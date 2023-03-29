До Канади з початку 2022 року переїхали майже 200 тис. українців
З початку минулого року до Канади прибуло майже 200 тис. українців. Багато хто з них скористався новою міграційною програмою, запровадженою після початку повномасштабного російського вторгнення до України.
Про це йдеться у проєкті федерального бюджету Канади, внесеному до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З січня 2022 року, й особливо від початку повномасштабного російського вторгнення до України, Канада стала безпечною гаванню для майже 200 тис. громадян України та постійних мешканців Канади, які повернулися до країни", - стверджується у документі.
Зазначається, що Канада ще на початку минулого року оголосила про спеціальну міграційну програму для українців, чинність якої нещодавно було продовжено до липня. "Для втілення цього, уряд додатково виділив 171,4 млн дол протягом трьох років, починаючи у 2022-2023 рр", - наголошується у федеральному бюджеті.
Як відомо, українці, які тікають від війни, можуть безкоштовно долетіти до Канади й по прибуттю два тижні проживати у готелі. Вони також можуть отримати разову виплату від федерального уряд та щомісячну фінансову допомогу від уряду провінції, у якій зупиняться.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не всі можуть знайти роботу, холодно, та інші причині які не влаштовують.
Вони так далеко перлися точно знаючи навіщо і за чим їдуть.
Вони навіть раді, що все так склалося особисто для них.
Там більшість виїхала тих, хто в зонах бойових дій або поруч з ними ніколи не проживав.
Влада живе своїм життям, ми своїм, вони не перетинаються.
Ми працюємо щоб жити, а вони (в Канаді) живуть щоб працювати.
Коли винаймаєте житло в Канаді, на вас чекає ще один шок - у Канаді дуже мало житла, розрахованого на "середній бюджет". До нижньої цінової категорії належать багатоповерхові будинки, але їх небагато, істотно менше, ніж у Європі й тим паче в Україні. Більшість будівель - одно-двоповерхові, окремі або в кондомініумах, а скільки коштує зняти такий будиночок - дивіться самі на https://www.ukrainianottawa.com/uk/post/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE сайтах з оренди житла . Канада ніколи не страждала від перенаселення, як Європа, тому канадські міста будують ушир, а не ущільнюють. З погляду канадських будівельних компаній, навіщо будувати дешеве житло, якщо в більшості канадців є іпотека й вони можуть купити будиночок у кредит? (Але скажіть це людині, яка приїхала з мінімумом грошей і не може зняти доступне житло, бо його вже розхапали.)
Приїхав у Канаду - на шару , отримав гроші , пожив пару місяців - теж на шару , і можна додому . Навіть повертаються не лише в Україну , а і в Польщу наприклад , де працювали і проживали ще до війни , як деякі мої знайомі .. Ще й дружину мою агітували проїхати з ними , за компанію .
https://texty.org.ua/articles/109102/kanada-ne-yevropa-shcho-varto-znaty-************-jaki-shukajut-tam-prykhystok/?fbclid=IwAR0F-KhNAVD5v6bYOMlfRQTvvlMcZ585YngZtQe7loY3xdmZGNf8XHX-rpM
Так щоб не було шоком прі переіїзді.
Про медицину, про дитячі садочки, про нариків в центрі міста, про обслуговування, та ще багато цікавого.
- "человек вне політікі і без опита" - те саме
- узурпація ЗМІ - в нас такого при Кучмі не було
- одна партія вирішує все - вперше в істопії держави
- фейки замість реальності
і т.д
Путіна теж спочатку щиро підтримували - а потім багато хто вже тікав закордон. Так само у тут - голосували за ЗЕ, потім гуглили еміграцію
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
"ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде" --- є купу інших варіантів якщо по біженству не буде можливості виїхати, на роботу наприклад, наших купу було в Європі і до війни, а зараз коли там їх сімї і коли їх уже в Україні нічого не тримає вони туди залюбки виїдуть аж бігом
Потім стало так страшно жити , що , навіть вибори виграло непорозуміння під лозунгом " хоть паржом"!
Звучить десь так.
Багатьeм нікуди повертаться
Що там що тут почінать мейже з нуля
Маючі хорошу даже робочу спеціальність там можно
непогано жити /трохи краще чім у нас /
Знайомий електромеханік холодильної техніки /живе на середньому рівні /
Все залежить, що ти називаєш середнім рівнем.
10млн пенсіонерів живе на пенсію
Менше або біля 4000 грв
А це майже третина 33% населення
Як ви думаєте -скільки разів вони їздять у подорожі
Іще такий же процент населення живе на
мінімальну зарплату скільки раз на рік вони їїздять у відпустку
Відїдьте від трасси 20км /що побачіте
Брошені подвірья окремі подвірья доживають бабусі дідусі/
Ні роботи --нічого
Якщо коротко, ті, хто має роботу - 80 відсотків залишаться там.
I що що залишаться, через який час вони зможуть купувати житло і отримають громадянство? Років10-15, до цього часу вони раби
Як у той клімат взагалі можна їхати.