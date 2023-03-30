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Ви не могли припинити одержимого диявольським збішенієм міністра культури... Горе Вам, бійтеся, - екснастоятель Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) погрожує Зеленському. ВIДЕО

Екснастоятель Києво-Печерьскої Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) виступив із відеозверненням до президента Зеленського, де назвав його оточення "сворою", а міністра культури Олександра Ткаченка "одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенієм". Також він прямо пригрозив президенту: "Горе, вам. Бійтеся"

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення Павла опубліковані у соцмережах. 

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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.

Автор: 

Лавра (294) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1208) ПЦУ (794) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+74
Та закрийте вже цього чорта в КПЗ
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30.03.2023 00:05
+56
Вам не здається, що цих московських фсбешних зажравшихся попів пора садити
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30.03.2023 00:06
+51
вот єто паша мерин зря, зе злопамятный чувырло_)
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30.03.2023 00:05
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30.03.2023 23:09 Відповісти
Павло це підлий зрадник народу.
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30.03.2023 23:29 Відповісти
РПЦ окупувала Києво-Печерську Лавру у XVII столітті. Україна-Русь повертає своє по праву.
А ті хто допомагає залишити Лавру в окупації є підлими зрадниками.
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30.03.2023 23:43 Відповісти
пашка мерсоБЕС - лжец, лицемер и на него самого падет то, что на Варфаломея говорит. пусть оно глянет что проповедует сатанист- ******* НЕГОДЯЕВ. Анафема тебе пашка-месоБЕС и еретической секте сергианской ереси и лжеПОЦриарху *******У!. Вас не люди гонят из Храмов, а сам Ангел Господень, лика грозного с огненным мечем в деснице!!! мерсоБЕС устроило из лавры вертеп воров.. твои слова и падут тебе на твою РОГАТУЮ БОШКУ. Горе тебе лжеслужитель! горе тебе книжник-фарисей! горе тебе мерсоБЕС от рода каинавого и кайяфаго. теперь само бойся!!!! Аминь!!!
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01.04.2023 17:39 Відповісти
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