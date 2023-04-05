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Україна буде безкомпромісною у питанні членства в НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,мощун

Президент Володимир Зеленський переконує, що Україна не підтримуватиме компроміси на шляху до членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві.

"Я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного.

Читайте: Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Пустопорожній *******.

Три роки ЗЄ каже про НАТО і робить все, щоб Україну в НАТО не взяли.
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05.04.2023 16:27
+25
Квартал 95 - московсько-каломойський проект.
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05.04.2023 16:34
+24
чому з 2019 р не був таким принциповим,чи рашка тільки сьогодні напала?
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05.04.2023 16:29
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еко заспівав
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05.04.2023 16:25 Відповісти
Ще трохи і Зєля наб'є собі на грудях тату з портретом Бандери.
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05.04.2023 17:05 Відповісти
Пустопорожній *******.

Три роки ЗЄ каже про НАТО і робить все, щоб Україну в НАТО не взяли.
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05.04.2023 16:27 Відповісти
Квартал 95 - московсько-каломойський проект.
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05.04.2023 16:34 Відповісти
Термос *****ий ?
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05.04.2023 16:35 Відповісти
Талого поца, який буде знімати натівські міни і їздити в Оман ніхто не візьме в НАТО. Нема чого фантазувати.
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05.04.2023 17:22 Відповісти
Столтенберг вже відповів - багаторічна підтримка, а не вступ. Так що закатай губу.
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05.04.2023 16:28 Відповісти
План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну Зеленського бачити в НАТО не хочуть.
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05.04.2023 16:52 Відповісти
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05.04.2023 16:55 Відповісти
Та й притомні українці не хочуть бачити Україну Зеленського з яйцями по 17 грн, але НАТО - наш єдиний шанс на повну безпеку країни. А зелена шобла, якщо здобуде перемогу, 100% пролізе на другий термін, це ще +5 років.
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05.04.2023 16:57 Відповісти
Перемогу здобуде Україна, а щоб шобла не пішла на другий строк це залежить від нас усіх.
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05.04.2023 17:15 Відповісти
Нажаль, не від нас. 73% ми не взмозі перебити на виборах ніяк(
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05.04.2023 17:18 Відповісти
Якщо Віслюк і зешобла збереться на вибори, то я зберуся в еміграцію. Як і багато хто. Другого пришестя Україна не витримає.
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05.04.2023 17:20 Відповісти
пшел вон, гнида зеленая.
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06.04.2023 18:22 Відповісти
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05.04.2023 17:12 Відповісти
чому з 2019 р не був таким принциповим,чи рашка тільки сьогодні напала?
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05.04.2023 16:29 Відповісти
От статьи за госизмену пытается отмазаться. Второй срок не светит, а нары все ближе и ближе.
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05.04.2023 16:32 Відповісти
у него сейчас электоральная поддержка больше, чем весной 2019 года.

и он выиграет выборы.

Вы думаете, что он назначит людей, которые осудят его за госизмену ?
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05.04.2023 19:19 Відповісти
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 16:29 Відповісти
в світі завжди обирається місце яке не шкода нікому, і там ведуть війни, нажаль ми таке місце
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05.04.2023 16:32 Відповісти
Справа не в Єрмаку. Все набагато гірше.
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05.04.2023 17:11 Відповісти
Ти звичайна подоляцька гнида з опу з реєстацією 01.04.23.
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06.04.2023 06:15 Відповісти
В НАТО реальные чены принимают, а не их суфлера. Финляндию за полгода приняли, а ты чем занимался с 2019?
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05.04.2023 16:31 Відповісти
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05.04.2023 16:52 Відповісти
А грінпоц показує, як він дуже "хоче" в НАТО :

Минулого тижня невідоме нам джерело передало представникам США інформацію про відсутність в системі Державного агентства резерву України об'ємів паливно-мастильних матеріалів передбачених заходами військового планування на 2023 рік. Згідно цієї інформації стратегічний резерв пального Державного резерву складає 6 000 л технічного заповнення при документально запланованих 800 000 л. Виконавча влада не повідомила Генеральний штаб ЗС України про відсутність стратегічних запасів палива і він продовжує враховувати ці об'єми в своїх оперативних планах.

