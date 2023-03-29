В Канаду с начала 2022 года переехали около 200 тыс. украинцев

С начала прошлого года в Канаду прибыло около 200 тыс. украинцев. Многие из них воспользовались новой миграционной программой, введенной после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в проекте федерального бюджета Канады, внесенном в парламент страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С января 2022 года, и особенно с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Канада стала безопасной гаванью для почти 200 тыс. граждан Украины и вернувшихся в страну постоянных жителей Канады", - утверждается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада продлила на год программу CUAET для поддержки беженцев из украинцев

Отмечается, что Канада еще в начале прошлого года объявила о специальной миграционной программе для украинцев, которая недавно была продлена до июля. "Для реализации этого, правительство дополнительно выделило 171,4 млн долл. в течение трех лет, начиная в 2022-2023 гг", - отмечается в федеральном бюджете.

Как известно, бегущие от войны украинцы могут бесплатно долететь до Канады и по прибытию две недели проживать в гостинице. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую помощь от правительства провинции, в которой они остановятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадско-украинский фонд передал специальные защитные костюмы для украинских пожарных и работников ГСЧС. ФОТОрепортаж