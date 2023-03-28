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Вночі українські захисники знищили 14 "Шахедів" із 15 запущених окупантами, - Генштаб

дніпропетровщина

У ніч на 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 із них знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Повітряних силах повідомляли про 12 збитих ворожих "Шахедів".

Також читайте: Сили оборони відбили 62 атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) дрони (4656)


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до вечора буде вже 20
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28.03.2023 08:38 Відповісти
А куди дівся один? Втік мабуть!!!
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28.03.2023 08:42 Відповісти
То замануха для ворожої агентури. Шоб шукали місце прильоту. А тут ми їого і ...))
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28.03.2023 09:18 Відповісти
Сбитый тоже падает и взрывается там, куда упадет
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28.03.2023 10:47 Відповісти
Розліталася всяка ''срань''!
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28.03.2023 09:01 Відповісти
Те що відбувається- це якесь ірраціональне із бачення здорового глузду, українців можна вбивати і тероризувати, а кацапів не можна ні обстрілювати ні вбивати. І якщо ми будемо діяти однаково, то світ нам зброї не дасть… а якщо ще виселити нахер церкву вбивць із Лавр, то це назвуть геноцидом. Як на мене життя перетворюється в сюрреалізм
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28.03.2023 09:49 Відповісти
Ось вам ірраціональне бачення здорового глузду-https://youtu.be/Xx3tNahq54A
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28.03.2023 15:24 Відповісти
А на скольких з них стояли двіжки Богуслаєва
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28.03.2023 16:11 Відповісти
 
 