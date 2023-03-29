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До Канади з початку 2022 року переїхали майже 200 тис. українців

біженці,українці

З початку минулого року до Канади прибуло майже 200 тис. українців. Багато хто з них скористався новою міграційною програмою, запровадженою після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

Про це йдеться у проєкті федерального бюджету Канади, внесеному до парламенту країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З січня 2022 року, й особливо від початку повномасштабного російського вторгнення до України, Канада стала безпечною гаванню для майже 200 тис. громадян України та постійних мешканців Канади, які повернулися до країни", - стверджується у документі.

Читайте: Канада дасть Україні кредит майже на $2 млрд

Зазначається, що Канада ще на початку минулого року оголосила про спеціальну міграційну програму для українців, чинність якої нещодавно було продовжено до липня. "Для втілення цього, уряд додатково виділив 171,4 млн дол протягом трьох років, починаючи у 2022-2023 рр", - наголошується у федеральному бюджеті.

Як відомо, українці, які тікають від війни, можуть безкоштовно долетіти до Канади й по прибуттю два тижні проживати у готелі. Вони також можуть отримати разову виплату від федерального уряд та щомісячну фінансову допомогу від уряду провінції, у якій зупиняться.

Також читайте: Канада продовжила на рік програму CUAET для підтримки біженців з України

Автор: 

біженці (1863) Канада (2189) українці (2537)


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Топ коментарі
+16
Канада соціалістична країна для
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
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29.03.2023 11:05
+11
Ці вже точно не повернуться, на жаль.
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29.03.2023 11:00
+11
Холодно!? Серьозно?
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29.03.2023 11:10
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Ці вже точно не повернуться, на жаль.
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29.03.2023 11:00 Відповісти
пошукай відео на юутбі, як повертаются після кількох місяців.
Не всі можуть знайти роботу, холодно, та інші причині які не влаштовують.
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29.03.2023 11:02 Відповісти
Холодно!? Серьозно?
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29.03.2023 11:10 Відповісти
У мене троє із 5 знайомих, що переїхали в Канаду, вже повернулися або планують повернутися після закінчення війни. Канада дійсно не найкраща країна для еміграції. В першу чергу із-за вартості нерухомості
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29.03.2023 11:17 Відповісти
В штати переїдуть максимум. Нехай казки не розповідають патріоти на удальонкє.))

