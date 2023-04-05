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Україна буде безкомпромісною у питанні членства в НАТО, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський переконує, що Україна не підтримуватиме компроміси на шляху до членства в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Варшаві.
"Я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною. І я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного.
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Будь ласка, зачекайте...
Три роки ЗЄ каже про НАТО і робить все, щоб Україну в НАТО не взяли.
и он выиграет выборы.
Вы думаете, что он назначит людей, которые осудят его за госизмену ?
Минулого тижня невідоме нам джерело передало представникам США інформацію про відсутність в системі Державного агентства резерву України об'ємів паливно-мастильних матеріалів передбачених заходами військового планування на 2023 рік. Згідно цієї інформації стратегічний резерв пального Державного резерву складає 6 000 л технічного заповнення при документально запланованих 800 000 л. Виконавча влада не повідомила Генеральний штаб ЗС України про відсутність стратегічних запасів палива і він продовжує враховувати ці об'єми в своїх оперативних планах.
Реакцію США на отриману інформацію про пальне можна зрозуміти, але описати важко ...
Для розуміння пояснимо читачам.
В США існує дві точки зору на питання ситуації в Україні
Перша (більша частина республіканців) - США достатньо вклали грошей і зусиль в Україну і ій вдалось відстояти свій суверенітет. Тепер саме час почати мирні переговори і зменшити рівень фінансування, зважаючи більше на соціальні потреби громадян США.
Друга (Адміністрація Байдена і більшість демократів) - тільки остаточна і переконлива перемога України забезпечить мир в Європі. І головне - не допустить прямого втягування США в конфлікт.
З наближенням виборів власні соціальні проблеми будуть грати все більшу і більшу роль в політичній ситуації США. Байдену потрібно довести своїм виборцям, що вкладання грошей в Україну - це інвестиції в мирне майбутнє.
Він повинен довести, що при нинішньому високому рівні фінансово-військового сприяння Україна здатна самостійно повернути свої території і зняти загрозу стабільності в Європі.
Початок українського наступу повинен продемонструвати ці можливості і правильність вибраної стратегії.
І в цей драматичний момент виявляється, що купка клертоманів позбавила країну стратегічного запасу палива, необхідного для планованого наступу ...
Безумовно США вихід знайде, резерви активують, транспортування забезпечать. Чисто з-за власних політичних цілей.
Зеленському не потрібна перемога в 2023.
Його абсолютно влаштовує нинішня ситуація - безальтернативність його рішень, безкарність, можливість приймати будь-які рішення під грифом "воєнного часу", відсутність конкуренції в інформаційному полі. Йому і вибори, як такі не потрібні. Законопроект про "електронне голосування" в умовах військової ситуації вже готовий, а апробована в РФ система вже будується в Україні представниками білоруських IT-спільнот.
А не можно йому встановити обмежувач флуду?? Бо він вже за 4 доби місячний ліміт трафіку використав.
Возможно ему кто-то намекнул, что НАТО может и психануть и сказать по-честному: "Позови кого-нибудь из взрослых и мы ему расскажем"
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
для України це добре, бо можно відбудовувати країну на трильони евро .
Якщо вступу не буде- відбудовувати не мая сенсу - орки знову усе розвалять ,
так що ВСТУП основна гарантія мирного життя в Україні
Якщо ми будемо мовчати , то вороги будуть нагліти і писати брехню , а корисни ідіоти це повторювати
Вічний двигун зеленої наживи...
наша українська традиція - до мене на ти тільки рідні, друзі та побратими.
а я вас уперше бачу, якщо що.
якщо так то х**і ви тут забули?
якщо незадоволені то підіть на порносайт та задовольніть себе.
США от не дуже поспішають.
А з каzапами буде розбиратись окремий міжнародний трибунал, як то було у Нюрнбергу.
Готовиться к нападению москалоты нужно было раньше. Не то что последние 3 года предателя Зеленского, а даже до этого. Вместо того, чтобы рассказывать друг другу как вы не любите Ющенка и в результате получить Януковича, вот уже тогда нужно было думать что "газовые войны" это не просто так, и обращать внимание на риторику москвы уже тогда.
А теперь вы битые и несчастные, зато с вяликим солнцеликим боневтиком. Я уже смирился что сдохну раньше чем мудрый нарид поумнеет, чтоб вы так жили, как вы думаете.
Передавай привет своему куратору, зелебот конченый, свежезареганый. Скажи что вас за яйца вешать будут после войны.
Короче , следим за руками и рукавами.
".....
- Хорошо излагает！Учитесь Киса！....😀
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай
Якщо би він привів країну в НАТО,то очевидно,що всі притомні громадяни пробачили би йому державні такі дії,що межують з державною зрадою.
Та це лише "якщо" і особисто не вірю,що при ньому буде якийсь поступ в бік ЄС-НАТО.
Більше непокоїть,щоби чогось більшого не накоїв,аніж уже.
Про таку аудиторію він в 95-кварталі і помріяти не міг.
Гірко, що ОЦЕ - зараз є символом спротиву та боротьби Українського народу.
Вдягає мілітарі-стайл, небритий, неначе з окопів не вилазить.