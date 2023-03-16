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"Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали за місяць до війни, – Bild

мрія

Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в Німеччину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bild.

"У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...

Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".

Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".

Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі знищеної "Мрії" росіяни вкрали запчастини, - захисник аеропорту в Гостомелі Ілюхін

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".

Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.

Також читайте: Керівництво ДП "Антонов" не вжило заходів для збереження літака "Мрія", - СБУ

Нагадаємо, у перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.

"Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Автор: 

Німеччина (7510) ДП "Антонов" (241) Гостомель (141) Мрія (118)


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Топ коментарі
+77
На заваді став Оманський договорняк, а Вава не лох. Пацан сказав - пацан зробив.
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16.03.2023 22:34 Відповісти
+72
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16.03.2023 22:38 Відповісти
+71
Мрія мала полетіти , Сагайдачний мав захищати Одесу , Нептуни мали топити кацапські корита , але ********** готував нас до шашликів ...
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16.03.2023 22:38 Відповісти
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Я звісно дурна і нічого не торопаю вполітиці і керуванні державою, але подивіться на грузинів. Один кацапський закон про інагентів і люди вийшли на протест. А в нас ЗЕвлада буквально знищує країну і людей, а ми сидимо і ниємо в інтернеті. І не кажіть, шо пртестувати не на часі. Ще трохи і в нас не залишиться нічого, окрім стійла і погоничів
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16.03.2023 23:56 Відповісти
Уважаемая Ирина , Вы умница и правы 💯‼️ ОДИН ГЕО ЛЕРОС ГОВОРИТ ПРАВДУ , а остальные стесняются им ВДОЛБИЛИ ИЛИ КУПИЛИ , «неначаси «!не бороться с ВНУТРЕННИМ ВРАГОМ -ГНИДОЙ ТРОЯНСКИМИ КОНЯМИ ЗЕУБЛЮДКАМИ И ИХ ПОДЕЛЬНИКАМИ ОПЗЖ ОНИ ПЛАНИРОВАЛИ продать в рабство РАШИСТАМ ЦЕЛЫЙ НАРОД, а теперь превратили свободную Украину в ЗОМБИ ********* ! И все молчат , ДА ОНИ В ТРИСТА РАЗ ПОДЛЕЕ БАНДЮКОВИЧА Ze ЗАКРЫЛИ ВСЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ , демонстративно оправдывают МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ -Тимошенко Резниченко старух Ермак Татаров баканов ……… у зама резникова миллиарды в диване оправдали , Трухин и остальные оправданы, но Коболев за решётку,на генерала Кривоноса уг дела за спасение Жулян ………………………
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17.03.2023 07:20 Відповісти
Ось вся робота того Гусєва і його людей на початку війни рашистської пітьми проти України:

Витяг із заяви КБ "Луч"

У конструкторському бюро "Луч" https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5081668218562355&id=1129933130402570 заявили , що 18 березня 2022 року перед входом до держконцерну «Укроборонпром» співробітники управління безпеки концерну затримали виконувача обов'язків директора «Спецоборонмашу» (філії «Укроборонпрому») Дениса Сердюка.
Згідно із заявою, вони відібрали у Сердюка документи, особисту зброю, завдали йому тілесних ушкоджень та понад 8 годин утримували проти волі у приміщенні «Укроборонпрому».
Там, як заявляє КБ, заступник гендиректора «Укроборонпрому» Роман Забарчук та начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко проводили допит Сердюка «із застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу».
А дозволив це нібито сам гендиректор концерну Юрій Гусєв...
Як кажуть у КБ «Луч», з 24 лютого 2022 року Сердюк особисто брав участь у переданні ЗСУ, Нацгвардії та СБУ ракетно-артилерійського озброєння, яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у місті Малин...
Там запевняють, що Сердюк зміг урятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон *********** та комплектувальних до них, попри ракетно-бомбовий удар окупантів по підприємству.
Про врятовану зброю також розповідав колишній народний депутат Сергій Пашинський. Після повідомлення КБ «Луч» він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3225958344390328&id=100009285837723 написав , що вже через три години після вторгнення рф із Малина почалося передання ЗСУ пускових та ракет до ПТРК «Скіф/Стугна» та «Корсар», ракет «Вільха» та «Вільха-М», комплектувальних до ракет «Нептун»...
Більше - тут: https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch

