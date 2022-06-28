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Відсьогодні можна придбати марку "Українська мрія", - Укрпошта
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Укрпошта розпочала продаж нової марки. Придбати її можна у відділеннях та онлайн.
Марки "Українська мрія" вийшли накладом у 3 млн примірників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укрпошти. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів і 5 листівок.
При цьому офіційний мерч з ілюстрацією літака можна купувати в необмеженій кількості.
Нагадаємо, на новій марці від Укрпошти зображений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія".
Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" був зруйнований під час боїв за аеропорт "Гостомель" наприкінці лютого 2022 року.
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Кому спала на думку ця ідіотська ідея?
Моя мрія - це знищена та безперспективна підорашка.
Зрадники різних мастей при керівництві, які допомогли знищити літак - не моя мрія.
Гнилий піар на тому, що можливо будуть попиляні гроші на створенні нового літака - не моя мрія