Общие боевые потери РФ с начала войны – около 167 490 (+920 за сутки), 3 557 танков, 2 589 артсистем, 6 887 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 167 490 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 167 490 (+920) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3557 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,
- РСЗО – 509 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 272 (+2) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),
- крылатых ракет ‒ 909 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5434 (+6) ед,
- специальной техники ‒ 270 (+4).
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