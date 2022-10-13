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Новини
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СБУ перевіряє, чи допомагали Росії працівники "Антонова" знищити "Мрію"

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців ДП "Антонов" щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит Укрінформу.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. Слідчі дії тривають, у справі проведено низку експертиз.

Також дивіться: Аеропорт не впізнати, - у "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі. ФОТО

Крім того, в ОГП поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення під час військової агресії збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов в інтерв’ю "Главкому" розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На полі у Данії зробили 80-метрову "тінь" української "Мрії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

Очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв 4 квітня 2022 року підписав наказ №141, за яким Бичков був остаточно звільнений з посади генерального директора ДП "Антонов".

Автор: 

СБУ (12774) ДП "Антонов" (241) Мрія (118) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+55
СБУ мала б перевірити, хто закликав готуватися до весняних шашликів замість того, щоб евакуювати хоча б такі об'єкти як «Мрія»!
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13.10.2022 19:01
+50
Проїбали мрію ті сами кроти з банкової що проїбали Південь?
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13.10.2022 18:58
+28
А тих хто заявляють, що знали про війну і готувалися до війни, бажання перевірити нема?
Якось нелогічно висувати претензії людям, що дізналися про вторгнення 24 лютого, забувши про людей, що вже 8 місяців брешуть з телеекранів, що вони про все це давно знали!
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13.10.2022 19:02
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навіть якщо відверто не допомагали ворогу то все одно винні - однозначно. Саботаж, так звана "халатність" і т.д. і т.п. Совкова сволота. Немає слів...
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13.10.2022 20:03 Відповісти
Нащо цей фарс??? СБУ не там шукає!!! Треба починати з офісу преЗЕдента. Про те, що буде атака на аеропорт в Гостомелі директор ЦРУ Бернс попереджав особисто зеленського ще у середині січня 2022. Про це писала газета Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-20-year-march-to-war-in-ukraineand-how-the-west-mishandled-it-11648826461?mod=hp_trending_now_article_pos1 "В середині січня Бернс здійснив таємний візит до Києва, щоби побачитися з паном Зеленським. На той момент США мали більше інформації про план нападу Росії, зокрема про те, що він передбачав швидкий удар по Києву з території Білорусі" "Він (Бернс - ред.) попередив, що російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі, неподалік від української столиці, і використати його для повітряного перекидання військ для наступу, щоби захопити Київ і обезголовити уряд", - зазначається в статті. За злочинну бездіяльність має відповісти не призначений владою "стрєлочнік", а сама ЗЕлена влада, котра знала про напад, але готувалась до "шашличков"...
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13.10.2022 20:09 Відповісти
А "не заважали" - це допомагали?
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13.10.2022 21:11 Відповісти
а что там расследовать...и так все ясно, как Божий день.
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13.10.2022 22:14 Відповісти
Так или иначе, самолёт руководство НЕ УБЕРЕГЛО: преступная халатность.
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14.10.2022 00:14 Відповісти
Оборонпром со всей шоблой Гусева надо проверять
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14.10.2022 06:45 Відповісти
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