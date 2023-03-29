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Одна європейська країна передала Україні неробочу систему ППО, - Зеленський

зеленський

Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він не сказав, про яку саме країну йдеться.

Водночас Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", - заявив Зеленський.

Читайте: Зміна політичних сил у США, ймовірно, може послабити допомогу Україні, - Зеленський

Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - зазначив Зеленський.

Також читайте: НАТО має розмістити на кордонах з РФ більше систем ППО та ПРО, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Європа (1799) Зеленський Володимир (23754) зброя (7447) ППО (3169) допомога (8327)


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Топ коментарі
+86
Ти ще ***** придурок скаргу подай
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29.03.2023 09:55
+70
В 2019 році піпл вибрав неробочу владу, тому доведеться її теж міняти.
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29.03.2023 09:56
+60
Что то мало верится ,чтоб европейская страна передала не работающую ПВО. Живтоинка, А не твой ли дЕрмак пятак всунул ,чтоб не работало ПВО?
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29.03.2023 09:56
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*********** утирок, що плюнуть на нас
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29.03.2023 10:37 Відповісти
Що , якась сволота клістрони вкрала ?
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29.03.2023 10:43 Відповісти
швидше за все ДБР Єрмака знову вилучила клістрони тепер із західного ППО

До речі, хтось сів за таку диверсію? - звичайно ж ні - це я жартую так
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29.03.2023 10:45 Відповісти
ЦИТАТА: "- Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання."
А єрмака йому всучили відразу по поверненню з Омана
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29.03.2023 11:52 Відповісти
кацап - засинові українську дитину чиїх батька і мати ти вбив!
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29.03.2023 10:47 Відповісти
..і це.. головний тріпломат.. Зе ще хоче розмовляти з Сі?
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29.03.2023 10:48 Відповісти
хоче подивитись в очі )))))

Але СІ не згоден )))
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29.03.2023 11:38 Відповісти
А яйця по 17 і яблука по 51 - де претензії до МО, і саме цікавіше, що там нема винних
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29.03.2023 10:49 Відповісти
що подальшуе на мінус 300 зелену ***** всім нам в уха..
дякую всім - відос нормуль, тобік в клетке...
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29.03.2023 10:56 Відповісти
Щось я не зрозумів, він жаліється, чи нарікає? Володимир Олександрович, так поставте на бойове чергування комплекси, які були виготовлені під час вашого президентства! Нє, так може досить пі-ти?
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29.03.2023 10:56 Відповісти
зелені падли ****** - що в рукі тим які надають плюють.
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29.03.2023 11:04 Відповісти
"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем" - это шаблон любого заявления относительно оружия только меняем слово «Patriot"
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29.03.2023 11:07 Відповісти
Оно, с**а, реально тупое...
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29.03.2023 11:13 Відповісти
зелена мерзота - шампурами відбивайся... - наглючий жид до піздеця...
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29.03.2023 11:13 Відповісти
а зелені шукають причину нічого не робити і звинувачувати весь світ за допомоґу - жлоби криворогаті....
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29.03.2023 11:20 Відповісти
Навіщо на нього "срать"? Він і сам з цим прекрасно справляється! Люди просто "констатують факт "обісрання" А як там твоя - "біла і пухнаста"? В Дубаях шукає техніку для " любих моїх" які Україну захищають? Чи ви її вже "списали" - остаточно пішли послуговуваться "Блазню"? Знайшли нового "роботодавця"?
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29.03.2023 11:34 Відповісти
Ага! І мій сусід тепер клянеться що він не топив за "ЗЕ" - навіть на вибори не ходив!
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29.03.2023 11:44 Відповісти
Может опять клистроны с ПВО сняли для передачи данных кацапам? Не удивлюсь.
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29.03.2023 11:26 Відповісти
Мабуть був наказ ! Таких клістронов на Московії ще не бачили !
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29.03.2023 11:36 Відповісти
в таких сложных технических изделиях как ПВО, возможны миллион причин поломок, в т.ч. изза транспортировки на дальние расстояния, плохо обученного персонала, сознательной порчи и т.д. Зачем же сразу обвинять партнеров?
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29.03.2023 11:27 Відповісти
Дебіл цього не розуміє,проте добре розуміє Єрмака.На 100% впевнений,що зробити цей висер замовив Єрмак
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29.03.2023 11:40 Відповісти
поломка ,котру неможливо було зремонтувати в Україні ?

