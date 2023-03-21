В российской армии ведется активная работа по подписанию контрактов со срочниками, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении мер российских властей по пополнению живой силы армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. В частности, в одной из военных частей, дислоцируемых в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками о подписании ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировки в Украину на август 2023 года".

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