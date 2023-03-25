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Новини
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Пенсіонерка в РФ намагалася зафарбувати літеру Z на плакатах у своєму селі. Її заарештували

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Пенсіонерку Ольгу Шкірятову відправили під арешт на 15 діб за те, що вона замалювала літеру Z на плакатах, розклеєних в її селі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське правозахисне видання ОВД-Инфо.

Шкірятову затримали 23 березня в селі Успенське, що в Краснодарському краї. На думку силовиків, вона замалювала літеру Z і написала щось зверху на плакатах.

Жінку звинуватили в адміністративному правопорушенні - непокорі співробітникам поліції. Її залишили на ніч у відділку, а наступного дня суд призначив заарештувати її на 15 діб.

Також читайте: В РФ розмову по телефону визнали публічним поширенням "фейків" про війну, бо її підслуховував слідчий

Автор: 

пенсіонери (888) репресії (1622) росія (65098)


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Топ коментарі
+24
Нигде так не притесняют рузкоязычных как на самой рашке
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25.03.2023 12:32
+16
Скоріш за все, ця жінка має українське коріння , щоби так сміливо
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕
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25.03.2023 12:52
+12
Бабушке респект
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25.03.2023 13:35
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Нигде так не притесняют рузкоязычных как на самой рашке
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25.03.2023 12:32 Відповісти
"Шкірякову"

Шкіряк? Чи все ж таки Зорян?
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25.03.2023 12:33 Відповісти
Асиміляція аборигенів. Головно через страх. Шкіряки стали шкіряковимі, кравченки - кравченковимі, ахмет-беї - ахмєтовимі. А загалом без української складової московський імперський проект навряд чи відбувся б. Горе переможеним.
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25.03.2023 12:40 Відповісти
таки так! "..втратити Україну-втратити голову"(лєнін).от тому і біснується вже 9 років кремлівський недофюрер..
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25.03.2023 13:06 Відповісти
двоюрідна сестра Шкіряка та троюрідна сестра Зеника
Фамілія!
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25.03.2023 12:40 Відповісти
Коли окацаплювали людей на історичних територіях України дуже часто додавали "ов" у кінці прізвища. Може ця бабця ще не забула своє коріння.
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25.03.2023 12:46 Відповісти
Скоріш за все, ця жінка має українське коріння , щоби так сміливо
висловлювати своє людське ставлення до русоФашистів 😕
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25.03.2023 12:52 Відповісти
Бабушке респект
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25.03.2023 13:35 Відповісти
Zіганута мерзота!
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25.03.2023 15:55 Відповісти
 
 