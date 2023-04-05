Сили оборони на сході знищили ворожий вертоліт Ка-52, - Генштаб
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5 квітня воїни ЗСУ знищили на східному напрямку ворожий вертоліт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!"
Топ коментарі
+21 володимир омельянов
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+14 Urs
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+14 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар05.04.2023 18:27
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Будь ласка, зачекайте...
летальная денацификация кацаполетунов нам також цикава..
Ну, а чмобиков, а чмобиков потом....
https://t.me/AFUStratCom/14897
ну и за приравнивание нашего ГШ с конашенковым вам просто респект от определенной части населения.
Я прекрасно понимаю что Орикс это не 100% потерь. Сходятся на мнении что он не фиксирует 30-50% от всех потерь. Давайте возьмем 50% для уверенности. Выходит что должно быть 156/160. Вычитаем от потерь по ГШ: 306-156=150. 296-160=136. Где лежит целых 150 самолетов и 136 вертолетов?! В сводку самолетов между прочим даже Ил входит, и где он?
Понятно что какая-то часть лежит на оккупированных территориях, но не сотни же.. И к тому же есть видео как они падают и на оккупированных территориях.
Я помню когда херс область была вся оккупирована - сколько там по ГШ насбивали. А когда её освободили то выложили фото пары самолетов/вертолетов (точнее куч от них).
Если объективно относится к войне то нужно понимать что с нашей стороны действует наша пропаганда, и это правильно и нужно, но пропаганда остается пропагандой. Почему никто в мире не оперирует цифрами нашего ГШ? Почему запад говорит что в живой силе потери 220к общие, а наши рисуют 176к только убитыми?
Я слежу за войной достаточно чтобы делать свои выводы.
К тому же ГШ все же подчиняется нашей владе. У вас 100% доверие нашей владе?
Что касается ориксов, так им выгоднее вообще представлять, что у нас здесь просто страйкбольный съезд, и что кацапы, перелетающие через крышу благополучно отряхиваются, приземлившись на обе ноги.
Пропаганда у нас в дуроскопе, в ютубе попадается, ну и говнотелеге для тех, кто там роется. В ГШ , к счастью, некогда такой ****** заниматься.
@PulseOfUkraine
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9 ч
Покажите ватникам и частично мобилизированым, как надо окопы зачищать. 30 мм airburst снаряды с программируемым взрывателем для Бушмастера. Для CV90 тоже есть такие же в калибре 40 мм.
https://twitter.com/i/status/1643510531075063809