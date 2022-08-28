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На поле в Дании сделали 80-метровую "тень" украинской "Мрії". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ко Дню Независимости Украины, на пшеничном поле в Дании, изобразили 80-метровую тень самого большого самолета в мире украинского Ан-225.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Создал ее Никита Зигура – ​​украинский скульптор, известный в мире и на Родине многими арт-объектами.

"Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью. Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся. был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и вера в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже", - рассказал он.

Наряду с "Мрією" автор воспроизвел тени еще двух объектов в реальном размере – беспилотного летательного аппарата и вражеского российского истребителя СУ-27.

Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.

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На поле в Дании сделали 80-метровую тень украинской Мрії 01
На поле в Дании сделали 80-метровую тень украинской Мрії 02
На поле в Дании сделали 80-метровую тень украинской Мрії 03

Дания (582) Мрия (69)


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Топ комментарии
+40
Зелень залишила від Мрії лише тінь.
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28.08.2022 18:17
+29
Еще когда Зелебеня пиарился на фоне "Мрии", почему-то подумалось - быть беде. Но чтобы такого масштаба...
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28.08.2022 18:23
+20
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28.08.2022 18:20
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Зелень залишила від Мрії лише тінь.
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28.08.2022 18:17 Ответить
"Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова."
а шо Яковом, він теж когось породив, чи так вхолосту гуляв?
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28.08.2022 18:30 Ответить
А якщо ще далі копнути, то у всьому виннні Адам та Єва, які чпокнулися під яблунею)
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28.08.2022 20:04 Ответить
без натяка, але якщо Яков нікого не породив, то мабуть був жонатий і ґуляв з тямою
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28.08.2022 20:18 Ответить
У всіх бідах зелених довбодятлів винний порох.
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28.08.2022 20:11 Ответить
Ничо, щас они быстренько организуют велыке крадивныцтво, ой, то есть, будивныцтво новой МРИИ. Строить будут как тот мост в Киеве- долго и печально, но очень для бюджета дорого.. И хайпа разведут, хайпа побольше, ура- патриотических лозунгов про то, как мы мощно всё видбудуемо..
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28.08.2022 18:37 Ответить
Зебіли отримують отвєтку за 19 рік. І не кажіть що мало.
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28.08.2022 19:19 Ответить
А чому ти так говориш? А може тому що ти ботяра кацапска? Чи страждають ті що голосували за зелю ? А хто за петра -ті в шоколаді ? Що маєш на увазі , дибілоід?
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28.08.2022 19:59 Ответить
і то в Данії.
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28.08.2022 20:01 Ответить
Нехай би данці її для зе подарували. На вічну пам"ять.
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28.08.2022 20:53 Ответить
Надо было быть зебилами чтобы отправить Ан-225 в Гостомель... Это еще отразится толстых томах гигабайтов об измене зеленнским Украины. Потому что для путлера, как и гитлера, уничтожение национальной идеи и есть главное оружие. Кто-то помнит условный сигнал зели в косоворотке?
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28.08.2022 21:14 Ответить
Хто ти такий, обрізанець, що тут вякаєш на мене.
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29.08.2022 08:19 Ответить
Незвично, але прикольно!
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28.08.2022 18:18 Ответить
А це не він усілякі фігури на полях вимальовує? Може, і геогліфи Наскі його рук справа?
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28.08.2022 18:30 Ответить
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28.08.2022 18:20 Ответить
Мне вот интересно воевали бы украинцы в частности ВСУ за Эстонию или Польшу в случае нападения поставляли ли боеприпасы на миллиарды содержали всю экономику или соблюдали нейтралитет? Что то мне подсказывает что я знаю ответ на этот вопрос.
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28.08.2022 22:39 Ответить
если честно то я уверен что Украина бы воевала и за Польшу и за Эстонию,мы помагали всем на кого нападали кацапы и в Чечне и в Грузии,даже в те временна когда многие в нашей стране считали свинособак нашим братским народом
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28.08.2022 23:02 Ответить
Ну так эстонцы и поляки тоже воюют за Украину и британцы и американцы и даже русские. Речь ведь не о частном участии а о государственном на уровне Президента Армии Флота военной Промышленности. Я не помню украинского ленд лиза Грузии или Чечне.
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28.08.2022 23:09 Ответить
Нейтралитет с беспокойством. В лучшем случае.
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28.08.2022 23:13 Ответить
Вот какой надежный союзник. НАТО просто завидует
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28.08.2022 23:15 Ответить
я не пойму чувак к чему ты клонишь и что ты мен хочешь доказать..я тебе скажу одно,даже если не кто не будет нам помогать,Украинцы будут все ровно воевать до победного конца
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28.08.2022 23:20 Ответить
Чувак я с тобой не спорю а уточняю детали. К тому рисунку выше. Украинцы прежде всего воюют за себя самих. Ни за кого больше украинцы воевать не будут. Ни за Эстонию ни за Польшу. Американцы и британцы будут, а украинцы нет и это доказала Грузия с которой у Украины есть союз, ГУАМ назывется.
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28.08.2022 23:44 Ответить
Еще когда Зелебеня пиарился на фоне "Мрии", почему-то подумалось - быть беде. Но чтобы такого масштаба...
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28.08.2022 18:23 Ответить
там ще є скумбрія на фоні мрії
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28.08.2022 19:36 Ответить
«I have a dream»
Мартин Лютер Кинг

