Вночі українські захисники знищили 14 "Шахедів" із 15 запущених окупантами, - Генштаб
У ніч на 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 із них знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Повітряних силах повідомляли про 12 збитих ворожих "Шахедів".
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Bob Fayn
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