Вони так далеко перлися точно знаючи навіщо і за чим їдуть.
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29.03.2023 11:21 Відповісти
Значить такі специ. Бо коли заробляєш 4000, то 2500 за житло, а можна і студію за 1500, 300 медстрахування, 200 транспорт, то на 1000-2000 можна нормально жити.
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29.03.2023 11:23 Відповісти
Нижче я написав історію свого друга. Почитай. А спеціалісти навіть в Україні непогано заробляють.
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29.03.2023 11:29 Відповісти
В Канаді коли платиш за житло, медстраховку, то маєш якісні послуги, а не як тут. Медицина в Україні фактично відсутня, як і правоохорона чи судова системи. В Україні ціна на ту ж їжу та одяг такі, як в Канаді, але 1000-2000 доларів мають кілька відсотків, а пі час війни і їх стало значно менше.
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29.03.2023 11:36 Відповісти
Ахаха, що за хєрню ти пишеш про Канаду. Зніми рожеві окуляри. Аби потрапити до спеціалізованого лікаря, мій друг чекав... 8 місяців. Карл, вісім місяців чекати чергу до лікаря аби той призначив лікування.
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29.03.2023 11:57 Відповісти
А чого ти заїжджаєш з теми? Я тобі написав реальний кейс про "якісні послуги" в Канаді. Ну і про те що в Україні ніхто не лікується ти також не в темі. До війни сюди їхали іноземці аби лікувати зуби, наприклад. Мій травматолог казав, що до нього із Швеції приїжджали бо в своїй країні чекати чергу дуже довго. Так само знайомі, що давно виїхали у ту ж Німеччину чи США по приїзду в Україну ідуть по лікарям - бо тут дешевше і швидше все робиться. А ти і далі живи у своїх рожевих мріях про ідеальне закордоння.
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29.03.2023 12:48 Відповісти
Якісні, хоч всрись. І ліків підробних немає теж факт. Як і те, що стоматологія у нас приватна недорога, для тих хто заробляє не в Україні, бо ціна відповідає рівню життя у нас, і якщо знайдеш хорошого стоматолога, то і якісна.
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29.03.2023 13:10 Відповісти
Обісраний поки тут тільки ти. Одразу видно, що ти закордоння бачив виключно через призму рожевих блогерів, які заробляють на тому, що парять таким лохам як ти, ідєальний запад.
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29.03.2023 14:50 Відповісти
Був би рожевим, то давно би там жив. Але падламія та війна зробили країну не придатною для нормального життя. Сери далі, Настя швидка.
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29.03.2023 21:28 Відповісти
"Кейс" - хіба це вже не чумойдан?
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29.03.2023 14:52 Відповісти
Это как в видосе одного нашего уже живущего в Канаде: из Польши в Калгари переехала семейная пара и внезапно узнала, что там зимой до -35. До перезда у них ну никак не получилось хоть немного ознакомиться с инфой о стране. Вот так народ прётся наобум, а потом вдруг что-то для себя узнаёт и это в эпоху Интернета в каждом кармане. По поводу цен тут народ обсирается, а не пробовали НЕ переться сразу в Торонто или Ванкувер со своими копейками, а начать с чего-то значительно попроще?... И работать тяжко придётся и язык изучать, и местным нравам соответствовать, и законопослушным становится после нашей анархии и сомализации в некоторых вопросах и вообще придётся серьёзно поработать над собой, если хочешь жить в цивилизации
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29.03.2023 12:25 Відповісти
ну , понятие цивилизации у каждого свое , все зависит от размера кеша в кошельке , а в остальном согласен , у меня куча знакомых кто уехал еще при совке , потом в начале 90-ых , и у всех все получилось , а у некоторых даже оооооочень хорошо получилось , а вот те кто в 2000 - ых решил свалить , то тут уже проблемы , то одно не устраивает , то другое , а все потому что обленились , и на шару денег заработали , и решили с этими деньжатами там жить , но по нашим законам , по этому и вернулись , ..........проблема не только в погоде , докторах, недвижемости и тд , проблема в ментальности , а начиная с конца 90-ых все стали капиталистами , бизнесменами , финансистами , президентами , и тд , все про все знают , умные все такие , но никто не обратил внимание как все стали презирать закон , принципы государственности , взятки стали нормой жизни , схемы - оптимальным решением вопросов , от верха до низа сплошной базар , все продается и все покупается , дошло до того , что уже страну чуть не продали , и вот тут побежали по заграницам , а работать никто уже не может , потому что сплошные модели , дизайнеры, ,, юристы ,, , мерчендайзеры , и остальная шалупень , которая тут нихера не делая могла заработать баблишко , приспособленцы и перепуганные никчемы решили свой мир принести в страны с твердым пониманием и соблюдением правил и законов , ...................времена настают такие , во всем мире , если ты умеешь что то делать руками , ты будешь жить , если - нет , то место твое на обочине , деньги не будут иметь того значения которое сейчас , если они вообще останутся в том виде , в котором они сейчас есть ,
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29.03.2023 16:04 Відповісти
Так для них війна стала можливістю легально звалити під соусом біженців.

Вони навіть раді, що все так склалося особисто для них.

