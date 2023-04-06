Із в’язниць на окупованих територіях до РФ вивезли близько 2,5 тис. українців, - Лубінець

Не менше 2,5 тисячі українців, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на окупованих територіях, були вивезені на територію РФ.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо чітко сказати, скільки українців на даний час перебуває на території РФ, бо сама Росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але за нашими даними, точно не менше 2,5 тисячі громадян України, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію РФ", - сказав він.

За його словами, ці особи разом з деякими іншими українцями нині знаходяться на території Росії, і Офіс Омбудсмана фіксує факти, що з боку росіян проводиться процес намагання мобілізувати їх у незаконні військові угруповання, зокрема, у ПВК "Вагнер".

Зі свого боку представник Офісу Генпрокурора Михайло Подоляк поінформував щодо можливого залучення цих осіб до війни проти України, що це можливо.

"Ми розуміємо, що на тимчасово захоплених територіях така ситуація відбувається. І далі ці люди – вимушено чи не вимушено – можуть воювати проти нас, і потім вони (можуть. - Ред.) підпасти під дію, у тому числі, і Кримінального кодексу України, а саме - частини 2 статті 111. І, імовірно, таким їхнім діям за наявності відповідних обставин може бути у подальшому дана кримінально-правова оцінка", - заявив представник Офісу Генпрокурора.

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