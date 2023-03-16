"Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали за місяць до війни, – Bild
Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в Німеччину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bild.
"У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...
Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".
Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".
Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.
Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".
Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.
Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".
З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.
Нагадаємо, у перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
"Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.
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Витяг із заяви КБ "Луч"
У конструкторському бюро "Луч" https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5081668218562355&id=1129933130402570 заявили , що 18 березня 2022 року перед входом до держконцерну «Укроборонпром» співробітники управління безпеки концерну затримали виконувача обов'язків директора «Спецоборонмашу» (філії «Укроборонпрому») Дениса Сердюка.
Згідно із заявою, вони відібрали у Сердюка документи, особисту зброю, завдали йому тілесних ушкоджень та понад 8 годин утримували проти волі у приміщенні «Укроборонпрому».
Там, як заявляє КБ, заступник гендиректора «Укроборонпрому» Роман Забарчук та начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко проводили допит Сердюка «із застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу».
А дозволив це нібито сам гендиректор концерну Юрій Гусєв...
Як кажуть у КБ «Луч», з 24 лютого 2022 року Сердюк особисто брав участь у переданні ЗСУ, Нацгвардії та СБУ ракетно-артилерійського озброєння, яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у місті Малин...
Там запевняють, що Сердюк зміг урятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон *********** та комплектувальних до них, попри ракетно-бомбовий удар окупантів по підприємству.
Про врятовану зброю також розповідав колишній народний депутат Сергій Пашинський. Після повідомлення КБ «Луч» він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3225958344390328&id=100009285837723 написав , що вже через три години після вторгнення рф із Малина почалося передання ЗСУ пускових та ракет до ПТРК «Скіф/Стугна» та «Корсар», ракет «Вільха» та «Вільха-М», комплектувальних до ракет «Нептун»...
Більше - тут: https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch
ФІО У СТУДІЮ . Невже Ермак ?
Like the Yamamoto-battleship, the Goliath's time seems to be over.
300 mio US$:
Such airoplane probably does 3 flights a month,
40 flights a year.
If those flights could generate a net plus of
4 mio US$,
it would take 75 years to pay it off.
Unfortunately, this plane will not fly again,
since very large ships are available.
The only imaginable future for this wreck is as a simple rebuild monument,
with simple materials like wood and plastics
instead of aluminium and steel.
Rest in Peace, dear Dream Maerd.
Директор ДП Антонов подчиняется Гендиректору ДК Укроборонпром.
По-этому Гендиректор ДК Укроборонпром - Юрий Гусев, его зам. по внутренней безопасности также как и руководство ДП Антонов должны быть задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в госизмене, шпионаже и служебной халатности.