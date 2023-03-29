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Новости Война
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Изменение политических сил в США, вероятно, может ослабить помощь Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если США перестанут помогать, то Украина может не выиграть в войне против РФ.

Об этом он заявил в интервью The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства беспокоится, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на войну.

"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – пояснил он.

Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину ценой оккупации части территорий.

Вероятный конкурент Трампа на предстоящих выборах в США, губернатор Флориды Рон Десантис, заявил, что помощь Украине от агрессии России не является жизненно важным интересом США.

Ряд однопартийцев подвергли критике заявление Десантиса.

Позже Десантис назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину. В то же время он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.

Читайте: Украина победит благодаря серии маленьких побед, - Зеленский

Зеленский Владимир (20290) США (26528)


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Топ комментарии
+25
ага, а не тому що ти х забив на озброєння в 2019-2021 рр. більш того - допоміг москалям
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29.03.2023 09:47
+25
Краще розкажи як сам з перших же днів послаблював Україну, ЗСУ!
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29.03.2023 09:48
+13
А хто б тоді великобудував дороги для москолоти?
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29.03.2023 09:52
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Правила форума Совет форумчан
ага, а не тому що ти х забив на озброєння в 2019-2021 рр. більш того - допоміг москалям
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29.03.2023 09:47 Ответить
Краще розкажи як сам з перших же днів послаблював Україну, ЗСУ!
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29.03.2023 09:48 Ответить
А хто б тоді великобудував дороги для москолоти?
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29.03.2023 09:52 Ответить
Тому,якщо там зміни, то Україна потрбує змін без слуг і дерьмаків. Тоді Україна виграє. Чого його понесло з залякування....
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29.03.2023 10:02 Ответить
Україна переможе коли буде підтримка як мінімум на тому рівні яка є зараз від Заходу,незалежно від того хто у нас буде при владі, якщо не буде, то хоч сам господь бог буде президентом України нічого не вийде
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29.03.2023 10:12 Ответить
Вибачте,але якщо при владі клоуни, то і політика буде шапіто, а коли Патріоти України, то політика на Перемогу. Що коштує заява про передачу зломаного ППО, коли своє в асфальті.
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29.03.2023 10:18 Ответить
І що патріоти зроблять без підтримки США? Без грошей,зброї?
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29.03.2023 10:20 Ответить
Це питання ви ставили собі, коли вибирали клоуна під час війни?
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29.03.2023 10:57 Ответить
Це ви його може вибирали,я його не вибирав. І яке питання? Чи можуть щось зробити патріоти без підтримки США чи інших союзників? Ні не зможуть,тому що цим питанням потрібно було займатися ще з 1991 року,коли була і ядерна зброя,і армія, потрібно було її не продавати,віддавати і розкрадати,а навпаки накопичувати,будувати заводи, робити ракети,безпілотники і так дал
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29.03.2023 11:00 Ответить
Залиште демагогію. Надоїли такі пости. У лютому 2022 чи лютому 2014 багато допомогли. ...
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29.03.2023 11:47 Ответить
питання актуальне, але... Знаючи, що при владі в Україні справжні патріоти і професіонали, підтримка Заходу може тільки посилитись, бо те ху йло уже всіх задовбало і на Заході ніхто вже не буде панькатися не тільки з ним, але й з усією тою **********. санкції ж проти кацапні вони ввели на роки, якщо не на десятки років. і це при тому, що, зважаючи на те, що у Європі і в Америці дуже ******* гроші і економічне процвітання, все одно ввели санкції навіть у збиток для себе. бо знають, що тимчасові збитки - це мізер в порівнянні з тим, що доведеться заплатити потім.
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29.03.2023 15:52 Ответить
Как сказал один умный персонаж: а ты не воруй. Там еще было, но то на потом.
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29.03.2023 09:49 Ответить
- Тебя посодют, а ты не воруй!
- Вы же у меня в доме!
- Твой дом - тюрьма!
- Сухари сушить!
© Берегись автомобиля
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29.03.2023 10:12 Ответить
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29.03.2023 10:33 Ответить
Спочатку воно зрадило,а тепер готовить своїх 73% віслюків до сойдемся посредине
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29.03.2023 09:51 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/u2YqvT68QPc https://www.youtube.com/shorts/u2YqvT68QPc

