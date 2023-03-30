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Росіяни протягом 29 березня обстріляли 4 громади Сумщини, - ОВА

сумщина

Протягом дня 29 березня  росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє Сумська ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: був обстріл громади з міномету – 16 прильотів. Також росіяни обстрілювали територію з САУ – 24 прильоти, АГС – 29 пострілів.

- Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів – 4 прильоти.

- Середино-Будська громада: ворог з території рф обстрілював громаду зі ствольної артилерії – 2 прильоти.

- Шалигинська громада: зафіксовано 12 прильотів зі ствольної артилерії.

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Без втрат та руйнувань.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".

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Автор: 

обстріл (28357) Сумська область (3635)


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ну, от знову - херої руского добровольчого корпусу здійснюють рейс до брянщини, щоби там покрасоватись, а прилітає у відповідь мешканцям сусідніх українських отг...
прикордонники, випускайте їх туди лише один раз і надалі повертайте їх назад до росії...хай здійснюють рейди по тилах, підривають залізниці, леп, газогони, мости, хай борються, а не лише відосики знімають..
а ми тішимитемимось тут за них...
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30.03.2023 01:43 Відповісти
 
 