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Новини
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Росія, Китай та Іран створюватимуть проблеми протягом багатьох років, - Міллі

міллі

Три країни - Росія, Китай та Іран - разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Міллі зазначив, що стурбований зв'язками між Росією та Китаєм. " Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", - сказав генерал.

Зокрема, Міллі зауважив, що КНР та Росія мають засоби, щоб загрожувати інтересам США. "Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами. Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу", - заявив Міллі.

Він заявив, що Китай становить довгостроковий геостратегічним виклик номер один для США. Зокрема, Міллі висловив стурбованість ядерною програмою Пекіна: "Ми, ймовірно, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років. Вони збираються це зробити за власним планом. Дуже мало важелів зовнішнього впливу, щоб запобігти цьому. Можуть бути якісь економічні важелі впливу. Це можуть бути інші речі у світі розвідки".

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Генерал зазначив, що Китай має національну мету - наздогнати і перевершити США у військовому плані. "Вони на шляху, щоб це зробити. І це справді тривожно. Це справді неприємно, і нам доведеться не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир", - зазначив Міллі.

Під час слухань щодо бюджету Міллі також наголосив, що загрозою для світової стабільності є Росія. "Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", - сказав Міллі.

Автор: 

Іран (2022) Китай (4560) росія (65035) США (22665) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+9
А кто всех троих выкормил?
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30.03.2023 00:15
+6
Відгодували комуняцьку гідру - рашку і китай, тепер треба переводити на тотальну дієту по всіх напрямках, поки не схудне до потрібної кондиції:
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30.03.2023 00:20
+4
Захід після перемоги в холодній війні одягнув рожеві окуляри і спочивав на лаврах, в той час коли росія та Китай готувались до реваншу.
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30.03.2023 00:22
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А кто всех троих выкормил?
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30.03.2023 00:15 Відповісти
Це той самий випадок, коли жадність фраєра погубила. Жажда наживи за рахунок дешевої робочої дуже сильно підкосила перші економіки світу та дала змогу піднятися з колін китайцям. Це вже не проблема, це 3,14ць якийсь. Штатам та Європі потрібно повертати виробництво додому. Негайно.
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30.03.2023 02:38 Відповісти
Трамп пытался. Оказалось что это утопия.
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30.03.2023 03:28 Відповісти
Що він питался? Ви там дожилися, що й туалетний папір ввозите, мабуть. Амєріканская мєчта жити не дає. Розбагатіти за одну ніч всі міркуєте? Арбайтен потрібно!
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30.03.2023 06:41 Відповісти
Он пытался перенести производство обратно в США, но демократы-(они же глобалисты) свели его усилия к нулю
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30.03.2023 12:27 Відповісти
Об этом ещё членин говорил - "капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим!"
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30.03.2023 12:28 Відповісти
Ну росія розсипеться ще далеко до зближення
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30.03.2023 00:17 Відповісти
Відгодували комуняцьку гідру - рашку і китай, тепер треба переводити на тотальну дієту по всіх напрямках, поки не схудне до потрібної кондиції:
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30.03.2023 00:20 Відповісти
Ну ******* що не ерітрея.
Я думав що тільки наші пустомелі очевидні речі в лають як якусь "мислю". А ні, Міллі також вирішив сказати те що всі й так розуміють
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30.03.2023 00:21 Відповісти
Захід після перемоги в холодній війні одягнув рожеві окуляри і спочивав на лаврах, в той час коли росія та Китай готувались до реваншу.
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30.03.2023 00:22 Відповісти
rosiya ta kytai zblyzhaet'sya - zolota orda bidbuvaet'sya
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30.03.2023 00:31 Відповісти
Сподіваюсь, що Америка не дозволить чекіздам та комуніздам зламати усю світову систему цінностей, яку так ретельно будував весь цивілізований світ, поки ці одічалиє готувались до війни та знищенню тих, хто з ними не згоден.
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30.03.2023 00:33 Відповісти
а Північна Корея? що вже стала демократією?
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30.03.2023 00:36 Відповісти
А що Північна Корея створює небезпеку? Американці припинять їх годувати і там всі просто поздихають від голоду.
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30.03.2023 00:41 Відповісти
о..пані Вітаю!...так ,як тільки хотять Кіми їсти,то одразу страшать яндровою бомбою.
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30.03.2023 00:46 Відповісти
Вітаю!

А якщо серьозно, то там реально з їжи лише канабіс безкоштовно росте бурьяном, може завдяки йому корейці і виживають. Дунув дудку зранку і день вже веселіше і життя не таке паскудне.
Канабіс-туризм до Північної Кореї набирає обертів та приносить непоганий дохід у бюджет, хоча влада барижить травою на державному рівні і це загально відомий факт.
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30.03.2023 00:57 Відповісти
Там по карточках їжа..Кім виділяє..Жирують тільки велике начальство та їх діти..ну так як і усюди..на ютюбі трохи є про життя, в Північній кореї правда не багато роликів, але все ж таки є..я приблизно з 1986 року дивився ,як там "цивілізація" Кімів влаштована..Так -це суцільний контабір.
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30.03.2023 01:16 Відповісти
Вони вже стали пускати туристів серфінгістів-«планеристів», проставляють до них своїх чекістів, які водять планокурів по самих значних закладах. Я теж дивилась відео в ютюбі, які викладають ті, хто там був. Коштують такі тури дорого, але ж трава там сама дешева, вони її відрами купують. І не бояться ж їхати у цю в'язницю під відкритим небом лише заради дурі. Так, там реальний концтабір. Незабаром такий самий буде на раісє, звійсно, якщо її не знищать.
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30.03.2023 01:25 Відповісти
Якщо чесно, не розумію, чого і нам не зробити легалайз.
Хай краще держава отримує ці гроші, хай з них платять податки, хай наповнюється пенсійний фонд.
Це краще, ніж гроші, які йдуть невідомим пузаням, які потім вивозять їх валізами на кіпр.
Бо наркомани все одно будуть, з легалайзом чи без. Питання лише в тому, чи отримуватимуть нормальні громадяни з цього користь, чи ні.
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30.03.2023 09:56 Відповісти
І Північна Корея з тієї ж компанії.
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30.03.2023 06:12 Відповісти
Голуби миру з Пентагону заговорили.
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30.03.2023 10:04 Відповісти
Просто больше американцам надо было заниматься внешней политикой и не выбирать всяких плейбоев и идиотов в президенты.
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30.03.2023 11:52 Відповісти
 
 