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Новини Політика України
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перевірка (556) Кулініч (23) ДБР (2560) Баканов Іван (295)

У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

баканов

Перевірка не виявила в діях колишнього глави Служби безпеки України Івана Баканова кримінальних порушень у межах розслідування справи колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.

Про це на брифінгу повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У діях екскерівництва СБУ кримінальних порушень не виявлено в контексті розслідуваних подій", - сказала вона.

Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.

5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Також читайте: Ексглава СБУ Баканов перебуває в Україні, - Веніславський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
А хто назначав Кулинича і не зробив нормальну перевірку кандидата ?
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05.04.2023 12:03
+24
а хто б ще сумнівався???????????????????????????
КРАЇНА ПРОГНИЛА НАСКРІЗЬ................
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05.04.2023 12:03
+23
Це Порошенко у всьому винен,бо він не з 95 балагану!
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05.04.2023 12:07
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а хто б ще сумнівався???????????????????????????
КРАЇНА ПРОГНИЛА НАСКРІЗЬ................
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05.04.2023 12:03 Відповісти
АГА..... точно.. згоден.. візьми печеньку
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05.04.2023 12:10 Відповісти
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05.04.2023 12:15 Відповісти
Ага. Можна трохи модернізувати - "Нарід у нас мудрий, а ось люди тупі". )
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05.04.2023 14:14 Відповісти
Пілсудський сам був лайном
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05.04.2023 15:12 Відповісти
73% радостно ( как всегда ) выбрали себе такое счастье !! И считают , что КТО-ТО виноват . И так 30 лет подряд !!!
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05.04.2023 16:17 Відповісти
Всіх відмажемо всіх пристроемо всіх надуремо всім навісимо локшину на вуха буде так як нам подобаеться так як ми любимо
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05.04.2023 12:32 Відповісти
Кришталево чистий, печатку немає де поставити?!
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05.04.2023 12:03 Відповісти
А хто назначав Кулинича і не зробив нормальну перевірку кандидата ?
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05.04.2023 12:03 Відповісти
😅😅😅
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05.04.2023 12:03 Відповісти
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05.04.2023 12:04 Відповісти
Хтось мав сумніви) "в межах справи".. Ну все зрозуміло,будуть розслідувати правильно.Повідомте коли його призначать послом на якийсь курорт.
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05.04.2023 12:04 Відповісти
А злочинна бездіяльність?
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05.04.2023 12:05 Відповісти
Ну хто ж на Вавиного дружбана дєцтва насмілиться наїхати.
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05.04.2023 12:07 Відповісти
всьому свій час
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05.04.2023 12:09 Відповісти
Це Порошенко у всьому винен,бо він не з 95 балагану!
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05.04.2023 12:07 Відповісти
Яким це не було б смiшно, проте вже чув вiд декiлькох вiйськових думку що Чонгар розмiнував саме Порошенко. I це кажуть люди, якi повиннi наче розумiтися на цьому предметi. Тож дебiлофон робить свою справу...
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05.04.2023 13:44 Відповісти
Це ще фігня, а як Вам такий опус від зедебілів.

"Петя остановил боевые действия на востоке. Как раз именно тогда момент был выгонять кацапов. Не было полномасштабных боевых действий и тогда путин ещё не был таким борзым и побоялся бы атаковать открыто армией. А Петя засцал или добазарился. Если бы этого не было, сейчас бы была совершенно другая ситуация"
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05.04.2023 22:49 Відповісти
Сап'ян і ДБР - це такі пистюки... знайшли один одну.
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05.04.2023 12:09 Відповісти
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05.04.2023 12:09 Відповісти
Залишилось придумати як у цьому винен Порошенко.
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05.04.2023 12:10 Відповісти
Ну так, призначав Кулініча без порушень. Але відповідальність нести повинен за призначення. Він і Гіркіна якогось умовного міг призначити на місце Кулініча без порушень. І що, хай би було? Тут питання не у законності процедури призначення, а у умислі. Для чого він це робив - з дурної голови (службове недбальство), чи з диверсійною метою (державна зрада).
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05.04.2023 12:10 Відповісти
"Ще одна наша мрія - це демілітаризація. Якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки те, що в Україні настав мир", - додав Баканов.
відразу після призначення
Дбр має вади зіру?
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05.04.2023 12:11 Відповісти
вони всі так казали, це була ліня партії, яка розрахована на справжніх дебілів..., які вважали, що поруч с агресивним, до зубів озброєним сусідом єдиний шлях до миру - це невиконання оборонного замовлення та залишення своїх позицій на фронті...
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05.04.2023 12:16 Відповісти
А не в контексті?
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05.04.2023 12:12 Відповісти
А шо там з "трубою медведчука"? Тов. лійтінант бакланов вже давненько відчитався своїм відосиком, що все порозслідувано і ясно, що винен Порошенко. ІШО?
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05.04.2023 12:12 Відповісти
Шановні!Злочин - це "кумівство" а сусідство,однокласництво та "ребята с нашего двора",це зовсім " інше".
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Бакланов невинен. Тепер деркача відбілюйте.
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05.04.2023 12:14 Відповісти
После выборов посмотрим
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05.04.2023 12:15 Відповісти
Це ті, що в смартфоні ? Пане , там 200 % буде за бубочку .
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05.04.2023 13:02 Відповісти
Ну як же, хіба можливо щоб другана Бубочки, який є його сусідом в Лондоні на Бейкер Стріт - та заарештували за державну зраду?
Беня вкрав в Привату, заплатив Ослу, а покрили збитки цієї крадіжки зедібіли.
За це і голосувало73% ********* в Україні.
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05.04.2023 12:15 Відповісти
Випадковий актор на гроші олігарха виграє вибори і стає президентом багатомільйонної воюючої країни.
Ставить на всі посади своїх друзів-сватів-братів-кумів.
Відбувається пи#дець на всіх ланках, актор ганьбиться на міжнародній арені, потрапляє у безліч скандалів, скорочує армію та зупиняє виробництва озброєнь.

