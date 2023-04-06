УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15859 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
12 706 74
літак (1984) ДП "Антонов" (56) Мрія (66)

Двигуни з "Мрії" переставили на "Руслани"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мрія

"Авіалінії Антонова" використовують двигуни зі зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія" на літаках "Руслан".

Про це розповів заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Уже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Взагалі на літаку ["Мрія"] шість двигунів - три з них ми уже демонтували, і два уже працюють на літаках Ан-124-100", - розказав він.

Антонов експлуатує п'ять "Русланів", вони базуються в Лейпцигу.

Читайте: Екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії". ФОТОрепортаж

Зі зруйнованої "Мрії" також уже демонтували елементи механізації крила, які планують використати під час можливого виготовлення другого екземпляру Ан-225.

Також для другого літака хочуть зберегти стійки шасі зі зруйнованої "Мрії".

Також читайте: "Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали за місяць до війни, – Bild

Нагадаємо, найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час спроби Росії захопити Київ. Його залишки зараз перебувають у напівзруйнованому ангарі на території аеродрому Гостомель.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
А чи окупиться відновлена "Мрія"? Чи не краще вкласти ті гроші у, наприклад, розробку і виробництво вітчизняних засобів ППО?
показати весь коментар
06.04.2023 16:20
+14
Виявляється, що виправдання керівництва "Антонова", чому не було дано дозвіл на виліт "Мрії" в Лейпциг, бо, начебто, були демонтовані двигуни, то була неправда.
А в дійсності літак був справний, але директор бичков мав наміри затрофеїти його для рашистів.
показати весь коментар
06.04.2023 16:26
+12
так само, як вони захоботили наші кораблі в Севастополі, як вони планували захоботити Гетьман Сагайдачний. Так, цілком логічно припустити, що згідно рашистських планів були наміри безкроано захопити Гостомель, перегнати Мрію в москву і потім хизуватися краденим найбільшим літаком на парадах і возити ним вантаж для своєї армії
показати весь коментар
06.04.2023 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чи окупиться відновлена "Мрія"? Чи не краще вкласти ті гроші у, наприклад, розробку і виробництво вітчизняних засобів ППО?
показати весь коментар
06.04.2023 16:20 Відповісти
Не окупится, у нее избыточные ТТХ, особенно когда "Руслан" есть.
показати весь коментар
06.04.2023 16:43 Відповісти
Комусь дуже сильно окупиться. Ви зрозуміли.
показати весь коментар
06.04.2023 16:44 Відповісти
Ніколи не окупиться. І вона може бути створена тільки на кошти благодійників. Пустити кошти які пожертвують на Мрію на ППО було би якось неправильно. Тим паче що в основному це будуть кошти благодійників з західних країн.
показати весь коментар
06.04.2023 17:13 Відповісти
Я не проти, тільки нехай пильщики самі потім благодійникам за витрату коштів звітують.
показати весь коментар
06.04.2023 17:20 Відповісти
З урахуванням космічних стартів друга "Мрія" могла б окупитись.
показати весь коментар
06.04.2023 17:27 Відповісти
Розмови про її відновлення це просто звіздьож
показати весь коментар
06.04.2023 18:16 Відповісти
Навмисно знищили ''Мрію'' щоб перекинути двигуна ''ру-слона'' і не отримати за таке пиз**ну.
показати весь коментар
06.04.2023 16:23 Відповісти
Виявляється, що виправдання керівництва "Антонова", чому не було дано дозвіл на виліт "Мрії" в Лейпциг, бо, начебто, були демонтовані двигуни, то була неправда.
А в дійсності літак був справний, але директор бичков мав наміри затрофеїти його для рашистів.
