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Із в’язниць на окупованих територіях до РФ вивезли близько 2,5 тис. українців, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тюрма

Не менше 2,5 тисячі українців, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на окупованих територіях, були вивезені на територію РФ.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо чітко сказати, скільки українців на даний час перебуває на території РФ, бо сама Росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але за нашими даними, точно не менше 2,5 тисячі громадян України, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію РФ", - сказав він.

За його словами, ці особи разом з деякими іншими українцями нині знаходяться на території Росії, і Офіс Омбудсмана фіксує факти, що з боку росіян проводиться процес намагання мобілізувати їх у незаконні військові угруповання, зокрема, у ПВК "Вагнер".

Зі свого боку представник Офісу Генпрокурора Михайло Подоляк поінформував щодо можливого залучення цих осіб до війни проти України, що це можливо.

"Ми розуміємо, що на тимчасово захоплених територіях така ситуація відбувається. І далі ці люди – вимушено чи не вимушено – можуть воювати проти нас, і потім вони (можуть. - Ред.) підпасти під дію, у тому числі, і Кримінального кодексу України, а саме - частини 2 статті 111. І, імовірно, таким їхнім діям за наявності відповідних обставин може бути у подальшому дана кримінально-правова оцінка", - заявив представник Офісу Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивезли до окупованого Криму 3,5 тис. в’язнів та вербують їх до "Вагнера", - Центр нацспротиву

Автор: Богдан Гуньковський
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B цьому теж є провина зеленої недовлади.
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06.04.2023 13:53 Відповісти
Добре ж вам сидіти на дивані і обзивати владу! Є така мудра єврейська поговірка: "Якби я був такий розумний сьогодні як моя жінка завтра!"

В чому провина влади? Що не встигли вивезти зеків з окупації? Напевно, багато чого не встигли, але стільки всього непередбачуваного буває під час війни!
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06.04.2023 14:34 Відповісти
Ця влада ні в чому не винна (сарказм).
Винні zебіли, які привели цe кодло до влади.
Подивіться останній стрім Бутусова, щоб не задавати таких тупих питань.
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06.04.2023 17:15 Відповісти
наверное граждан Украины
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06.04.2023 14:08 Відповісти
Коли до вас приходять
Троє з автоматами і ,,, культурно пропонують ,,,
Не багато людей в змозі відмовити
А якщо рядом сімья ?
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06.04.2023 14:54 Відповісти
 
 