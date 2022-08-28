На полі у Данії зробили 80-метрову "тінь" української "Мрії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До Дня Незалежності України, на пшеничному полі у Данії, зобразили 80-метрову тінь найбільшого літака у світі, українського Ан-225.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.
Створив її Микита Зігура - український скульптор, відомий у світі та на Батьківщині багатьма арт-об’єктами.
"Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю. Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося. був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж", - розповів він.
Поряд з "Мрією" автор відтворив тіні ще двох об‘єктів у реальному розмірі - безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.
Перша означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а шо Яковом, він теж когось породив, чи так вхолосту гуляв?
Мартин Лютер Кинг
"ми с вовой просрали Мрію"
Зєлєнская
Но почему он не отправил этот самолёт хоть куда-нибудь?????
"Для евакуації «Мрії» та інших літаків ДП «Антонов» з аеродрому у Гостомелі уже був готовий аеропорт у Німеччині, і літаки готові були вилетіти будь-якої миті. Однак не було відповідної команди від керівництва «Антонова» - розповів у інтерв'ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов. Командир Ан-225 наголосив, що для некомерційного вильоту повітряних суден необхідна лише команда гендиректора ДП «Антонов», дозвіл від керівництва «Укроборонпрому» для такого рішення є не є обов'язковим. - Щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора «Антонова». На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п'ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії, - зазначив він. Антонов додав, що технічні рейси літаків перебувають у віданні ДП «Антонов». "
Водночас Дмитро Антонов наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ - дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день», - сказав Дмитро Антонов."
Тож запитайте у власників ДП Антонов, чому не була заздалегідь евакуйована Мрія. Адже пропозиції їм було надано ще за місяць до початку бойових дій і для того, щоб Мрія виконала технічний рейс, потрібно було тільки їх рішення, навіть без погодження з Укроборонпромом, не кажучи й про Зеленського.
Допоки не буде наведено доказів, що Зеленський своїм розпорядженням чи указом ОСОБИСТО ЗАБОРОНИВ евакуйовувати Мрію-звинувачувати його у її загибелі-так само безглуздо, як, наприклад, звинувачувати голову правління Ощадбанку у тому, що начальнік відділення 123 у якійсь Хацапетовці забув на ніч зачинити і поставити відділення на сигналізацію, у результаті чого заїзжі зловмисники вночі викрали сейф з грошима.
Другой причины я не вижу
Если не государству - то не факт, что Зеленский в доле, но и исключать этого нельзя.
Если государству полностью или частично, то Зеленский в доле однозначно.
Зеленский 100% знал о нападении и был обязан особым приказом отправить этот самолёт, впрочем как и эвакуацию музеев и др. по-тихому провести
Багатогабаритні вантажі, які не міг швидко доставити жодний іншій літак, "Мрія" могла.
По "Мрії" узнавали Україну.
Прошашликували "Мрію"...
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?
Бо президент є той пілот
Найбільшої у світі «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?
Як підійме він цей літак,
Сам керувати у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Думай з бюлетнем в руці
Ці вибори - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019 р.
Анатолій Березенський