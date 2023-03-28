Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині. ФОТО
Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський відвідав підрозділи Державної прикордонної служби України на кордоні з Російською Федерацією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.
Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.
Топ коментарі
+30 Зэлэный_Змий
показати весь коментар28.03.2023 17:34
+12 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар28.03.2023 17:57
+11 Порохобандерівець
показати весь коментар28.03.2023 17:35
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Тебе теж Зебел Найвеличніший покусав?? Чи наплював? Йди до ляду, бидлота.
Президент України Володимир Зеленський змушений був відмовитися від шоколадки, яку йому запропонував британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл "Беар" Гріллз. І все це - через ризик убивства.
Про це https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/03/27/volodymyr-zelenskys-team-refused-bear-grylls-offer-chocolate/ повідомляє видання The Telegraphhttps://tsn.ua/********/shokolad-dobre-ale-zhittya-vazhlivishe-ohorona-zelenskogo-vidibrala-u-ngo-smakolik-cherez-rizik-vbivstva-2295091.html ЗМІ уточнює, що шматочок шоколаду Гріллз запропонував українському президентові під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. До України телеведучий приїжджав для знімань документального фільму в листопаді 2022 року. Однак тоді проти такого жесту виступила охорона президента. Там вирішили, що 48-річний британець може отруїти Володимира Зеленського.
"Служба охорони відібрала шоколад, який запропонував Зеленському Гріллз, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", - зазначається у статті.
За даними The Telegraph, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.
В демократической стране от того, что убьют президента, политический курс страньі не изменится. А єтот ссьітся, за шкурку свою, за власть, за бабки. Сьітся до икотьі шо придется отвечать за свои действия.
**** урод конченьій, обосрался и держит гордо мордочку типа так и надо. Переобулся на лету от "надо разводить войска и договариваться" до "герой-бо-невтик"
Де це він був...спеціальні окопи для його зйомок вирили чи що...