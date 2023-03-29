Одна європейська країна передала Україні неробочу систему ППО, - Зеленський

Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він не сказав, про яку саме країну йдеться.

Водночас Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", - заявив Зеленський.

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Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.

"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - зазначив Зеленський.

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