РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12921 посетитель онлайн
Новости
5 696 84

В Канаду с начала 2022 года переехали около 200 тыс. украинцев

біженці,українці

С начала прошлого года в Канаду прибыло около 200 тыс. украинцев. Многие из них воспользовались новой миграционной программой, введенной после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в проекте федерального бюджета Канады, внесенном в парламент страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С января 2022 года, и особенно с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Канада стала безопасной гаванью для почти 200 тыс. граждан Украины и вернувшихся в страну постоянных жителей Канады", - утверждается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада продлила на год программу CUAET для поддержки беженцев из украинцев

Отмечается, что Канада еще в начале прошлого года объявила о специальной миграционной программе для украинцев, которая недавно была продлена до июля. "Для реализации этого, правительство дополнительно выделило 171,4 млн долл. в течение трех лет, начиная в 2022-2023 гг", - отмечается в федеральном бюджете.

Как известно, бегущие от войны украинцы могут бесплатно долететь до Канады и по прибытию две недели проживать в гостинице. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую помощь от правительства провинции, в которой они остановятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадско-украинский фонд передал специальные защитные костюмы для украинских пожарных и работников ГСЧС. ФОТОрепортаж

беженцы (1639) Канада (2076) украинцы (3861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Канада соціалістична країна для
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
показать весь комментарий
29.03.2023 11:05
+11
Ці вже точно не повернуться, на жаль.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:00
+11
Холодно!? Серьозно?
показать весь комментарий
29.03.2023 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці вже точно не повернуться, на жаль.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:00 Ответить
пошукай відео на юутбі, як повертаются після кількох місяців.
Не всі можуть знайти роботу, холодно, та інші причині які не влаштовують.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:02 Ответить
Холодно!? Серьозно?
показать весь комментарий
29.03.2023 11:10 Ответить
У мене троє із 5 знайомих, що переїхали в Канаду, вже повернулися або планують повернутися після закінчення війни. Канада дійсно не найкраща країна для еміграції. В першу чергу із-за вартості нерухомості
показать весь комментарий
29.03.2023 11:17 Ответить
В штати переїдуть максимум. Нехай казки не розповідають патріоти на удальонкє.))