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29.03.2023 11:25 Ответить
Якшо трампісти переможуть,то буде жопа.
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29.03.2023 09:51 Ответить
Не буде ніякої жопи,не слухай нашого придурка і інших проросійських виродків
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29.03.2023 09:52 Ответить
Політична ситуація в Штатах хитка..Трампісти хочуть реваншу,по соцопитуваннях Трамп на декілька пунктів випереджає ....до чого тут Зе та проросійські виродки?..Якшо ви слідкуєте ,за міжнародною ситуацією то все може перевернутись з ніг на голову....тому і спішать з поставками зброї та допомою Україні ,щоб скоріше передати,щоб в раді конгресу не заблоковували постачання. і не накладали вето ,яке потім з скрипом треба буде обходити.а це втрата часу.
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29.03.2023 10:02 Ответить
у нас люди просто ******* засовувати голову в пісок як страуси і нічого не замічати, а коли прийде повна срака тоді уже починають щось думати,але уже пізно
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29.03.2023 10:06 Ответить
Цю паніку розганяють проросійські експерди в тому числі і боневтік.Штати дуже багато вклали в Україну і припинити підтримку це впершу чергу вдарить по рейтингу самих штатів
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29.03.2023 10:12 Ответить
США в Афганістан втюхали 1 трлн доларів,плюс залишили там стільки техніки і зброї,що Україні зараз і не снилося. І нічого,вйишли звідти і віддали те все добро талібам.
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29.03.2023 10:14 Ответить
Я очікував такої тупої відповіді.На відміну від Афганістану у нас немає контингенту арміі штатів,яка воює замість ЗСУ
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29.03.2023 10:16 Ответить
При чому тут контингент США ідіоте? Вони навпаки набагато легше зможуть залишити допомогу для України якщо їх тут офіційно немає, в Афганістані вони дійсно вийшли звідти і багато хто це засуджував,а з України їм виходити не потрібно,тому що їх тут немає, а значить яка втрата репутації? Про що ти мелеш? Вони давали все необхідне Україні, далі решту уже задача України цю допомогу використовувати, в чому їх провал буде?
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29.03.2023 10:23 Ответить
Ти тупий?НЕМАЄ ПЕРСПЕКТИВИ!!!!Влада там трималася завдяки військовим штатів і це не могло продовжуватись безкінечно,тільки витрати
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29.03.2023 10:27 Ответить
Вивели війска,оскільки зрозуміли,що перспектив там немає.
Трампісти в першу чергу говорять,що влада на чолі с боневтіком нічого не робе і краде гроші.
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29.03.2023 10:24 Ответить
Афганістан - не Україна. з точки зору географічного розташування.
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29.03.2023 15:57 Ответить
Для )(уйла в цьому безвиході ,це вихід з ситуації--затягування війни..коли візьмуть верх трампісти з ними легше домовитись/наприклад підкупити/..Зменшиться підтримка України від США і тоді автоматично буде зменшена підтримка Европейських країн./за винятком кількох,дійсно друзів України/.
Можлива навіть заморозка війни,в кордонах тих що зараз.це важкий удар по Україні з нашими "переможніми гаслами" повернути в кордони 1991 року.
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29.03.2023 10:20 Ответить
Буде жопа оп-і. Це точно.
А нарахунок виборів - вони не «завтра», громадяни США визначаться самі. А політики будуть робити те що хочуть виборці. Тож потрібно працювати з громадською думкою першочергово
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29.03.2023 10:05 Ответить
як раз зараз у США з громадською думкою дуже активно працюють трампісти, котрі надають цифри своїм виборцям про те,що сотні мільярдів їх коштів ідуть в Україну в той час коли у них наприклад за рік звільнили з роботи 120 тисяч айтішників,а цьогоріч звільнять ще більше.
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29.03.2023 10:08 Ответить
сотні мільярдів доларів йдуть з США в Україну? це звідки такі цифри?
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29.03.2023 16:01 Ответить
То йди вже здавайся, не забуть головного балабола захопити з собою.
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29.03.2023 22:30 Ответить
Ах же тварина ,понимает животина всё. Так чего же жевотина ты даешь воровать всяким дЕрмакам,Резиниковым и т.д? Так ты же в доле ,чмо зелеленое. Тварь же ты ,ах же тварь ,подвесить бы тебя буратинку .Скотиняка.
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29.03.2023 09:51 Ответить
Кончена шмаркля вже стелить собі соломку і наиякає хто буде винен в програші.
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29.03.2023 09:51 Ответить
настрій такий бойовий, позитивний... якісь наративи пішли ... це весняна депресія чи що?...
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29.03.2023 09:53 Ответить
То сезонне загостреня шизофренії. Якраз навесні та восені буває.
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29.03.2023 09:56 Ответить
І саме тому шобла відкрила справу проти Коболєва , премію якому виписував помічник Байдена.
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29.03.2023 09:53 Ответить
Болтун -- находка для врага.
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29.03.2023 09:55 Ответить
Пішли вже вологі фантазії Бонопартія містечкового розливу. Відразу видно, який він українець..типовий приклад малороса..
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29.03.2023 09:55 Ответить
Сына Израилева.
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29.03.2023 10:22 Ответить
а шо ж таке мабуть зранку Ермак на вушко нашептав США послаблять то надо Китай сюди запросити все йде за планом за планом Ермака та фсб розвалити країну зсередини якщо не вдається всією військовою навалою зовні
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29.03.2023 09:55 Ответить
Щоби так не сталось повинна працювати справжня українська дипломатія, а не так як зараз, коли там там працюють випадкові люди з вулиці. Бракує вам кадрів? Позичте в Порошенка.
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29.03.2023 09:58 Ответить
Десантіс вже дав задню -- і республіканці в основі більш воиовничі за демократів -- прорвемось .
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29.03.2023 10:02 Ответить
це може бути просто передвиборча риторика,щоб трохи втихомирити Трампа, адже Десантіс ,теж йде на пост президента.Говорити можна багато,а от дії республіканців зовсів інші..їм до лампочки десь там, далека Україна за океаном.
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29.03.2023 10:06 Ответить
Якшо вони політики -- ім повинно бути не до лампочки -- США нашими руками б*є рашку .
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29.03.2023 10:11 Ответить
Біда тільки в тому що США не хочуть бити рашку в принципі.
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29.03.2023 10:19 Ответить
Вони не хочуть шоб рашка здохла -- бо Китаи влізе і усилиця -- оце для них головна біль .
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29.03.2023 10:27 Ответить
Не смішіть мене будь ласка, який ще головний біль?
1 рік не купувати нічого китайського і закрити виробництво. Через три місяці китайці на колінах приповзуть, в сльозах і соплях розцілують і будуть ноги лизать аж до самих стегон.