Депутати його "партії", уряд, його офіс, причетні до корупції. Підготовку країни до вторгнення провалено. Його призначенці за вказівками дружбанів дитинства, розміновують перешийок з Кримом, здають окупанту Південь та 20% території.
По всій країні інфляція, бідність, війна, корупція та ревіння виборців.
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05.04.2023 12:19 Відповісти
..а от тут ..все що Ви сказали....)))) І неяких заперечень для думаючих....

https://www.youtube.com/watch?v=imM1ZMNm3c8
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05.04.2023 13:50 Відповісти
от же ссссукі....я не я і дупа не моя...
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05.04.2023 12:25 Відповісти
А де він є ? Десь приховують Баканова..? Бо-де Чонгар, там і Ваня, а де Ваня, там і Вова..
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05.04.2023 12:28 Відповісти
чубчик.... кто нами руководит???
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05.04.2023 12:28 Відповісти
Дєрмак!!!
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05.04.2023 12:38 Відповісти
початок повномасштабного вторгнення зебидло проіпало, а керівник сбу(нквд) нє прі чьом.
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05.04.2023 12:32 Відповісти
сам назначил и не виноват?????????? зе дно пробито
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05.04.2023 12:33 Відповісти
Як то кажуть - Постукали у дно, а там... відчинили!
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05.04.2023 12:37 Відповісти
бакланов - друг дитинства Найвеличнівшивого - чого доколупалися?... судитимуть Вошьдя - от тоді сядуть усЄ ..(((
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05.04.2023 12:33 Відповісти
Дуже багато людей з початку "Великого будівництва" висловлювались про те, що будівництво нових доріг ЗА РАХУНОК послаблення обороноздатності це прокладання шляха ворогу для зручнішого захоплення України рашистами. Цей сталося, але чомусь багато хто перестав згадувати про те, що надто багато людей бачили очевидність зрадливих дій "слуг" яке може казати лише про те, що це не було "помилкою", а навмисними діями! Тож кожен з тих, хто буде голосувати за партію "Слуга народу" та Зеленського у наступних виборах буде нічим не кращім за колаборантів які бажають Україні найгіршого. Окремо додам, що голосування за когось типу Притули вважаю не кращім вибором, бо це такий же популіст який НІЧОГО НЕ ТЯМИТЬ у керівництві країною, державоустрої, економіці, промисловості та взагалі чомусь, що може сприяти розвитку країни!!!
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05.04.2023 12:36 Відповісти
процесс отмазывания набирает обороты.
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05.04.2023 12:45 Відповісти
ДБР - зелене лайно...🤡🤡🤡
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05.04.2023 12:45 Відповісти
МажьТє і ЖріТє!
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05.04.2023 12:50 Відповісти
Порошенко,як йшов з посади,не здав ключі від СБУ.Таємно пронік в відділ кадрів і підробив приказ про призначення Кулініча.Справу розкрито!!!
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05.04.2023 12:53 Відповісти
Мабудь "невинний " Баканов , скоро з'явиться як Дубінський " волонтером " на Г+Г . Все гівно на Г+Г не дивує , а вата схаває.
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05.04.2023 13:00 Відповісти
Ще нагородіть Баканова Героєм України за здачу Херсона і кришування московського пархату та блокування переходів парафій до ПЦУ!
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05.04.2023 13:03 Відповісти
Дружба -то є святе! (((
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05.04.2023 13:14 Відповісти
"не виноватая я он сам ко мне пришёл" Баканов
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05.04.2023 13:23 Відповісти
Ну да, він же дуже чесний, як казав один брехливий друг його дитинства!
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05.04.2023 13:27 Відповісти
Здається 95-й квартал вже знімає фільм "Врятувати рядового Баканова", бо інакше дружбану бубочке ******.
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05.04.2023 13:42 Відповісти
Як нічого не робив, то де ж порушення будуть?
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05.04.2023 13:59 Відповісти
Читати про справи проти баканова мені нагадує совок. Та часи кучми і ющенка. всі курва кучеряві .***** суки ви всерівно будете відповідати на кеолінах перед Українським народом за все -не начасі і так дальше. Підари їбані.
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05.04.2023 14:11 Відповісти
Зелена сволота разом із Всім кварталом. поустраювалися курви на всі посади вчителі ******. Це коли ви ставите наприклад хірургом токаря си плитосчника -це тесаме як баканов вчитель став керівником сбу -служби божої України. І все інше так само. від єрмака підара і двльше .що роблять посібники ефесбешнх поплічників у владі. ви шо *********. Вам же цього нароб не простить ніколи. у вас немає майбутнього.І нікуди ви ***** не втечете.
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05.04.2023 14:15 Відповісти
Что не эпизод предательства СБУ ни где Баканов не виноват. А что он там делал? Действие или бездействие повлекшее преступление должно караться. Но... Друг президента, однако.
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05.04.2023 14:17 Відповісти
То дайте вже бакланові орден і відшколуйте за моральну шкоду і не забувайте, що у "зеленої" кодли у всьому винен Порошенко.
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05.04.2023 14:29 Відповісти
Да что там "нарушений" ?! самого баканова и то не обнаружено!
Где баканов , где - у Ze
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05.04.2023 14:44 Відповісти
На посаду очільника кримського управління спецслужби КУЛІНІЧ

