УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10630 відвідувачів онлайн
Новини Створення Помісної Церкви
3 625 23

Позов УПЦ МП до суду не звільняє її представників від обов’язку залишити Києво-Печерську Лавру, - Мінкульт

лавра

Допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання Української православної церкви (московського патріархату), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила директор департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар’яна Томин.

"Представники УПЦ звернулися до Господарського суду, але це не скасовує того, що вони не мають ніяких правових підстав залишатися в Лаврі. Є юридичний важіль впливу - забезпечення позову, до якого представники УПЦ і вдалися: якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюється рішення про те, щоб не вчинялося жодних дій до основного рішення суду. Фактично, це такий запобіжник за невирішеної ситуації. Якби суд саме зараз забезпечив позов, то тоді було б зупинено рішення про виїзд представників УПЦ з Лаври. Але цього не зроблено. Тож конкретно у цей період, допоки суд не винесе рішення, вони однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври", - зазначила вона.

Томин підкреслила, що в УПЦ вдаються до юридичних зловживань та намагаються представити ситуацію так, що території заповідника - в їхній власності. Водночас вона наголосила, що приміщення Лаври належать державі і, відповідно до вимог Цивільного кодексу, одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони. Оскільки 29 березня спливає попередження про розірвання договору, то із завтрашнього дня представники УПЦ не мають ніяких правових підстав перебувати на території заповідника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться в три етапи, до 1 травня церковні діячі мають повернути 80 об’єктів, - Мінкульт

"Якщо представники УПЦ завтра перешкоджатимуть прийому-передачі майна, тоді вже ми звернемося до суду задля припинення перешкоджання", - зауважила керівниця департаменту культурної спадщини.

За її словами, із 30 березня на території Нижньої Лаври працюватиме комісія, членами якої стали 7 представників від МКІП, 5 – від заповідника "Києво-Печерська Лавра", а також 3 – від УПЦ. Ця група поступово оглядатиме 77 об’єктів, здійснюватиме опис майна та запечатуватиме оглянуті об’єкти. Також Томин запевнила, що комісія надасть УПЦ роз’яснення щодо зафіксованих порушень по кожному об’єкту.

"Після того, як всі споруди повернуться державі, буде вирішуватися низка питань. Найперше фінансування – необхідно спрямувати бюджетні кошти на утримання додаткових території, оплату комунальних послуг тощо. Це паралельний процес. І до моменту завершення роботи комісії та виділення додаткового фінансування заповідник буде вирішувати, кому далі передавати майно в оренду. Там не обов’язково мають релігійні організації. Наприклад, у їхніх готельних приміщеннях можуть розмістити госпіталь або реабілітаційний центр", - підкреслила фахівчиня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ви не могли припинити одержимого диявольським збішенієм міністра культури... Горе Вам, бійтеся, - екснастоятель Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) погрожує Зеленському. ВIДЕО

Автор: 