Просто американці не хочуть різких змін, бо товстосракий виборець, якому дуже важливе чорне життя трансгендера, не оцінить і проголо сує за місцевого зе.
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29.03.2023 10:38 Ответить
знаєте прислів'я--своя сорочка ближче до тіла.
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29.03.2023 10:24 Ответить
- наведіть посилання, що Десантіс висунув свою кандидатуру
- як дії республіканців
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29.03.2023 13:46 Ответить
"- А помнишь как ты Байдена гонял? " - "Я это..." -"Ну да....Работа такая..."
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29.03.2023 10:02 Ответить
Проста формула: ПЕРЕСТАНЬТЕ НАКІНЕЦЬ К Р А С Т И!
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29.03.2023 10:04 Ответить
В американських верхах уже давно проскакують різні дурачки з наративами про те,що цінності від війни чи перемоги України для них немає і вони тільки витрачають колосальні гроші на це. І на американських виборців це до речі непогано діє,тому що більшості все одно що там далеко за океаном коїться.а коли їм розказують що їхні податки у вигляді десятків мілліардів йдуть кудись далеко і невідомо куди то у них виникають запитання. Деякі кандидати в президенти будуть це використовувати, ідіотів повсюди вистачає, і якщо це правильно подати то на цьому можна зіграти. А от для України це може закінчитися дуже сумно.
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29.03.2023 10:04 Ответить
100 відсотково ...їм республіканцям ,та їх посіпакам ..важливіше--Америка понад усе
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29.03.2023 10:10 Ответить
Ну так так, звичайно, які дебіли! Як посміли свою країну любити! Краще б асфальт клали!
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29.03.2023 10:20 Ответить
Пилять, этого дебила опять завели в предвыборную американскую мышеловку!
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29.03.2023 10:07 Ответить
Стрілочник 80 рівня.
Скоро "місяць у сузіррі водолія" буде послаблювати допомогу Україні...
А те, що ти узрпуеш владу та віддаєш її Єрмаку, вважаєш, ніхто не бачить і ні на що це не впливає?
Те, що в Україні під шумок війни знищується свобода слова і наступні вибори будуть зовсім НЕ демократичні, гадаєш, ніхто не розуміє?
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29.03.2023 10:11 Ответить
какая разніца, трамп чи Байден,клоун вроджений,ним і залишиться
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29.03.2023 10:12 Ответить
при чому тут клоун? Ти розумієш,що без США до тебе прийдуть буряти і будуть чоботом по задниці лупасити?
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29.03.2023 10:15 Ответить
пане дописувачі не розуміють.що є міжнародна політика,яка грає важливу роль на всі країни світу...тим більше така потужна країна, як США..деякі форумчани думають ,що всі країни жваво підтримують Україну...
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29.03.2023 10:30 Ответить
угу угу а ще дехто живе в маня-мірку,нагадати що совок їбли УСІ приезиденти США,хтось сильніше хтось лагідніше,в тому і різниця США від Європи.
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29.03.2023 14:57 Ответить
Про шо ти мелиш,до того часу ще багато чого в світі може змінитись.Ти не про сша думай а про те що в тебе в опу за спиною робиться.От там сидидять два гальма реформ і нашої перемоги,а до виборів в сша ще півтори роки...Йому не можна давати інтерю іноземним змі бо він говорить таку отсебятіну що це просто жах...
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29.03.2023 10:16 Ответить
Господи... Що цей придурок несе....
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29.03.2023 10:38 Ответить
Не надо так волноваться. Скоро майские, пожарим шашлычок
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29.03.2023 11:01 Ответить
воно знову лізе у внутрішню політику америки....чи він спеціально?
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29.03.2023 11:18 Ответить
Так Зельоний Табір завжди грав на боці Трампа. Справа проти Байдена до сих пір не закрита. Офіс 100% допоможе позбутись невигідному кацапам Байдена.
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29.03.2023 11:31 Ответить
"Изменение политических сил в США, вероятно, может ослабить помощь Украине, - Зеленский "
Бл....дь!