Вони так далеко перлися точно знаючи навіщо і за чим їдуть.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:21 Ответить
Значить такі специ. Бо коли заробляєш 4000, то 2500 за житло, а можна і студію за 1500, 300 медстрахування, 200 транспорт, то на 1000-2000 можна нормально жити.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:23 Ответить
Нижче я написав історію свого друга. Почитай. А спеціалісти навіть в Україні непогано заробляють.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:29 Ответить
В Канаді коли платиш за житло, медстраховку, то маєш якісні послуги, а не як тут. Медицина в Україні фактично відсутня, як і правоохорона чи судова системи. В Україні ціна на ту ж їжу та одяг такі, як в Канаді, але 1000-2000 доларів мають кілька відсотків, а пі час війни і їх стало значно менше.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:36 Ответить
Ахаха, що за хєрню ти пишеш про Канаду. Зніми рожеві окуляри. Аби потрапити до спеціалізованого лікаря, мій друг чекав... 8 місяців. Карл, вісім місяців чекати чергу до лікаря аби той призначив лікування.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:57 Ответить
А чого ти заїжджаєш з теми? Я тобі написав реальний кейс про "якісні послуги" в Канаді. Ну і про те що в Україні ніхто не лікується ти також не в темі. До війни сюди їхали іноземці аби лікувати зуби, наприклад. Мій травматолог казав, що до нього із Швеції приїжджали бо в своїй країні чекати чергу дуже довго. Так само знайомі, що давно виїхали у ту ж Німеччину чи США по приїзду в Україну ідуть по лікарям - бо тут дешевше і швидше все робиться. А ти і далі живи у своїх рожевих мріях про ідеальне закордоння.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:48 Ответить
Якісні, хоч всрись. І ліків підробних немає теж факт. Як і те, що стоматологія у нас приватна недорога, для тих хто заробляє не в Україні, бо ціна відповідає рівню життя у нас, і якщо знайдеш хорошого стоматолога, то і якісна.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:10 Ответить
Обісраний поки тут тільки ти. Одразу видно, що ти закордоння бачив виключно через призму рожевих блогерів, які заробляють на тому, що парять таким лохам як ти, ідєальний запад.
показать весь комментарий
29.03.2023 14:50 Ответить
Був би рожевим, то давно би там жив. Але падламія та війна зробили країну не придатною для нормального життя. Сери далі, Настя швидка.
показать весь комментарий
29.03.2023 21:28 Ответить
"Кейс" - хіба це вже не чумойдан?
показать весь комментарий
29.03.2023 14:52 Ответить
Это как в видосе одного нашего уже живущего в Канаде: из Польши в Калгари переехала семейная пара и внезапно узнала, что там зимой до -35. До перезда у них ну никак не получилось хоть немного ознакомиться с инфой о стране. Вот так народ прётся наобум, а потом вдруг что-то для себя узнаёт и это в эпоху Интернета в каждом кармане. По поводу цен тут народ обсирается, а не пробовали НЕ переться сразу в Торонто или Ванкувер со своими копейками, а начать с чего-то значительно попроще?... И работать тяжко придётся и язык изучать, и местным нравам соответствовать, и законопослушным становится после нашей анархии и сомализации в некоторых вопросах и вообще придётся серьёзно поработать над собой, если хочешь жить в цивилизации
показать весь комментарий
29.03.2023 12:25 Ответить
ну , понятие цивилизации у каждого свое , все зависит от размера кеша в кошельке , а в остальном согласен , у меня куча знакомых кто уехал еще при совке , потом в начале 90-ых , и у всех все получилось , а у некоторых даже оооооочень хорошо получилось , а вот те кто в 2000 - ых решил свалить , то тут уже проблемы , то одно не устраивает , то другое , а все потому что обленились , и на шару денег заработали , и решили с этими деньжатами там жить , но по нашим законам , по этому и вернулись , ..........проблема не только в погоде , докторах, недвижемости и тд , проблема в ментальности , а начиная с конца 90-ых все стали капиталистами , бизнесменами , финансистами , президентами , и тд , все про все знают , умные все такие , но никто не обратил внимание как все стали презирать закон , принципы государственности , взятки стали нормой жизни , схемы - оптимальным решением вопросов , от верха до низа сплошной базар , все продается и все покупается , дошло до того , что уже страну чуть не продали , и вот тут побежали по заграницам , а работать никто уже не может , потому что сплошные модели , дизайнеры, ,, юристы ,, , мерчендайзеры , и остальная шалупень , которая тут нихера не делая могла заработать баблишко , приспособленцы и перепуганные никчемы решили свой мир принести в страны с твердым пониманием и соблюдением правил и законов , ...................времена настают такие , во всем мире , если ты умеешь что то делать руками , ты будешь жить , если - нет , то место твое на обочине , деньги не будут иметь того значения которое сейчас , если они вообще останутся в том виде , в котором они сейчас есть ,
показать весь комментарий
29.03.2023 16:04 Ответить
Так для них війна стала можливістю легально звалити під соусом біженців.

Вони навіть раді, що все так склалося особисто для них.

