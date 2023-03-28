Путін планує зустрітися із Лукашенком у квітні, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні.
Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою. Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною", - зазначив він.
Засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначено на 6 квітня.
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Я не желаю быть гражданином страны, где евреи подвергаются насильственной ассимиляции, где мой народ лишается своего национального лица и своих культурных ценностей… Я не желаю жить в стране, правительство которой пролило столько еврейской крови… Я не желаю вместе с вами быть соучастником уничтожения государства Израиль… - М. Бейзер. Евреи борьбы: Еврейское национальное движение в СССР, 1967-1989 гг.: 1967-1979
Источник: https://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=79740
Тоді він будучи громадянином СССР рвався в Ізраїль. А тепер повернувся у СССР2.0 до Путіна. Будучи агентом КГБ Кедмі Казаков не перестає брехати так само як і президент РФії ПНХ