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Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині. ФОТО

Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський відвідав підрозділи Державної прикордонної служби України на кордоні з Російською Федерацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині 01

Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині 02

Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

Зеленський відвідав кордон з РФ на Сумщині 03

Також дивіться: Зеленський відвідав Охтирку і вручив відзнаку міста-героя. ВIДЕО

Автор: 

кордон (4767) Зеленський Володимир (23829) Сумська область (3678)


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Топ коментарі
+30
всі навкруги ссикуни в касках і броніках! І лише відважний найвеличніший в світері!
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28.03.2023 17:34
+12
Ще одне довбятко бухе..де вас клонують???
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28.03.2023 17:57
+11
Красива фотосесія.
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28.03.2023 17:35
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всі навкруги ссикуни в касках і броніках! І лише відважний найвеличніший в світері!
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28.03.2023 17:34 Відповісти
в одному мультику головний герой казав: такой уз я отвазний!
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28.03.2023 17:36 Відповісти
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28.03.2023 17:49 Відповісти
бо сміливого куля боїться і багнет згинається...
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28.03.2023 17:39 Відповісти
А "іскандери" взагалі додому летять!
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28.03.2023 17:44 Відповісти
Дійсно, останнім часом без захисту ходить. Я дивуюсь, невже за рік не можна було президенту підібрати захист нормального вигляду ??
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29.03.2023 10:34 Відповісти
Мабудь там де він ходить - там повністю безпечно. Що з ним може статися на кіностудії "Довженка"?
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29.03.2023 12:47 Відповісти
Красива фотосесія.
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28.03.2023 17:35 Відповісти
Декорації на танковому полігоні у Києві? Там де стара Бориспільська? Бетмен, блін
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28.03.2023 17:38 Відповісти
ти там манекеном-приманкою працюєш? все знаєш...
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28.03.2023 17:40 Відповісти
Ні, шось там сьонодні хімічили..ескорти літали, потім невеличкі вибухи..таке..чутно просто)
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28.03.2023 17:42 Відповісти
може під кущем хтось перднув, ти все чула.... непроста в тебе робота.
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28.03.2023 17:49 Відповісти
Ще одне довбятко бухе..де вас клонують???
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28.03.2023 17:57 Відповісти
ти напевне думаєш що окрім клонаріума, де тебе клонували, є і ще якісь??? убога наївність.... ти єдина й неповторима, своєю примітивністю, на весь Всесвіт.
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28.03.2023 18:17 Відповісти
в 19 році в касці і броніку ходив в Щасті , а тут в Охтирці такий брутальний ,навіть без шапки ...
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28.03.2023 17:38 Відповісти
дать йому в руки гранатомет, хай пальнув би по кацапії.
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28.03.2023 17:38 Відповісти
Танунах..серед декорацій житлові масиви))
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28.03.2023 17:43 Відповісти
тобі кацапів жалко?
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28.03.2023 17:47 Відповісти
Проспись. Там де танковий полігон, навкруги житлові будинки. Протри зєньки й карту відкрий
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28.03.2023 17:56 Відповісти
яким лядом танковий полігон від Київського танкового заводу до кордону з кацапією?
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28.03.2023 18:13 Відповісти
А за яким лядом Боневтік Бонопартович з такими понтами по передку променади влаштовує??? Ви тим прогулянки віру маєте?? Воно з бункеру ледь вилазить, все мівінку жере, а тут прям навіть без куртки у недобитій флісці вишиває??? Капець..
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28.03.2023 18:41 Відповісти
не позор себе і преза, в нього гріхів і без твоїх фантазій вистачає.... але з ними розбиратись виключно після війни, зараз тільки єднаємось.
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28.03.2023 19:04 Відповісти
Ще одне бидло..як же ви задовбали..ображати, тикати тому, в кого інша думка..

Тебе теж Зебел Найвеличніший покусав?? Чи наплював? Йди до ляду, бидлота.
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28.03.2023 19:22 Відповісти
як з,ясовується, ти зовсім малохольна, ще й тупа, як роги у кацапа...
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28.03.2023 19:32 Відповісти
Ну, то таке. На подвиг не тягне. Виконує свою роботу. Ту її часьину, яка вдається йому найкраще. Решта роблять інші. І за нього теж.
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28.03.2023 17:39 Відповісти
хоч би шапку надів, застудиться ж
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28.03.2023 17:42 Відповісти
Він же герой без каски і броніка .+10 до рейтинга,а може і більше
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28.03.2023 17:44 Відповісти
...шо воно застудить, там же кістка
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28.03.2023 17:45 Відповісти
Приїдь в Суми,я тобі на голову в окопі попісяю козлу.Шо там з Живицьким?Все гаразд він гроші не тирив?Він напевно без з кіпішу в лісок
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28.03.2023 17:42 Відповісти
Не попісяєш. Ти думаєш навіщо там оті хлопці з автоматами? Шоб найвеличнішому ніхто на голову не пісяв.
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28.03.2023 17:49 Відповісти
Уявляю скільки б сцикуну насцяли на голову якби не ті хлопці.
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28.03.2023 19:59 Відповісти
Не может без гастролей... Ну съездил, ну походил, и что? Как Верховный Главнокомандующий показал на карте уязвимые места в обороне и перспективные направления для атаки? Порох хоть гостинцы привозил. Надеюсь что наших военных не разоружали на время его гастроли.
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28.03.2023 17:48 Відповісти
Це смішно виглядає для людей з розумом,а таких нажаль не багато
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28.03.2023 18:25 Відповісти
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28.03.2023 17:55 Відповісти
Дуже сильно помиляєтесь- раззброїли.
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28.03.2023 18:03 Відповісти
якби він був корисним та потрібним державі - було б дивно і навіть обурливо, навіщо так ризикувати. А так - я пишаюся ним! Недоумство та відвага!
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28.03.2023 17:59 Відповісти
Пуйлу треба берегти Зе. Більше такого подарунку долі в нього не буде
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28.03.2023 18:28 Відповісти
холодно ж .. нахіба Україні під час Війни президент зі шмарклями?
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28.03.2023 18:06 Відповісти
А ЦЕ ЩО? І ЩО ДАЛІ? ТЕЖ ВІДХОДИ В ЧЕМОДАН ЗБИРАТИМЕ БУДЕ? Шоколад - добре, але життя важливіше: охорона Зеленського відібрала у нього смаколик через ризик убивства



