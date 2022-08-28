На поле в Дании сделали 80-метровую "тень" украинской "Мрії". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ко Дню Независимости Украины, на пшеничном поле в Дании, изобразили 80-метровую тень самого большого самолета в мире украинского Ан-225.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.
Создал ее Никита Зигура – украинский скульптор, известный в мире и на Родине многими арт-объектами.
"Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью. Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся. был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и вера в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже", - рассказал он.
Наряду с "Мрією" автор воспроизвел тени еще двух объектов в реальном размере – беспилотного летательного аппарата и вражеского российского истребителя СУ-27.
Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.
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а шо Яковом, він теж когось породив, чи так вхолосту гуляв?
Мартин Лютер Кинг
"ми с вовой просрали Мрію"
Зєлєнская
Но почему он не отправил этот самолёт хоть куда-нибудь?????
"Для евакуації «Мрії» та інших літаків ДП «Антонов» з аеродрому у Гостомелі уже був готовий аеропорт у Німеччині, і літаки готові були вилетіти будь-якої миті. Однак не було відповідної команди від керівництва «Антонова» - розповів у інтерв'ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов. Командир Ан-225 наголосив, що для некомерційного вильоту повітряних суден необхідна лише команда гендиректора ДП «Антонов», дозвіл від керівництва «Укроборонпрому» для такого рішення є не є обов'язковим. - Щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора «Антонова». На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п'ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії, - зазначив він. Антонов додав, що технічні рейси літаків перебувають у віданні ДП «Антонов». "
Водночас Дмитро Антонов наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ - дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день», - сказав Дмитро Антонов."
Тож запитайте у власників ДП Антонов, чому не була заздалегідь евакуйована Мрія. Адже пропозиції їм було надано ще за місяць до початку бойових дій і для того, щоб Мрія виконала технічний рейс, потрібно було тільки їх рішення, навіть без погодження з Укроборонпромом, не кажучи й про Зеленського.
Допоки не буде наведено доказів, що Зеленський своїм розпорядженням чи указом ОСОБИСТО ЗАБОРОНИВ евакуйовувати Мрію-звинувачувати його у її загибелі-так само безглуздо, як, наприклад, звинувачувати голову правління Ощадбанку у тому, що начальнік відділення 123 у якійсь Хацапетовці забув на ніч зачинити і поставити відділення на сигналізацію, у результаті чого заїзжі зловмисники вночі викрали сейф з грошима.
Другой причины я не вижу
Если не государству - то не факт, что Зеленский в доле, но и исключать этого нельзя.
Если государству полностью или частично, то Зеленский в доле однозначно.
Зеленский 100% знал о нападении и был обязан особым приказом отправить этот самолёт, впрочем как и эвакуацию музеев и др. по-тихому провести
Багатогабаритні вантажі, які не міг швидко доставити жодний іншій літак, "Мрія" могла.
По "Мрії" узнавали Україну.
Прошашликували "Мрію"...
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?
Бо президент є той пілот
Найбільшої у світі «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?
Як підійме він цей літак,
Сам керувати у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Думай з бюлетнем в руці
Ці вибори - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019 р.
Анатолій Березенський