Двигуни з "Мрії" переставили на "Руслани"

"Авіалінії Антонова" використовують двигуни зі зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія" на літаках "Руслан".

Про це розповів заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Уже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Взагалі на літаку ["Мрія"] шість двигунів - три з них ми уже демонтували, і два уже працюють на літаках Ан-124-100", - розказав він.

Антонов експлуатує п'ять "Русланів", вони базуються в Лейпцигу.

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Зі зруйнованої "Мрії" також уже демонтували елементи механізації крила, які планують використати під час можливого виготовлення другого екземпляру Ан-225.

Також для другого літака хочуть зберегти стійки шасі зі зруйнованої "Мрії".

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Нагадаємо, найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час спроби Росії захопити Київ. Його залишки зараз перебувають у напівзруйнованому ангарі на території аеродрому Гостомель.