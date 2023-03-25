Россияне везут на оккупированную Луганщину передвижные Дома культуры, - ОВА
Министерство культуры РФ закупает дома культуры на колесах для отдаленных деревень и разрушенных городов оккупированной части Луганской области.
Об этом сообщила Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Они приезжают в те населенные пункты, где нет собственных учреждений культуры, с утвержденной этим органом программой", - говорится в сообщении.
Всего для оккупированных территорий будет приобретено 28 таких автомобилей.
Топ комментарии
+9 Athelstan from Winchester
показать весь комментарий25.03.2023 09:38
+6 Александр Чуднивец #474549
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показать весь комментарий25.03.2023 09:43
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как по совєцкі...
совпадєніє ? 😕
- *********! Это министерство культуры, *****!
руZZкий это туда!
рузькі прокляті в Україні на сотні років, якщо вони ще не второпали.
Зникни вже, двоїзика. Обдристало усю гілку
війна розпочалася як тільки московський улус вилупився, вони століттями переслідують одну-єдину мету - не дати нам розвиватися, скорити, знищити, щоб зжерти нас і виср..ти. А НАТО, ЄС і так далі то таке, 300, 600 років тому не було ще жодного НАТО і жодного ЄС, навіть США ще не було і що? Прсто кацапи такими є, і ніщо цього не змінить, і їх мова і їх культура, завжди буде використовуватися для поневолення народів. Це факт історичний.
https://www.youtube.com/watch?v=t3plgsYG1P0
москалі від самого початку свого існування нас зрадили, воліли бути на побігеньках у монголо-татар, мабуть через ментальну близкість.
Русофоб Ющенко (Голодомор, УПА) - мир з росією
Русофіл Янукович - війна
Русофоб Порошенко - росія вигрібла на Донбасі і вичікує
Русофіл Зєля - повномасштабна війна
Висновок: кращий захист від росії - русофобія.
Для огляду вибрані два ресурси, присвячені мемам - knowyourmeme.com та memepedia.ru.
На час огляду база даних першого містить підтверджені відомості про 6577 мемів, другий - про 2193 меми.
Розподіл мемів на memepedia.ru за походженням:
Чисто російські - 715 (32,6%)
З країн колишнього СНД - 56 (2,6 %)
Перероблені закордонні або на основі закордонного матеріалу - 137 (6,2%)
Чисто закордонного походження 1285 (58,6 %), з яких 1097 (50%) прийшли в Рунет з англомовного Інтернету, 188 (8,6%) походить з інших країн (здебільшого Іспанії та Японії).
Якщо об'єднати меми Росії та СНД (включно з Україною), а також всі чисто імпортні меми з мемами, зробленими росіянами на імпортній основі (музика, відео, фото, малюнок, вислів тощо), вийде 64,8% проти 35,2%.
Тобто «мемотека» Рунету майже на дві третини складається з імпортного продукту і наполовину - з продукту саме англомовного.
Якщо пошукати меми російського походження на knowyourmeme.com, картина виглядає наступним чином.
Кількість підтверджених мемів, опис яких містить слова «russia» або «russian», становить 259 одиниць. Це 3,9% від загальної кількості підтверджених мемів.
Але згадка Росії ще не означає російського походження.
У 138 статтях (53,3%) Росія згадується не як учасник створення мему.
24 меми (9,3%) виникли через дії Росії, не пов'язані з культурою (війна, втручання у вибори США).
17 мемів (6,6%) зроблені на тему Росії, але не росіянами (наприклад, кліп «Ra Ra Rasputin» групи Boney M).
Чисто російських мемів залишається 80 (30,9%), що становить 1,2% від загальної кількості мемів англомовного Інтернету (це проти 50% англомовних мемів у Рунеті).
Та крім кількісної оцінки є ще якісна, тому що багато мемів не набувають широкого розповсюдження, забуваються невдовзі після появи. На knowyourmeme.com у кожної сторінки присутній лічильник кількості показів, за допомогою якого можна визначити попит на тлумачення того чи іншого мему. На час створення цього огляду (березень 2023 року) десятка лідерів виглядала наступним чином:
1. Navy Seal Copypasta - 15,078,839 переглядів
2. Slender Man - 14,964,920 переглядів
3. Doge - 14,031,674 переглядів
4. ( ͡° ͜ʖ ͡°) / Lenny Face - 13,159,659 переглядів
5. Forever Alone - 12,193,291 переглядів
6. Zerg Rush - 11,898,943 переглядів
7. Trollface - 11,458,707 переглядів
8. Me Gusta - 9,196,828 переглядів
9. Loss - 8,289,072 переглядів
10. Do a Barrel Roll - 8,165,415
Половина з цих мемів має опис на сайті memepedia.ru, тобто вони циркулюють у Рунеті.
Десятка найбільш популярних мемів російського походження на knowyourmeme.com:
1. Okay Guy - 3,754,246
Першоджерело цього обличчя з серії «Rage Comics» достеменно не встановлене. Найраніше використання зафіксовано на російськомовному сайті joyreactor.cc, хоча ходять чутки, що мем виник у надрах англійського 4chan.org, і це дуже схоже на правду. Пошуки тривають.
