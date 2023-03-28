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Росія називає дискримінаційними умови участі російських спортсменів у Олімпійських іграх

олімпіада

Критерії, рекомендовані Міжнародним олімпійським комітетом для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань, Росія вважає "дискримінаційними".

Про це заявив Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Оголошені критерії повернення на міжнародні змагання є неприйнятними. Це дискримінація за національною ознакою", – заявив Поздняков. Які саме умови не влаштовують Москву, російський спортивний чиновник не уточнив.

Нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

  • вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;
  • вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;
  • спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;
  • спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.

Також читайте: Німеччина вважає рекомендацію МОК щодо росіян і білорусів "ляпасом" для українських спортсменів

МОК (173) Олімпіада (687) росія (65035)


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Топ коментарі
+21
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28.03.2023 20:59
+9
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28.03.2023 20:54
+6
Ну то нехай не їдуть туди де їх дискриміналізують.
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28.03.2023 20:58
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да по йух.....
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28.03.2023 20:54 Відповісти
ну да , дискриминация -это если бы их обязали участвовать только с шваброй в ж...пе
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28.03.2023 21:59 Відповісти
хай признаються, що весь кремль підрси і все
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28.03.2023 20:54 Відповісти
Нравицца - не нравицца, терпи...
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28.03.2023 21:29 Відповісти
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28.03.2023 20:54 Відповісти
посади свинью за стол...
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28.03.2023 20:56 Відповісти
Участі?!?!?!??!!!😳
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28.03.2023 20:57 Відповісти
Ну так все. Санкции теперь будут только откатываться. Россию уже наказали для вида, а теперь все вернется на круги своя. Так работают международные организации.
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28.03.2023 21:02 Відповісти
Не знаю, якщо свинособака, щоб потрапити на Олімпіаду, тепер має публічно осудити війну, за що там тюрма, - то цей "допуск' більш схожий на тролінг
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28.03.2023 21:08 Відповісти
Можливо, їм дадуть висачайшій дозвіл на публічне засудження війни проти України.
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28.03.2023 21:12 Відповісти
Я сверху такого не увидел. Просто те кто не засветился со всякими флагами c буквой Зе могут получить допуск.

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну; Джерело:
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28.03.2023 21:13 Відповісти
Ну то нехай не їдуть туди де їх дискриміналізують.
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28.03.2023 20:58 Відповісти
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28.03.2023 20:59 Відповісти
Лаптям слова не давали.
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28.03.2023 20:59 Відповісти
Для вас, бруднодупі орки, можливо тільки "олімпіада" серед команд Придністров'я, Абхазії і племені Червона *********.
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28.03.2023 21:00 Відповісти
Кацапські орки у шоці, гроші Баху у МОК занесли, а їх "продінамили". Абідна, мля!
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28.03.2023 21:03 Відповісти
Коли злочинця на шибеницю ведуть, то це теж дескримінація?
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28.03.2023 21:00 Відповісти
Кожному кацапському спортсмену мішень на спину й нехай бігають по стрільбіщу - рішення проблеми
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28.03.2023 21:01 Відповісти
а мені не пох..ю, я дуже радію
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28.03.2023 21:02 Відповісти
Так, це справді дискримінація. Але точно не за національною ознакою, а за належність до кровожерного "руцкага міра".
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28.03.2023 21:02 Відповісти
spravedlyva dikryminazija kazapiv
bo vona - ze vidpovid´ za diskryminaziju ukrains´kogo, ta i in6uh, narodiv
a 6o, vony vvazajut´, til´ky im samym mozna in6yh diskriminuvaty, i ni4ogo im za te ne stanetsja ? 😠
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28.03.2023 22:16 Відповісти
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28.03.2023 21:02 Відповісти
Проєкт парашна федерація підходить до свого завершення,здохніть усі кацапи!
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28.03.2023 21:03 Відповісти
Так не все так погано. А 3 пункт просто бомба.
І він має бути правилом для любої свинособаки яка висовує рило з расєських говен в нормальний світ
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28.03.2023 21:03 Відповісти
Нехай з шанців під Бахмутом вилізуть та стануть у повний зріст перед кулями та гранатами московитських андрофагів, а потім розповідають нам про дискримінацію.
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28.03.2023 21:08 Відповісти
расія, іді нахй.
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28.03.2023 21:12 Відповісти
цапи про дискримінацію замекали
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28.03.2023 21:14 Відповісти
Так не участвуйте
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28.03.2023 21:23 Відповісти
На самом деле самый дискриминирующий пункт это про силовые ведомства, а не про осуждение войны. Так как большинство спортсменов в России числятся там и занимаются в центрах при армии, полиции и так далее. Так было со времен СССР, где там к ведомствам прикрепляли спортсменов. Оттого для многих это большой шок.
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28.03.2023 21:26 Відповісти
А какого пуха они вообще в них учавствуют?
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28.03.2023 21:29 Відповісти
Дискриминация фашистского рейха, нонсенс.
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28.03.2023 21:30 Відповісти
На стадион и пускай кувыркаются перед ************.
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28.03.2023 21:32 Відповісти
Хай "образяться" і зовсім відмовляться від участі
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28.03.2023 21:32 Відповісти
Pust' u sebya provodyat parashnyie igry !!!
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28.03.2023 21:36 Відповісти
paraolimpijski... na 4asi v nyh ze aktual´no
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28.03.2023 22:19 Відповісти
И эта кацапская нечисть у себя настрочит любых документов , что они все уволились еще год назад из динамо , цска , ска и всяких там торпедо и крыльев советов и тд. И им нужно верить еще ??? Пусть приезжают в Париж за командировочные кремля и подписывают публично на камеры документ , что против войны в Украине. И потом пусть возвращаются к себе в мордор. Посмотрим как их там встретят. Тогда может быть и можно допустить в теории этих **************** в цивилизованный мир
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28.03.2023 21:47 Відповісти
https://telegraf.com.ua/sport-cat/2023-03-28/5784814-mok-rekomendoval-dopustit-rossiyan-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-nazvany-usloviya читайте повністю про рекомендації МОК по організації міжнародних змагань з-за участі касапів та бульбашів
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28.03.2023 21:47 Відповісти
Подібна заява це свідчення, що гра тільки почалася. Кацапи домоглися повернення своїх інвалідів під нейтральним прапором. Світ сприйняв це. Тепер будуть домагатися повернення під кацапським прапором. Все поступово
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28.03.2023 21:51 Відповісти
Первый шаг сделан.
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28.03.2023 21:56 Відповісти
Печалька, с кем же теперь наша военнослужащая Могучих обниматься будет. Подружайка-кацапка ее , Ласицкине , капитан кацапской армии. Бяда.
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28.03.2023 22:05 Відповісти
Ну вот, как ни прогибался МОК перед каазламордией, еще и пенделя получил от ластоногих ааленей.
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28.03.2023 22:36 Відповісти
Можно ще додате обов'язок прийняти до збірної всіх спортсменів опозициційно налаштованих до кремлівської диктатури.
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28.03.2023 23:23 Відповісти
МОК продовжує смоктати москальску ****** - бояться майже полшишечки відпустити з рота.
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28.03.2023 23:47 Відповісти
Какие ещё условия вашу мать. Варваров вообще не должно быть на Олимпиаде.
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29.03.2023 06:34 Відповісти
дискримінація для представників злочинної країни то є добре. А як інакше
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29.03.2023 07:23 Відповісти
Нех...й цім підарам їздити до цівілізації!Хай гниють у своєї параші!
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29.03.2023 08:48 Відповісти
 
 