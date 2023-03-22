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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 167 490 (+920 за сутки), 3 557 танков, 2 589 артсистем, 6 887 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

генштаб

По состоянию на утро 22 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 167 490 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 167 490 (+920) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3557 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,
  • РСЗО – 509 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 272 (+2) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 909 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5434 (+6) ед,
  • специальной техники ‒ 270 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 167 490 (+920 за сутки), 3 557 танков, 2 589 артсистем, 6 887 бронированных машин 01

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+18
Мда. День "Победи" в травні відзначать 200 000-ним 200 -тим. Страна рабов....
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22.03.2023 08:14
+10
30 одиниць техніки і під 1000 чумардосів. Помітно поступове вирізання ППО, спецтехніки, арти і танків, а це не може не радувати. Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:54
+5
с огромным упоением жду цифру 200 тысяч утилизированных свинорылых козломордов кацапского посола...
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22.03.2023 10:12
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Бинго!!! 🇺🇦
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22.03.2023 08:14 Ответить
Мда. День "Победи" в травні відзначать 200 000-ним 200 -тим. Страна рабов....
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22.03.2023 08:14 Ответить
Минуло два тижні, а каZZапський аналоговнЄт у вигляді тягача з корабельною баштою нічого не змінив.
Як кажуть у Одесі: коли хто помер-то надовго, коли срусня-йолопи, то назавжди
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22.03.2023 08:34 Ответить
Ты про что?) Кацапы снова в шапито сыграли где то?
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22.03.2023 09:34 Ответить
30 одиниць техніки і під 1000 чумардосів. Помітно поступове вирізання ППО, спецтехніки, арти і танків, а це не може не радувати. Слава ЗСУ!
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22.03.2023 08:54 Ответить
с огромным упоением жду цифру 200 тысяч утилизированных свинорылых козломордов кацапского посола...
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22.03.2023 10:12 Ответить
Да свяжись с генштабом и завтра напечатают миллион.
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22.03.2023 12:22 Ответить
к маю будут - можешь сходить к гадалке...
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22.03.2023 23:31 Ответить
блін, а я звик до вдвіччі (а то й втриччі!) вищих показників знищеної орківської техніки!
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22.03.2023 13:51 Ответить
берегут коробочки - мяса не жалко...\пока оно не начнёт тормозить...\
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22.03.2023 23:32 Ответить
 
 