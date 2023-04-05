У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка

Перевірка не виявила в діях колишнього глави Служби безпеки України Івана Баканова кримінальних порушень у межах розслідування справи колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.

Про це на брифінгу повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У діях екскерівництва СБУ кримінальних порушень не виявлено в контексті розслідуваних подій", - сказала вона.

Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.

5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

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