Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині. ФОТО

Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський відвідав підрозділи Державної прикордонної служби України на кордоні з Російською Федерацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

Також дивіться: Зеленський відвідав Охтирку і вручив відзнаку міста-героя. ВIДЕО