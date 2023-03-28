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Путін планує зустрітися із Лукашенком у квітні, - Пєсков

путин,лукашенко,путін

Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні.

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою. Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною", - зазначив він.

Засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначено на 6 квітня.

Також читайте: Санкції не вплинуть на рішення РФ щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі, - Пєсков

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) Пєсков Дмитро (1611) путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+6
Место встречи, в Гааге, изменить нельзя!
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28.03.2023 13:13
+3
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Степени человеческого слабоумия:
1. Дебил
2. Имбецил
3. Идиот
4. Патрушев
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28.03.2023 13:25
+2
Може купили собі квитки на концерт коббздона?
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28.03.2023 13:23
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Место встречи, в Гааге, изменить нельзя!
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28.03.2023 13:13 Відповісти
Можна!
""
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28.03.2023 13:22 Відповісти
соскучился болезний
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28.03.2023 13:19 Відповісти
***** любить, коли там вусами лоскочуть
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28.03.2023 13:53 Відповісти
То в них там буде ''свіданіє''?
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28.03.2023 13:23 Відповісти
Може купили собі квитки на концерт коббздона?
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28.03.2023 13:23 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Степени человеческого слабоумия:
1. Дебил
2. Имбецил
3. Идиот
4. Патрушев
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28.03.2023 13:25 Відповісти
Прочитав один дуже цікавий документ про Яшу Казакова (Кедмі) і не можу зрозуміти коли він бреше. В документі, приведеному нижче чи зараз

Я не желаю быть гражданином страны, где евреи подвергаются насильственной ассимиляции, где мой народ лишается своего национального лица и своих культурных ценностей… Я не желаю жить в стране, правительство которой пролило столько еврейской крови… Я не желаю вместе с вами быть соучастником уничтожения государства Израиль… - М. Бейзер. Евреи борьбы: Еврейское национальное движение в СССР, 1967-1989 гг.: 1967-1979

Источник: https://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=79740
Тоді він будучи громадянином СССР рвався в Ізраїль. А тепер повернувся у СССР2.0 до Путіна. Будучи агентом КГБ Кедмі Казаков не перестає брехати так само як і президент РФії ПНХ
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28.03.2023 15:10 Відповісти
Два старих п*дараса - савєт, вам-гандонам, да трипер на ваші сраки!
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28.03.2023 13:25 Відповісти
будуть анонсувати "завершення будівництва рашистської стайні" ,для тактичних рашистських балванок
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28.03.2023 13:31 Відповісти
і шо? Що це все міняє. Хз.
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28.03.2023 13:36 Відповісти
Два ***...ка из ларца, одинаковых с лица. Хотя о чем это я, лица у людей, а у этих ипальники. Простите за мой французский.
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28.03.2023 13:54 Відповісти
Будуть одне одного заспокоювати "у зв'язку з недружнім оточенням".Орально-ректально.
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28.03.2023 14:13 Відповісти
Вони зустрічаються частіше ніж я з друзями! Справжні підори
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28.03.2023 14:42 Відповісти
ААААААААААААА на х.я нам надо знать когда два пи..ра собираются потр...тья
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28.03.2023 15:33 Відповісти
Знову смоктати кінці один в одного - не набридло, підари? В Гаазі вас все одно шибениця розділить.
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28.03.2023 15:53 Відповісти
Встреча двух старых пидоров.
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28.03.2023 16:38 Відповісти
Так швидко скучив вже?
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28.03.2023 17:51 Відповісти
 
 