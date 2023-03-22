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Новини Війна
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Росія найближчими тижнями готує ще один наступ на Україну, - Білий дім

кірбі

У Сполучених Штатах Америки вважають, що війська РФ можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну у скорому майбутньому, і такі атаки, можливо, здійснюватимуться за кількома напрямками.

Про це координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі сказав у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найближчі тижні будуть "критичними" у війні РФ проти України.

Так, американська сторона очікує, що російський диктатор Володимир Путін "спробує розпочати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими векторами", зазначив представник Білого дому.

"Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", - сказав Кірбі.

Читайте: Контрнаступ ЗСУ може початися у квітні, але Україні досі не вистачає боєприпасів і повітряних потужностей, - The Economist

Американський чиновник також заявив, що Штати хочуть, щоб українці могли захистити себе "від будь-якого відновлення російського наступу", а також мали можливість "проводити власні наступальні операції у будь-який час і в будь-якому місці, у розмірі та масштабі на свій вибір".

"Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями", - наголошує Кірбі.

Також читайте: Путін розуміє, як погано йдуть справи у військ РФ на фронті, - Кірбі

Представник Білого дому також заявив, що Штати покладаються на лідерство України у своєму пріоритеті оборони Бахмута і продовжуватимуть забезпечувати президента країни Володимира Зеленського "усім, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися".

"Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17185) прогноз (1380) США (22473) Кірбі (526) наступ (223)


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Топ коментарі
+25
Це предсмертні конвульсіі кремлівського диктатора і кривавого недомірка 😠
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22.03.2023 08:09
+23
Мені дедалі більше здається що "український контрнаступ" це наше ІПСО з метою заставити росію спішити і спалювати свої сили бездумно. До нашого контрнаступу ще далеко
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22.03.2023 08:20
+20
Ваш? А ви у військомат хоча б заходили?
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22.03.2023 08:27
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Цей Кірбу, перепив сивухи з Тенессі. Який ще там новий масштабний наступ? Чим?
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22.03.2023 09:16 Відповісти
Танками Т-55, БТР -70 і чмобиками
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22.03.2023 10:38 Відповісти
ти що з секти Абдристовича?
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22.03.2023 14:25 Відповісти
Ага, ага. Да ми їх шапками закидаємо… ?

Ворог ще НЕ разбитий.
Капітуляції ху&ло ще не підписав.
В Гаазі поки що не сидить.

Навпаки- він шукає резервів де може і марить про перемогу шляхом війни на виснадження. Довгої війни до останнего кацапа.

Укрвіна переможе.
Але як швидко це станеться ми не знаємо.

Слава ЗСУ!
Слава Народу України !
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22.03.2023 15:06 Відповісти
А это сколько угодно, земля еще не подсохла, в апреле тоже будут осадки, опять полезут по грязюки и получат звездюлей. Сказочные делилы, что в прошлом году, что в этом наступали по полгода по грязи и холоду. А ВСУ пойдёт в дело, когда грунт просохнет и войска обучатся и получат новое вооружение, в мае и жахнут по рашистам.
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22.03.2023 10:27 Відповісти
А що зеленський і цього разу думатиме про шашлики?
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22.03.2023 11:02 Відповісти
Ну, та хоть не преть на амеров, мовляв, не раскачивайте и не нагнетайте...
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22.03.2023 13:38 Відповісти
Справа не в Зеленському. Що він особисто думаю про шашлики, не мае ніякого значення.

Справа у Народі. В тому, чого хочуть люди.

А « політики» вже будуть «вторинно»пристосовуватися до цего.
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22.03.2023 15:10 Відповісти
потрібно терміново діяти на випередження і завтра надати Україні ще *********** і техніки!
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22.03.2023 11:41 Відповісти
Ну нах... Пора в нашем небе выстроить все невидимки вряд и сделать квадратно-гнездовым вессенным посевом пуф, шобы на всей еврокаазлабадии - лунный пейзаж, все остальное - полумеры.
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22.03.2023 14:33 Відповісти
Шо, опять?
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22.03.2023 12:57 Відповісти
Это же надо построить такую страну, в которой люди банально даже не хотят ни жить ни умирать, приходят в соседнюю страну чтобы самоубиться.
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22.03.2023 14:28 Відповісти
Що знов? Уже на Т-54? Скільки ж іще вони мають наступати? Цього разу вже технікою 50-х років.
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22.03.2023 15:54 Відповісти
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