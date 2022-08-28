На полі у Данії зробили 80-метрову "тінь" української "Мрії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Дня Незалежності України, на пшеничному полі у Данії, зобразили 80-метрову тінь найбільшого літака у світі, українського Ан-225.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.

Створив її Микита Зігура - український скульптор, відомий у світі та на Батьківщині багатьма арт-об’єктами.



"Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю. Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося. був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж", - розповів він.

Поряд з "Мрією" автор відтворив тіні ще двох об‘єктів у реальному розмірі - безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.

Перша означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.

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