Президент України Володимир Зеленський змушений був відмовитися від шоколадки, яку йому запропонував британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл "Беар" Гріллз. І все це - через ризик убивства.

Про це https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/03/27/volodymyr-zelenskys-team-refused-bear-grylls-offer-chocolate/ повідомляє видання The Telegraphhttps://tsn.ua/********/shokolad-dobre-ale-zhittya-vazhlivishe-ohorona-zelenskogo-vidibrala-u-ngo-smakolik-cherez-rizik-vbivstva-2295091.html ЗМІ уточнює, що шматочок шоколаду Гріллз запропонував українському президентові під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. До України телеведучий приїжджав для знімань документального фільму в листопаді 2022 року. Однак тоді проти такого жесту виступила охорона президента. Там вирішили, що 48-річний британець може отруїти Володимира Зеленського.

"Служба охорони відібрала шоколад, який запропонував Зеленському Гріллз, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", - зазначається у статті.

За даними The Telegraph, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.
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28.03.2023 18:09 Відповісти
Мабудь рошенка була)
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28.03.2023 18:45 Відповісти
мабуть 😂
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28.03.2023 19:41 Відповісти
ссьікло. Єтот ублюдок трясется за свою шкурку как какой-то распоследний диктатор.

В демократической стране от того, что убьют президента, политический курс страньі не изменится. А єтот ссьітся, за шкурку свою, за власть, за бабки. Сьітся до икотьі шо придется отвечать за свои действия.
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29.03.2023 19:05 Відповісти
может себатся за бугор хочет от призыва в пятый раз
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28.03.2023 19:23 Відповісти
Ну просто герой.Звезду за это
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28.03.2023 19:31 Відповісти
А Вова не задумався де в цей час Федина і Звіробій?
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28.03.2023 20:05 Відповісти
****** коментатори ******** цензора, ******* бутусов, ******* порошенко, Ідіть *****, ПІДАРАСИ
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28.03.2023 20:26 Відповісти
То не читайте ! Таки pluralis - множинний): позиція, згідно з якою існує кілька або безліч незалежних думок. І то є демократія ! А мародери тяжіють до автократії.. Але таки 30 років поки марно.
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28.03.2023 20:44 Відповісти
претензії, аргументи ?? Чого кричите ??
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29.03.2023 10:39 Відповісти
йому ссикотно що доведеться відповідати разом з зеленим чмом за все що нароблено.
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29.03.2023 19:01 Відповісти
Найгундосніший був каски і броніка? Або він бреше про те що був на кордоні, або дійсно має гарантії від Пуйла що той його не грохне.
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28.03.2023 21:25 Відповісти
Тема уже затасканная)Наверно даже западные политики уже не аплодируют.А в глазах украинцев что за героизм если вас там и так тысячиХотя я понял в чем дело,пока его отправляют геройствовать, тохоть он при планировании военных действии не мешается)
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29.03.2023 02:49 Відповісти
Мені здається поїздки добре координуються з РФ,інакше важко уявити як неодноразово можна розгулювати по прифронтовій лінії без індивідуальних засобів захисту,в одній футболочці,сумно.
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29.03.2023 13:53 Відповісти
Дешевый пиар.
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29.03.2023 14:48 Відповісти
Велика людина, складного часу. Який ще до речі є метод крім тупих нападок, розпізнати тролів Парашенка? Ото в кінці ніків ідентифікатори для звітності?
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29.03.2023 15:41 Відповісти
пошел ***** yблюдок проплаченьій, в наши дни єто зеленое чмо только тупьіе ботьі поддерживают.
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29.03.2023 19:00 Відповісти
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29.03.2023 20:33 Відповісти
не, не пиар. Ни разу не самопиар самовлюбленного нарцисса.

**** урод конченьій, обосрался и держит гордо мордочку типа так и надо. Переобулся на лету от "надо разводить войска и договариваться" до "герой-бо-невтик"
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29.03.2023 18:58 Відповісти
Знову без броніку і шолому
Де це він був...спеціальні окопи для його зйомок вирили чи що...
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01.04.2023 19:59 Відповісти
А в нього там не спитали, чому він раніше не давав окопи рити та облаштовувати кордони ?
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01.04.2023 20:01 Відповісти
 
 