Реакцію США на отриману інформацію про пальне можна зрозуміти, але описати важко ...

Для розуміння пояснимо читачам.

В США існує дві точки зору на питання ситуації в Україні

Перша (більша частина республіканців) - США достатньо вклали грошей і зусиль в Україну і ій вдалось відстояти свій суверенітет. Тепер саме час почати мирні переговори і зменшити рівень фінансування, зважаючи більше на соціальні потреби громадян США.

Друга (Адміністрація Байдена і більшість демократів) - тільки остаточна і переконлива перемога України забезпечить мир в Європі. І головне - не допустить прямого втягування США в конфлікт.

З наближенням виборів власні соціальні проблеми будуть грати все більшу і більшу роль в політичній ситуації США. Байдену потрібно довести своїм виборцям, що вкладання грошей в Україну - це інвестиції в мирне майбутнє.

Він повинен довести, що при нинішньому високому рівні фінансово-військового сприяння Україна здатна самостійно повернути свої території і зняти загрозу стабільності в Європі.

Початок українського наступу повинен продемонструвати ці можливості і правильність вибраної стратегії.

І в цей драматичний момент виявляється, що купка клертоманів позбавила країну стратегічного запасу палива, необхідного для планованого наступу ...

Безумовно США вихід знайде, резерви активують, транспортування забезпечать. Чисто з-за власних політичних цілей.

Зеленському не потрібна перемога в 2023.

Його абсолютно влаштовує нинішня ситуація - безальтернативність його рішень, безкарність, можливість приймати будь-які рішення під грифом "воєнного часу", відсутність конкуренції в інформаційному полі. Йому і вибори, як такі не потрібні. Законопроект про "електронне голосування" в умовах військової ситуації вже готовий, а апробована в РФ система вже будується в Україні представниками білоруських IT-спільнот.
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05.04.2023 16:57 Відповісти
браво. В точку!
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06.04.2023 18:20 Відповісти
Это не этот ли герой порносцены 95 говорил об Украине, как о порноактрисе?
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05.04.2023 16:32 Відповісти
Вже нам давали гарантії безпеки натомість ми здали другий потенціал ядерної зброї в світі,в сраку хай свої "гарантії" засунуть.мені чхати на зелю але в НАТО ми повинні бути,не завдяки йому,а завдяки нашим воїнам ,які дають ******** той армії яку само ж НАТО вважало другою по силі,хлопці на це заслуговують,а гарантії безпеки "заходу" і їх наслідки ми вже побачили
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05.04.2023 16:33 Відповісти
Здається нас знову прокатили, як у 2008 р. До жопи ця "багаторічна підтримка", бо захисту від паРаші вона взагалі не дає.
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05.04.2023 16:36 Відповісти
Про які гарантії безпеки заходу ти говориш? Ти читав Будапештський Меморандум?
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05.04.2023 19:27 Відповісти
Знову його забагата..прям флудераст на зарплатні.

А не можно йому встановити обмежувач флуду?? Бо він вже за 4 доби місячний ліміт трафіку використав.
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05.04.2023 16:33 Відповісти
Зеленского не интересует "почему Украину не принимают в НАТО".
Возможно ему кто-то намекнул, что НАТО может и психануть и сказать по-честному: "Позови кого-нибудь из взрослых и мы ему расскажем"
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05.04.2023 16:35 Відповісти
Фатум такий - бути довічним кандидатом у НАТО і ЄС. Щоб перетворити це на реальність треба чистить владу. Для НАТО - від російських щурів, для ЄС - від корупції. На це потрібно бажання влади, але не на словах
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05.04.2023 16:36 Відповісти
Нейтральный статус с ядерным оружием - гарантия суверенитета и независимости, и не НАДО ничего другого.
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05.04.2023 16:37 Відповісти
А шо, Натаху Витренко и Петю Симоненнко за их спецоперацию "НАТО - НЕТ" уже арестовали?
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05.04.2023 16:40 Відповісти
А ці чучела ще живі? Про них вже усі й забули...
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05.04.2023 16:48 Відповісти
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05.04.2023 16:42 Відповісти
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05.04.2023 16:50 Відповісти
Зеля, тебе (і Україну) через тебе НАТО послало на ... багато років!
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05.04.2023 16:57 Відповісти
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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05.04.2023 17:00 Відповісти
Вступом до НАТО , кордони з ЕС автоматом передвигаются на східний кордон України .

