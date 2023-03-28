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Новини Війна
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Росія через війну засекретила третину своїх видатків. Це безпрецедентний показник, - Bloomberg

рф,армія,російська

Росія вперше в історії приховує третину своїх бюджетних видатків. Це показує, як рік війни змінив її фінанси та економічні пріоритети.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними Міністерства фінансів РФ, секретні витрати до 24 березня зросли до 2,4 трлн рублів (31 млрд доларів), що більш ніж удвічі перевищує рівень за той же період рік тому.

Збільшення секретних витрат свідчить про зростання витрат, пов'язаних із війною, вважає Олександра Сусліна, незалежний російський економіст. "Логічно припустити, що туди включені витрати на "нові території"", - сказала вона, маючи на увазі окуповані частини східної та південної України.

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Оскільки витрати на збройні сили Росії різко зростають, оборона тепер на другому місці серед всіх витрат бюджету. Більше РФ витрачає лише на соціальні програми.

Відповідно до закону про бюджет Росії, президент визначає, які секретні програми будуть прийняті та розподілені в рамках різних планів видатків. Законодавці скликають закриті законодавчі засідання для розгляду видатків, які громадськість не контролює.

"Зростання витрат обумовлено закупками військової техніки, зарплатами мобілізованих росіян та прагненням завершити деякі знакові інфраструктурні проекти до кінця поточного президентського терміну в березні наступного року. Пізня стадія виборчого циклу також є причиною, через яку ми вважаємо, що уряд пам'ятатиме про ризики стимулювання інфляції та спробує утримати дефіцит бюджету нижче 4% валового внутрішнього продукту", - сказав Олександр Ісаков, російський економіст.

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Дефіцит у 2,58 трлн рублів лише за перші два місяці наблизився до планового рівня в цілому по році, який Мінфін очікував на рівні 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозує, що цього року дефіцит федерального бюджету становитиме 3-4% ВВП.

"Санкції 2022 року досі не обмежували військові витрати російського уряду, - йдеться у звіті аналітиків Шведського агентства оборонних досліджень. - Натомість уряд збільшив військові витрати ще більше, щоб фінансувати свої військові дії в Україні".

Автор: 

бюджет (2987) росія (65035) економіка (928) секретна інформація (33) Bloomberg (235)


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Даже больше. Много нефтегазовых доходов поступает из Казахстана, Туркменистана и других стран рядом прямо на необходимые кошельки ********** клики. Якобы эти доходы получены другими странами, но им только откат определенный, пускай и не самый маленький. И вообще заявлять о падении нефтегазовых доходов расеянской ********* преждевременно, просто теперь они идут не через бюджет, а прямо в руки, что на военные цели ничуть не уменьшит расходы, а что у кацапов не будет новых детских больниц и аквацентров - всем плевать и кацапам как не странно тоже. Это все пока с трубами и танкерами не сделают тоже, что уже сделали с СП и Москвой. Эти санкции единственные, которые работают.
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28.03.2023 14:07 Відповісти
Ну, Слуги теж не пасуть задніх - все засекретили.
Не здивуюсь, якщо вони крадуть зараз БІЛЬШЕ чим рашистські чиновники!
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28.03.2023 14:13 Відповісти
по количеству гробов идущих в парашу и трупов пидаров гниющих на полях Украины можно с уверенность констатировать что у ***** все идет по плану...
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28.03.2023 14:25 Відповісти
 
 