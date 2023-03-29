Одна европейская страна передала Украине нерабочую систему ПВО, - Зеленский
Одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.
Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.
"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", - заявил Зеленский.
Таким образом, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.
"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - отметил Зеленский.
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До речі, хтось сів за таку диверсію? - звичайно ж ні - це я жартую так
А єрмака йому всучили відразу по поверненню з Омана
Але СІ не згоден )))
дякую всім - відос нормуль, тобік в клетке...
ОСЬ ТУТ ДІЙСНО ЗАПИТАННЯ.
ніби зрозумілою мовою ?
читати вмієте ?
"знову й знову
Через зрив державно-оборонного замовлення у 2020-2021 роках українське військо мало недостатньо забезпечення озброєнням напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хоча були можливості, зокрема, вдвічі наростити спроможності систем протиповітряної оборони
Про це колишній начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко заявив ув інтерв'ю "Фактам".
"У листопаді 2018 року в нас пройшли стрільби зенітно-ракетних систем на полігоні. Як правило, на такі заходи керівники підприємств виставляють свої перспективні зразки. Ми з ними провели нараду, де поставили серйозне питання щодо посилення системи протиповітряної оборони. Ми розуміли, що того, що в нас було, явно недостатньо. Після цього прорахували можливості підприємств, які виготовляють різні типи ЗРК, і зробили висновок, що за умови відповідного фінансування цілком реально з 2019 до 2023 року наростити приблизно вдвічі кількість зенітно-ракетних дивізіонів", - розповів Муженко.
Генерал наголосив, що виготовляти відповідне озброєння мали б саме українські підприємства військово-промислового комплексу. Й зауважив, що на той період часу не йшлося про закупівлю озброєння за кордоном.
"Нам на той час з іноземців ніхто особливо не продавав зенітно-ракетні комплекси", - сказав Муженко.
Генерал додав, що були розрахунки щодо збільшення кількості зенітно-ракетних дивізіонів практично вдвічі. Але цього не було реалізовано.
"Уже панували зовсім інші рішення та підходи. Зрив державно-оборонного замовлення у 2020-2021 роках призвів до цього. Саме по системі протиповітряної оборони", - зазначив генерал.
Окрім того, Муженко розповів, що в Україні були відновлені і старі зенітно-ракетні системи.
"Уже в лютому 2019-го ми провели їхні випробування на одному з південних полігонів. Шляхом певної модифікації комплексів С-125, Тор-300, С-300 В1 та інших була реальна можливість наростити кількість цих дивізіонів", - сказав Муженко.
Він також нагадав, що навесні 2019 року відбулося випробування вітчизняного комплексу "Грім", який мав дальність польоту ракети до 500 км. Випробування цього комплексу вперше відбулося у квітні 2019 року.
"А ми досі не маємо його на озброєнні ЗСУ. Ми просимо зараз у наших партнерів ракетні комплекси з дальністю 300 кілометрів. А наш "Грім" міг би перекрити їх. От такі реалії", - додав генерал Муженко.
Повністю інтерв"ю читати тут https://fakty.ua/417204-kak-tolko-zakonchitsya-vojna-i-istoriki-poluchat-dostup-k-opredelennym-dokumentalnym-istochnikam-mnogie-legendy-prosto-budut-razrusheny---viktor-muzhenko
https://fakty.ua/417204-kak-tolko-zakonchitsya-vojna-i-istoriki-poluchat-dostup-k-opredelennym-dokumentalnym-istochnikam-mnogie-legendy-prosto-budut-razrusheny---viktor-muzhenko