Одна европейская страна передала Украине нерабочую систему ПВО, - Зеленский

Одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.

Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.

"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", - заявил Зеленский.

Читайте: Изменение политических сил в США, вероятно, может ослабить помощь Украине, - Зеленский

Таким образом, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.

"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина победит благодаря серии маленьких побед, - Зеленский