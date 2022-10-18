Керівництво ДП "Антонов" не вжило заходів для збереження літака "Мрія", - СБУ

Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження.

"Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків", - йдеться у повідомленні.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.

Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

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"За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників", - зазначають у СБУ.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 "Мрія".

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.