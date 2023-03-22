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Новости Война
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Россия в ближайшие недели готовит еще одно наступление на Украину, - Белый дом

кірбі

В Соединенных Штатах Америки считают, что войска РФ могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем, и такие атаки, возможно, будут осуществляться на нескольких направлениях.

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби сказал в комментарии CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ближайшие недели будут "критическими" в войне РФ против Украины.

Так, американская сторона ожидает, что российский диктатор Владимир Путин "попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим векторам", отметил представитель Белого дома.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", - сказал Кирби.

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Американский чиновник также заявил, что Штаты хотят, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого возобновления российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами", - подчеркивает Кирби.

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Представитель Белого дома также заявил, что Штаты полагаются на лидерство Украины в своем приоритете обороны Бахмута, и будут продолжать обеспечивать президента страны Владимира Зеленского "всем, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться".

"Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся", - сказал он.

армия РФ (19035) прогноз (698) США (26381) Кирби (452) наступление (202)


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Топ комментарии
+25
Це предсмертні конвульсіі кремлівського диктатора і кривавого недомірка 😠
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22.03.2023 08:09
+23
Мені дедалі більше здається що "український контрнаступ" це наше ІПСО з метою заставити росію спішити і спалювати свої сили бездумно. До нашого контрнаступу ще далеко
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22.03.2023 08:20
+20
Ваш? А ви у військомат хоча б заходили?
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22.03.2023 08:27
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Цей Кірбу, перепив сивухи з Тенессі. Який ще там новий масштабний наступ? Чим?
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22.03.2023 09:16 Ответить
Танками Т-55, БТР -70 і чмобиками
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22.03.2023 10:38 Ответить
ти що з секти Абдристовича?
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22.03.2023 14:25 Ответить
Ага, ага. Да ми їх шапками закидаємо… ?

Ворог ще НЕ разбитий.
Капітуляції ху&ло ще не підписав.
В Гаазі поки що не сидить.

Навпаки- він шукає резервів де може і марить про перемогу шляхом війни на виснадження. Довгої війни до останнего кацапа.

Укрвіна переможе.
Але як швидко це станеться ми не знаємо.

Слава ЗСУ!
Слава Народу України !
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22.03.2023 15:06 Ответить
А это сколько угодно, земля еще не подсохла, в апреле тоже будут осадки, опять полезут по грязюки и получат звездюлей. Сказочные делилы, что в прошлом году, что в этом наступали по полгода по грязи и холоду. А ВСУ пойдёт в дело, когда грунт просохнет и войска обучатся и получат новое вооружение, в мае и жахнут по рашистам.
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22.03.2023 10:27 Ответить
А що зеленський і цього разу думатиме про шашлики?
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22.03.2023 11:02 Ответить
Ну, та хоть не преть на амеров, мовляв, не раскачивайте и не нагнетайте...
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22.03.2023 13:38 Ответить
Справа не в Зеленському. Що він особисто думаю про шашлики, не мае ніякого значення.

Справа у Народі. В тому, чого хочуть люди.

А « політики» вже будуть «вторинно»пристосовуватися до цего.
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22.03.2023 15:10 Ответить
потрібно терміново діяти на випередження і завтра надати Україні ще *********** і техніки!
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22.03.2023 11:41 Ответить
Ну нах... Пора в нашем небе выстроить все невидимки вряд и сделать квадратно-гнездовым вессенным посевом пуф, шобы на всей еврокаазлабадии - лунный пейзаж, все остальное - полумеры.
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22.03.2023 14:33 Ответить
Шо, опять?
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22.03.2023 12:57 Ответить
Это же надо построить такую страну, в которой люди банально даже не хотят ни жить ни умирать, приходят в соседнюю страну чтобы самоубиться.
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22.03.2023 14:28 Ответить
Що знов? Уже на Т-54? Скільки ж іще вони мають наступати? Цього разу вже технікою 50-х років.
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22.03.2023 15:54 Ответить
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