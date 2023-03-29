"Изменение политических сил в США, вероятно, может ослабить помощь Украине, - Зеленский "

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если США перестанут помогать, то Украина может не выиграть в войне против РФ.

Об этом он заявил в интервью The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства беспокоится, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на войну.

"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – пояснил он.

Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину ценой оккупации части территорий.

Вероятный конкурент Трампа на предстоящих выборах в США, губернатор Флориды Рон Десантис, заявил, что помощь Украине от агрессии России не является жизненно важным интересом США.

Ряд однопартийцев подвергли критике заявление Десантиса.

Позже Десантис назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину. В то же время он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.

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