показати весь коментар
06.04.2023 16:26 Відповісти
так само, як вони захоботили наші кораблі в Севастополі, як вони планували захоботити Гетьман Сагайдачний. Так, цілком логічно припустити, що згідно рашистських планів були наміри безкроано захопити Гостомель, перегнати Мрію в москву і потім хизуватися краденим найбільшим літаком на парадах і возити ним вантаж для своєї армії
показати весь коментар
06.04.2023 16:30 Відповісти
Мало того, екіпаж сидів у літаку і просив дозвіл на зліт.
показати весь коментар
06.04.2023 16:30 Відповісти
Зе або Д'єрмак не дозволив. Була інформація, що відбій поступив з самої гори влади.
показати весь коментар
06.04.2023 16:35 Відповісти
Ну ішо з того ? Сидів . До 24 потрібно було перегнати , а так збили би у повітрі разом з екіпажем то "не було б ні торби ні груш"
показати весь коментар
06.04.2023 16:40 Відповісти
..отак прямо у ангарі і сидів..?? Де Ви такої маячні начиталися? Так по дитячому поясню...щоб трошки зрозуміли... )) Екіпаж іде в літак.... коли ОТРИМАНІ всі дозволи на виліт!!! А далі думайте самі... в різниці.. Отримати дозвіл на виліт..... і знаходячись біля ЗПС отримати дозвіл щоб злітати!!
показати весь коментар
06.04.2023 18:27 Відповісти
Есть к вам вопрос... На пяти он мог лететь, или все равно нужно было цеплять шестой, пусть даже не рабочий, для балансировки? Антонов рассказывал про это, но я уже не помню подробностей)
показати весь коментар
06.04.2023 20:20 Відповісти
..у ідеалі потрібен шостий.... Який? Внутріщній... крайній...??? Внутрішній не має великого значення ..а для такої машини ..як 225..то й крайній не має значення для..як Ви кажете балансировки))!! Балансують з за потреби паливом.... А так неробочий двигун блокують приспособами для фіксування обертів..що не крутилося... і вперед. У цьому випадку могли перегнати і без двигуна зовсім. Летіти недалеко... вага мала...нічого особливого..ти більш постійно літали з відмовившими двигунами. Скоріш всього бюрократія... Дозвіл на перегонку з відмовившим двигуном... Дає Державіаслужба... А хто на себе візьме таку ногу? В Державіаслужбі своєї тіні бояться.... А про повну відсутність двигуна..та ще й на 225... і мови не було б... Всі б від жаху повісились би бистріш..ніж дозвіл надали б. Тут навіть зараз...щоб висмикнути свій Б-737 з України Скай Ап півроку!!! боровся з Державіаслужбою...!!!
показати весь коментар
06.04.2023 20:42 Відповісти
Спасибо! Более чем доходчиво) Я ведь в авиации полный ноль, поэтому и спросил так как это понимаю) Я ведь устройство самолета изнутри видел только на ТУ-16(не считая АН-2), да и то больше в кабине пилотов) Да и то это заключалось больше в том, что может пригодится дома, чем как устроен самолет))) Да и нагнали нас быстро с этого , с передком как у "Конкорда", самолета)
показати весь коментар
06.04.2023 21:58 Відповісти
..ну скоріш з передком..як у Конкорда Ту-134УБЛ.... але точно не Ту-16..)))) Але і то вже не має значення...))
показати весь коментар
06.04.2023 22:28 Відповісти
))) Не, просто эта Тушка коснулась земли раньше ВПП и в итоге стала "немного" горбатой) Внешне чем то напоминала Конкорд, только "изгиб" был почти у самых крыльев) Мы когда то давно с вами про это говорили, только тогда у меня был мой родной ник, а не этот левый) Оккупация, меры безопасности)
показати весь коментар
06.04.2023 22:55 Відповісти
.. ну я припав на Ваші слова про **передок як у Конкорда**. А Ваше уточнення...це вже не схожість на Конкорд...)))
показати весь коментар
06.04.2023 23:03 Відповісти
Не пам''ятаю деталей. На ютубі командир екіпажу антонов веде свій блог. Там він розповідав, що екіпаж готовий був летіти.
показати весь коментар
07.04.2023 08:28 Відповісти