ОСЬ ТУТ ДІЙСНО ЗАПИТАННЯ.
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29.03.2023 11:45 Відповісти
так в нього ж мілованов центровий по оборонній промисловості
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29.03.2023 13:05 Відповісти
Бо воно ідіот. І завжди ним було.
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29.03.2023 17:04 Відповісти
Мабуть систему будуть розгортатиті, хто пройде навчання. Чи може фахівці з ОПи цим займуться?
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29.03.2023 11:30 Відповісти
пасть закрий гном, ідіот зелений, і попроси без вимогалова хлопців з европейької країни все це поправити .... ****, понавибирали жлобье...
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29.03.2023 11:38 Відповісти
Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

ніби зрозумілою мовою ?

читати вмієте ?

"знову й знову
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29.03.2023 11:44 Відповісти
Тобі не набридло писати одне й те саме під кожним коментарем?! Основна маса людей вже давно зрозуміла, що не потрібно було взагалі про це публічно озвучувати, а тобі й досі не дійшло!
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29.03.2023 12:46 Відповісти
подонок не блаґодарний ...
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29.03.2023 11:43 Відповісти
стремітельно станавлуся антісемітом, до буби було *****
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29.03.2023 11:53 Відповісти
буба такая же j2 как кацапі русские
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29.03.2023 12:23 Відповісти
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29.03.2023 13:04 Відповісти
питання на уровні техніков , ні воно свій зелений клюв відркило
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29.03.2023 12:00 Відповісти
Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - генерал Муженко

Через зрив державно-оборонного замовлення у 2020-2021 роках українське військо мало недостатньо забезпечення озброєнням напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хоча були можливості, зокрема, вдвічі наростити спроможності систем протиповітряної оборони

Про це колишній начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко заявив ув інтерв'ю "Фактам".

"У листопаді 2018 року в нас пройшли стрільби зенітно-ракетних систем на полігоні. Як правило, на такі заходи керівники підприємств виставляють свої перспективні зразки. Ми з ними провели нараду, де поставили серйозне питання щодо посилення системи протиповітряної оборони. Ми розуміли, що того, що в нас було, явно недостатньо. Після цього прорахували можливості підприємств, які виготовляють різні типи ЗРК, і зробили висновок, що за умови відповідного фінансування цілком реально з 2019 до 2023 року наростити приблизно вдвічі кількість зенітно-ракетних дивізіонів", - розповів Муженко.
Генерал наголосив, що виготовляти відповідне озброєння мали б саме українські підприємства військово-промислового комплексу. Й зауважив, що на той період часу не йшлося про закупівлю озброєння за кордоном.

"Нам на той час з іноземців ніхто особливо не продавав зенітно-ракетні комплекси", - сказав Муженко.

Генерал додав, що були розрахунки щодо збільшення кількості зенітно-ракетних дивізіонів практично вдвічі. Але цього не було реалізовано.

"Уже панували зовсім інші рішення та підходи. Зрив державно-оборонного замовлення у 2020-2021 роках призвів до цього. Саме по системі протиповітряної оборони", - зазначив генерал.

Окрім того, Муженко розповів, що в Україні були відновлені і старі зенітно-ракетні системи.

"Уже в лютому 2019-го ми провели їхні випробування на одному з південних полігонів. Шляхом певної модифікації комплексів С-125, Тор-300, С-300 В1 та інших була реальна можливість наростити кількість цих дивізіонів", - сказав Муженко.

Він також нагадав, що навесні 2019 року відбулося випробування вітчизняного комплексу "Грім", який мав дальність польоту ракети до 500 км. Випробування цього комплексу вперше відбулося у квітні 2019 року.

"А ми досі не маємо його на озброєнні ЗСУ. Ми просимо зараз у наших партнерів ракетні комплекси з дальністю 300 кілометрів. А наш "Грім" міг би перекрити їх. От такі реалії", - додав генерал Муженко.

Повністю інтерв"ю читати тут https://fakty.ua/417204-kak-tolko-zakonchitsya-vojna-i-istoriki-poluchat-dostup-k-opredelennym-dokumentalnym-istochnikam-mnogie-legendy-prosto-budut-razrusheny---viktor-muzhenko
https://fakty.ua/417204-kak-tolko-zakonchitsya-vojna-i-istoriki-poluchat-dostup-k-opredelennym-dokumentalnym-istochnikam-mnogie-legendy-prosto-budut-razrusheny---viktor-muzhenko
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29.03.2023 12:12 Відповісти
Навіщо це виносити на сторінки преси??? Розбиралися б з тією країною тихо. Ідіотизм.
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29.03.2023 12:14 Відповісти
Дорослий чоловічок із розумом підлітка.
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29.03.2023 12:30 Відповісти
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