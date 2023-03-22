Общие боевые потери РФ с начала войны – около 167 490 (+920 за сутки), 3 557 танков, 2 589 артсистем, 6 887 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 167 490 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 167 490 (+920) человек ликвидировано,

танков ‒ 3557 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,

РСЗО – 509 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 272 (+2) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),

крылатых ракет ‒ 909 (+2),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5434 (+6) ед,

специальной техники ‒ 270 (+4).

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