Зміна політичних сил у США, ймовірно, може послабити допомогу Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо США припинять допомагати, то Україна може не виграти у війні проти РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю The Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави хвилюється, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на війну.
"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - пояснив він.
Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну ціною окупації частини територій.
Ймовірний конкурент Трампа на майбутніх виборах у США, губернатор Флориди Рон Десантіс, заявив, що допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США.
Низка однопартійців розкритикували заяву Десантіса.
Пізніше Десантіс назвав Володимира Путіна "воєнним злочинцем" і зажадав "притягнути його до відповідальності" за варварське вторгнення в Україну. Водночас він зазначив, що Україна має право на повернення всіх окупованих територій, проте виступив проти прямого втручання США з використанням більшої кількості зброї та сухопутних військ.
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Трампісти в першу чергу говорять,що влада на чолі с боневтіком нічого не робе і краде гроші.
Можлива навіть заморозка війни,в кордонах тих що зараз.це важкий удар по Україні з нашими "переможніми гаслами" повернути в кордони 1991 року.
А нарахунок виборів - вони не «завтра», громадяни США визначаться самі. А політики будуть робити те що хочуть виборці. Тож потрібно працювати з громадською думкою першочергово
1 рік не купувати нічого китайського і закрити виробництво. Через три місяці китайці на колінах приповзуть, в сльозах і соплях розцілують і будуть ноги лизать аж до самих стегон.
Просто американці не хочуть різких змін, бо товстосракий виборець, якому дуже важливе чорне життя трансгендера, не оцінить і проголо сує за місцевого зе.
- як дії республіканців
Скоро "місяць у сузіррі водолія" буде послаблювати допомогу Україні...
А те, що ти узрпуеш владу та віддаєш її Єрмаку, вважаєш, ніхто не бачить і ні на що це не впливає?
Те, що в Україні під шумок війни знищується свобода слова і наступні вибори будуть зовсім НЕ демократичні, гадаєш, ніхто не розуміє?
Бл....дь!
Он этого НЕ говорил.
" Но он сказал, что опасается, что на войну может повлиять изменение политических сил в Вашингтоне.
«США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», - сказал он в интервью. Он потягивал чай, сидя на узкой кровати в тесном, ничем не украшенном спальном вагоне государственного поезда.
https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01&utm_content=********
А соросівські грантоїди-писаки, на жаль, дуже успішно вже промили мізки пересічним українцям - пайку треба відпрацьовувати.
Файно лівацька мерзота щупальця пустила.
А те, що вся ця братія діє на шкоду Україні, примітивам нема чим зрозуміти.