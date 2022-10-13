СБУ перевіряє, чи допомагали Росії працівники "Антонова" знищити "Мрію"

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців ДП "Антонов" щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Укрінформу.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

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Крім того, в ОГП поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення під час військової агресії збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов в інтерв’ю "Главкому" розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

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Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв 4 квітня 2022 року підписав наказ №141, за яким Бичков був остаточно звільнений з посади генерального директора ДП "Антонов".