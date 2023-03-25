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Новости Агрессия России против Украины
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Инфопространство России "со значительным беспокойством" реагирует на возможное контрнаступление Украины, - ISW

навчання,зсу

Известные личности в российском информационном пространстве все чаще создают информационные поводы о подготовке к возможному украинскому контрнаступлению.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным института, в российском информационном пространстве все чаще звучат сообщения о подготовке возможного украинского контрнаступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что России известно о подготовке украинского контрнаступления, и генштаб страны-агрессора готовит решения и меры реагирования на это.

Также читайте: Россия в ближайшие недели готовит еще одно наступление на Украину, - Белый дом

Аналитики сделали вывод, что так называемое "большое" российское весеннее наступление, похоже, "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".

"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" - отмечается в обзоре института.

Читайте также: Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле, но Украине до сих пор не хватает боеприпасов и воздушных мощностей, - The Economist

Автор: 

россия (95489) ISW (493) наступление (209)


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Топ комментарии
+9
Весь лютий та березень російські війська кидаються на лінію оборони ЗСУ "как собака на забор" розбиваючи собі морду Писав уже тут:

- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
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25.03.2023 06:24
+6
Путін:
- Почему у нас буксуют темпы мобилизации? У хахлов даже инвалиды с протезами возвращаются в армию чтобы прадолжить ваевать с Рассией ! Пачему у нас падобнае не практикуется?
- В В! Нельзя! У нас пратезы только железные! Хахлы сразу на передовой выставят огромные магниты!
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25.03.2023 06:50
+3
Чого ті бабуіни такі занепокоєні -- ми ж не під москвою а б*ємось на своіи землі .
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25.03.2023 06:34
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Весь лютий та березень російські війська кидаються на лінію оборони ЗСУ "как собака на забор" розбиваючи собі морду Писав уже тут:

- В чому різниця між російським та українським наступами?
- Росіяни приурочують наступи до "памятных дат", а українці - до погодних та природних умов...
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25.03.2023 06:24 Ответить
Чого ті бабуіни такі занепокоєні -- ми ж не під москвою а б*ємось на своіи землі .
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25.03.2023 06:34 Ответить
Путін:
- Почему у нас буксуют темпы мобилизации? У хахлов даже инвалиды с протезами возвращаются в армию чтобы прадолжить ваевать с Рассией ! Пачему у нас падобнае не практикуется?
- В В! Нельзя! У нас пратезы только железные! Хахлы сразу на передовой выставят огромные магниты!
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25.03.2023 06:50 Ответить
Задовбали з контрнаступом...Це вам що, ШОУ ? Це вам що, продовження нового серіалу? Це набагато складніша операція, ніж захист. Це загибель солдат,адже відомо що в наступі гине більше людей. Так голосно кричать про контранступ ,що рашисти вже пів року будують різні захистні споруди та лінії захисту..ідіоти..чим більше кричите ,тим важче цей контрнаступ робити.
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25.03.2023 06:53 Ответить
РФ вирішили зосередитися на обороні, щоб спробувати стримати наступ ЗСУ, що готується, імовірною метою якого стане перерізання сухопутного коридору в Крим, пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/russia-seeks-to-recruit-400-000-contract-soldiers-to-outlast-ukraine-supporters Bloomberg з посиланням на власні джерела.
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25.03.2023 06:59 Ответить
у шмарклявих все перетворюють на шоу.
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25.03.2023 08:30 Ответить
кацапа то відступайте ціліші будете, чи кадиривці в жопу ....?
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25.03.2023 08:31 Ответить
ру.військо=буцегарня=підорьі.
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25.03.2023 08:57 Ответить
Советую обозначить это как победное сокращение линии фронта и строительством "восточного вала". Или западного
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25.03.2023 09:56 Ответить
 
 