виселення (26) Лавра (294) Міністерство культури (756) УПЦ МП (1207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Московський сатанат - хай щастить! З речами навихід!
показати весь коментар
30.03.2023 01:07
+17
То чому правоохоронні органи не забезпечать виконання закону?Бо чути з рпцмп що вони не збирається нічого виконувати.
показати весь коментар
30.03.2023 01:26
+17
Гундяївські чорти повинні негайно покинути нашу країну ,
бо вони наші люті вороги і загарбники 😡
показати весь коментар
30.03.2023 01:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московський сатанат - хай щастить! З речами навихід!
показати весь коментар
30.03.2023 01:07 Відповісти
БЕЗ РЕЧЕЙ. Бо за українським законодавством, храм і усе, що в храмі належить ГРОМАДІ (на відміну від *************, де усе це належить "церкві"). Усі гроші, що отримує храм та попи, насправді, є пожертвами - і за свічки, і за хрестини, і за молебні, і таке інше. Пожертвами НА ХРАМ. А церква є організацією некомерційною, отже священнослужителі існують на ПОЖЕРТВИ ГРОМАДИ, бо заробити грошей змоги не мають - "Богу - Богове, кесарю - кесареве". Висновок - йти з Лаври москальські попи мають босоніж і голими (якщо, звісно, ніхто з громади не пожертвував якомусь попу лапті і якесь ганчирря).
показати весь коментар
30.03.2023 08:17 Відповісти
Та їм вже камазів не вистачає вивозити «нажитоє нєпасільним трудом». Мабуть і унітази вивезуть. А за один хрест на шапці мерседеса можна купити як мінімум байрактар, ще й на шоколадку лишиться. Що сказать, треба дивитися щоб божі люди плитку зі стін неповідколупували
показати весь коментар
30.03.2023 09:17 Відповісти
То чому правоохоронні органи не забезпечать виконання закону?Бо чути з рпцмп що вони не збирається нічого виконувати.
показати весь коментар
30.03.2023 01:26 Відповісти
Це ж не Татьяна Чорновол знищила зі "Стугни" ворожий танк і "град", що зразу викликало обурення і злість влади, відправивши ДБР вручити їй підозру, це ж свої, цим можна лити бруд на Україну, ходити по судах і навіть скликати ООН про їх утиски, щоб притягнути Україну до відповідальності. Ця секта ФСБ голосувала проти "армії, віри, мови, ЄС і НАТО", а точніше - проти України.
показати весь коментар
30.03.2023 08:59 Відповісти
Гундяївські чорти повинні негайно покинути нашу країну ,
бо вони наші люті вороги і загарбники 😡
показати весь коментар
30.03.2023 01:26 Відповісти
не тільки !!! їх потрібно агештувати як агентів ворожої фсб, бо це 5 колона мацковії https://youtu.be/BZ0EYz1pG2k вони по факту оголосили війну Україні
показати весь коментар
30.03.2023 06:16 Відповісти
Нехай відводяться. Таких услід за пашкою коліном під зад потоібно. А справа дуже проста. Всіх гундяєвських - н-й з пляжу. Звідусіль. На черзі Почаєвська.
показати весь коментар
30.03.2023 02:29 Відповісти
потрібна повна суспільна підтримка дій заповідника і держави
показати весь коментар
30.03.2023 02:35 Відповісти
Повна суспільна підтримка будь-чого неможлива в принципі в 21 столітті. Бо десятиліттями дуже розумні політолухи з дипломами маркетолухів розпорошували суспільство на полярні точки зору. В усіх країнах без винятку. В тому числі і в нашій.
Тепер будь-яка дія будь-якої влади буде мати близьку до 50/50 підтримку.
Треба просто перестати очікувати на 100% підтримку і розбудовувати вільну і незалежну країну.
показати весь коментар
30.03.2023 09:59 Відповісти
у нас вся страна такая, где бы ты не находился все по=домашнему и душевно и не хочется уходить, но надо федя, надо
показати весь коментар
30.03.2023 02:54 Відповісти
москалям,як у пісні,ехай на "уй на всегдааа
показати весь коментар
30.03.2023 03:32 Відповісти
Кацапська ряжена шелупонь дограється, що буде копняками викинута з Лаври. А паші-мерседесу персональна пи₴дюліна.
показати весь коментар
30.03.2023 05:22 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2023 06:30 Відповісти
схоже на якусь убогу постановку від квартала - другорядне шоу без результату
показати весь коментар
30.03.2023 07:40 Відповісти
Надо этих кацапских шакалов во главе с Акакием...нет, кажется главаря звать Онуфрий, и его шестерку Пашу-Мерседеса гнать сцанными тряпками до границы с кацапами, а на границе дать хорошего пенделя для ускорения, чтобы они летели пад радныя бярезка в объятия кацапского попа киРыла.
показати весь коментар
30.03.2023 07:49 Відповісти
майно та готелі то таке. Головне зберегти віковічні святині українського народу, наприклад мощі святих у Печерах - Агапіта, Нестора, Іллі та ін. Бо кацапи завжди крали все, достатньо нагадати про т.з. Володимирську богоматір, фрески Михайлівського собору, скіфське золото ...
показати весь коментар
30.03.2023 07:49 Відповісти
Хто в Україні може підтримувати філіал ФСБ? Це такий же окупант, як і військо терориста московії, тільки в рясах і на безкоштовному утримуванні в наших містах і селах. Вигнати їх один раз і назавжди з території України, заборонивши цю секту Верховною Радою і відпадуть всі позови і подихи. В рідні болота!
показати весь коментар
30.03.2023 08:52 Відповісти
процес вже пішов в потрібному для Україні руслі з реєстрацією нової громади ПЦУ монахів і нового їх очільника. А той лемент якраз і свідчить про те, що "зимове звірятко" вже в "дуплі" паші мерседеса
показати весь коментар
30.03.2023 09:05 Відповісти
...а що Ви з ними сюскаєтесь, вигнати нафіг з України, в рашку кончену!!!
показати весь коментар
30.03.2023 09:32 Відповісти
 
 