Инфопространство России "со значительным беспокойством" реагирует на возможное контрнаступление Украины, - ISW

Известные личности в российском информационном пространстве все чаще создают информационные поводы о подготовке к возможному украинскому контрнаступлению.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным института, в российском информационном пространстве все чаще звучат сообщения о подготовке возможного украинского контрнаступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что России известно о подготовке украинского контрнаступления, и генштаб страны-агрессора готовит решения и меры реагирования на это.

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Аналитики сделали вывод, что так называемое "большое" российское весеннее наступление, похоже, "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".

"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" - отмечается в обзоре института.

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