.ну поперше Антонов у тей день лежав у лікарні... А то що був готовий летіти екіпаж.... то ніхто не заперечує. Але щоб летіти..треба десятки узгоджень..дозволів... як українських..так і іноземних. Чи Ви вважаєте....захотів екіпаж..чи керівництво компанії летіти... подзвонили екіпажу..сіли та полетіли? Буває до неділі а то і більш проходять всі процедури для дозволу на виліт... Але все вирішується..якщо є бажання!! Нажаль всі чекали травень...шашлики... будували плани..згідно плану керівника нашої держави... брехуна та недолугого дурня! Дочекалися...
показати весь коментар
07.04.2023 11:27 Відповісти
Бычков поверил Зелибобе, который говорил что никакой войны не будет и советовал заранее закупать дрова для майских шашлыков, какой с него спрос-то.
показати весь коментар
06.04.2023 16:52 Відповісти
Але себе не забув евакуювати.
показати весь коментар
07.04.2023 08:30 Відповісти
"Ще момент. Запитав декого: "Як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля?" Відповіді не було. Тоді було ухвалено рішення завдати удару авіацією, потім - артилерією, а далі заблокувати та знищити ворога.
де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі?" Бо знав, що був створений так званий "шилочний дивізіон" протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань", - зауважує Муженко.
показати весь коментар
06.04.2023 18:04 Відповісти
Засоби ПВО погано бачать гелікоптери на малій висоті. Тим паче що їх було недостатньо. Наші гелікоптери так само безперешкодно залетіли в Білгород, відстрілялись і повернулись.
показати весь коментар
06.04.2023 19:00 Відповісти
Все може бути. Та за цей рік були неодноразові повідослення про знищення мокшанських гелікоптерів засобами ППО.
А в ситуації з Гастомелем, засобів буде не недостатньо. Їх, за твердденням Муженка, просто, зняли.
показати весь коментар
06.04.2023 19:20 Відповісти
По перше ніхто не знав який аеродром буде основною метою. Їх навколо Києва і в Києві п'ять. А розміщення засобів ПВО скоріше за все було відоме ворогу, тому їх доцільно було вберегти від знищення. Розміщували їх в щільній міській забудові щоб було важче виявити. Сам неодноразово бачив переміщення Буків у перші дні війни.
показати весь коментар
06.04.2023 19:33 Відповісти
Ви шуткуєте?
показати весь коментар
06.04.2023 20:01 Відповісти
Це ви шуткуєте мабуть. Я тут нещодавно натрапив на одне відео від Порошенка де він малював лінії де потрібно було армію розмістити перед вторгненням. Прямо на границі з білоруссю і росією. У такому випадку буквально за день наша армія фактично була би знищена. Я дуже добре пам'ятаю як розмістили війська біля кордону у 2014 році під Зеленопіллям і чим це закінчилось. Військова наука це не лінії на карті малювати. Це набагато складніше. Тим паче з ворогом який у рази сильніше.
показати весь коментар
06.04.2023 20:26 Відповісти
Господи, Боже мій.
Які лінії, де малював? Тим більше Порошенко.
Він ніколи, на відміну від найвеличніВшивого чотирижди ухилянта, зі ставки верговного головнокомандувача, не ліз в планування військових операції.
Одне можу стверджувати, що Порошенко, як верховний головнокомандувач виконав свій обов'язок і в 2018 році створив в Житомирській області 23 танковий батальйон, який мав прикривати Київ.
Верховний головнокомандувач Зеленський розформував його в 2019-му.
показати весь коментар
06.04.2023 20:43 Відповісти
На жаль не можу знайти відео. А стосовно батальйону. Так ви поїдьте у Великий Кобилин де мав базуватися той батальйон. Або хоча б зайдіть на GoogleMaps і знайдіть там щось схоже на військову частину. Там була лише земельна ділянка яка належала міноборони. Знайдіть ті танки якими мав комплектуватись цей батальйон і одразу зрозумієте, що створення цього батальйону це був чистий популізм.
показати весь коментар
06.04.2023 21:37 Відповісти
8 November 2019, 10:26