для України це добре, бо можно відбудовувати країну на трильони евро .

Якщо вступу не буде- відбудовувати не мая сенсу - орки знову усе розвалять ,
так що ВСТУП основна гарантія мирного життя в Україні
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05.04.2023 17:04 Відповісти
Да і в Криму база НАТО НЕ ЗАВАДИТЬ від дикунів кацапських
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05.04.2023 17:06 Відповісти
Не набридло писати всім відомі банальні речі або пустопорожні лозунги?
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05.04.2023 19:44 Відповісти
‼️‼️‼️ Не на набридло , бо вати в Україні ще багато.

Якщо ми будемо мовчати , то вороги будуть нагліти і писати брехню , а корисни ідіоти це повторювати
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Так це ж мрія зелених злодіїв.... Наварили на відбудуванні ...орки знов все поруйновали - Захід знов дав гроші - і знов наварили на відбудуванні... й так по колу.

Вічний двигун зеленої наживи...
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05.04.2023 21:19 Відповісти
Зеля вже майже продав УКРАЇНУ з кломойцем в омані ,дороги робив до рашки ,і асе щоб кацапня перемогла. Але не склалося як хотілося. І чує моя душа що народ зробить із останього кацапа шашлик і запхає зелі в горлянку разом із шампуром аж до самого серця. І другим на цій посаді щоб не кортіло. Або в буцегарьню і годувати одними яйцяии.
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05.04.2023 17:19 Відповісти
я радий що мій президент порозумнішав настільки що за нього тепер не соромно.
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05.04.2023 17:26 Відповісти
А ти за кого голосував?
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05.04.2023 19:29 Відповісти
я українець.

наша українська традиція - до мене на ти тільки рідні, друзі та побратими.

а я вас уперше бачу, якщо що.
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05.04.2023 21:11 Відповісти
а може хтось поглупішав до рівня "свого президента" .... бува й таке...
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05.04.2023 21:21 Відповісти
як там ваш єврейський нетан'ягу, ви ним задоволені?

якщо так то х**і ви тут забули?

якщо незадоволені то підіть на порносайт та задовольніть себе.
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05.04.2023 21:54 Відповісти
тобто изначально тьі голосовал за тупого? Тьі вообще нормальньій?
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05.04.2023 22:21 Відповісти
Не пам´ятаю - на Майдані, то зєля спалив БТР, чи єрмак??? 🤡🤡🤡
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05.04.2023 17:35 Відповісти
Обоє)
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05.04.2023 19:54 Відповісти
Римський статут ратифікуйте для початку. Фантазери.
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05.04.2023 17:55 Відповісти
Не обов´язково з цим поспішати.

США от не дуже поспішають.

А з каzапами буде розбиратись окремий міжнародний трибунал, як то було у Нюрнбергу.
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06.04.2023 11:35 Відповісти
пернете под приоткрытой дверью нато- все равно не пустят
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05.04.2023 18:01 Відповісти
Берем пример с финнов?
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05.04.2023 18:45 Відповісти
Вы берёте пример с "восстания боксёров" скорее. Разобщенные, самоуверенные и бестолковые. С тем лишь отличием, что вас, тупых и безоружных, поддерживает и вооружает Запад.

Готовиться к нападению москалоты нужно было раньше. Не то что последние 3 года предателя Зеленского, а даже до этого. Вместо того, чтобы рассказывать друг другу как вы не любите Ющенка и в результате получить Януковича, вот уже тогда нужно было думать что "газовые войны" это не просто так, и обращать внимание на риторику москвы уже тогда.

