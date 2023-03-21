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Новости Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
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В российской армии ведется активная работа по подписанию контрактов со срочниками, - Генштаб

рф,армія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении мер российских властей по пополнению живой силы армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. В частности, в одной из военных частей, дислоцируемых в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками о подписании ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировки в Украину на август 2023 года".

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армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) мобилизация (2735)


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та прямо там вбивайте і закопуйте..навіщо возити?? а гроші на солярку вкрадіть
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21.03.2023 22:00 Ответить
У російські армії ведеться активна робота з підписання контрактів з чорними мішками.
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21.03.2023 22:02 Ответить
для поповнення живої сили армії РФ

Тимчасово живої.
Дуже тимчасово!
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21.03.2023 22:10 Ответить
В нас також ведеться... І це правильно. Бо вони рік як мінімум КМБ засвоїли... Сподіваюсь.
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21.03.2023 22:38 Ответить
в серпні вже буде пізно - поїдуть вже в травні. А в серпні будуть 40 днів.
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21.03.2023 23:24 Ответить
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо посилення заходів російської влади для поповнення живої сили армії РФ.

Потім та жива сила швидко стає неживою. Астанавитесь!
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21.03.2023 23:40 Ответить
Умри или сядь. Россия ввела суровое наказание за добровольную сдачу в плен

Оккупантам, попавшим в плен без тяжелых ранений, грозит дома до 10 лет тюрьмы.

Для российских военнослужащих теперь сдача в плен (ст. 352.1 УК) на добровольной основе считается преступлением, наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При этом в Верховном суде РФ уточнили, что преступлением будут считать именно сознательную сдачу в плен при наличии возможности избежать этого и оказывать «решительное сопротивление» противнику. Состава преступления не будет, только если военнослужащий не способен уклониться от плена, например, тяжело ранен или контужен. Адвокат Дмитрий Захватов пояснил в разговоре с https://theins.ru/news/260310 The Insider , что Верховный суд России давно утратил возможность и желание «оказывать решительное сопротивление» неправовым и репрессивным законам, штампуемым Госдумой в режиме «бешеного принтера»:

https://crime-ua.com/node/30553
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22.03.2023 00:20 Ответить
 
 