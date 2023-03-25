Росіяни везуть на окуповану Луганщину пересувні Будинки культури, - ОВА

Міністерство культури РФ закуповує будинки культури на колесах для віддалених сіл та зруйнованих міст окупованої частини Луганщини.

Про це повідомила Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони приїжджають до тих населених пунктів, де немає власних закладів культури, із затвердженою цим органом програмою", - йдеться у повідомленні.

Всього для окупованих територій буде придбано 28 таких автівок.

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