На черговій сесії Житомирської обласної ради депутати планують ухвалити звернення до Міністерства оборони України щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в іншу місцевість.

Відповідний проєкт рішення сесії з текстом звернення оприлюднений 7 листопада.

«Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь. Склад батальйону сформований з військовослужбовців - мешканців Овруцького району, які з 2014 року стоять на захисті суверенітету країни. Також 130 жителів району прийнято на військову службу за контрактом. У даний час військовослужбовці мають власне житло і отримують допомогу з державного бюджету для проходження військової служби. У разі переведення 23 окремого танкового батальйону ВЧ А0229 в інше місце для проходження військової служби, особовий склад змушений буде залишити свої сім'ї та виїхати за межі Овруцького району, що спричинить необхідність повторних виплат допомог і забезпечення житлом. У результаті - матимемо велику втрату бюджетних коштів», - йдеться у зверненні.

Депутати просять Міноборони розглянути можливість залишення 23 окремого танкового батальйону ДШВ Збройних сил України ВЧ А0229у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області.

Звернення планують розглянути на двадцять восьмій сесії обласної ради VII скликання 12 листопада 2019 року.

Зазначимо, що 23-й окремий танковий батальйон є підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Житомирі.

Як повідомляв Житомир.info, в серпні 2018 року танкісти житомирської 95-ї бригади завоювали «срібло» на змаганнях за кращий танковий взвод бригад ДШВ.
показати весь коментар
06.04.2023 22:51 Відповісти
130 жителів району, а по факту жителів Великого Кобилина і сусідніх сіл, прийнято на контракт. Жили вони у власному житлі. У Кобилині немає ніякої інфраструктури для танкової бригади тому вирішили перевести у інше місце. Звісно вони їхати нікуди не хотіли, тому що не хотіли кидати сім'ї, а хотіли лише отримувати кошти. Танків у цій бригаді ніколи не було.
показати весь коментар
07.04.2023 07:53 Відповісти
Обслуговучий персонал бату потрібно було з собою привезти, щоб житло винаймати і платити? Розумно. До речі, що ж вони обслуговували, якщо нічого не було?
Не забули, що в 2018 його лише створили? І що 23-й окремий танковий батальйон є підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Житомирі.
Чи в вашому розумінні це задалеко?

"Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".
Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.
Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого (соУпаденіє) . Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".
Зняття ППО. Ремонт та розширення дороги на Чорнобиль. Відвід Нацгвардії з Гастомеля, напередодні вторгнення. Не підірвані мости.
Знайдіть який пристойний аргумент для виправдання здачі півночі країни, будь ласка.
показати весь коментар
07.04.2023 11:32 Відповісти
Знайшов не те але подібне відео.
https://www.youtube.com/watch?v=3TQ5eTNMEdA&t=93s
Порошенко ВИМАГАЄ негайно розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю.
Цього до речі вимагали і росіяни, щоб наша армія вийшла з населених пунктів і знаходилась на відкритій місцевості.
показати весь коментар
06.04.2023 21:52 Відповісти
Вимагати розгорнути війська на кордоні (гіпотетичний вираз про прикриття кордону), і намалювати лінію (вказати точне місце дислокацаї на кордоні) це різні речі. До речі, як хто Порошенко, в 2022 міг малювати лінії? Як лідер опозиції? Це щось новеньке?
Кацапи хотіли напасти на бідну, роззброєну країну. Вони це отримали і напали. Порошенко до цієї історії жодним боком, від слова "взагалі".
Всі питання до президента Зеленського.
показати весь коментар
06.04.2023 22:27 Відповісти
Та ні, він до цієї історії якраз має пряме відношення. Війна і захоплення територій почалось не 2022, а 2014 року. Розміщення військ під Зеленопіллям для захисту кордону було не гіпотетично. Були знищені частини одних з найбільш боєздатних бригад на той час. І це був не єдиний епізод. Степанівка, Дякове, Кумачове... Ми підвели під знищення величезну кількість техніки, в результаті чого підписали злочинні домовленості. І коли він каже розмістити війська на кордоні, я не можу це сприймати гіпотетично.
показати весь коментар
07.04.2023 08:27 Відповісти
Зрозуміло. Притягнута за вуха зрада.
показати весь коментар
07.04.2023 08:35 Відповісти
"А шо, ваш Порошенко лучше?"
показати весь коментар
07.04.2023 11:37 Відповісти
Дата вашого посилання 12 лист. 2021 р.
Ні там, ні деінде ви не даєте жодного факту про зраду Порошенка.
показати весь коментар
07.04.2023 11:43 Відповісти
Хорошая попытка, но мимо) Зачем вы враньем занимаетесь?) Причем откровенным... Ведь знаете что врете, знаете что мы знаем что вы врете... Так зачем?)
показати весь коментар
06.04.2023 20:03 Відповісти
Где вы такого бреда нахватались? На всех фото самолет с ПЯТЬЮ двигателями... И командир экипажа такую же информацию давал... А вот можно лететь на пяти или нет(Антонов тоже об этом рассказывал), я не помню, а искать его видео лень)
показати весь коментар
06.04.2023 20:11 Відповісти
Хто знає, де АН-70 ?
показати весь коментар
06.04.2023 17:06 Відповісти
До війни стояв у ангарі на заводі Антонов в нельотному стані. Мабуть там і залишився.
показати весь коментар
06.04.2023 17:21 Відповісти
... у безпеці і він і Ан-178...))) З нових постраждав лише Ан-132... Ан-124-100...що був у ангарі на модернізації ну звісно і Ан-225. Інші старенькі..але робочі Ан-26..Ан-74...і нажаль единий наш Ан-22... теж пошкоджені.
показати весь коментар
06.04.2023 18:31 Відповісти
"Мрія" не "знищена", а ПОШКОДЖЕНА.
Відчуйте різницю.
показати весь коментар
06.04.2023 17:24 Відповісти
Невелика різниця між пошкоджена на 90+%, та знищена.
показати весь коментар
06.04.2023 17:31 Відповісти
Зі знищеного літака ви не використаєте нічого. Ні елементи крила, ні шассі, ні тим більше, двигуни.
показати весь коментар
06.04.2023 18:02 Відповісти
Я взагалі не бачу сенсу використовувати якісь частини які вже випрацювали великий ресурс у новому літаку.
показати весь коментар
06.04.2023 18:30 Відповісти
А хто говорив про новий літак ? Не пересмикуйте.