"ми с вовой просрали Мрію"
Зєлєнская

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29.08.2022 01:11 Ответить
Ну я понимаю отмазки Зеленского по поводу того, что он знал о нападении, но не сказал населению, хрен с ним
Но почему он не отправил этот самолёт хоть куда-нибудь?????
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28.08.2022 18:26 Ответить
Не тільки літак не відправив в Лейпциг, де його чекали, а скіфське золото? А музеї, які ніколи не будуть мати той матеріал, який росіяни знищили. А чому не робив тихо ракети і не будував бетонні укриття під казармами для військових і військових заводів? Чому не профінансував створення тероборони? А тому, що скоріше за все ворог, який тимчасово надів вишиванку і для прикриття заговорив українською. Це моя особиста думка, можливо я помилився, але його дії кажуть якраз про це.
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28.08.2022 18:41 Ответить
Не знаю почему, но я скорее поверю, что Зеленский шизофреник или наркоман, чем в то, что у него договорняк с Путиным.
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28.08.2022 19:54 Ответить
Зеля вирішував тоді свої власні справи, а нашу Мрію з допомогою рашистів відправив на загибель.
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28.08.2022 20:03 Ответить
А ще-чому він особисто не сів за штурвал цього літака, наприклад ?
"Для евакуації «Мрії» та інших літаків ДП «Антонов» з аеродрому у Гостомелі уже був готовий аеропорт у Німеччині, і літаки готові були вилетіти будь-якої миті. Однак не було відповідної команди від керівництва «Антонова» - розповів у інтерв'ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов. Командир Ан-225 наголосив, що для некомерційного вильоту повітряних суден необхідна лише команда гендиректора ДП «Антонов», дозвіл від керівництва «Укроборонпрому» для такого рішення є не є обов'язковим. - Щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора «Антонова». На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п'ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії, - зазначив він. Антонов додав, що технічні рейси літаків перебувають у віданні ДП «Антонов». "
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29.08.2022 10:53 Ответить
Очевидно, что если бы директор знал о нападении, он бы дал такую команду
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29.08.2022 15:37 Ответить
"26 січня аеропорт у Лейпцигу справді запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було ухвалити рішення.
Водночас Дмитро Антонов наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ - дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день», - сказав Дмитро Антонов."
Тож запитайте у власників ДП Антонов, чому не була заздалегідь евакуйована Мрія. Адже пропозиції їм було надано ще за місяць до початку бойових дій і для того, щоб Мрія виконала технічний рейс, потрібно було тільки їх рішення, навіть без погодження з Укроборонпромом, не кажучи й про Зеленського.
Допоки не буде наведено доказів, що Зеленський своїм розпорядженням чи указом ОСОБИСТО ЗАБОРОНИВ евакуйовувати Мрію-звинувачувати його у її загибелі-так само безглуздо, як, наприклад, звинувачувати голову правління Ощадбанку у тому, що начальнік відділення 123 у якійсь Хацапетовці забув на ніч зачинити і поставити відділення на сигналізацію, у результаті чого заїзжі зловмисники вночі викрали сейф з грошима.
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29.08.2022 16:07 Ответить
Получается кто-то получил страховку