Там більшість виїхала тих, хто в зонах бойових дій або поруч з ними ніколи не проживав.
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29.03.2023 11:03 Відповісти
Тут згідний, дуже багато виїхало якраз які в Європі сиділи,але собі позволити максимум що могли це Польща чи Чехія, і тут такий "подарок" долі, війна в Україні, канада усім бажаючим з українським паспортом дає можливість приїхати,получити дозвіл на роботу просто так, про таке ніхто і мріяти не міг в мирний час. Дуже багато пристосуванців, і якраз в канаду їдуть ті хто звідти уже і не повернеться,тому що якщо хочуть перечекати то їдуть в Польщу чи якісь інші країни Європи,але точно не в Канаду.
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29.03.2023 11:07 Відповісти
От тільки робота та без знання місцевої мови і без фаху - це суцільне пекло. У тій же Канаді всі доходи з'їдатиме аренда
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29.03.2023 11:30 Відповісти
"Перечикати"?...що перечикати?,Багато моїх друзів виїхали в Канаду і США ще 15-20 років тому,сім'ї забрали,за таку можливість платили величезні кошти,позичали,останнє віддавали...Мій товариш тоді сказав мені:"Я просто роботяга,хочу чесно жити і працювати,життя дається один раз,я думаю про майбутнє моїх дітей.Українці не хочуть жити по закону,дають хабарі,думають як не платити податки,за гречку вибирають януковичів,я неможу тут жити і неможу з цим боротись...Тому Канада..."Зараз є три вида Українців:1)виживають завжди і всюди і при любій владі,..пристосування.2)Їдуть назавжди,не можуть пристосуватися і нездатні боротись...3)Ті хто бореться і завжди боровся,їх найменше,але вони не переможні !!!
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29.03.2023 11:47 Відповісти
Нам тому тут краще бо анархія, та суцільна недовіра до влади

Влада живе своїм життям, ми своїм, вони не перетинаються.

Ми працюємо щоб жити, а вони (в Канаді) живуть щоб працювати.
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29.03.2023 12:56 Відповісти
А почему именно Януковича выбирают за гречку,просто выбирают за гречку и не важно кого🤣
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30.03.2023 00:34 Відповісти
Першим шоком для декого була вартість оренди житла. Для "пересічної родини" у великому місті Канади вона становить близько 2000 доларів на місяць, а "чемпіонами Канади" щодо вартості оренди є мегаполіси Торонто й Ванкувер - там за 2000 можна знайти хіба кімнату для неодруженого.
Коли винаймаєте житло в Канаді, на вас чекає ще один шок - у Канаді дуже мало житла, розрахованого на "середній бюджет". До нижньої цінової категорії належать багатоповерхові будинки, але їх небагато, істотно менше, ніж у Європі й тим паче в Україні. Більшість будівель - одно-двоповерхові, окремі або в кондомініумах, а скільки коштує зняти такий будиночок - дивіться самі на https://www.ukrainianottawa.com/uk/post/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE сайтах з оренди житла . Канада ніколи не страждала від перенаселення, як Європа, тому канадські міста будують ушир, а не ущільнюють. З погляду канадських будівельних компаній, навіщо будувати дешеве житло, якщо в більшості канадців є іпотека й вони можуть купити будиночок у кредит? (Але скажіть це людині, яка приїхала з мінімумом грошей і не може зняти доступне житло, бо його вже розхапали.)
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29.03.2023 11:04 Відповісти
Зупинися клятий "порохобот", ти розбиваєш рожеві мрії люмпенів про багате життя в Канаді
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29.03.2023 11:31 Відповісти
Уже давно в Торонто и Ванкувере простому канадийцу жилье недоступно,про какие кредиты и ипотеку вы говорите,ускоглазые братья скупили все что возможно было скупить.
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30.03.2023 00:39 Відповісти
Повертаються .Головна причина таких поїздок у Канаду - 2.5 тис дол , які там виплачують як біженцям .
Приїхав у Канаду - на шару , отримав гроші , пожив пару місяців - теж на шару , і можна додому . Навіть повертаються не лише в Україну , а і в Польщу наприклад , де працювали і проживали ще до війни , як деякі мої знайомі .. Ще й дружину мою агітували проїхати з ними , за компанію .
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29.03.2023 11:32 Відповісти


