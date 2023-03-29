Зміна політичних сил у США, ймовірно, може послабити допомогу Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо США припинять допомагати, то Україна може не виграти у війні проти РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю The Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави хвилюється, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на війну.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - пояснив він.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну ціною окупації частини територій.

Ймовірний конкурент Трампа на майбутніх виборах у США, губернатор Флориди Рон Десантіс, заявив, що допомога Україні від агресії Росії не є життєво важливим інтересом США.

Низка однопартійців розкритикували заяву Десантіса.

Пізніше Десантіс назвав Володимира Путіна "воєнним злочинцем" і зажадав "притягнути його до відповідальності" за варварське вторгнення в Україну. Водночас він зазначив, що Україна має право на повернення всіх окупованих територій, проте виступив проти прямого втручання США з використанням більшої кількості зброї та сухопутних військ.

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