Другой причины я не вижу
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29.08.2022 17:14 Ответить
І ти вважаєш, що Зеленський, не маючи відношення до ДП Антонов, зміг збагатитися на цій страховці, та ще й так, що усі про це мовчать ? Самому не смішно ? ))
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29.08.2022 23:33 Ответить
Я не знаю кому принадлежит самолёт де-юре.
Если не государству - то не факт, что Зеленский в доле, но и исключать этого нельзя.
Если государству полностью или частично, то Зеленский в доле однозначно.
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30.08.2022 08:30 Ответить
Ще раз : для технічного рейсу (евакуації) потрібен був лише наказ керівництва ДП Антонов. Накази Оборонпрому чи Зеленського для цього-не були потрібні. Про це прямим текстом каже минулий командир Мрії Дмитро Антонов. І я йому вірю, тому що він-людина з авторитетом. Є докази причетності Зеленського-викладай. Нема-не треба розганяти зраду. Якби такі докази існували-їх би за 6 місяців вже хтось виклав.
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30.08.2022 08:43 Ответить
Руководство могло знать или не знать про нападение и не важно кто где и кого ждал
Зеленский 100% знал о нападении и был обязан особым приказом отправить этот самолёт, впрочем как и эвакуацию музеев и др. по-тихому провести
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30.08.2022 14:02 Ответить
Літак був унікальний в своєї галузі.
Багатогабаритні вантажі, які не міг швидко доставити жодний іншій літак, "Мрія" могла.
По "Мрії" узнавали Україну.
Прошашликували "Мрію"...
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28.08.2022 18:26 Ответить
Та "Мрія" - совкове одоробло, яке створене було для перевезення "Буранів", аналогів американських "Шатл". Програма накрилася жіночим статевим органом, а літак залишився на згадку про це, і використовувався для дуже не частих випадків. При цьому, жер паливо, що не в себе. Фахівці кажуть, що зітхнули з полегшенням, коли його знищили. І відтворювати його немає ніякого сенсу - "Руслани" та "Гелаксі" обійдуться без нього.
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28.08.2022 18:27 Ответить
У каждой страны есть свои символы, узнаваемые во всем мире. У немцев- машины, у чехов- пиво, у кацапов- петухи из говна (ну, кто на что учился), у США- статуя свободы, а у Украины был этот пусть и старый, но уникальный самолет, самый большой в мире. А теперь его нет. И виновных никто не ищет. Потому что неинтересно им найти самих себя.
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28.08.2022 22:22 Ответить
їбать ти даун... а нічого що Мрія на 70 відсотків той же Руслан? і двигуни у них ОДНАКОВІ,то Мрія жре,а Руслан ні? тобі череп не тисне від таких висновків?
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29.08.2022 04:23 Ответить
А как же так получилось , шо знали о войне , и ***** Зеленский ******* Мрию Или не на часи
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28.08.2022 18:29 Ответить
мрия стала реальностью
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28.08.2022 20:09 Ответить
Я ще раз нагадаю, де ми повернули не в той бік і втратили не тільки мрію, а і літак "Мрію", скіфське золото, флагман українського флоту "Сагайдачний", Азовське і Чорне моря з базами відпочинку, портами і південь. Але наріду видніше. Бенею була застосована телевізійна зброя і нарід не втояв, зразу здався, а ми ще смілися з росіян. Пару фейків від бігуса і мосєйсучки та кіно про Голобородька та паралельно російські фейки і заклик "хто завгодно, тільки не Порошенко", зробили свою справу,відкинули нас на десятиліття. Але то таке, наірід вумний і знає, що робити.
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо мудак,
То знищить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в макітрі?

Бо президент є той пілот
Найбільшої у світі «Мрії»,
Якого вибере народ
За обіцянки, чи все ж дії?

Як підійме він цей літак,
Сам керувати у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.

Думай з бюлетнем в руці
Ці вибори - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019 р.
Анатолій Березенський
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28.08.2022 18:36 Ответить
Круги на полях, це вже не на часі. Давайте ще: карабль "мацьква", як тоне. Красная площадь у вогне.
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28.08.2022 18:41 Ответить
Краще б напис зробили "ПТН - ПНХ", щоб аж з космосу було видно.
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28.08.2022 18:53 Ответить
за что зебилы убили Мрію?
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28.08.2022 18:56 Ответить
щоб українці більше не мріяли, а справжні мрії збулися тільки в Бені і його вихованців.
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28.08.2022 20:09 Ответить
Нажаль зараз в Україні не президент,а тінь президента.
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28.08.2022 19:49 Ответить
Єдине що не поламав ваЗЕлін то це його дітище-95квартал. Все інше до чого він дотичний-все ламається. І це вже закономірність. Тому Україну треба починати відбудовувати без "зеленоївлади"!
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28.08.2022 19:53 Ответить
Шапіто-95 практично відразу зламалось, коли почало виконувати політичні замовлення регіоналів, обсміювало українців і Україну, хвалило Ху*ла і рашку з її кацапами. Тепер ця шобла просто доїть державний бюджет, бо на ніщо більше вже не здатна.
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28.08.2022 20:07 Ответить
Із-за про@бів зелених довбнів від "Мрії" лишилась лише тінь.
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28.08.2022 20:12 Ответить
проїбали Мрію(
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28.08.2022 20:34 Ответить
Так, лише тінь залишилася від нашої мрії. Мрії, яку вбила тупа зе-лупа..
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28.08.2022 20:57 Ответить
Зайшла,побачила новину,і серце защиміло.Я дуже сумую за нашою Мрією,мов за людиною...
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28.08.2022 22:43 Ответить
Не люблю гигантоманию. Само по себе это блестящий труд инженеров, убыточный для украинских налогоплатильщиков и прибыльный для чиновников в "бизнесе". Но для украинцев это гордость хоть и сомнительная конечно
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28.08.2022 23:29 Ответить
Будуть зебілята тепер знати, як єврея президентом обирати.
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29.08.2022 02:19 Ответить
 
 