Он этого НЕ говорил.

" Но он сказал, что опасается, что на войну может повлиять изменение политических сил в Вашингтоне.

«США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», - сказал он в интервью. Он потягивал чай, сидя на узкой кровати в тесном, ничем не украшенном спальном вагоне государственного поезда.
https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=********
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29.03.2023 13:37 Ответить
Отже, в Україні нічому не вчаться ...До влади нічого не доходить. Поняття, що потрібно підтримувати рівні стосунки з обома партіями - нема. Що треба закрити пельки і не кувікати та не висловлюватися щодо ам виборів ...

А соросівські грантоїди-писаки, на жаль, дуже успішно вже промили мізки пересічним українцям - пайку треба відпрацьовувати.

Файно лівацька мерзота щупальця пустила.

А те, що вся ця братія діє на шкоду Україні, примітивам нема чим зрозуміти.
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29.03.2023 13:54 Ответить
Vedana, вона же Zlata dura; Mavka Lisova; Acqua Viva - ти якесь падло невмируще. Хто тебе знову випустив вже під гамериканським vpn?
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29.03.2023 14:08 Ответить
Зелене крадівництво, покривання корупціонерів, придушення преси та "сцяння в очі" західним партнерам можуть послабити допомогу Україні, а зовсім не "зміна політичних сил у США".
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29.03.2023 15:04 Ответить
Знов за старе взявся народу мізки засирати ненадійністю підтримки США, скоро заниє що надо договаріваться пасєрєдінє.
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29.03.2023 22:28 Ответить
 
 