А теперь вы битые и несчастные, зато с вяликим солнцеликим боневтиком. Я уже смирился что сдохну раньше чем мудрый нарид поумнеет, чтоб вы так жили, как вы думаете.

Передавай привет своему куратору, зелебот конченый, свежезареганый. Скажи что вас за яйца вешать будут после войны.
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06.04.2023 18:11 Відповісти
Ну і чому воно таке тупе?
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05.04.2023 19:17 Відповісти
Тревожное заявление. Зная зелю, который любит прятаться от прямой ответственности , видать - он уже согласился не входить...ТЕм более, что его подонная группа в Турции ещё в марте 22-го обсуждала такой "мир" в х**лом....
Короче , следим за руками и рукавами.
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05.04.2023 19:21 Відповісти
Правильно говорит....
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05.04.2023 19:28 Відповісти
Зеленський говорить правильно,,,
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05.04.2023 19:47 Відповісти
Те.що Украіна не в НАТО,винувате українське суспільство,любили дуже совок,шанс в 90ті прпрогавила.памят тільки 30% було..як довго йшло до 70...)?
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05.04.2023 19:51 Відповісти
а хто винуватий що "дорожню мапу" не виконували з 2019 року? Хто винуватий що проігнорив самміт НАТО в грудні 2019 року? Хто винуватий що через Г+Г народ готували до референдуму щоб викинути з конституції прагнення України до НАТО? А ну, давай, що там у вас в методичках написано
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05.04.2023 22:24 Відповісти
и даже если б мы все это сделали, нас бы все равно не взяли. Неужели непонятно?
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05.04.2023 22:39 Відповісти
отмазки тупой зелеботвы. Достали уже
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06.04.2023 17:57 Відповісти
послухайте тут---------------''.Жириновський про плани росії на Зеленського''
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06.04.2023 06:31 Відповісти
"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
".....
- Хорошо излагает！Учитесь Киса！....😀
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05.04.2023 19:52 Відповісти
05.‎04.‎2023

Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
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05.04.2023 20:09 Відповісти
А шо робити з зими заявами. І такий веселей, смішно йьому. Поц. - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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05.04.2023 20:47 Відповісти
Не маю в цьому жодного сумніву! Гундосий три роки безкомпромісно блокував всі дії по членству в НАТО. Далі буде так само.
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05.04.2023 21:18 Відповісти
Пролистал топик . Он просто переполнен ботами восхваляющими найвеличнешего...- Єто точно говорит, что такое решение уже принято и его теперь "раскручивают"
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05.04.2023 21:23 Відповісти
Не хотів прокоментувати, але ... Що в нього в голові? Складається враження що воно не розуміє чи Україна хоче приєднатись до НАТО, чи то НАТО хоче приєднатись до ЗСУ. Ногами двері буде вибивати чи лобом Рєзнікова?
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05.04.2023 22:48 Відповісти
Верно, или НАТО или обратно тактическое ЯО.
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05.04.2023 23:12 Відповісти
Головне-не хвальба,а результат.
Якщо би він привів країну в НАТО,то очевидно,що всі притомні громадяни пробачили би йому державні такі дії,що межують з державною зрадою.
Та це лише "якщо" і особисто не вірю,що при ньому буде якийсь поступ в бік ЄС-НАТО.
Більше непокоїть,щоби чогось більшого не накоїв,аніж уже.
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05.04.2023 23:15 Відповісти
Уломал дочурку, осталось уговорить Ротшильда
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05.04.2023 23:37 Відповісти
Для нього зараз такий зоряний час!
Про таку аудиторію він в 95-кварталі і помріяти не міг.
Гірко, що ОЦЕ - зараз є символом спротиву та боротьби Українського народу.
Вдягає мілітарі-стайл, небритий, неначе з окопів не вилазить.
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06.04.2023 01:41 Відповісти
…баканов,убєрі єтого чєрта!
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06.04.2023 05:57 Відповісти
 
 