https://texty.org.ua/articles/109102/kanada-ne-yevropa-shcho-varto-znaty-************-jaki-shukajut-tam-prykhystok/?fbclid=IwAR0F-KhNAVD5v6bYOMlfRQTvvlMcZ585YngZtQe7loY3xdmZGNf8XHX-rpM
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29.03.2023 11:01 Відповісти
Почитал. Прям какой-то ужас.
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29.03.2023 11:09 Відповісти
Та не кажіть, такі жахи, що в Україні значно краще, та ще і тепліше.
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29.03.2023 11:13 Відповісти
Так. Автор того опусу вже і сам, мабуть, в Україну повернувся, втік з того канадського жахіття...
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29.03.2023 11:23 Відповісти
Интересно было бы узнать про вот ту "мизерную" пенсию от самих канадских пенсионеров. Неужто на жизнь не хватает?
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29.03.2023 11:38 Відповісти
В Канаді відсутня солідарна пенсійна система, як в США. Скільки накопичив за життя - стільки і маєш на старості.
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29.03.2023 11:49 Відповісти
Мабуть, все-таки є з чого накопичувати? Чи канадські пенсіонери всі поголовно зі сміттєвих баків харчуються? А що зміг би купити зараз простий український пенсіонер за накопичене ще при Кучмі чи Ющенку?
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29.03.2023 13:14 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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30.03.2023 00:40 Відповісти
Пошукай відео про программу CUAET, тих про переїхав, вони кажуть про мінуси та плюси у Канаді.
Так щоб не було шоком прі переіїзді.
Про медицину, про дитячі садочки, про нариків в центрі міста, про обслуговування, та ще багато цікавого.
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29.03.2023 11:21 Відповісти
Міліони покинуть назавжди - дай бог що 30 млн лишилось. І левова частка через "відосики" замість чогось реального
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29.03.2023 11:02 Відповісти
Досить істєрії.
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29.03.2023 11:11 Відповісти
Справа не в істерії а в точній копії путінізму.
- "человек вне політікі і без опита" - те саме
- узурпація ЗМІ - в нас такого при Кучмі не було
- одна партія вирішує все - вперше в істопії держави
- фейки замість реальності
і т.д

Путіна теж спочатку щиро підтримували - а потім багато хто вже тікав закордон. Так само у тут - голосували за ЗЕ, потім гуглили еміграцію
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29.03.2023 11:30 Відповісти
Канада соціалістична країна для
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
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29.03.2023 11:05 Відповісти
В неньці на довгі роки буде розруха, зараз Україна найбілш замінована країна у світі, після пермоги буде розгул злочинності, у людей буде купу різної зброї на руках, від пістолетів до гранатометів, 90ті роки будуть здаватися дитячим садком в порівнянні з тим що буде, плюс збоку буде психічно нездоровий сусід котрий може знову через пару років напасти на країну. Люди шукають стабільності і впевненості у муйбутньому, плюс для їх дітей в сто раз краще жити і навчатися десь в Єропі чи Канаді ніж в Україні
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29.03.2023 11:10 Відповісти
Хто хоче бачити в Україні суцільне лайно і розруху, завжди його побачить. Однак по факту, життя у 70% населених пунктів України нічим не відрізняється від того, що було до 24.02.
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29.03.2023 11:14 Відповісти
Да ладно. Работы все меньше и меньше, а кое-где ее вообще нет. Цены выросли в 2-3 раза. Это то же самое, что было до 24.02? И еще ж не вечер, война может и пять, и семь лет продолжаться.
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29.03.2023 11:20 Відповісти
Тєло писало про розруху, замінованість і злочинність, а не про роботу. Якби в умовній польщі була війна в країні, то ніякої роботи також не було.
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29.03.2023 11:26 Відповісти
про замінованість і розруху я образно написав,звичайно.що десь на заході країни такого не буде, але взагалі увесь стан справ в Україні буде досить сумний, для того,щоб повернутися хоча би до довоєнного рівня життя в Україні потрібні будуть роки,і наївні ті люди котрі думають,що після війни Європа,США зайдуть і за рік-два усе це відбудують. Про те,що є зараз по усій території України: ціни як мінімум в два рази вищі по суті на все, роботи немає,курс ніби уже стабілізувався,але не 27 як був до війни,а 38. Для чого люди будуть жити в таких умовах,коли є можливість виїхати десь за кордон? Житла там звичайно свого може не бути, але роботу знайти можна, будеш жити від зарплати до зарплати тому що гроші будуть йти на житло,їжу,одяг і так далі, по суті те саме що й в Україні,але одна суттєва різниця, тит будеш жити в Європі чи Канаді, в нормульному цивілізованому суспільстві, з нормальними судами,з законами і так далі
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29.03.2023 13:34 Відповісти
Яка можливість виїхати закордон? Після закінчення війни і відкриття кордонів, ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде. Тому не треба себе тішити якимись недолугими думками, що відкриють кордони і всі побіжуть і розбагатіють закордонами.
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Чоловіки уже сидять на чемоданах і чекають як би чкурнути звідси закордон до своїх жінок з дітьми,поки тут буде війна жінки будуть оформляти собі внж, потім пмж і в кінцевому результаті громадянство. Чоловіки приїдуть уже на все готове по суті.

"ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде" --- є купу інших варіантів якщо по біженству не буде можливості виїхати, на роботу наприклад, наших купу було в Європі і до війни, а зараз коли там їх сімї і коли їх уже в Україні нічого не тримає вони туди залюбки виїдуть аж бігом
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29.03.2023 15:35 Відповісти
Так казали і в 2014 році... про зброю.
Потім стало так страшно жити , що , навіть вибори виграло непорозуміння під лозунгом " хоть паржом"!
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29.03.2023 11:21 Відповісти
в 2014 році не було війни великої, конфлікт був локальний,на сході, таких масштабів як зараз немає, атовців набагато менше ніж зараз людей котрі можуть мати досутп до зброї, купу зброї видавалося на початках людям по суті під розписку на клаптиці паперу, війна уже рік, і уже навіть зараз зброя,********** і гранати просочилися по всій території України, якщо дуже захотіти і пошукати то можнга прозріти скільки її зараз пропонують, і пропонують за копійки по суті, яка на фронті у нас шарашкіна контора усі знають, звідти при достатньому умінні можна ятгнути багато чого,а потім продавати уже цивільним,цого гівна буде море на руках
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29.03.2023 13:28 Відповісти
Щось в країнах колишньої Югославії такого апокаліпсису не було. Може там війна була без зброї?
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29.03.2023 14:46 Відповісти
та війна в порівнянні з тим,що є зараз в Україні взагалі ні про що,зараз йде війна сама наймасштабгіша після другої світової в Європі, можна згадати війну в Афганістані, яка відбувалася бозна де, і котра була проти людей з автматами по суті, і потім згадати в що це вилилося в 90х роках після розпаду совка,в бандитизм,рекет і так далі і тому подібне. Ситуація буде схожа,ще й більш складна, в країні буде велика криза після війни і купу зброї на руках
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Ага)) ви там вбивайте кацапів, а ми поки в Європкє та Канаді почекаємо.