Двигуни переставлено на літаючі "Руслани".
показати весь коментар
06.04.2023 18:45 Відповісти
Так ви ж пишете також про крила та шасі.
показати весь коментар
06.04.2023 18:50 Відповісти
Шассі "Мрії" також може бути використане на "Руслані".
Якби воно було знищене, це було б неможливо.
показати весь коментар
06.04.2023 19:16 Відповісти
..пошкодження літака гарантує можливість його ремонту та подальшого використання. Знищення літака унеможливлює його ремонт та подальше використання. Ан-225 ЗНИЩЕНИЙ!
показати весь коментар
06.04.2023 18:35 Відповісти
Знищено - це знищено: нема ні шассі, ні двигунів, ні фрагментів, які можна використати.
показати весь коментар
06.04.2023 18:48 Відповісти
Если человеку выстрелить в голову, у него будут руки, ноги и даже фрагменты, которые можно использовать, этот человек будет уничтожен или повреждён?
показати весь коментар
06.04.2023 19:17 Відповісти
..мені здається, що цьому пану дійсно стріляли в голову.... ))) І саме цікаве те...що попали!!!
показати весь коментар
06.04.2023 19:26 Відповісти
Смотря как стрелять: можно вырвать затылок, как у Кеннеди, а можно пробить череп, и задеть мозг, или не задеть - ваш пример некорректен. Иногда мозг плохо работает, даже если в голову не стрелять. Если ваши руки-ног пришить другому человеку - вы будете убиты или повреждены ?
Ладно, не вы - ваша тёща.
показати весь коментар
06.04.2023 19:57 Відповісти
... то значить..якщо воїн збиває ракетою ПЗРК літак Су-25..і у нього при падінні на землю залишаються цілими наприклад Кіль...закрилок... чи фонар кабіни... чи опора шасі.... то це НЕ ЗНИЩЕНИЙ літак? От як можна ставитися до людини у такому випадку? Дитинство? Дурість?
Це жах..коли людина не в змозі опанувати найпростіше!!! )))
показати весь коментар
06.04.2023 19:24 Відповісти
На місці падіння збитого літака ви точно не знайдёте ни цілого ліхтаря кабіни,
ні опору шассі, ні закрилок.
показати весь коментар
06.04.2023 20:06 Відповісти
... да Ви шо??? Не бачили..як хлюпаються на землю сбиті літаки... чи вертольоти?

https://tsn.ua/ato/u-hersonskiy-oblasti-zsu-za-piv-godini-zbili-dva-rosiyskih-vertoloti-ka-52-2186686.html

