аналитики сделали вывод, что так называемое "большое" российское весеннее наступление, похоже, "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".
"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" - отмечается в обзоре института.
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