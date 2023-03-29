Изменение политических сил в США, вероятно, может ослабить помощь Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если США перестанут помогать, то Украина может не выиграть в войне против РФ.
Об этом он заявил в интервью The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства беспокоится, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на войну.
"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – пояснил он.
Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину ценой оккупации части территорий.
Вероятный конкурент Трампа на предстоящих выборах в США, губернатор Флориды Рон Десантис, заявил, что помощь Украине от агрессии России не является жизненно важным интересом США.
Ряд однопартийцев подвергли критике заявление Десантиса.
Позже Десантис назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину. В то же время он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.
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Трампісти в першу чергу говорять,що влада на чолі с боневтіком нічого не робе і краде гроші.
Можлива навіть заморозка війни,в кордонах тих що зараз.це важкий удар по Україні з нашими "переможніми гаслами" повернути в кордони 1991 року.
А нарахунок виборів - вони не «завтра», громадяни США визначаться самі. А політики будуть робити те що хочуть виборці. Тож потрібно працювати з громадською думкою першочергово
1 рік не купувати нічого китайського і закрити виробництво. Через три місяці китайці на колінах приповзуть, в сльозах і соплях розцілують і будуть ноги лизать аж до самих стегон.
Просто американці не хочуть різких змін, бо товстосракий виборець, якому дуже важливе чорне життя трансгендера, не оцінить і проголо сує за місцевого зе.
- як дії республіканців
Скоро "місяць у сузіррі водолія" буде послаблювати допомогу Україні...
А те, що ти узрпуеш владу та віддаєш її Єрмаку, вважаєш, ніхто не бачить і ні на що це не впливає?
Те, що в Україні під шумок війни знищується свобода слова і наступні вибори будуть зовсім НЕ демократичні, гадаєш, ніхто не розуміє?
Бл....дь!
Он этого НЕ говорил.
" Но он сказал, что опасается, что на войну может повлиять изменение политических сил в Вашингтоне.
«США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», - сказал он в интервью. Он потягивал чай, сидя на узкой кровати в тесном, ничем не украшенном спальном вагоне государственного поезда.
https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=********
А соросівські грантоїди-писаки, на жаль, дуже успішно вже промили мізки пересічним українцям - пайку треба відпрацьовувати.
Файно лівацька мерзота щупальця пустила.
А те, що вся ця братія діє на шкоду Україні, примітивам нема чим зрозуміти.