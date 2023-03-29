В Канаду с начала 2022 года переехали около 200 тыс. украинцев
С начала прошлого года в Канаду прибыло около 200 тыс. украинцев. Многие из них воспользовались новой миграционной программой, введенной после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в проекте федерального бюджета Канады, внесенном в парламент страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С января 2022 года, и особенно с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Канада стала безопасной гаванью для почти 200 тыс. граждан Украины и вернувшихся в страну постоянных жителей Канады", - утверждается в документе.
Отмечается, что Канада еще в начале прошлого года объявила о специальной миграционной программе для украинцев, которая недавно была продлена до июля. "Для реализации этого, правительство дополнительно выделило 171,4 млн долл. в течение трех лет, начиная в 2022-2023 гг", - отмечается в федеральном бюджете.
Как известно, бегущие от войны украинцы могут бесплатно долететь до Канады и по прибытию две недели проживать в гостинице. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую помощь от правительства провинции, в которой они остановятся.
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Не всі можуть знайти роботу, холодно, та інші причині які не влаштовують.
Вони так далеко перлися точно знаючи навіщо і за чим їдуть.
Вони навіть раді, що все так склалося особисто для них.
Там більшість виїхала тих, хто в зонах бойових дій або поруч з ними ніколи не проживав.
Влада живе своїм життям, ми своїм, вони не перетинаються.
Ми працюємо щоб жити, а вони (в Канаді) живуть щоб працювати.
Коли винаймаєте житло в Канаді, на вас чекає ще один шок - у Канаді дуже мало житла, розрахованого на "середній бюджет". До нижньої цінової категорії належать багатоповерхові будинки, але їх небагато, істотно менше, ніж у Європі й тим паче в Україні. Більшість будівель - одно-двоповерхові, окремі або в кондомініумах, а скільки коштує зняти такий будиночок - дивіться самі на https://www.ukrainianottawa.com/uk/post/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE сайтах з оренди житла . Канада ніколи не страждала від перенаселення, як Європа, тому канадські міста будують ушир, а не ущільнюють. З погляду канадських будівельних компаній, навіщо будувати дешеве житло, якщо в більшості канадців є іпотека й вони можуть купити будиночок у кредит? (Але скажіть це людині, яка приїхала з мінімумом грошей і не може зняти доступне житло, бо його вже розхапали.)
Приїхав у Канаду - на шару , отримав гроші , пожив пару місяців - теж на шару , і можна додому . Навіть повертаються не лише в Україну , а і в Польщу наприклад , де працювали і проживали ще до війни , як деякі мої знайомі .. Ще й дружину мою агітували проїхати з ними , за компанію .
https://texty.org.ua/articles/109102/kanada-ne-yevropa-shcho-varto-znaty-************-jaki-shukajut-tam-prykhystok/?fbclid=IwAR0F-KhNAVD5v6bYOMlfRQTvvlMcZ585YngZtQe7loY3xdmZGNf8XHX-rpM
Так щоб не було шоком прі переіїзді.
Про медицину, про дитячі садочки, про нариків в центрі міста, про обслуговування, та ще багато цікавого.
- "человек вне політікі і без опита" - те саме
- узурпація ЗМІ - в нас такого при Кучмі не було
- одна партія вирішує все - вперше в істопії держави
- фейки замість реальності
і т.д
Путіна теж спочатку щиро підтримували - а потім багато хто вже тікав закордон. Так само у тут - голосували за ЗЕ, потім гуглили еміграцію
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
"ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде" --- є купу інших варіантів якщо по біженству не буде можливості виїхати, на роботу наприклад, наших купу було в Європі і до війни, а зараз коли там їх сімї і коли їх уже в Україні нічого не тримає вони туди залюбки виїдуть аж бігом
Потім стало так страшно жити , що , навіть вибори виграло непорозуміння під лозунгом " хоть паржом"!
Звучить десь так.
Багатьeм нікуди повертаться
Що там що тут почінать мейже з нуля
Маючі хорошу даже робочу спеціальність там можно
непогано жити /трохи краще чім у нас /
Знайомий електромеханік холодильної техніки /живе на середньому рівні /
Все залежить, що ти називаєш середнім рівнем.
10млн пенсіонерів живе на пенсію
Менше або біля 4000 грв
А це майже третина 33% населення
Як ви думаєте -скільки разів вони їздять у подорожі
Іще такий же процент населення живе на
мінімальну зарплату скільки раз на рік вони їїздять у відпустку
Відїдьте від трасси 20км /що побачіте
Брошені подвірья окремі подвірья доживають бабусі дідусі/
Ні роботи --нічого
Якщо коротко, ті, хто має роботу - 80 відсотків залишаться там.
I що що залишаться, через який час вони зможуть купувати житло і отримають громадянство? Років10-15, до цього часу вони раби
Як у той клімат взагалі можна їхати.