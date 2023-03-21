В российской армии ведется активная работа по подписанию контрактов со срочниками, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении мер российских властей по пополнению живой силы армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. В частности, в одной из военных частей, дислоцируемых в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками о подписании ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировки в Украину на август 2023 года".
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Тимчасово живої.
Дуже тимчасово!
Потім та жива сила швидко стає неживою. Астанавитесь!
Оккупантам, попавшим в плен без тяжелых ранений, грозит дома до 10 лет тюрьмы.
Для российских военнослужащих теперь сдача в плен (ст. 352.1 УК) на добровольной основе считается преступлением, наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При этом в Верховном суде РФ уточнили, что преступлением будут считать именно сознательную сдачу в плен при наличии возможности избежать этого и оказывать «решительное сопротивление» противнику. Состава преступления не будет, только если военнослужащий не способен уклониться от плена, например, тяжело ранен или контужен. Адвокат Дмитрий Захватов пояснил в разговоре с https://theins.ru/news/260310 The Insider , что Верховный суд России давно утратил возможность и желание «оказывать решительное сопротивление» неправовым и репрессивным законам, штампуемым Госдумой в режиме «бешеного принтера»:
https://crime-ua.com/node/30553