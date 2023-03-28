Путін планує зустрітися із Лукашенком у квітні, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні.

Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою. Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною", - зазначив він.

Засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначено на 6 квітня.

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