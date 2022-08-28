На поле в Дании сделали 80-метровую "тень" украинской "Мрії". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ко Дню Независимости Украины, на пшеничном поле в Дании, изобразили 80-метровую тень самого большого самолета в мире украинского Ан-225.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Создал ее Никита Зигура – ​​украинский скульптор, известный в мире и на Родине многими арт-объектами.

"Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью. Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся. был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и вера в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже", - рассказал он.

Наряду с "Мрією" автор воспроизвел тени еще двух объектов в реальном размере – беспилотного летательного аппарата и вражеского российского истребителя СУ-27.

Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.

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