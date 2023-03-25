Пенсіонерка в РФ намагалася зафарбувати літеру Z на плакатах у своєму селі. Її заарештували
Пенсіонерку Ольгу Шкірятову відправили під арешт на 15 діб за те, що вона замалювала літеру Z на плакатах, розклеєних в її селі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське правозахисне видання ОВД-Инфо.
Шкірятову затримали 23 березня в селі Успенське, що в Краснодарському краї. На думку силовиків, вона замалювала літеру Z і написала щось зверху на плакатах.
Жінку звинуватили в адміністративному правопорушенні - непокорі співробітникам поліції. Її залишили на ніч у відділку, а наступного дня суд призначив заарештувати її на 15 діб.
Топ коментарі
+24 FT FT
показати весь коментар25.03.2023 12:32
+16 Amber
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+12 Сайко Костя #551365
показати весь коментар25.03.2023 13:35
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Шкіряк? Чи все ж таки Зорян?
Фамілія!
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