Там більшість виїхала тих, хто в зонах бойових дій або поруч з ними ніколи не проживав.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:03 Ответить
Тут згідний, дуже багато виїхало якраз які в Європі сиділи,але собі позволити максимум що могли це Польща чи Чехія, і тут такий "подарок" долі, війна в Україні, канада усім бажаючим з українським паспортом дає можливість приїхати,получити дозвіл на роботу просто так, про таке ніхто і мріяти не міг в мирний час. Дуже багато пристосуванців, і якраз в канаду їдуть ті хто звідти уже і не повернеться,тому що якщо хочуть перечекати то їдуть в Польщу чи якісь інші країни Європи,але точно не в Канаду.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:07 Ответить
От тільки робота та без знання місцевої мови і без фаху - це суцільне пекло. У тій же Канаді всі доходи з'їдатиме аренда
показать весь комментарий
29.03.2023 11:30 Ответить
"Перечикати"?...що перечикати?,Багато моїх друзів виїхали в Канаду і США ще 15-20 років тому,сім'ї забрали,за таку можливість платили величезні кошти,позичали,останнє віддавали...Мій товариш тоді сказав мені:"Я просто роботяга,хочу чесно жити і працювати,життя дається один раз,я думаю про майбутнє моїх дітей.Українці не хочуть жити по закону,дають хабарі,думають як не платити податки,за гречку вибирають януковичів,я неможу тут жити і неможу з цим боротись...Тому Канада..."Зараз є три вида Українців:1)виживають завжди і всюди і при любій владі,..пристосування.2)Їдуть назавжди,не можуть пристосуватися і нездатні боротись...3)Ті хто бореться і завжди боровся,їх найменше,але вони не переможні !!!
показать весь комментарий
29.03.2023 11:47 Ответить
Нам тому тут краще бо анархія, та суцільна недовіра до влади

Влада живе своїм життям, ми своїм, вони не перетинаються.

Ми працюємо щоб жити, а вони (в Канаді) живуть щоб працювати.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:56 Ответить
А почему именно Януковича выбирают за гречку,просто выбирают за гречку и не важно кого🤣
показать весь комментарий
30.03.2023 00:34 Ответить
Першим шоком для декого була вартість оренди житла. Для "пересічної родини" у великому місті Канади вона становить близько 2000 доларів на місяць, а "чемпіонами Канади" щодо вартості оренди є мегаполіси Торонто й Ванкувер - там за 2000 можна знайти хіба кімнату для неодруженого.
Коли винаймаєте житло в Канаді, на вас чекає ще один шок - у Канаді дуже мало житла, розрахованого на "середній бюджет". До нижньої цінової категорії належать багатоповерхові будинки, але їх небагато, істотно менше, ніж у Європі й тим паче в Україні. Більшість будівель - одно-двоповерхові, окремі або в кондомініумах, а скільки коштує зняти такий будиночок - дивіться самі на https://www.ukrainianottawa.com/uk/post/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE сайтах з оренди житла . Канада ніколи не страждала від перенаселення, як Європа, тому канадські міста будують ушир, а не ущільнюють. З погляду канадських будівельних компаній, навіщо будувати дешеве житло, якщо в більшості канадців є іпотека й вони можуть купити будиночок у кредит? (Але скажіть це людині, яка приїхала з мінімумом грошей і не може зняти доступне житло, бо його вже розхапали.)
показать весь комментарий
29.03.2023 11:04 Ответить
Зупинися клятий "порохобот", ти розбиваєш рожеві мрії люмпенів про багате життя в Канаді
показать весь комментарий
29.03.2023 11:31 Ответить
Уже давно в Торонто и Ванкувере простому канадийцу жилье недоступно,про какие кредиты и ипотеку вы говорите,ускоглазые братья скупили все что возможно было скупить.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:39 Ответить
Повертаються .Головна причина таких поїздок у Канаду - 2.5 тис дол , які там виплачують як біженцям .
Приїхав у Канаду - на шару , отримав гроші , пожив пару місяців - теж на шару , і можна додому . Навіть повертаються не лише в Україну , а і в Польщу наприклад , де працювали і проживали ще до війни , як деякі мої знайомі .. Ще й дружину мою агітували проїхати з ними , за компанію .
показать весь комментарий
29.03.2023 11:32 Ответить