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16.03.2023 23:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1536662684271353856 як семеро сміливців із Житомира на початку війни за шість рейсів вивезли понад тисячу одиниць *********** до «Стугн», «Корсарів», «Нептунів» та «Вільхи» з-під носа у ворога під постійною загрозою авіа та ракетних обстрілів і ДРГ невдовзі, у порожні склади прилетіли ворожі ракети
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17.03.2023 00:31 Відповісти
Де зебіли? Чому ніхто не напише - неначасі!?
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17.03.2023 00:02 Відповісти
це "новиє ліца", які скоро спливуть на нових політичних сінекурах, і ці вилупки на фото всі іржуть. Як би я не знав, що це зеко-*****, то точно подумав, що кацапів на екскурсію до знищеної "Мрії" привезли.
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17.03.2023 00:19 Відповісти
їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва". Джерело:

ФІО У СТУДІЮ . Невже Ермак ?
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17.03.2023 00:53 Відповісти
The Airburst A-380 was not such of a commercial success either.

Like the Yamamoto-battleship, the Goliath's time seems to be over.

300 mio US$:
Such airoplane probably does 3 flights a month,
40 flights a year.
If those flights could generate a net plus of
4 mio US$,
it would take 75 years to pay it off.

Unfortunately, this plane will not fly again,
since very large ships are available.

The only imaginable future for this wreck is as a simple rebuild monument,
with simple materials like wood and plastics
instead of aluminium and steel.

Rest in Peace, dear Dream Maerd.
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17.03.2023 00:56 Відповісти
Часть людей из ближайшего окружения Зеленского готовила нашу страну к тихой сдаче врагу - москалям. Это уже очевидный факт. В данном случае руководство ДП Антонов действовало в сговоре в руководством ДК "Укроборонпром."
Директор ДП Антонов подчиняется Гендиректору ДК Укроборонпром.
По-этому Гендиректор ДК Укроборонпром - Юрий Гусев, его зам. по внутренней безопасности также как и руководство ДП Антонов должны быть задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в госизмене, шпионаже и служебной халатности.
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17.03.2023 01:19 Відповісти
Вы даже не представляете себе, насколько Вы близки к правде. Потому, когда сегодня происходит гибель десятки тысяч защитников Украины - по сути, генофонда Украины, у этих ублюдков из зекоманды все хорошо: они становятся все богаче, у них «жизнь удалась!»
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12.09.2023 15:01 Відповісти
"...З вказівкою вищого керівництва".... - це хто? Призвіща?
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17.03.2023 04:33 Відповісти
Не на часі.
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17.03.2023 10:09 Відповісти
що ті долбодятли зібрались відбудовувати? совковий літак? нахрена? Мрію потрібно ледь НЕ ЗАНОВО ПЕРЕПРОЕКТОВУВАТИ,нова авіоніка,нова гідравліка,нові вузли і агрегати,випуск яких залишився на параші,а ще нагадаю що Мрію Антонов,як і Руслани НІКОЛИ самостійно не випускав,то була кооперація усього совка,так що вони там зібрались будувати,і головне чим,ким і де?
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17.03.2023 04:38 Відповісти
Безглуздо у звітах генштабу вести рахунок знищеним оркам. Їх там ще мільйони. Рахунок слід вести ростріляним хабадо-кацапським саботажникам і саме в цьому аспекті розуміти звільнення України.
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17.03.2023 05:09 Відповісти
Именно так! Настоящие враги Украины в самой Украине. Они у власти. Российских врагов мы одолеем, а вот этих представителей «богоизбранного народа», мертвой хваткой вцепившихся в Украину и полностью поработивших наш народ, не уверен.
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12.09.2023 15:04 Відповісти
А чем офис президента занимался в это время.
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17.03.2023 06:40 Відповісти
"Мівіну" в ледь теплій воді готували
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17.03.2023 10:29 Відповісти
,,высшее руководство,, это кто??Руководство авиалиний или Украины??? У нас так всегда - говоря ,,А,, а вот ,,В,, не обязательно , вместо того что бы повесить.
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17.03.2023 07:54 Відповісти
Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва" Джерело: - Прізвище у цього "керівництва" Є????????
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17.03.2023 09:20 Відповісти
Як все гарно звязано було... )) Бо цілий рік мовчали по відношенню до того керівництва, яке все робило щоб залишити літаки в Гостомелі на знищення чи в подарунок кцапам.. Ніхто не розповідає і не розповість як на місцях керівництво вже очікувало окупантів , суллям та прокурорам взагалі нічого не загрожувало - їм всяка влада рідна..
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17.03.2023 09:27 Відповісти
Україна, нажаль, вже НІКОЛИ не матиме такого літака
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17.03.2023 09:55 Відповісти
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