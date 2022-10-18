Керівництво ДП "Антонов" не вжило заходів для збереження літака "Мрія", - СБУ
Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження.
"Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків", - йдеться у повідомленні.
Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.
Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.
Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.
"За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників", - зазначають у СБУ.
За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 "Мрія".
Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Это понятно
А до того кацапські пердольоти вільно літали і бомбили.
А ти приперся сюди влітку цього року з єдиною метою - заробить грошей на відмиванні задниці "Найвеличнішого"! Можу тебе запевнить - марна справа! Особливо на "Цензорі"
Ти хоч поцікавився-б - з ким ти суперечку затіваєш А потім "ногу задирав"-би Бо і ноги поламаєш і зуби покришиш дарма!
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
ТО хто повинен був дать команду Залужному привести війська в бойову готовність і замінувать підступи?
Ні?
То хто всрався? Невістка?
Пока не будет детектора лжи, раз в год на оборудовании фбр или ми-6 с их специалистами, интересы Украины будут сливать постоянно
Але розслідувати цю "діяльність" СБУ зараз "не на часі", бо можна на ОПу вийти...
Надеюсь, хотя бы сейчас посадят мудака.
Як то так? А писком в бетон, мотузкою за руки, ноги, та відволочити в дальній кут ангару? Що то за сили оборони були, москальські, чи зелені, хоча ж Боневтік казав-"Какая разніца"... А до речі- напевно наїзд на генерала Кривоноса стався за те, що він вилив масло на полосу! І тому маємо- Боневтік, бо не мав як!
Оба раза зеленский отказался.
Надо быть чудаком с менталом прошлого века, чтоб думать , что в нынешних информационных полях можно будет замести следы...
Украинскую Мрию убил зеленский. И это лишь одна строчка во многих томах его преступлений.
Зевлада буде покарана. Сподіваюсь, що недовго вже залишилось.
Влада намагається зняти з себе все і перекласти на кого-небудь. Це не перший випадок. Але, якщо згадати і добре пошукати на початку, можно знайти противоріччя тому, що вони зараз мелять.
Нема їм довіри.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.