https://texty.org.ua/articles/109102/kanada-ne-yevropa-shcho-varto-znaty-************-jaki-shukajut-tam-prykhystok/?fbclid=IwAR0F-KhNAVD5v6bYOMlfRQTvvlMcZ585YngZtQe7loY3xdmZGNf8XHX-rpM
показать весь комментарий
29.03.2023 11:01 Ответить
Почитал. Прям какой-то ужас.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:09 Ответить
Та не кажіть, такі жахи, що в Україні значно краще, та ще і тепліше.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:13 Ответить
Так. Автор того опусу вже і сам, мабуть, в Україну повернувся, втік з того канадського жахіття...
показать весь комментарий
29.03.2023 11:23 Ответить
Интересно было бы узнать про вот ту "мизерную" пенсию от самих канадских пенсионеров. Неужто на жизнь не хватает?
показать весь комментарий
29.03.2023 11:38 Ответить
В Канаді відсутня солідарна пенсійна система, як в США. Скільки накопичив за життя - стільки і маєш на старості.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:49 Ответить
Мабуть, все-таки є з чого накопичувати? Чи канадські пенсіонери всі поголовно зі сміттєвих баків харчуються? А що зміг би купити зараз простий український пенсіонер за накопичене ще при Кучмі чи Ющенку?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:14 Ответить
🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.03.2023 00:40 Ответить
Пошукай відео про программу CUAET, тих про переїхав, вони кажуть про мінуси та плюси у Канаді.
Так щоб не було шоком прі переіїзді.
Про медицину, про дитячі садочки, про нариків в центрі міста, про обслуговування, та ще багато цікавого.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:21 Ответить
Міліони покинуть назавжди - дай бог що 30 млн лишилось. І левова частка через "відосики" замість чогось реального
показать весь комментарий
29.03.2023 11:02 Ответить
Досить істєрії.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:11 Ответить
Справа не в істерії а в точній копії путінізму.
- "человек вне політікі і без опита" - те саме
- узурпація ЗМІ - в нас такого при Кучмі не було
- одна партія вирішує все - вперше в істопії держави
- фейки замість реальності
і т.д

Путіна теж спочатку щиро підтримували - а потім багато хто вже тікав закордон. Так само у тут - голосували за ЗЕ, потім гуглили еміграцію
показать весь комментарий
29.03.2023 11:30 Ответить
Канада соціалістична країна для
робітників та селян.
Клімат жерсть, нерухомість стоїть космос.
Ненька краще, тільки треба вбити всіх руzzіян та не обірати більше писюн-пианистів популистів
показать весь комментарий
29.03.2023 11:05 Ответить
В неньці на довгі роки буде розруха, зараз Україна найбілш замінована країна у світі, після пермоги буде розгул злочинності, у людей буде купу різної зброї на руках, від пістолетів до гранатометів, 90ті роки будуть здаватися дитячим садком в порівнянні з тим що буде, плюс збоку буде психічно нездоровий сусід котрий може знову через пару років напасти на країну. Люди шукають стабільності і впевненості у муйбутньому, плюс для їх дітей в сто раз краще жити і навчатися десь в Єропі чи Канаді ніж в Україні
показать весь комментарий
29.03.2023 11:10 Ответить
Хто хоче бачити в Україні суцільне лайно і розруху, завжди його побачить. Однак по факту, життя у 70% населених пунктів України нічим не відрізняється від того, що було до 24.02.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:14 Ответить
Да ладно. Работы все меньше и меньше, а кое-где ее вообще нет. Цены выросли в 2-3 раза. Это то же самое, что было до 24.02? И еще ж не вечер, война может и пять, и семь лет продолжаться.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:20 Ответить
Тєло писало про розруху, замінованість і злочинність, а не про роботу. Якби в умовній польщі була війна в країні, то ніякої роботи також не було.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:26 Ответить
про замінованість і розруху я образно написав,звичайно.що десь на заході країни такого не буде, але взагалі увесь стан справ в Україні буде досить сумний, для того,щоб повернутися хоча би до довоєнного рівня життя в Україні потрібні будуть роки,і наївні ті люди котрі думають,що після війни Європа,США зайдуть і за рік-два усе це відбудують. Про те,що є зараз по усій території України: ціни як мінімум в два рази вищі по суті на все, роботи немає,курс ніби уже стабілізувався,але не 27 як був до війни,а 38. Для чого люди будуть жити в таких умовах,коли є можливість виїхати десь за кордон? Житла там звичайно свого може не бути, але роботу знайти можна, будеш жити від зарплати до зарплати тому що гроші будуть йти на житло,їжу,одяг і так далі, по суті те саме що й в Україні,але одна суттєва різниця, тит будеш жити в Європі чи Канаді, в нормульному цивілізованому суспільстві, з нормальними судами,з законами і так далі
показать весь комментарий
29.03.2023 13:34 Ответить
Яка можливість виїхати закордон? Після закінчення війни і відкриття кордонів, ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде. Тому не треба себе тішити якимись недолугими думками, що відкриють кордони і всі побіжуть і розбагатіють закордонами.
показать весь комментарий
29.03.2023 14:44 Ответить
Чоловіки уже сидять на чемоданах і чекають як би чкурнути звідси закордон до своїх жінок з дітьми,поки тут буде війна жінки будуть оформляти собі внж, потім пмж і в кінцевому результаті громадянство. Чоловіки приїдуть уже на все готове по суті.

