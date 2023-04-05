У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка
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Перевірка не виявила в діях колишнього глави Служби безпеки України Івана Баканова кримінальних порушень у межах розслідування справи колишнього начальника Головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.
Про це на брифінгу повідомила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У діях екскерівництва СБУ кримінальних порушень не виявлено в контексті розслідуваних подій", - сказала вона.
Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.
5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.
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КРАЇНА ПРОГНИЛА НАСКРІЗЬ................
"Петя остановил боевые действия на востоке. Как раз именно тогда момент был выгонять кацапов. Не было полномасштабных боевых действий и тогда путин ещё не был таким борзым и побоялся бы атаковать открыто армией. А Петя засцал или добазарился. Если бы этого не было, сейчас бы была совершенно другая ситуация"
відразу після призначення
Дбр має вади зіру?
Беня вкрав в Привату, заплатив Ослу, а покрили збитки цієї крадіжки зедібіли.
За це і голосувало73% ********* в Україні.
Ставить на всі посади своїх друзів-сватів-братів-кумів.
Відбувається пи#дець на всіх ланках, актор ганьбиться на міжнародній арені, потрапляє у безліч скандалів, скорочує армію та зупиняє виробництва озброєнь.
Депутати його "партії", уряд, його офіс, причетні до корупції. Підготовку країни до вторгнення провалено. Його призначенці за вказівками дружбанів дитинства, розміновують перешийок з Кримом, здають окупанту Південь та 20% території.
По всій країні інфляція, бідність, війна, корупція та ревіння виборців.
https://www.youtube.com/watch?v=imM1ZMNm3c8
Где баканов , где - у Ze
потрапив 21 жовтня 2020 року.
БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ УКАЗОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.
В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.
За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач.
Він також є випускником академії ФСБ Росії.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62196486
Бывший топ-чиновник Олег Кулинич, по данным силовиков, сотрудничал с "политическим офисом" и кадровыми офицерами 5-й службы ФСБ. Обвиняемый в госизмене знал о планах ВС РФ совершить сухопутное вторжение с территории Крыма.
Подозреваемые в государственной измене бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олег Кулинич и экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович работали на "кротоферму" в Москве.
Новые доказательства их вины представил пресс-центр СБУ 5 апреля.
Спецслужбы получили перехват разговоров бывших украинских чиновников. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства, которое завершило Госбюро расследований. После того, как обвиняемые ознакомятся с делом, материалы передадут в суд.
Следователи установили,что по заданию российских спецслужб экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков.
https://korrespondent.net/ukraine/4578251-v-hbr-daly-otsenku-deistvyiam-eks-hlavy-sbu-bakanova-po-delu-kulynycha
ЄрМалюк - клоун
говорит Крым.Реалии глава Центра журналистских расследований Валентина Самар.
Она подчеркивает, что хотя Кулинич и начинал свою карьеру в СБУ, но был известен не столько за свои заслуги, сколько тем, что он был представителем «клана Деркачей».
Через некоторое время после назначения Олега Кулинича начальником управления СБУ в Автономной Республике Крым он оказался в фаворе у главы СБУ Ивана Баканова, говорит Самар.
https://ru.krymr.com/a/oleg-kulinich-krym-sbu-gosizmena/31955730.html
«Кулинич считался чуть ли не его правой рукой.
Баканов его ставил в пример на всевозможных совещаниях - это слышали десятки людей.
Ходили слухи, которые он и сам, как нам рассказывали, распространял, что вскорости он будет назначен первым заместителем главы СБУ. Это могло дойти до большого скандала, учитывая, что он протеже Андрея Деркача», - рассказывает Самар.
https://ru.krymr.com/a/oleg-kulinich-krym-sbu-gosizmena/31955730.html
"Плівки Деркача" все помнят?
Правоохоронці опублікували перехоплення розмови.
https://lb.ua/society/2023/04/05/551058_sbu_i_dbr_opublikuvali_novi_dokazi.html