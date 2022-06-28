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Відсьогодні можна придбати марку "Українська мрія", - Укрпошта

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марка,українська,мрія

Укрпошта розпочала продаж нової марки. Придбати її можна у відділеннях та онлайн.

Марки "Українська мрія" вийшли накладом у 3 млн примірників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укрпошти. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів і 5 листівок.

При цьому офіційний мерч з ілюстрацією літака можна купувати в необмеженій кількості.

Нагадаємо, на новій марці від Укрпошти зображений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збудує ще один літак "Мрія", - Зеленський

Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.

Автор: Анна Судак
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Чудакі...її вже не існує.
Кому спала на думку ця ідіотська ідея?
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28.06.2022 13:26 Відповісти
Я вже придбав. 😊Зороша мчрка. У стилі дитячого малюнка. Весела і життєрадісна. Саме такою має бути мрія. У широкому сесні.
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28.06.2022 13:55 Відповісти
Угу, хизуватися тим, що ми втратили, це якийсь маразм.
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28.06.2022 14:07 Відповісти
а коли буде марка "зедороги без кордонів"
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28.06.2022 13:52 Відповісти
порівняня з дитячими мріями..., шо собою марка і є.
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28.06.2022 13:54 Відповісти
Яке у відділеннях обслуговування, таке і на сайті, не витрачайте свій час
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Моя мрія - це сильна, процвітаюча та демократична Україна.
Моя мрія - це знищена та безперспективна підорашка.
Зрадники різних мастей при керівництві, які допомогли знищити літак - не моя мрія.
Гнилий піар на тому, що можливо будуть попиляні гроші на створенні нового літака - не моя мрія
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28.06.2022 16:21 Відповісти
Задовбали марками ... Українські військові медики ,потребують багато автівок , для перевезення поранених . Автівки більше місяця не витримують . Найкраще для них легкоброньовані автівки інкасаторські , але по проходимості -- звичайні УАЗ " буханка " швидка допомога . Хто може допомогти звертайтеся до інституту Пирогова ( військова медицина ) З повагою до всіх .
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28.06.2022 16:54 Відповісти
Або в військові госпіталі , це найкращий варіант .
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28.06.2022 17:06 Відповісти
 
 