"ніяких можливостей отримати внж по біженству і дозвіл на роботу вже не буде" --- є купу інших варіантів якщо по біженству не буде можливості виїхати, на роботу наприклад, наших купу було в Європі і до війни, а зараз коли там їх сімї і коли їх уже в Україні нічого не тримає вони туди залюбки виїдуть аж бігом
показать весь комментарий
29.03.2023 15:35 Ответить
Так казали і в 2014 році... про зброю.
Потім стало так страшно жити , що , навіть вибори виграло непорозуміння під лозунгом " хоть паржом"!
показать весь комментарий
29.03.2023 11:21 Ответить
в 2014 році не було війни великої, конфлікт був локальний,на сході, таких масштабів як зараз немає, атовців набагато менше ніж зараз людей котрі можуть мати досутп до зброї, купу зброї видавалося на початках людям по суті під розписку на клаптиці паперу, війна уже рік, і уже навіть зараз зброя,********** і гранати просочилися по всій території України, якщо дуже захотіти і пошукати то можнга прозріти скільки її зараз пропонують, і пропонують за копійки по суті, яка на фронті у нас шарашкіна контора усі знають, звідти при достатньому умінні можна ятгнути багато чого,а потім продавати уже цивільним,цого гівна буде море на руках
показать весь комментарий
29.03.2023 13:28 Ответить
Щось в країнах колишньої Югославії такого апокаліпсису не було. Може там війна була без зброї?
показать весь комментарий
29.03.2023 14:46 Ответить
та війна в порівнянні з тим,що є зараз в Україні взагалі ні про що,зараз йде війна сама наймасштабгіша після другої світової в Європі, можна згадати війну в Афганістані, яка відбувалася бозна де, і котра була проти людей з автматами по суті, і потім згадати в що це вилилося в 90х роках після розпаду совка,в бандитизм,рекет і так далі і тому подібне. Ситуація буде схожа,ще й більш складна, в країні буде велика криза після війни і купу зброї на руках
показать весь комментарий
29.03.2023 15:31 Ответить
Ага)) ви там вбивайте кацапів, а ми поки в Європкє та Канаді почекаємо.

