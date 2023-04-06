Двигуни з "Мрії" переставили на "Руслани"
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"Авіалінії Антонова" використовують двигуни зі зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія" на літаках "Руслан".
Про це розповів заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Уже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Взагалі на літаку ["Мрія"] шість двигунів - три з них ми уже демонтували, і два уже працюють на літаках Ан-124-100", - розказав він.
Антонов експлуатує п'ять "Русланів", вони базуються в Лейпцигу.
Зі зруйнованої "Мрії" також уже демонтували елементи механізації крила, які планують використати під час можливого виготовлення другого екземпляру Ан-225.
Також для другого літака хочуть зберегти стійки шасі зі зруйнованої "Мрії".
Нагадаємо, найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час спроби Росії захопити Київ. Його залишки зараз перебувають у напівзруйнованому ангарі на території аеродрому Гостомель.
Будь ласка, зачекайте...
А в дійсності літак був справний, але директор бичков мав наміри затрофеїти його для рашистів.
"А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі?" Бо знав, що був створений так званий "шилочний дивізіон" протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань", - зауважує Муженко.
А в ситуації з Гастомелем, засобів буде не недостатньо. Їх, за твердденням Муженка, просто, зняли.
Які лінії, де малював? Тим більше Порошенко.
Він ніколи, на відміну від найвеличніВшивого чотирижди ухилянта, зі ставки верговного головнокомандувача, не ліз в планування військових операції.
Одне можу стверджувати, що Порошенко, як верховний головнокомандувач виконав свій обов'язок і в 2018 році створив в Житомирській області 23 танковий батальйон, який мав прикривати Київ.
Верховний головнокомандувач Зеленський розформував його в 2019-му.
На черговій сесії Житомирської обласної ради депутати планують ухвалити звернення до Міністерства оборони України щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в іншу місцевість.
Відповідний проєкт рішення сесії з текстом звернення оприлюднений 7 листопада.
«Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь. Склад батальйону сформований з військовослужбовців - мешканців Овруцького району, які з 2014 року стоять на захисті суверенітету країни. Також 130 жителів району прийнято на військову службу за контрактом. У даний час військовослужбовці мають власне житло і отримують допомогу з державного бюджету для проходження військової служби. У разі переведення 23 окремого танкового батальйону ВЧ А0229 в інше місце для проходження військової служби, особовий склад змушений буде залишити свої сім'ї та виїхати за межі Овруцького району, що спричинить необхідність повторних виплат допомог і забезпечення житлом. У результаті - матимемо велику втрату бюджетних коштів», - йдеться у зверненні.
Депутати просять Міноборони розглянути можливість залишення 23 окремого танкового батальйону ДШВ Збройних сил України ВЧ А0229у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області.
Звернення планують розглянути на двадцять восьмій сесії обласної ради VII скликання 12 листопада 2019 року.
Зазначимо, що 23-й окремий танковий батальйон є підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Житомирі.
Як повідомляв Житомир.info, в серпні 2018 року танкісти житомирської 95-ї бригади завоювали «срібло» на змаганнях за кращий танковий взвод бригад ДШВ.
Розумно.До речі, що ж вони обслуговували, якщо нічого не було?
Не забули, що в 2018 його лише створили? І що 23-й окремий танковий батальйон є підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Житомирі.
Чи в вашому розумінні це задалеко?
"Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".
Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.
Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого (соУпаденіє) . Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".
Зняття ППО. Ремонт та розширення дороги на Чорнобиль. Відвід Нацгвардії з Гастомеля, напередодні вторгнення. Не підірвані мости.
Знайдіть який пристойний аргумент для виправдання здачі півночі країни, будь ласка.
https://www.youtube.com/watch?v=3TQ5eTNMEdA&t=93s
Порошенко ВИМАГАЄ негайно розгорнути війська ЗСУ на кордоні з Білоруссю.
Цього до речі вимагали і росіяни, щоб наша армія вийшла з населених пунктів і знаходилась на відкритій місцевості.
Кацапи хотіли напасти на бідну, роззброєну країну. Вони це отримали і напали. Порошенко до цієї історії жодним боком, від слова "взагалі".
Всі питання до президента Зеленського.
Ні там, ні деінде ви не даєте жодного факту про зраду Порошенка.
Відчуйте різницю.
Двигуни переставлено на літаючі "Руслани".
Якби воно було знищене, це було б неможливо.
Ладно, не вы - ваша тёща.
Це жах..коли людина не в змозі опанувати найпростіше!!! )))
ні опору шассі, ні закрилок.
https://tsn.ua/ato/u-hersonskiy-oblasti-zsu-za-piv-godini-zbili-dva-rosiyskih-vertoloti-ka-52-2186686.html
А чому не можна використати гвинтик зі сбитого літака? Зі згорівшого можна..а зі збитого зась?
Переможенька!