Звучить десь так.
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29.03.2023 11:19 Відповісти
Медицини нема, освіти нема ...
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30.03.2023 01:57 Відповісти
Багато не повернуться це точно
Багатьeм нікуди повертаться
Що там що тут почінать мейже з нуля
Маючі хорошу даже робочу спеціальність там можно
непогано жити /трохи краще чім у нас /
Знайомий електромеханік холодильної техніки /живе на середньому рівні /
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29.03.2023 11:14 Відповісти
У мене є друг, який приїхав як професіонал-програміст в Канаду десь років 5 тому. У нього зп більше 100 тис на рік. Живе під Ванкувером у арендованому будинку. Жінка не працює, а займається дітьми. Другу не вистачає зарплати на нормальне життя, яке було навіть в Україні: дві-три відпустки на рік, іпотека на житло і тд.
Все залежить, що ти називаєш середнім рівнем.
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29.03.2023 11:24 Відповісти
Як кажуть в Одесі -"это ты дома человек,а там ты еле-еле поц".
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29.03.2023 11:34 Відповісти
Рівень твого інтелекту дорівнює нулю. Мої вітання.
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29.03.2023 11:43 Відповісти
По приїзду в Канаду дають 3 тис баксів на туловіще. Тобто пара отримує 6 тис на старті. Наші люди це розкусили і їдуть у Канаду виключно аби отримати бабло і звалити назад у Європу з мінімум 4 тис в кармані 😁 або накрайняк погуляти за рахунок канадських платників податків і потім повернутися у ЄС. Тому цифра 200 тис переїхавших - це ніпрощо.
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29.03.2023 11:42 Відповісти
Судя по отзывам, неплохо в Ирландии. Вроде как 200 евро в неделю как беженцу да еще и жилье бесплатное. Но люди все равно вернулись чего-то. Наверное, слишком там красиво, глаз режет))
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29.03.2023 11:47 Відповісти
Так безкоштовно житло не буде все життя. Погугли вартість аренди у місті.
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29.03.2023 11:59 Відповісти
70% українців живе нище середнього рівня
10млн пенсіонерів живе на пенсію
Менше або біля 4000 грв
А це майже третина 33% населення
Як ви думаєте -скільки разів вони їздять у подорожі
Іще такий же процент населення живе на
мінімальну зарплату скільки раз на рік вони їїздять у відпустку
Відїдьте від трасси 20км /що побачіте
Брошені подвірья окремі подвірья доживають бабусі дідусі/
Ні роботи --нічого
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29.03.2023 11:48 Відповісти
200 тыс женщин точнее.
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29.03.2023 11:53 Відповісти
Для тих, хто дійсно хоче розібратися як насправді в Канаді українцям живеться, рекомендую групу у фейсбуці "Українці в Канаді". Там - реальність. Схожі групи є по іншим країнам.
Якщо коротко, ті, хто має роботу - 80 відсотків залишаться там.
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29.03.2023 12:31 Відповісти
Цей ресурс на FB для новачків.
I що що залишаться, через який час вони зможуть купувати житло і отримають громадянство? Років10-15, до цього часу вони раби
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29.03.2023 13:00 Відповісти
В Канаду їдуть фанати Твін-Піксу.

Як у той клімат взагалі можна їхати.
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30.03.2023 00:50 Відповісти
Дійсно, багато повертаються в ту ж Польщу. Ціни - на 40-50% вищі, ніж в США. Працюючи в Польщі, живеш набагато краще, ніж в Канаді. Роботи немає від слова зовсім. Клімат - жах. Все є на Ютубі.
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29.03.2023 15:08 Відповісти
Поэтому в Канаде наверное самая большая в мире диаспора украинцев.
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30.03.2023 01:04 Відповісти
Мій знайомий, який багато років працював у Польщі, переїхав під цей шумок в Канаду якраз із своєю сім'єю. По грошах виходить менше, так як велику суму з'їдає оренда просто, плюс набагато більше роботи, ніж було у Польщі, а вихідних та вільного часу менше. Жаліє він уже, принаймі на зараз.
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29.03.2023 18:21 Відповісти
Це саме ті, хто і без війни би втік. Вони обрали «хоть паржом» та здристнули у Польщу. А потім почали просуватися глибше та ще глибше.
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30.03.2023 00:47 Відповісти
Так, дохріна виїхало. Лише з мого кола спілкування виїхали : одна знайома молода сім'я в повному складі, з дітьми. І половина інститутської групи в сина знайомого, по тимчасовій програмі обміну студентів, але так і не повернулись ніхто. В основному, забирають молодь, а старших не пускають. Все логічно, кожен ловить свою вигоду від нашої війни.
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13.09.2023 01:31 Відповісти
 
 