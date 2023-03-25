Другий саміт Grain from Ukraine відбудеться цієї осені, - МЗС

Вже цієї осені Україна планує провести другий саміт Grain from Ukraine, що допоможе забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи.

Про це спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Восени цього року ми плануємо провести другий саміт Grain from Ukraine, аби зібрати додаткові кошти, щоб ця програма функціонувала. Тому нам треба заохочувати ширше коло країн долучатися до цієї програми", - заявив він.

Субх додав, що в ініціативи з'явились почесні амбасадори - відомі африканські політичні та економічні діячі.

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"Ми маємо навіть офіційні звернення кількох африканських країн із проханням допомогти їм зерном у рамках "зернової ініціативи". Зараз ми шукаємо логістичні інструменти, яким чином це забезпечити. Бо доставити зерно в країни, які мають вихід до океану, приміром, в Ефіопію, Сомалі або Кенію, набагато легше, ніж у ті держави, які його не мають. Але ми працюємо із Всесвітньою продовольчою програмою, щоб знайти шляхи задоволення потреб цих країн", - відзначив Субх.

Він додав, що з початку дії зернового коридору в Африку, Україна поставила майже 3 млн тонн зерна. Також було зібрано близько 200 млн доларів донорської допомоги.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб зменшити вплив Росії у Африці. Як повідомлялося, на літо заплановане друге африканське турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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