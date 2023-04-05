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Сили оборони на сході знищили ворожий вертоліт Ка-52, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ка

5 квітня воїни ЗСУ знищили на східному напрямку ворожий вертоліт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо!"

Також дивіться: Як знищили Ка-52 ракетами "Стугна" у 2022-му: Повне відео роботи десантників 95-ї бригади

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Ну накінець давненько не було . Слава ЗСУ !
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05.04.2023 18:33
+14
болею за вертолётиков. До самолётиков еще догонять и догонять.
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05.04.2023 18:25
+14
а вертовльотчики?
летальная денацификация кацаполетунов нам також цикава..
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05.04.2023 18:27
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болею за вертолётиков. До самолётиков еще догонять и догонять.
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05.04.2023 18:25 Відповісти
летающий танк - фули
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05.04.2023 18:35 Відповісти
ну да, "припадочный" танк с трёхмиллиметровой бронёй из Д16Т.
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05.04.2023 18:46 Відповісти
а вертовльотчики?
летальная денацификация кацаполетунов нам також цикава..
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05.04.2023 18:27 Відповісти
так екіпаж гвинтокрила гине, як правило, бо гвинтокрил при падінні не планує, а каменем падає на землю
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05.04.2023 18:33 Відповісти
Там же ніби є технологія відстрілу лопастей, а опісля - катапультування пілотів 🙄
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05.04.2023 18:37 Відповісти
"Ка-52 является одним из двух единственных моделей вертолёта в мире с системой катапультироваия (второй - Ка-50)"
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05.04.2023 18:38 Відповісти
Якщо вона спрацює...
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05.04.2023 18:47 Відповісти
"Адін із двух єдінствєних" - це як "більша і менша половини"?
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07.06.2023 17:23 Відповісти
экипаж там гибнет от пулевых или осколочных ранений еще до падения.
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05.04.2023 18:48 Відповісти
Є режим авторотації. Учи матчасть.
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05.04.2023 19:14 Відповісти
Ну накінець давненько не було . Слава ЗСУ !
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05.04.2023 18:33 Відповісти
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05.04.2023 18:38 Відповісти
накінець... вже заскучали за дохлими кацаплітунами.
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05.04.2023 18:42 Відповісти
Первым делом, первым делом вертолёты
Ну, а чмобиков, а чмобиков потом....
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05.04.2023 18:43 Відповісти
Простий хлопець з Дніпра з трьома побратимами розібрали три хвилі наступу по 6 свинособак крупної бійцівської породи
https://t.me/AFUStratCom/14897
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05.04.2023 18:47 Відповісти
Ше б якесь би відеопідтвердження до цього.
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05.04.2023 19:02 Відповісти
Я сколько ни просил высылать мне видеоподтверждения, отвечают что высылают только в ГШ.
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05.04.2023 19:06 Відповісти
Ну подивимось. Зазвичай коли дійсно щось збивають то на днях (або в цей же день) в телезі є відоси. А то на папері можна назбивати багато чого.
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05.04.2023 19:10 Відповісти
подозреваете, что ГШ ******?
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05.04.2023 19:12 Відповісти
Трохи є, на жаль наші теж конашенковщиною займаються. Але не в таких масштабах звісно як з тій сторони.
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05.04.2023 19:18 Відповісти
т.е если в телеге не увидите, то +1 в завтрашней сводке, по вашему - ******.
ну и за приравнивание нашего ГШ с конашенковым вам просто респект от определенной части населения.
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05.04.2023 19:23 Відповісти
Ок, давайте посмотрим на Орикс и сводку ГШ. 306/296 самолетов/вертолетов против Орикса 78/80.
Я прекрасно понимаю что Орикс это не 100% потерь. Сходятся на мнении что он не фиксирует 30-50% от всех потерь. Давайте возьмем 50% для уверенности. Выходит что должно быть 156/160. Вычитаем от потерь по ГШ: 306-156=150. 296-160=136. Где лежит целых 150 самолетов и 136 вертолетов?! В сводку самолетов между прочим даже Ил входит, и где он?
Понятно что какая-то часть лежит на оккупированных территориях, но не сотни же.. И к тому же есть видео как они падают и на оккупированных территориях.
Я помню когда херс область была вся оккупирована - сколько там по ГШ насбивали. А когда её освободили то выложили фото пары самолетов/вертолетов (точнее куч от них).
Если объективно относится к войне то нужно понимать что с нашей стороны действует наша пропаганда, и это правильно и нужно, но пропаганда остается пропагандой. Почему никто в мире не оперирует цифрами нашего ГШ? Почему запад говорит что в живой силе потери 220к общие, а наши рисуют 176к только убитыми?
Я слежу за войной достаточно чтобы делать свои выводы.
К тому же ГШ все же подчиняется нашей владе. У вас 100% доверие нашей владе?
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05.04.2023 19:44 Відповісти
ого, сколько сразу манипуляций! Я столько вам в ответ не натыцяю.
Что касается ориксов, так им выгоднее вообще представлять, что у нас здесь просто страйкбольный съезд, и что кацапы, перелетающие через крышу благополучно отряхиваются, приземлившись на обе ноги.
Пропаганда у нас в дуроскопе, в ютубе попадается, ну и говнотелеге для тех, кто там роется. В ГШ , к счастью, некогда такой ****** заниматься.
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05.04.2023 20:12 Відповісти
''Кракаділи'' не літають
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05.04.2023 19:34 Відповісти
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

·

9 ч

Покажите ватникам и частично мобилизированым, как надо окопы зачищать. 30 мм airburst снаряды с программируемым взрывателем для Бушмастера. Для CV90 тоже есть такие же в калибре 40 мм.

https://twitter.com/i/status/1643510531075063809
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05.04.2023 19:42 Відповісти
Молодой Кракодил хочет завести себе друзей.(c)
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05.04.2023 20:57 Відповісти
алігатор - "ражденний ползать летать не может"
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05.04.2023 20:58 Відповісти
 
 