потрапив 21 жовтня 2020 року.

БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ УКАЗОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.

В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.

За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач.

Він також є випускником академії ФСБ Росії.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62196486
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05.04.2023 14:59 Відповісти
Работал на "кротоферму": СБУ обнародовала новые детали госизмены экс-главы спецслужбы в Крыму 05 апреля 2023 в 12:57

Бывший топ-чиновник Олег Кулинич, по данным силовиков, сотрудничал с "политическим офисом" и кадровыми офицерами 5-й службы ФСБ. Обвиняемый в госизмене знал о планах ВС РФ совершить сухопутное вторжение с территории Крыма.

Подозреваемые в государственной измене бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олег Кулинич и экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович работали на "кротоферму" в Москве.

Новые доказательства их вины представил пресс-центр СБУ 5 апреля.

Спецслужбы получили перехват разговоров бывших украинских чиновников. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства, которое завершило Госбюро расследований. После того, как обвиняемые ознакомятся с делом, материалы передадут в суд.
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05.04.2023 15:01 Відповісти
Установлено, что Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Следователи установили,что по заданию российских спецслужб экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков.

https://korrespondent.net/ukraine/4578251-v-hbr-daly-otsenku-deistvyiam-eks-hlavy-sbu-bakanova-po-delu-kulynycha
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05.04.2023 15:06 Відповісти
СЛУЖБА БАКЛАНОФФ УКРАЇНИ

ЄрМалюк - клоун

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05.04.2023 15:20 Відповісти
«Больше удивления вызвал не арест Кулинича, а то, что он был назначен на эту должность -
говорит Крым.Реалии глава Центра журналистских расследований Валентина Самар.

Она подчеркивает, что хотя Кулинич и начинал свою карьеру в СБУ, но был известен не столько за свои заслуги, сколько тем, что он был представителем «клана Деркачей».

Через некоторое время после назначения Олега Кулинича начальником управления СБУ в Автономной Республике Крым он оказался в фаворе у главы СБУ Ивана Баканова, говорит Самар.

https://ru.krymr.com/a/oleg-kulinich-krym-sbu-gosizmena/31955730.html
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05.04.2023 15:26 Відповісти
Кулинич считался чуть ли не его правой рукой. Баканов его ставил в пример на совещаниях - Валентина Самар

«Кулинич считался чуть ли не его правой рукой.

Баканов его ставил в пример на всевозможных совещаниях - это слышали десятки людей.

Ходили слухи, которые он и сам, как нам рассказывали, распространял, что вскорости он будет назначен первым заместителем главы СБУ. Это могло дойти до большого скандала, учитывая, что он протеже Андрея Деркача», - рассказывает Самар.

https://ru.krymr.com/a/oleg-kulinich-krym-sbu-gosizmena/31955730.html
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05.04.2023 15:27 Відповісти
Зє назначил в СБУ Кулинича, зная , что он протеже Деркача

"Плівки Деркача" все помнят?
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05.04.2023 15:29 Відповісти
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії

Правоохоронці опублікували перехоплення розмови.

https://lb.ua/society/2023/04/05/551058_sbu_i_dbr_opublikuvali_novi_dokazi.html
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05.04.2023 15:32 Відповісти
Хто перевіряв? Якшо сбу та дбр - це прогнозовано. Ну не буде ж перевіряти участковий капа.
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05.04.2023 15:45 Відповісти
Ну вобщем все поняли, что Баканов и Зелень с Дерьмаком тут нигде не причём
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05.04.2023 15:59 Відповісти
Проверка должна быть быть после зели... И чего она только не найдёт....
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05.04.2023 17:19 Відповісти
нє вінаватая я,он сам прішол...
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05.04.2023 17:39 Відповісти
А які можуть бути порушення в того хто ВЗАГАЛІ НІ@УЯ не робив ? ?? От ні-@у-я . Вза-га-лі .
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05.04.2023 20:02 Відповісти
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09.04.2023 19:03 Відповісти
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20.07.2023 04:56 Відповісти
 
 