2. Blue Whale Challenge - 3,315,728
Сумнозвісна гра «Синій кит».
3. Video 1444 - 1,629,338
Ще один мем, пов'язаний з самогубством: відео, на якому мешканець Росії зняв те, як він стріляє з «Сайги» собі у голову.
4. 1 Guy 1 Jar - 1,371,192
Оголений чоловік сідає на скляну банку, яка репається всередині його дупи. Без коментарів.
5. In Soviet Russia… - 955,653
Серія текстових і графічних жартів на тему «в СРСР все навпаки».
6. Trololo Guy - 922,045
Так назвали вираз обличчя співака Едуарда Хіля на одному кадрові з кліпу «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».
7. Natalia Poklonskaya - 901,378
Відома «прокурорша-баришня».
8. "This Is the Ideal Male Body" - 879,018
Мем з'явився через жарт стосовно фотографії російського бодібілдера Федора Емельяненко.
9. Dimitri Finds Out - 685,812
Кліп про російського парубка, у якого в нічному клубі беруть інтерв'ю, а він після декількох речень починає танцювати. Основа для пародій.
10. Why Do Slavs Squat? / Slav Squat - 663,619
Чому слов'яни «сідят на кортах»? Серія жартів щодо стилю російських гопників.
Характерний перелік.
Вкрадений смайл, два самогубці, любитель присідати на пляшку, жарти над СРСР, трололо і няш-мяш (яких би не було без закордонних trollface та каваіі), «бик», «золота молодь» і вулична шпана.
Окремої уваги заслуговує той факт, що серед цих 80 мемів лише 15 (18,8%) є малюнками. Всі інші є або текстами, або відео чи фото, або персоналіями. І навіть ті п'ятнадцять намальованих мемів не всі мають незаплямований російський родовід.
Зображення 1 і 2 походять з совєцьких агітаційних плакатів. №3 - Доктор Лівсі з мультфільму «Остров сокровищ» (таким його намалював Сахалтуєв Радна Пилипович, (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахалтуев,_Радна_Филиппович), художник-постановник бурятського походження, який також створив відомий мультфільм «Приключения капитана Врунгеля»; після розпаду СРСР залишився в Україні та зробив чималий внесок у становленню вітчизняної мультиплікації). №4 - Вовк «Забівака» - офіційний маскот ЧС з футболу, що проходив у 2018 році в Росії. Рисунки з №5 по №10 належать різним російським художникам. Що стосується подальших зображень, то їх основа є закордонною. Про №11 мова йшла вище. №12 - вірусне відео: на кадри з японського аніме «Bleach» користувач Рунету наклав пісню «Ievan Polkka» фінської групи «Loituma». №13 - «Омський птах», створений на основі картини німецького художника Хайко Мюллера «Winged doom». №14 - найвідоміший медіавірус Рунету «превед, медвед!» виник коли донецький (у ті роки Донецьк був Україною) блогер оприлюднив на сайті dirt.ru відредаговану картину «Bear surprise» американського художника Джона Лур'є. Чисто російська складова цього мему лише одна - викривлене слово «привет». №15 - Yoba-фейс, результат схрещування двох закордонних смайлів «Sweet Jesus Face» і «Awesome», з мінімальними переробками.
В англомовному Інтернеті меми, намальовані користувачами в графічних редакторах або зроблені на основі кадрів з комерційних мультфільмів, займають значну частину загальної кількості мемів. У першу десятку knowyourmeme.com входять п'ять мемів на основі малюнків. На memepedia.ru є 20 мемів на основі вітчизняних мультфільмів і 58 мемів на основі закордонних. Знову перевага на боці іноземців.
Крім розділу «Memes» на сайті knowyourmeme.com є розділи «Cultures» і «Subcultures», в яких перелічені різні культурні течії, на кшталт «Покемон Го», «фуррі», «отаку», «броні», «стімпанк». Жодна з 546 зареєстрованих культур та субкультур не має російського походження (з обмовкою стосовно спільноти, що виникла довкола української гри S.T.A.L.K.E.R.: вона російськомовна, але не російська), у той час як ряд культур і субкультур іноземного походження присутні в Росії (наприклад, «фуррі», «отаку» і «броні» мають свої локальні російськомовні ресурси).
Висновок для Росії невтішний: вона програла культурну битву країнам Заходу і вестернізованого Сходу. Її витвори непривабливі для кінцевого споживача, тому не мають «вірусного» розповсюдження, в той час як закордонні в Росії йдуть «на ура», займаючи домінуюче положення в умах ******** російської молоді. На прикладі Інтернет-мемів це видно дуже добре. Таке ж сумне становище і у кінематографі, науковій фантастиці, фентезі, дитячій літературі, ******** музиці, комп'ютерних іграх.
І немає жодної «світової змови», ніхто не вкладає мільярди доларів у зомбування багатостраждальних росіян «отравой загнівающєго Запада». Інтернет надає право вільно обирати, що читати і дивитись. Росіяни цим правом користуються. Ну а те, що користуються не на користь Росії… хто ж їх, бідолашних, змушує робити погані меми?
Це вони, напевно, придумали по аналогії з автомобілями з написом "ХЛЕБ" в совкові часи, в які пакували неугодних Сраліну.