А чому не можна використати гвинтик зі сбитого літака? Зі згорівшого можна..а зі збитого зась?
показати весь коментар
06.04.2023 20:31 Відповісти
Більше того, ви знайдете бажаючого використати хоч би гвинтик від збитого літака.
показати весь коментар
06.04.2023 20:11 Відповісти
Мрія таки ЗНИЩЕНА,чому,по перше знищена кабіна пілотів а це мозок літака,по друге судячи по фото розвалився вузол кріплення крил,а це значить каюк силовій структурі фюзеляжу.Тому так це труп,якого пустили на органи,а попереджуючи дурну полеміку запитаю,Тірпіц був знищенний чи пошкоджений,після того як в нього ввалили 10т "толбоями",після яких рванув бк і він перевернувся?Адже по вашій логіці виходить що ні,бо норвежці його турбогенератори юзнули для будівництва електростанції)))
показати весь коментар
07.04.2023 14:50 Відповісти
Маю надію, що це за сприяння нашого найвеличнішого презЕдента?
Переможенька!
показати весь коментар
06.04.2023 17:26 Відповісти
І якось всі забули, що німці, напередодні повномасштабного вторгнення орків, пропонували, щоб Мрію перегнали до них для збереження. Але наше керівництво на це не погодилося. Все буде ОК, казали вони.
показати весь коментар
06.04.2023 18:11 Відповісти
Забули бо ніхто нічого не пропонував. У Лейпцігу знаходиться офіс Антонова і там вони орендують місця стоянки для літаків які використовують коли недоцільно між рейсами летіти в Україну. Увесь інший час літаки базуються у Гостомелі. Керівництво Антонова переїхало до Лейпціга ще за два тижні до вторгнення і думали деякий час там пересидіти, а про літаки ніхто не думав. Ніхто не думав що буде справжня війна. Думали за декілька днів зміниться влада і вони будуть жити так як і раніше. Бо так було багато разів, приходили до влади помаранчеві, сині, червоні, зелені, а для Антонова нічого не змінювалось.
показати весь коментар
06.04.2023 18:40 Відповісти
..а чого ж Ви не знаєте..де зараз Ан-70..коли так добре **проінформовані* про структуру Антонова...хто де базується... аренду стоянок... офіс..?
показати весь коментар
06.04.2023 19:29 Відповісти
Немає надійних джерел інформації.
показати весь коментар
06.04.2023 19:40 Відповісти
..а маячня про Лейпциг... аренду... інше з надійних джерел?
показати весь коментар
06.04.2023 19:44 Відповісти
В чому конкретно маячня про Лейпціг?
показати весь коментар
06.04.2023 19:45 Відповісти
Шановненький!! У Лейпцигу БАЗА українських Ан-124!!! Вони працюють звідти згідно багаторічному договору з НАТО, Там навіть проіодять деякі форми технічних робіт та малочасові неглибокі огляди. Там і екіпажі міняються і жили там до війни. У Гостомель літаки залітали тільки на великі форми..та по необхідності. якщо ці необхідності не можна було зробити у Лейпцигу чи невігідно тягнути туди двигун наприкад на заміну..чи щось довгострокове. У них там **свій** перон зі стоянками. Там ще й кацапський ВолгаДнепр стоїть... У тих навіть свій ОСОБИСТИЙ ангар і спільна кацапсько-німецька фірма.....))))..була!!!!! Всі Ан-124 перегнали в Лейпціг завчасно. І ще щось..крім Ан-124... Один залишився в ангарі Ан-124-100М... бо ніяк..і Ан-225..який дійсно треба було гнати навіть без двигуна. Але ..як казав всевідомий арестович..******...и!!!
показати весь коментар
06.04.2023 19:55 Відповісти
Не бачу ніякої суперечі моїм словам. Всі перегнали, але не всі. Ан-124 постійно літали з замовленнями тому знаходились у Лейпцігу, ніхто їх спеціально не переганяв. Крім Мрії, там були ще Ан-22, також унікальний літак, Ан-132D та інші. Ніхто про них не думав, бо там совкове керівництво яке далеке від реальності. А держава взагалі ніякого прямого впливу не має. Вона може змінити керівництво компанії. Але тоді було далеко не до Мрії, там взагалі ніхто не знав де вона стоїть. У нас існування держави трималось на волосині, я це все сам пережив тут на місці. А тут розвели теревені щодо Мрії. Ну знищили і знищили. Ми самі скоріше за все і знищили. Тому нічого жаліти. Треба вперед дивитися і починати щось своє робити. А не за совком жаліти.
показати весь коментар
06.04.2023 20:09 Відповісти
..Ви праві у тому... що не до Мрії було керівництву держави!!! Про Ан-22 мова не йшла ..бо він був несправний. А на кону дійсно стояла мрія зеленої погані...до якої вони йшли впевнено три роки... І якайсь рота Нацгвардії у Гостомелі зламала всі плани... Бо якщо туди сіли б русняві Іл-76 з десантом..які вже були в повітрі...то ми з Вами не писаи б зараз про 225..Лейпціг... Гостомель взагалі....! На тому і закінчимо.....
показати весь коментар
06.04.2023 20:47 Відповісти
 
 