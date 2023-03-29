Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 172 340 осіб (+610 за добу), 306 літаків, 3609 танків, 2659 артсистем, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 172 340 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
танків - 3609 (+7) од,
бойових броньованих машин - 6966 (+0) од,
артилерійських систем - 2659 (+6) од,
РСЗВ - 526 (+1) од,
засоби ППО - 277 (+0) од,
літаків - 306 (+1) од,
гелікоптерів - 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери -18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
спеціальна техніка - 288 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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