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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 172 340 осіб (+610 за добу), 306 літаків, 3609 танків, 2659 артсистем, 6966 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,армія

Станом на ранок 29 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 172 340 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин  - 6966 (+0) од,

артилерійських систем - 2659 (+6) од,

РСЗВ - 526 (+1) од,

засоби ППО - 277 (+0) од,

літаків - 306 (+1) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,

спеціальна техніка - 288 (+1).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) знищення (7190) техніка (1824) втрати (4393)


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Топ коментарі
+15
рік тому зелення розмінувало Чонгар і разом з кацапнею знищіло місто Маріупіль..
а потім захисників Маріуполя зелення віддало кацапні на катуванн відбулавленим приказом...
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29.03.2023 08:53
+12
Літачок долітався
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29.03.2023 08:50
+7
20 одиниць техніки, пєпєлац і 600 чумардосів. Трохи збавили пил наступу. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 09:03
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Літачок долітався
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29.03.2023 08:50 Відповісти
До задорного полетів...
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29.03.2023 08:53 Відповісти
рік тому зелення розмінувало Чонгар і разом з кацапнею знищіло місто Маріупіль..
а потім захисників Маріуполя зелення віддало кацапні на катуванн відбулавленим приказом...
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29.03.2023 08:53 Відповісти
І буде суд,і буде кара...Потвори..
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29.03.2023 08:55 Відповісти
нічого не буде - буде 2й срок клована.
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29.03.2023 08:58 Відповісти
Він збирається, але я поки не вірю що буде. Все ж таки є віра в український народ. Але життя покаже.
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29.03.2023 09:05 Відповісти
Третьего не буде-це точно..
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29.03.2023 09:06 Відповісти
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29.03.2023 09:18 Відповісти
а вісімнацятого, по причіні смерті подозрюваемого, - от точно не буде
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29.03.2023 09:22 Відповісти
20 одиниць техніки, пєпєлац і 600 чумардосів. Трохи збавили пил наступу. Слава ЗСУ!
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29.03.2023 09:03 Відповісти
Видихається рашня.
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29.03.2023 09:07 Відповісти
приказ - "виходьте як можете, ми нічим не можемо допомогти, Бог з вами!" був би чістніший в 100 раз
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29.03.2023 09:35 Відповісти
не знаю що би я зробив, мабуть взорвався.
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29.03.2023 09:41 Відповісти
не кожний еммануелль макрон.
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29.03.2023 09:48 Відповісти
а не час крививороґатим роґи ломати? чи це потрібне робити ЕС?
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29.03.2023 10:13 Відповісти
адміни! Це ви табличку втратили, чи забули прикріпити?
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29.03.2023 11:41 Відповісти
ладно, попрацюю трохи заступником адміна:

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29.03.2023 11:44 Відповісти
хоча: ми в минулому звикли до більших цифр утилізованих орків та, особливо, знищеної їх техніки...
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29.03.2023 11:46 Відповісти
👍🙏
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29.03.2023 12:43 Відповісти
 
 