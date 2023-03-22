Россия в ближайшие недели готовит еще одно наступление на Украину, - Белый дом

В Соединенных Штатах Америки считают, что войска РФ могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем, и такие атаки, возможно, будут осуществляться на нескольких направлениях.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ближайшие недели будут "критическими" в войне РФ против Украины.

Так, американская сторона ожидает, что российский диктатор Владимир Путин "попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим векторам", отметил представитель Белого дома.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", - сказал Кирби.

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Американский чиновник также заявил, что Штаты хотят, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого возобновления российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", - подчеркивает Кирби.

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Представитель Белого дома также заявил, что Штаты полагаются на лидерство Украины в своем приоритете обороны Бахмута, и будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться".

"Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся", - сказал он.