Звучить десь так.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:19 Ответить
Медицини нема, освіти нема ...
показать весь комментарий
30.03.2023 01:57 Ответить
Багато не повернуться це точно
Багатьeм нікуди повертаться
Що там що тут почінать мейже з нуля
Маючі хорошу даже робочу спеціальність там можно
непогано жити /трохи краще чім у нас /
Знайомий електромеханік холодильної техніки /живе на середньому рівні /
показать весь комментарий
29.03.2023 11:14 Ответить
У мене є друг, який приїхав як професіонал-програміст в Канаду десь років 5 тому. У нього зп більше 100 тис на рік. Живе під Ванкувером у арендованому будинку. Жінка не працює, а займається дітьми. Другу не вистачає зарплати на нормальне життя, яке було навіть в Україні: дві-три відпустки на рік, іпотека на житло і тд.
Все залежить, що ти називаєш середнім рівнем.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:24 Ответить
Як кажуть в Одесі -"это ты дома человек,а там ты еле-еле поц".
показать весь комментарий
29.03.2023 11:34 Ответить
Рівень твого інтелекту дорівнює нулю. Мої вітання.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:43 Ответить
По приїзду в Канаду дають 3 тис баксів на туловіще. Тобто пара отримує 6 тис на старті. Наші люди це розкусили і їдуть у Канаду виключно аби отримати бабло і звалити назад у Європу з мінімум 4 тис в кармані 😁 або накрайняк погуляти за рахунок канадських платників податків і потім повернутися у ЄС. Тому цифра 200 тис переїхавших - це ніпрощо.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:42 Ответить
Судя по отзывам, неплохо в Ирландии. Вроде как 200 евро в неделю как беженцу да еще и жилье бесплатное. Но люди все равно вернулись чего-то. Наверное, слишком там красиво, глаз режет))
показать весь комментарий
29.03.2023 11:47 Ответить
Так безкоштовно житло не буде все життя. Погугли вартість аренди у місті.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:59 Ответить
70% українців живе нище середнього рівня
10млн пенсіонерів живе на пенсію
Менше або біля 4000 грв
А це майже третина 33% населення
Як ви думаєте -скільки разів вони їздять у подорожі
Іще такий же процент населення живе на
мінімальну зарплату скільки раз на рік вони їїздять у відпустку
Відїдьте від трасси 20км /що побачіте
Брошені подвірья окремі подвірья доживають бабусі дідусі/
Ні роботи --нічого
показать весь комментарий
29.03.2023 11:48 Ответить
200 тыс женщин точнее.
показать весь комментарий
29.03.2023 11:53 Ответить
Для тих, хто дійсно хоче розібратися як насправді в Канаді українцям живеться, рекомендую групу у фейсбуці "Українці в Канаді". Там - реальність. Схожі групи є по іншим країнам.
Якщо коротко, ті, хто має роботу - 80 відсотків залишаться там.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:31 Ответить
Цей ресурс на FB для новачків.
I що що залишаться, через який час вони зможуть купувати житло і отримають громадянство? Років10-15, до цього часу вони раби
показать весь комментарий
29.03.2023 13:00 Ответить
В Канаду їдуть фанати Твін-Піксу.

Як у той клімат взагалі можна їхати.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:50 Ответить
Дійсно, багато повертаються в ту ж Польщу. Ціни - на 40-50% вищі, ніж в США. Працюючи в Польщі, живеш набагато краще, ніж в Канаді. Роботи немає від слова зовсім. Клімат - жах. Все є на Ютубі.
показать весь комментарий
29.03.2023 15:08 Ответить
Поэтому в Канаде наверное самая большая в мире диаспора украинцев.
показать весь комментарий
30.03.2023 01:04 Ответить
Мій знайомий, який багато років працював у Польщі, переїхав під цей шумок в Канаду якраз із своєю сім'єю. По грошах виходить менше, так як велику суму з'їдає оренда просто, плюс набагато більше роботи, ніж було у Польщі, а вихідних та вільного часу менше. Жаліє він уже, принаймі на зараз.
показать весь комментарий
29.03.2023 18:21 Ответить
Це саме ті, хто і без війни би втік. Вони обрали «хоть паржом» та здристнули у Польщу. А потім почали просуватися глибше та ще глибше.
показать весь комментарий
30.03.2023 00:47 Ответить
Так, дохріна виїхало. Лише з мого кола спілкування виїхали : одна знайома молода сім'я в повному складі, з дітьми. І половина інститутської групи в сина знайомого, по тимчасовій програмі обміну студентів, але так і не повернулись ніхто. В основному, забирають молодь, а старших не пускають. Все логічно, кожен ловить свою вигоду від нашої війни.
показать весь комментарий
13.09.2023 01:31 Ответить
 
 