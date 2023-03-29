До Канади з початку 2022 року переїхали майже 200 тис. українців

З початку минулого року до Канади прибуло майже 200 тис. українців. Багато хто з них скористався новою міграційною програмою, запровадженою після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Про це йдеться у проєкті федерального бюджету Канади, внесеному до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З січня 2022 року, й особливо від початку повномасштабного російського вторгнення до України, Канада стала безпечною гаванню для майже 200 тис. громадян України та постійних мешканців Канади, які повернулися до країни", - стверджується у документі.

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Зазначається, що Канада ще на початку минулого року оголосила про спеціальну міграційну програму для українців, чинність якої нещодавно було продовжено до липня. "Для втілення цього, уряд додатково виділив 171,4 млн дол протягом трьох років, починаючи у 2022-2023 рр", - наголошується у федеральному бюджеті.

Як відомо, українці, які тікають від війни, можуть безкоштовно долетіти до Канади й по прибуттю два тижні проживати у готелі. Вони також можуть отримати разову виплату від федерального уряд та щомісячну фінансову допомогу від уряду провінції, у якій зупиняться.

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